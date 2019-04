Fábio quer Cruzeiro confiante para vencer o São Paulo e seguir vivo na Libertadores

O goleiro e capitão do Cruzeiro, Fábio, concedeu entrevista coletiva nessa terça-feira (12), na Toca da Raposa II, a última antes do duelo contra o São Paulo, nesta quarta (13), no Mineirão, às 19h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Em seu discurso, o jogador, na figura de capitão da equipe, prometeu passar confiança ao restante dos atletas, e ressaltou o respeito que a Raposa possui na competição, ao conquistá-la por duas vezes.

“Irei passar confiança e colocar que, dentro do jogo, temos que nos impor mais. Fomos campeões da competição duas vezes e, nessa temporada, temos o objetivo de conquistar o terceiro título para o Cruzeiro. Falo para os jogadores não terem receio de fazerem as jogadas e se imporem diante do adversário. O respeito é até começar a partida. Independente do adversário, temos que fazer sempre o nosso melhor, fazer valer a força da nossa camisa e ser merecedor da vitória", afirmou Fábio.

A confiança é mais do que necessária para o Cruzeiro nesta noite. Para seguir na Libertadores, a Raposa, que foi derrotada no Morumbi pelo São Paulo por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, precisa vencer o Tricolor Paulista no Mineirão por dois ou mais gols de diferença. Caso o Cruzeiro vença pelo mesmo placar na derrota no Morumbi, a decisão será nos pênaltis.

Em dez anos vestindo a camisa do Cruzeiro, Fábio garante saber da responsabilidade de vestir a camisa azul e branca, e da cobrança de seu torcedor, caso os resultados positivos não apareçam. Para o goleiro, a equipe está concentrada em busca do principal objetivo da temporada: a conquista da Libertadores.

“Eu já convivi com várias situações dentro do Cruzeiro ao longo desses dez anos. Sei de toda cobrança, dificuldade e responsabilidade necessárias para jogar numa grande equipe. A gente precisa concretizar essa classificação, se Deus quiser, para permanecermos a seis jogos do nosso objetivo, que é alcançar o título”, ressaltou o capitão.

O goleiro deseja que seus companheiros de equipe estejam focados para a partida, já no vestiário, antes do duelo. Para Fábio, grandes partidas precisam ser vividas intensamente.

“Espero um vestiário confiante, jogadores confiantes, um clima muito bom para desenvolver um bom trabalho, para passarmos por mais um obstáculo em mais uma decisão. Esse tem que ser o nosso pensamento. A gente tem que aproveitar as oportunidades, porque o futebol passa muito rápido. Grandes jogos assim a gente tem que viver intensamente", concluiu o jogador.