Resultado de Figueirense x Avaí na Copa do Brasil 2015 (2-0)

Daqui a pouco aqui na VAVEL Brasil mais informações sobre a vitória e a classificação do Figueirense contra o Avaí. Boa noite a todos!

Princípio de confusão no Orlando Scarpelli, mas aos poucos já vai se dispersando

Acabou! O Figueirense vence por 2 a 0 o Avaí e avança à terceira fase da Copa do Brasil. No agregado, 2 a 1

47' Amarelo! Para Marquinhos, do Figueirense, por retardar o reinício do jogo

45' Avaí se lança para o ataque! Precisa de um gol

44' Público pagante: 11.097. Público total: 11.736. Renda: R$261.510,00

43' Quatro minutos de acréscimo

42' Alex! Denner arrisca de longe, mas o goleiro do Figueira segura no meio do gol

40' Última mudança do jogo! Marcão entra na vaga de Everaldo

39' Quaaase! Marquinhos, do Figueira, domina a bola dentro da área após cobrança de escanteio e bate forte. A bola explode em Jéci e vai na rede, pelo lado de fora

37' Amarelo! Para André Lima, que deu o troco em Jefferson após sofrer falta

33' Na trave!! Eltinho cruza da esquerda, André Lima desvia e Anderson Lopes divide com Thiago Heleno na pequena área, toca de cabeça e a bola explode no travessão

32' Furou... Após cruzamento para a área, Marquinhos divide e a bola sobra com espaço para André Lima, mas o atacante do Avaí fura na entrada da pequena área

31' Última mudança no Avaí! Denner substitui Renan

27' Alteração no Figueirense! Jefferson entra no lugar de Clayton

26' Por cima! Everaldo recebe de Mazola e arrisca de fora da área. A bola desvia em Pablo e vai por cima do gol de Vágner

24' Amarelo! Para Mazola. Célio Amorim aplicou a lei da vantagem a favor do Avaí, mas deu o 10º amarelo do jogo na sequência

20' Muda o Figueira! Yago sai de maca e dá lugar à Mazola. Primeira alteração de Argel Fucks

19' Alteração no Avaí! Renan Oliveira dá lugar à Roberto. Segunda mudança de Gilson Kleina

17' Alex! Antônio Carlos lança Anderson Lopes pela direita. O atacante do Avaí deixa Cereceda para trás e cruza para a área de pé direito, mas o goleiro alvinegro sai e evita que ela chegue até André Lima

15' Amarelo! Pablo derruba Marquinhos Pedroso com carrinho perto do meio campo e toma o nono amarelo do jogo

12' Quase! Eltinho tabela com Marquinhos pela esquerda e cruza para a área. André Lima se lança para a bola, mas a bola passa na frente do gol de Alex e sai pela linha de fundo. Segue Figueira 2 a 0

9' Outro amarelo! Após bola ser cruzada para a área, a zaga do Figueira afasta e Jéci, caído, bate com a mão na bola para evitar o contra-ataque. Oitavo cartão do jogo

9' Amarelo! Para Cereceda, por carrinho em cima de Anderson Lopes pelo lado direito de ataque. Vem bola na área de Alex!

6' Fora! Na jogada pelo meio com André Lima e Marquinhos, Leandro Silva se atrapalha e a bola sobrou para Renan Olveira, que bate da entrada da área, mas manda à direita do gol

4' Quatro minutos no segundo tempo de nenhuma chance no Scarpelli até agora

Começa a segunda etapa! Volta a rolar a bola no Scarpelli: Figueirense 2x0 Avaí

Lembrando que no Avaí, Eduardo Costa entrou no lugar de Uelliton aos 40 da primeira etapa

Reservas do Avaí: Diego, Nino Paraíba, Emerson, Romário, Denner, Claudinei, Juninho, Rômulo, Hugo, Bruno Mendes, Roberto

Reservas do Figueirense: Felipe, Jefferson, Henrique, Bruno Alves, Jatobá, Dener, Ricardinho, Dudu, Mazola, Marcão

Nesse momento, o Figueira vai vencendo no agregado por 2 a 1. O Avaí precisa de um gol para avançar a terceira fase e enfrentar o Botafogo

Termina o primeiro tempo! Com gols aos 2 e aos 13, o Figueirense vai eliminando o Avaí da Copa do Brasil: 2 a 0

47' Vágner! Marquinhos Pedroso coloca na área, Thiago Heleno desvia, mas o goleiro avaiano sai do gol e segura

46' Falta de Renan Oliveira em cima de Fabinho e o jogador do Figueirense fica caído. Falta perigosa

44' Dois minutos de acréscimo

43' Outro amarelo! Na saída de bola do Avaí, Marquinhos Pedroso chega forte de carrinho em cima de Renan e toma o sexto amarelo da partida

41' Alteração no Avaí! Uelliton, que já tinha amarelo, é substituído por Eduardo Costa

39' Eduardo Costa se prepara para entrar no Avaí. Será a primeira partida do volante em 2015

37' Amarelo! Para Leandro Silva. O lateral-direito do Figueirense derruba Anderson Lopes no círculo central e encerra ataque promissor do Avaí. Quinto amarelo do jogo

34' Amarelo! Para Uelliton. Volante do Avaí chegou forte para cima de Marquinhos Pedroso em falta na intermediária de ataque

30' Vágner! Pedroso coloca na área e após bate-rebate, Thiago Heleno tenta de letra, mas o goleiro do Avaí segura, bem posicionado

29' Falta para o Figueira! Everaldo fez bonito drible na lateral da área pela direita e Jéci derrubou o atacante. Pode levar perigo

23' Meeeu deus! Renan Oliveira pega rebote na entrada da área, mas o chute de primeira vai para muito longe. Segue Figueira 2 a 0

22' Para fora! Na cobrança, Thiago Heleno bate forte e rasteiro, mas a bola passa à direita do gol

21' Amarelo! Para Clayton. O atacante do Figueira sofreu a falta na entrada da área, mas levou amarelo por reclamação

18' Amarelos! Eltinho e Everaldo se estranham no meio campo e o árbitro dá amarelo para ambos

15' Alex! Eltinho arrisca de longe, mas o goleiro do Figueira encaixa no meio do gol

14' Após cruzamento da direita, a zaga do Avaí afasta de dentro da área e a bola sobra para Marquinhos Pedroso, que bate forte de fora da área e conta com desvio para vencer Vágner. Figueira vira o confronto: 2 a 0

Gooooooooool do Figueirense! Marquinhos Pedroso

12' Sem perigo! Marquinhos bate falta pela direita, Jéci sobe de cabeça, mas desvio passa longe do gol de Alex

9' Depois do gol logo no início, nenhuma chance clara de gol no Scarpelli

5' Na jogada pelo meio, Anderson Lopes chuta de pé esquerdo de fora da área, mas Alex segura tranquilo no meio do gol

2' Em falta cobrada por Marquinhos Pedroso pela direita, Thiago Heleno sobe mais alto que a defesa avaiana e abre o placar de cabeça. Figueira 1 a 0

Gooooooool do Figueirense! Thiago Heleno

Começa no Scarpelli! Já se enfrentam Figueirense x Avaí! Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Correção: Leandro Silva será o titular na lateral-direita do Figueirense

Nesse momento, cai uma chuva fina no Scarpelli

Arbitragem será comandada por Célio Amorim. Ele será auxiliado por Neusa Inês Back e Alex dos Santos

Jogadores se cumprimentam no gramado

Hinos sendo executados no Orlando Scarpelli!

Avaí de Gilson Kleina é o mesmo da estreia do Brasileirão: Vágner; Pablo, Antonio Carlos, Jéci, Eltinho; Uelliton, Renan, Renan Oliveira, Marquinhos; Anderson Lopes, André Lima

Figueirense escalado por Argel Fucks: Alex; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno, Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho, Marquinhos Pedroso, Yago; Clayton, Everaldo

No lado do Figueirense, a novidade é o goleiro Felipe. O ex-jogador de Corinthians e Flamengo deve começar no banco pela primeira vez no time de Argel Fucks

O lateral-esquerdo Guilherme Santos e os atacantes Conrado e Hugo, apresentados essa semana no Avaí, já estão regularizados no BID e ficam a disposição do técnico avaiano para a partida de hoje

Já o técnico Gilson Kleina tem três problemas, todos na posição de volante. Tinga e Adriano estão machucados e Eduardo Neto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo

O técnico Argel Fucks tem desfalques importantes para a partida no Scarpelli. O zagueiro Nirley, os volantes Dener e França e os meias Juninho e Rafael Bastos ficam fora, todos por contusão

Fique de olho: Marquinhos, meia do Avaí. Aos 33 anos, Marquinhos continua muito importante para o time do qual é ídolo e capitão. Com 302 jogos com a camisa do Avaí, o camisa 10 é o terceiro artilheiro do time no ano, com cinco gols. O detalhe é que ficou fora de oito jogos por suspensão no Estadual. Na estreia do Brasileirão, marcou de falta o gol do empate contra o Santos. Neste ano, já marcou contra o Figueira, no empate em 1 a 1 no Campeonato Catarinense

Fique de olho: Everaldo, atacante do Figueirense. O atacante de 23 anos foi o artilheiro do Figueirense no Brasileirão 2014, com seis gols. Nesse começo de ano, voltou ao Grêmio, mas foi pouco aproveitado e voltou a ser emprestado ao Figueira. Será apenas o terceiro jogo dele nesse retorno, mas é a esperança para a torcida alvinegra, já que o time tem problemas na posição central do ataque

Pela Copa do Brasil, é o segundo vez que Avaí e Figueirense se cruzam. Em 1999, na primeira fase, o Leão se deu melhor. Vitória por 2 a 1 no Scarpelli e empate sem gols na Ressacada

Avaí e Figueirense já se enfrentaram 431 vezes na história. O retrospecto aponta 143 vitórias do Leão da Ilha, 138 empates e 150 vitórias do Figueira. O Avaí fez 588 gols e o Figueirense, 544

Já o Figueira não marca gols a quatro jogos, já que o marcado na derrota para o Sport foi contra, do lateral-esquerdo Renê. O último gol marcado por jogadores do Alvinegro foi de Jean Deretti no dia 20 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Inter de Lages

Desde a chegada de Gilson Kleina, o Avaí não perdeu. Foram sete jogos, com quatro vitórias e três empates. Nesse período, o Leão marcou 12 gols e só sofreu dois

Já o técnico Argel Fucks poupou a maioria de seus titulares na estreia do Figueira na derrota por 4 a 1 para o Sport, em Recife. O gol alvinegro foi marcado por Renê, contra

Os times estrearam na Série A no último domingo (10). Na Ressacada, o Avaí empatou com o Santos em 1 a 1 no seu retorno à elite do Brasileiro após três anos. Marquinhos, de falta, marcou o gol azurra

O Avaí também marcou quatro gols, mas eles estão divididos entre dois jogadores: André Lima e Anderson Lopes marcaram duas vezes

Os quatro gols do Figueirense marcados na Copa do Brasil estão distribuídos entre quatro jogadores diferentes: Marquinhos, Fabinho, Jean Deretti e Clayton fizeram um cada

Já o Avaí teve como adversário o Operário-MT. Após empate sem gols em Cuiabá, o Leão bateu os mato-grossenses por 3 a 1, na Ressacada

Na primeira fase, o Figueirense eliminou o Princesa do Solimões-AM. A partida em Manaus terminou empatada em 2 a 2 e o Figueira venceu com dificuldades o jogo de volta em Florianópolis por 2 a 1

Para avançar, o Figueirense precisa vencer o jogo por no mínimo dois gols de diferença. Se vencer por 1 a 0, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outros resultado classifica o Avaí

Quem passar desse confronto, enfrenta o Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. O time carioca eliminou na segunda fase o Capivariano-SP com um placar agregado de 5 a 1

Na partida de ida, o Avaí venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Anderson Lopes aos 15 minutos do primeiro tempo

Boa noite para todos conectados no VAVEL Brasil! A partir das 22h, Figueirense e Avaí decidem uma vaga à terceira fase da Copa do Brasil 2015 e você acompanha todos os detalhes