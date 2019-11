Resultado Sport x Chapecoense na Copa do Brasil 2015 (2-0)

00:20 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (10). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

00:15 Com o resultado, o Sport enfrentará o Santos na terceira fase da Copa do Brasil. As datas ainda vão ser definida pela CBF.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Vitor mostra categoria e coloca o Leão na terceira fase da Copa do Brasil. 4x2

PERDEU! Maranhão chuta forte e a bola vai para longe. Leão na frente. 3x2

Gol do Sport! Wendel também bate com categoria e coloca o Leão na frente. 3x2

MAGRÃO! Bruno Rangel bate e o goleiro rubro-negro faz a defesa. Torcida comemora bastante. 2x2

Gol do Sport! Danilo cai para o canto direito e Samuel mando, com categoria, no esquerdo. 2x2

Gol da Chapecoense! Hyoram chuta no canto direito, quase Magrão faz a defesa, mas o Verdão fica na frente. 1x2

Gol do Sport! Diego Souza bate forte, sem chances para o goleiro, e empata! 1x1

Gol da Chapecoense! Camilo cobra pênalti bem e abre o placar na Ilha do Retiro! 0x1

00:00 Camilo, Hyoram, Bruno Rangel, Maranhão e Roger vão cobrar os pênaltis da Chapecoense.

23:58 Diego Souza, Samuel, Wendel, Vitor e Joelinton serão os cinco cobradores do Sport.

48’ Acabou! O confronto termina em 2 a 0 para o Sport e a vaga será definida nos pênaltis.

46’ ÚLTIMA ALTERAÇÃO NA CHAPECOENSE: SAI: Apodi. ENTRA: Bruno Rangel.

45’ UUUHHH! Diego Souza cobra falta com categoria, o volante Rithely cabeceia e a bola passa muito perto da trave esquerda.

42’ Roger recebe dentro da área, mas chuta em cima do zagueiro Durval.

40’ AMARELO! Chapecoense desce em contra-ataque com Camilo, o atacante Mike mata a jogada e recebe cartão.

39’ Sport desce em velocidade, bola é toca para Vitor, que vai até a linha de fundo e cruza com perigo.

34’ Samuel tenta cruzar pela esquerda, a bola vai em direção do gol e Danilo faz a defesa.

30’ ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO SPORT: SAI: Régis. ENTRA: Vitor.

28’ ALTERAÇÕES NA CHAPECOENSE: SAEM: Elicarlos e Ananias. ENTRAM: Hyoram e Maranhão.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra o pênalti com bastante qualidade e tira qualquer chance de defesa de Danilo. O Leão vai levando a decisão para os pênaltis.

24’ PÊNALTI PARA O SPORT! Wendel faz uma linda tabela com Diego Souza, dentro da área, e acaba sendo derrubado. No lance, Roger e Rafael Lima receberam cartão amarelo.

22’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Mike recebe dentro da área, erra no primeiro momento, mas não desiste da jogada e balança as redes.

20’ SUBSTITUIÇÃO NO SPORT: SAI: Rodrigo Mancha. ENTRA: Wendel.

20’ Apodi puxa um contra-ataque pelo meio e toca para Gil, que manda para Roger. O centroavante, entretanto, se atrapalha e desperdiça ótima oportunidade.

17’ AMARELO! Apodi acerta um carrinho em Diego Souza e é punido com cartão amarelo.

15’ Régis cobra falta rolando para o lado e Renê tenta cruzar, mas acaba errando.

14’ Mesmo com a modificação ofensiva, o Sport encontra dificuldades para invadir a área e ficar em boas condições de finalizar.

6’ AMARELO! Gil faz falta dura em Mike e recebe o primeiro cartão do jogo.

5’ Ananias recebe na direita, cruza e bola chega até Camilo. O meia, dentro da pequena área, bate forte e bola bate em Samuel. Quase os catarinenses abrem o placar.

3’ Renê avança bem pela esquerda e cruza com bastante perigo. Atento, o goleiro Danilo afasta no momento certo. Leão pressiona no início da etapa final.

1’ Samuel, que agora vai fazer o papel de lateral-direito, foi até a linha de fundo e acabou errando feio.

0’ Começa o segundo tempo! Sport 0x0 Chapecoense.

23:04 A Chapecoense voltou sem alterações.

23:03 O Sport voltou com uma alteração. O zagueiro, improvisado na lateral-direita, Oswaldo saiu para a entrada do atacante Mike.

47’ Fim do primeiro tempo! Sport e Chapecoense ficam no 0 a 0 nesta etapa inicial.

45’ Dois minutos de acréscimo neste primeiro tempo.

42’ DANILO! Diego Souza cobra falta com categoria e o zagueiro Oswaldo cabeceia para o gol. O goleiro da Chapecoense consegue fazer boa defesa e evita o primeiro tento.

40’ Rithely faz jogada pelo meio e toca para Renê. O lateral cruza buscando os atacantes leoninos e a defesa catarinense afasta.

35’ Perdeu! Rithely acerta um lindo passe por cobertura e Samuel fica na cara do gol, mas se atrapalha e desperdiça ótima oportunidade.

33’ O Sport está jogando com: Magrão; Oswaldo, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Diego Souza, Régis; Samuel e Joelinton. Já a Chapecoense entrou em campo com os seguintes jogadores: Danilo, Apodi, Rafael Lima, Vilson, Dener, Elicarlos, Gil, Abuda, Camilo, Roger e Ananias.

32’ Tivemos um problema técnico e não foi possível fazer a transmissão como os leitores da Vavel Brasil está acostumado. Estamos com 32 da primeira etapa e o placar aponta 0 a 0.

A partida desta noite será comandada por Caio Max Augusto Vieira. Caio Max tem 33 anos. O mesmo é do Rio Grande do Norte e pertence quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o terceiro confronto de Caio na Copa do Brasil deste ano. Luís Carlos Câmara Bezerra e Ubiratan Bruno Viana, ambos do Rio Grande do Norte, serão os auxiliares.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, é o local onde o Sport manda a maioria dos seus jogos. Localizado no bairro da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, o estádio é bastante conhecido pelas dificuldades encontradas pelas outras equipes para baterem o Leão no local. A Ilha do Retiro foi inaugurado em 4 de julho de 1937, com a vitória rubro-negra por 6 a 5 ante o Santa Cruz.

A Chapecoense está comemorando muito a boa fase. A vitória ante o Coritiba na estreia da Série A deixou os torcedores do Verdão ainda mais confiante na classificação na Copa do Brasil. Apesar disso, o técnico Vinícius Eutrópio mantém a cautela e faz questão de separar bem os dois certames. “Dei parabéns ao grupo pela vitória contra o Coritiba, mas falei, no mesmo momento, que agora é virar a página. Tem mais confronto nessa quarta-feira (13). Vamos esquecer um pouco o Brasileiro e tentar passar para a terceira fase pela primeira vez na Copa do Brasil”.

Eduardo Baptista tem apenas uma dúvida para este embate. O comandante leonino vai aguardar até os últimos minutos para saber se contará com o meia-atacante Élber. Caso o atleta reúna condições de jogo, Régis ou Samuel deverão deixar o time titular. “É preciso saber direitinho como está o Elber. Ele sofreu uma pancada criminosa no jogo com o Figueirense. Se ele não estava com o pé solto no ar, fatalmente quebraria a perna. A dúvida é só no caso dele mesmo”.

Foram várias horas para chegar no Recife. A Chapecoense passou quase 27 horas viajando por conta de contratempos. Sendo assim, a diretoria do Verdão tentou transferir, junto à CBF, o confronto para a quinta-feira (14), mas não obteve sucesso. O volante e capitão Rafael Lima comentou sobre o cansaço da equipe, contudo, deixou claro que a vontade de ficar com a vaga na terceira fase é bem maior. “A história da Chapecoense sempre foi construída com muita dificuldade e muita luta. Então não vai ser agora que vamos esmorecer. Estamos cansados sim, mas a nossa vontade de jogar e garantir a classificação é bem maior”.

A Chapecoense encontrou vários problemas para chegar ao Recife. Entretanto, os jogadores do Sport falaram que também enfrentam dificuldades em relação às viagens por todo país. Apesar de todas complicações, o volante Rithely afasta qualquer tipo de facilidade para os leoninos. “Cansa muito. A nossa viagem para lá foi praticamente a mesma coisa. É sempre demorado. Só não tivemos o mesmo tempo no aeroporto, que é o que incomoda. Se facilitasse seria bom demais, mas não tem nada disso. Quando entra em campo são onze contra onze. Cada um quer ganhar e eles virão com a mesma motivação”.

FIQUE DE OLHO Sport x Chapecoense: Roger, atacante da Chapecoense, vem conseguindo um bom desempenho com a camisa do Verdão. Com passagens pelo Sport, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2008, o centroavante conhece muito bem os atalhos da Ilha do Retiro para balançar as redes. Um descuido dos defensores poderá ser fatal neste embate.

FIQUE DE OLHO Sport x Chapecoense: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará toda sua qualidade em campo para ajudar os leoninos a ficarem com a vaga. O jogador, na última rodada da Série A, mostrou muito bem e foi um dos grandes destaques da primeira rodada.

Contra o Coritiba, na abertura da Série A, o responsável por fazer 1 a 0 foi o volante Elicarlos. O jogador comemorou muito esta nova fase e revelou que está bem perto de completar sua média de gols na temporada. “Minha função é mais defensiva, de marcação. Sempre brinco com meus companheiros que tento chegar ali pertinho da área. Mas é difícil. Minha média é de três gols por ano. Vamos ver se nesse ano faço mais”.

O Sport poderá ter um grande desfalque neste embate. O meia-atacante Élber, um dos destaques na estreia da Série A ante o Figueirense, acabou sofrendo uma entrada muito dura neste embate e o departamento médico ainda não confirma a participação do atleta contra a Chapecoense. Apesar disso, o médico Amilton Crócia mostrou confiança na entrada do meia rubro-negro. “A princípio nos preocupa porque era apenas uma dor, mas ele continuou jogando. Vamos fazer uma reavaliação do caso. Contudo, estamos otimistas porque o atleta não precisou ser substituído”.

No estádio Ilha do Retiro, a última vez que Sport e Chapecoense estiveram duelando foi no dia 27 de abril do ano passado. O Leão saiu de campo com o resultado positivo. O 2 a 1 foi construído com gols de Rithely e Ananias, que hoje está defendendo as cores do alviverde catarinense. Ricardo Conceição foi o autor do tento do Verdão.

13 de maio é uma data muito marcante para os rubro-negros. Neste dia, em 1905, era fundado, por Guilherme de Aquino Fonseca, o Sport Club do Recife. A equipe da Ilha do Retiro conseguiu várias conquistas durante os mais de cem anos. Entre os mais importantes, estão o da Copa do Brasil de 2008 e do polêmico Campeonato Brasileiro de 1987. A Vavel Brasil parabeniza todos os torcedores do Leão da Praça da Bandeira!

Sport e Chapecoense já estiveram frente a frente em cinco oportunidades. Os rubro-negros acabaram vencendo uma vez, saíram de campo derrotados em três oportunidades e o confronto terminou no empate em uma ocasião. O Leão pernambucano já conquistou a Copa do Brasil, enquanto o Furacão Verde sequer passou da segunda fase desta competição nacional.

Um dos modelos de campeonato com o critério de classificação mais sólido no futebol nacional é a Copa do Brasil. O gol fora de casa, como sempre, vale como. Como o Sport não balançou as redes na ida, precisará vencer o embate por três gols de diferenças, enquanto a Chapecoense poderá até sair de campo derrotada por um tento ou dois se marcar ao menos uma vez. Caso o Leão da Praça da Bandeira ganhe o confronto por 2 a 0, a vaga será definida nos pênaltis.

Depois de ser derrotado por 2 a 0 no confronto de ida, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, o Sport entra em campo com uma difícil missão de bater a Chapecoense e avançar de fase. Durante o início da semana, os comandados de Eduardo Baptista garantiram empenho e convocaram os torcedores para fazerem da Ilha do Retiro um caldeirão. Já a equipe catarinense espera suportar a pressão leonino para seguir na competição nacional.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Chapecoense, partida de volta válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.