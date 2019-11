Resultado Cuiabá x Vasco na Copa do Brasil 2015 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Cuiabá e Vasco.

Cuiabá e Vasco ficam no empate em 1 a 1 na Arena Pantanal. O Dourado saiu na frente com Maninho, mas Rodrigo, no último minuto, deixou tudo igual. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (20), às 22h, em São Januário. O classificado enfrentará na terceira fase da Copa do Brasil o vencedor do confronto entre Atlético-GO e América-RN .

49' Final de jogo!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! RODRIGO!! Zagueiro solta a bomba e empata a partida!!

46' Bernardo cobra falta sobre o gol.

45' Cartão amarelo para Bogé! (Cuiabá)

45' Bernardo chama a falta e Vasco tem boa cobrança perto da entrada da área.

44' Vamos até 48'

42' Christiano cruza na cabeça de Gilberto que manda para o gol e André Luís salva!

41' Após cruzamento, Gilberto cacebecia sem perigo.

40' Bernardo manda para Christiano, que cruza para a área e defesa afasta.

39' Torcida do Cuiabá continua fazendo a festa na Arena Pantanal.

38' Bernardo cobra falta, mas a bola passa à esquerda do gol de André Luís

36' Esse foi apenas o primeiro gol de Maninho com a camisa do Cuiabá.

35' Torcida do Cuiabá vibra muito na Arena Pantanal.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CUIABÁ!! MANINHO!! Lateral apoia pela esquerda, tenta o cruzamento, mas encobre Martin Silva. Belo gol!

32' Caso o Vasco vença por dois gols de diferença, elimina o jogo de volta em São Januário.

31' Substituição no Cuiabá! Sai: Raphael Luz; Entra: Geovani

30' Bernardo cruza para área, mas a defesa do Cuiabá afasta

29' Yago tenta jogada individual, mas Maninho corta.

27' Assis cobra falta fechada e Gilberto tira na primeira trave.

26' Bernardo arrisca de longe e André Luis defende em dois tempos.

25' Gilberto tenta jogada individual, mas é desarmado.

24' Substituição no Vasco! Sai: Marcinho; Entra: Jhon Cley.

22' Substituição no Vasco! Sai: Rafael Silva; Entra: Yago.

20' Caso o Vasco vença por dois gols de diferença, elimina o jogo de volta em São Januário.

19' Felipe Blau cobra falta e a bola passa à direita da trave de Martín Silva

18' Cartão amarelo para Serginho! (Vasco)

16' Bernardo toca para Rafael Silva, que escorrega e perde a jogada.

15' Substituição no Vasco! Sai: Julio dos Santos; Entra: Bernardo.

13' Christiano cruza para Gilberto, mas a zaga do Cuiabá afasta.

12' Marcinho lança Rafael Silva, mas Ricardo Braz corta.

11' Gean cruza, mas a zaga vascaína afasta

10' Torcida do Vasco pede a entrada do meia Bernardo.

9' Christian dá belo lençol em Assis.

8' Vasco voltou melhor para esse segundo tempo.

7' Cartão amarelo para Assis! (Cuiabá)

6' Rafael Silva toca para Gilberto que chuta e André Luís faz bela defesa.

5' Felipe Blau arrisca de longe, mas bola passa sem perigo.

3' Vasco inicia a segunda etapa com a posse de bola no campo de defesa.

2' Rafael Silva chuta da entrada da área, a bola desvia e passa perto do gol.

1' Felipe Blau cruza para dentro da área, mas o juiz marca falta de ataque do Cuiabá

0' Substituição no Cuiabá! Sai: Kaíque; Entra: Assis.

0' Começa o 2º tempo!

Equipes já em campo para o segundo tempo!

Nada de gols nesse primeiro tempo entre Cuiabá e Vasco. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim de primeiro tempo!

46' Marcinho cobra falta pela esquerda, Rodrigo cabeceia e a bola sai

44' Kaíque é lançado na área, mas defesa afasta.

43' Árbitro assinala mais dois minutos de acréscimo. Vamos até 47'!

41' Raphael Luiz cruza para a área e Martín Silva ganha tiro de meta.

40' Marcinho arrisca de longe e bola passa por cima.

38' Christiano lança Gilberto, que cruza para a defesa de André.

37' Cartão amarelo para Marcinho! (Vasco)

36' Cartão amarelo para Rafael Silva! (Vasco)

34' Gilsinho faz falta em Julio dos Santos.

32' Cuiabá ainda é superior ao Vasco no jogo.

31' Gilsinho arrisca do meio campo, mas manda longe.

30' Após cruzamento, Gilson escora de cabeça e Rodrigo afasta.

29' Caso o Vasco vença por dois gols de diferença, elimina o jogo de volta em São Januário.

28' Primeira chegada ao gol do Vasco foi na bola parada, ponto forte da equipe cruzmaltina.

27' Na bola parada, Marcinho levanta, Gilberto conclui à queima roupa e André faz excelente defesa.

25' Christiano cruza para área, mas André Luís faz a defesa

23' Vasco troca passes no meio campo, mas encontra dificuldades para entrar na defesa do Cuiabá.

21' Raphael Luz tenta jogada individual, mas o juiz marca falta de ataque.

20' Gean cruza para Nino, mas Guiñazu afasta.

19' Gilberto se livra de marcação e chuta muito fraco de fora da área.

18' Gean mostra habilidade e dá lençol em Rafael Silva.

17' Vasco ainda não conseguiu chegar com perigo na meta do goleiro André.

16' Madson cruza para Gilberto na área e defesa afasta.

15' Kaíque arrisca de longe, mas isola.

14' Cuiabá já chegou duas vezes ao gol de Martín Silva e anima seus torcedores.

13' Raphael Luz recebe livre na entrada da área, chuta, mas manda longe do gol. Boa chance!

11' Até o momento, apenas uma falta marcada.

10' Felipe Blau tenta lançamento, mas Marcinho corta com a mão.

9' Jogo é movimentado, mas ainda sem grandes chances de gol para ambos os times.

8' Rafael Silva perde a bola no meio de campo, mas Guiñazu recupera.

6' Cuiabá toma a iniciativa neste começo de jogo.

5' Jean lança Kaíque, que não alcança e a bola sai pela linha lateral.

4' Arena Pantanal recebe grande público nste noite em Cuiabá.

3' Madson é lançado pela direita, mas a defesa do Cuiabá afasta o perigo

2' Caso o Vasco vença por dois gols de diferença, elimina o jogo de volta em São Januário.

1' Nino Guerreiro é acionado na direita, bate cruzado e Raphael Luz, por pouco, não marca o primeiro gol do jogo.

0' Começa o jogo!!

Goleiro Willian Alves sentiu no aquecimento e André Luiz será titular no gol do Cuiabá.

Equipes já prontas para o início da partida.

Hino Nacional sendo executado na Arena Pantanal.

Vasco escalado! Martin Silva, Madson, Rodrigo, Luan e Guiñazú; Christianno, Julio dos Santos, Serginho e Gilberto; Marcinho e Rafael Silva

Cuiabá escalado! André Luiz, Gean, Ricardo Braz, Egon e Maninho; Bogé, Felipe Blau, Raphael Luz e Gilsinho; Kaique e Nino Guerreiro

Pré-jogo: Vasco encara Cuiabá visando eliminar jogo de volta na segunda fase da Copa do Brasil

Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP) será o árbitro de Cuiabá x Vasco 2015. Ele terá como auxiliares Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira, ambos também de São Paulo.

Lembrando que o classificado do encontro desta quarta-feira (13) enfrentará na terceira fase da Copa do Brasil o vencedor do confronto entre Atlético-GO e América-RN .

A Arena Pantanal é o palco do jogo Cuiabá x Vasco 2015. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

No Vasco, apenas uma mudança em relação ao jogo de estreia no Brasileirão contra o Goiás. O atacante Dagoberto será poupado e Marcinho herdará a vaga. No mais, o time que deve ir a campo com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Christianno; Serginho e Guiñazú; Julio dos Santos, Marcinho e Rafael Silva;

Para o time que irá a campo, o técnico do Cuiabá Fernando Marchiori fez mistério por causa do condicionamento fisico de seus jogadores. A provável escalação do Dourado será: Willian Alves, Gean, Ricardo Braz, Egon e Maninho; Bogé, Felipe Blau, Geovani e Raphael Luz; Kaique e Nino Guerreiro.

Christiano, lateral do Vasco: ''Temos que jogar uma bela partida se quisermos deixar a classificação melhor encaminhada para a partida de volta. Vamos enfrentar um adversário de qualidade, que vem embalado e que com certeza vai fazer de tudo para eliminar o Vasco. Precisamos ser eficientes e fazer um resultado que nos interesse.''

Bogé, volante do Cuiabá: ''Em jogos grandes assim não existe cansaço, vamos entrar bem, pois fizemos uma programação quanto à isso. Tivemos apenas um dia para descansar, mas temos que nos superar, pois o momento é positivo.''

Fique de olho: Gilberto, atacante do Vasco. É a grande esperança de gols do time para a partida desta quarta-feira (13). Além disso, foi o artilheiro da equipe cruzmaltina no Estadual desse ano. (Foto: Divulgação/Vasco)

Fique de olho: Raphael Luz, meia do Cuiabá. Foi um dos destaques da equipe no título do do Campeonato Mato-Grossense e também da Copa Verde, onde marcou três gols na final. (Foto: Assessoria/Cuiabá Esporte Clube)

No Vasco, o técnico Doriva pregou cautela em relação ao adversário: "O time do Cuiabá já mostrou nesta temporada que tem muita qualidade e por isso mesmo precisamos estar atentos para não sermos surpreendidos. Não podemos pensar que vamos encontrar facilidades porque isso não vai acontecer. A partida exige um grau de entrega muito grande, ainda mais porque é uma partida em sistema eliminatório, onde um dia ruim pode colocar o trabalho todo a perder", declarou Doriva.

No Cuiabá, o técnico Fernando Marchiori mostrou-se preocupado com o desgaste de seus jogadores, já que o jogo será pouco mais de 48 horas depois da decisão do Campeonato Matogrossense. "É desumano jogar dessa maneira, com uma maratona de jogos decisivos. São três decisões em menos de uma semana e não dá para fazer milagre. Conversei com os jogadores e espero que eles sintam menos o desgaste", avisou o treinador, que citou a dificuldade que será a partida, já que o time vai enfrentar uma equipe que está na elite do futebol brasileiro. ''É uma grande equipe, atual campeão estadual. Sabemos o quanto será complicado. Uma equipe do tamanho do Vasco é sempre legal de enfrentar. Esperamos nos sair bem e manter as boas atuações que nos levaram aos dois títulos.''

Além disso, em sua história, o Vasco já enfrentou cinco equipes do estado do Mato Grosso: Dom Bosco, Luverdense, Mixto, Operário de Várzea Grande e União de Rondonópolis.

Cuiabá x Vasco se enfrentarão pela primeira vez na história. O time mato-grossense tem apenas 14 anos de vida, tendo sido fundado em dezembro de 2001.

O Vasco, por sua vez, venceu os dois jogos contra o Rio Branco-AC. Na ida, 2 a 1 fora de casa. Na volta, vitória apertada por 3 a 2, em São Januário.

Na fase anterior da Copa do Brasil, o Cuiabá eliminou o Murici-AL em casa por 2 a 0. Na partida de ida, em Alagoas, o Dourado havia vencido por 3 a 2.

O Vasco não terá vida fácil nesta quarta-feira (12). Isso porque o seu adversário, o Cuiabá, conquistou na última quinta-feira (7) o título da Copa Verde de forma heroica, pois havia perdido por 4 a 1 como visitante e conseguiu impor ao Remo um 5 a 1 no jogo de volta. Além disso, na última segunda-feira (11), levantou o caneco do Campeonato Mato-Grossense ao empatar por 1 a 1 com o Operário.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cuiabá x Vasco minuto a minuto, partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h (de Brasília), na Arena Pantanal.