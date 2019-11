Criciúma mede forças com ABC visando seguir em boa fase na Série B

Poucos dias após comemorar aniversário, o Criciúma joga em casa contra o ABC a partir das 21h50 para manter a boa fase vivida após o Catarinense. Invicto sob o comando de Moacir Júnior, o Tigre recebe um adversário que não vive grande sequência. Os potiguares, após a perda do título estadual, perderam na estreia da Série B e também saíram atrás do Paysandu na Copa do Brasil.

As equipes já se enfrentaram sete vezes pela Série B e o Criciúma nunca perdeu: foram quatro vitórias do Tigre e três empates. O último encontro foi em outubro de 2012 e os catarinenses venceram por 2 a 0 no Heriberto Hülse.

Criciúma vai para a partida sem o goleiro Luiz

Na última quarta-feira (13), o estádio Heriberto Hülse completou 68 anos, a equipe do Criciúma fez jogo treino, festa com bolo, mas a equipe quer mais, manter a boa sequência na temporada, algo que a equipe não conseguiu durante os primeiros meses do ano. Sob o comando de Moacir Júnior, são duas vitórias em doi jogos.

Na primeira rodada, o tigre conseguiu a vitória sobre o Mogi Mirim por 2 a 1, resultado que deixou o time mais confiante nesse começo de competição. Naquela partida a equipe comandada por Luizinho Vieira saiu com um desfalque importante: o goleiro Luiz sentiu uma lesão e deverá ficar de fora dos gramados por até 15 dias. Com a lesão do camisa 1, Edson, de 23 anos deve assumir o posto, o arqueiro chegou ao Criciúma no final da temporada passada.

Um dos destaques na partida contra o Mogi Mirim foi o meia Rodrigo Andrade, de 27 anos que deverá estar no banco de reservas contra o ABC, mas o atleta garantiu que irá brigar pela titularidade "Eu estou tranquilo. O professor sempre vem conversando comigo. Vou brigar pela titularidade, mas sempre respeitando todos os meus companheiros, sempre vou respeitar a opinião do treinador também."

A equipe de Santa Catarina terá uma pequena 'vantagem' sobre a equipe de Natal. O Tigre já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, a equipe irá enfrentar o Grêmio e teve a semana inteira para treinar, enquanto o ABC teve de enfrentar o Paysandu na terça-feira (12), a equipe de Natal vem com uma sequência de jogos e o cansaço pode ser um fator importante para a partida.

ABC busca recuperação na temporada

A equipe do ABC não está vivendo uma fase agrádavel na temporada. A equipe do Rio Grande do Norte vem de três derrotas consecutivas por três competições diferentes: Campeonato Portiguar, Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

A equipe perdeu na estréia da Série B para o Oeste por 1 a 0 em casa e logo depois foi foi derrotada pelo Paysandu pela Copa do Brasil e novamente perdeu por 1 a 0. A última vitória da equipe de Natal ocorreu no dia 25 de abril pelo Campeonato Potiguar.

O que vem chamando a atenção da equipe de Natal é que o artilheiro da equipe, Kayke tem começado as partidas no banco de reservas. O atleta deixou claro que está 100% e a reserva é opção do técnico Josué Teixeira.

"Muitos torcedores me mandaram recados e me perguntaram se eu estava machucado, e, para deixar claro, eu estou 100%. Comecei a partida no banco por opção técnica do treinador. E respeito muito isso, mas é claro que todo jogador quer estar jogando e ajudando a equipe", disse o atacante.