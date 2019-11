Resultado de Botafogo x CRB na Série B 2015 (4-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O CRB fica com 3 pontos e figura na metade da tabela

Com a vitória, o Botafogo assume a liderança do Campeonato com o mesmo número de pontos do Sampaio Corrêa, mas com saldo de gols maior

48' FIM DE PAPO! O BOTAFOGO GOLEIA EM SUA PRIMEIRA PARTIDA EM CASA, 4 a 0

45' MAIS TRÊS DE ACRÉSCIMO!

44' Na base do chuveirinho, o time alagoano tenta diminuir o prejuízo. O Bota segura o jogo e espera o apito final do árbitro

43' Após expulsão de Pimpão, o CRB começou a ter mais posse de bola, diminuiu o placar e agora cria mais jogadas de perigo

41' O público pagante no Engenhão é de 10.500 espectadores. O público presente conta com 12.535 torcedores

39' CARTÃO AMARELO! Arbitragem pune Elvis por retardar o andamento da partida

36' AMARELOU! Kenedy recebe o cartão amarelo

33' GOOOOOOOOL DO CRB! FERNANDO DIMINUI O PLACAR! Fernando tabela com Daniel Cruz, entra cara a cara com Jefferson e faz o gol de honra do time alagoano, 4 a 1

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRB! Sai Leandro Brasília e entra Gerson Magrão

28' René Simões mostra descontentamento com atitude de Pimpão. Atacante levou o segundo cartão amarelo por reclamação mesmo vencendo por 4 a 0 e gerou a revolta do comandante alvinegro

25' O Botafogo volta impossível no segundo tempo e transforma o 1 a 0 em goleada

23' EXPULSO! Por reclamação, Rodrigo Pimpão leva o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo

22' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! ELVIS MARCA MAIS UM! Em cruzamento da direita de Pimpão, Elvis cabeceia sem chances para o goleiro Julio César. O Botafogo faz o quarto gol no Engenhão, 4 a 0

20' SUBSTITUIÇÃO NO CRB! Sai Clebinho e entra Kenedy

19' SUBSTITUIÇÃO NO CRB! Sai Glaydson e entra Fernando

18' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Marcelo Mattos e entra Camacho

16' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! WILLIAN ARÃO MARCA O TERCEIRO! Em jogada bem trabalhada, Pimpão serve Arão que pega de primeira no cantinho e amplia o marcador. Virou goleada!

15' O time do CRB está perdido em campo. Os jogadores sentiram o segundo gol do Botafogo

12' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Daniel Carvalho e entra Elvis

09' GOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! LULINHA ACABOU DE ENTRAR E MARCA O SEGUNDO! Goleiro Júlio Cesar sai jogando mal, Lulinha aproveita a falha e não perdoa. O meia marca seu primeiro gol com a camisa do Bota e o segundo do jogo, 2 a 0

08' Daniel Carvalho cruza, Bill cabeceia, mas a bola sai pela linha de fundo

07' CARTÃO AMARELO! Glaydson dá entrada dura em Gilberto e recebe a advertência

06' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Sassá e entra Lulinha

05' Bill faz o segundo gol do Botafogo, mas a arbitragem anula o lance alegando impedimento

04' Partida começa morna nessa segunda etapa

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO ENGENHÃO!

A bola vai rolar para a segunda etapa!

Assista ao gol que vai dando a vitória ao Glorioso até aqui

O Botafogo vai vencendo o CRB no Engenhão por 1 a 0 com gol marcado por Bill

46' APITA O ÁRBITRO! FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

46' CARTÃO AMARELO! Por reclamação também, Thiago Carleto recebe o cartão

45' TEREMOS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Clebinho recebe advertência da arbitragem

41' AMARELOU! Marcelo Mattos dá carrinho no adversário e é advertido com o cartão amarelo

39' Sassá faz tabelinha com Daniel Carvalho, mas na hora da finalização é travado pela defesa alagoana

36' CARTÃO AMARELO! Pimpão dá entrada dura e é punido

35' Glaydson chuta de fora da área e leva perigo ao gol defendido por Jefferson

32' O CRB começa a tocar melhor a bola e busca espaços na defesa alvinegra querendo o empate. Mas a marcação do Bota é muito eficiente

29' Jogo esfria um pouco e Botafogo não consegue manter a pressão inicial

26' Giaretta arrisca de longe, mas chuta em cima da zaga alagoana

23' O CRB acuado, cria pouco e tenta de todas as formas resistir as investidas do Bota

20' Botafogo pressiona em busca do segundo gol

16' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! BILL É O PAI DA CRIANÇA! Sassá faz grande jogada individual e cruza para Bill. O centroavante entra de carrinho e faz 1 a 0 para o Alvinegro

14' Sassá bate de muito longe e a bola passa raspando a trave esquerda

10' Daniel Carvalho arrisca de longe e o goleiro Júlio César defende sem problemas

06' Botafogo chega de novo, mas a zaga alagoana corta. Aos poucos o time carioca vai tomando conta do jogo

05' JÚLIO CESAR! Goleiro do CRB faz boa defesa em finalização forte de Bill

04' UUUUH! Paulo Sérgio levanta a bola na área, ela passa por todo mundo e quase surpreende Jefferson. Por pouco o CRB não abre o placar

03' O Botafogo tenta tomar a iniciativa nesse início de partida

00' ROLA A BOLA NO ENGENHÃO!

Está tudo pronto, vai começar o jogo!

Na entrada em campo, o lateral Thiago Carleto, dono da camisa 6, mesmo número utilizado por Nilton Santos, foi o primeiro a pisar no gramado e deu um beijo no busto do ídolo localizado na entrada dos túneis de acesso aos vestiários

Os times estão entrando em campo!

A partida vai começar dentro de alguns instantes no Estádio do Engenhão

O time do CRB está escalado com a seguinte formação: Júlio César; Paulo Sérgio, Daniel Marques, Audálio e Gleidson Souza; Glaydson Almeida, Olívio, Leandro Brasília e Clebinho; Maxwell e Daniel Cruz.

O Botafogo vem à campo com: Jefferson, Gilberto, Renan Fonseca, Giaretta, Carleto; Mattos, Wilian Arão, Daniel Caravlho, Sassá; Pimpão e Bill.

Os times já estão escalados!

O técnico René Simões alertou para que o clima de festa não atrapalhe a equipe dentro de campo. Em seu primeiro jogo dentro de casa na competição e no dia em que o maior ídolo do clube, Nilton Santos, completaria 90 anos, a torcida alvinegra promete um grande espetáculo no Engenhão

Em oito partidas disputadas, o Botafogo tem seis vitórias no duelo com o CRB. No elenco do time alagoano, o zagueiro Audálio e o lateral Paulo Sérgio já enfrentaram a equipe carioca e somam um empate e uma derrota pela Copa do Brasil de 2013

Se vencer hoje, o Botafogo conquistará sua 10ª vitória seguida no Estádio Nilton Santos. O time de René Simões está invicto em seus domínios nesta temporada de 2015

Relembre os gols da última vitória do Bota sobre o adversário desta tarde em Botafogo x CRB, o CRB de Alagoas

Da última vez que se encontraram Botafogo x CRB, em 2013. Botafogo e CRB fizeram um confronto de Copa do Brasil, valendo vaga para a 3ª fase da competição. A equipe carioca venceu por 3 a 0 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Antônio Carlos, Andrezinho e Rafael Marques fizeram os gols do jogo

Clebinho, meia do CRB, acredita na vitória hoje apesar da dificuldade do confronto. ''É um jogo difícil, contra uma equipe de grande expressão, na casa deles; mas vamos pra lutar, vamos trabalhar para conquistar os três pontos. Tem que trabalhar a bola, ter tranquilidade e marcar muito o time deles. Todos nós estamos pensando em ir lá e conseguir uma vitória, porque, se formos com o pensamento de empatar, a gente vai sair de lá derrotado''

Thiago Carleto quer a vitória hoje em homenagem a Nilton Santos. O eterno ídolo do Glorioso completaria 90 anos se estivesse vivo. ''Ídolo nunca morre, tem que ser eternizado, sempre lembrado. Eu quero prestar essa homenagem depois do jogo, homenagem maior é chegar dentro de campo, jogar, mostrar vontade e ganhar. Vamos lutar para sair com a vitória.''

FIQUE DE OLHO Botafogo x CRB: Artilheiro por onde passou, o experiente centroavante Zé Carlos é a esperança de gols para o CRB. O atleta de 32 anos já teve passagens por Cruzeiro, Portuguesa e Criciúma e agora defende as cores do alvirrubro

FIQUE DE OLHO Botafogo x CRB: Autor do gol da vitória contra o Paysandu, Rodrigo Pimpão vem se destacado com a camisa do Bota e caindo nas graças da torcida alvinegra. O atacante tornou-se titular da equipe barrando ninguém menos que Jóbson, e espera continuar com as boas atuações

O time alagoano, eliminado da Copa do Brasil na última quarta após perder por 3 a 1 para o Grêmio, foca suas atenções somente no Campeonato Brasileiro. O treinador Alexandre Barroso deve repetir a escalação que venceu o Bragantino no Rei Pelé por 2 a 0 na 1ª rodada. O time deve vir à campo com: Júlio César, Paulo Sérgio, Daniel Marques, Audálio e Gleidson; Leandro Brasília, Fernando, Kenedy e Clebinho; Zé Carlos e Maxwell

O Botafogo não tem desfalques para a partida desta noite. O técnico René Simões conta com sua força máxima para alcançar sua segunda vitórias em dois jogos na Segundona. A provável escalação do Alvinegra tem: Jefferson, Gilberto, Renan Fonseca, Diego Giaretta, Carleto; Marcelo Mattos; Willian Arão, Fernandes, Diego Jardel; Rodrigo Pimpão e Bill

Veja os gols da vitória do CRB no Estádio Rei Pelé sobre o Bragantino por 2 a 0

O CRB também começou a Série B com um triunfo. O time alagoano venceu o Bragantino em casa pelo placar de 2 a 0 e busca surpreender o seu adversário hoje fora de casa para somar mais três pontos e continuar 100% na competição

Assista ao gol de Pimpão que deu a vitória ao Bota por 1 a 0 sobre o Paysandu na 1ª rodada

O Botafogo estreou na competição vencendo. Fora de casa, o Alvinegro bateu o Paysandu e iniciou bem sua caminhada de volta para à elite. Rodrigo Pimpão marcou o gol que deu ao Glorioso os seus primeiros três pontos na competição, frustrando a torcida do Papão da Curuzu em pleno Mangueirão

A partida Botafogo x CRB 2015 será realizada no Estádio Nilton Santos, ex-João Havelange, mais conhecido como Engenhão. O estádio do Botafogo tem capacidade para 47 mil torcedores, e a expectativa hoje é de recorde público no ano. A diretoria espera superar o público da partida contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca e manter os 100% de aproveitamento do time em casa na temporada

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Botafogo x CRB minuto a minuto, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2015, partida a ser disputada às 16h30 no Engenhão.