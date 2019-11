Resultado Coritiba x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

Encerramos aqui a transmissão de Coritiba x Grêmio. Obrigado a todos que acompanharam a partida pela VAVEL Brasil! Uma boa noite a todos e até a próxima!

Confira abaixo os gols de Coritiba 2 x0 Grêmio.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe o Figueirense na Arena. O jogo será disputado no próximo sábado (23) às 21h00. Já o Coritiba vai até Recife enfrentar o Sport. O jogo será no domingo (24) às 18h30.

Para deixar a noite do torcedor coxa-branca mais feliz, o Atlético Paranaense foi derrotado por 2 a 0.

Com a derrota, o Grêmio fica na 15º colocação, podendo cair algumas posições dependendo dos jogos de amanhã.

Fala, Ruy!

"Estou feliz por estar podendo ajudar o Coritiba. Mas o grupo todo está de parabéns, fizemos uma grande partida hoje e conseguimos sair com a vitória"

Fala, Giuliano

"Fizemos um primeiro tempo muito ruim. Não fomos agressivos na marcação e não tivemos a posse de bola pra chegar. Vamos pra casa com um derrota que machuca bastante."

49' APITA RICARDO MARQUES RIBEIRO! FIM DE JOGO! O COXA VENCE O GRÊMIO POR 2 A 0 E ASSUME PROVISORIAMENTE A TERCEIRA COLOCAÇÃO DO BRASILEIRÃO!

47' Grêmio tenta se aproximar da área adversária. Apagadíssima a atuação dos meias e atacantes tricolores.

45' Juiz indica mais 4 minutos de acréscimos.

43' Substituição no coxa: Fabrício entra na vaga de Rosinei.

41' Grêmio encontra dificuldades de achar espaço na área coxa-branca.

38' Torcida do Coritiba faz a festa nas arquibancadas do Couto Pereira!

37' Grêmio sem reação. Faz muito tempo que o tricolor não assusta o arqueiro Bruno.

36' Após tentar evitar a saída da bola pela linha de fundo, Everton reclama de dores no braço. Atendimento médico para o atacante, que já está apto para retornar para o jogo.

34' Substituição no Coritiba. aplaudido, Rafhael Lucas sai para o ingresso de Negueba.

33' Boa jogada individual de Thiago Galhardo na intermediária. Na hora do chute, mandou em cima da zaga gremista, que desviou para escanteio.

32' Em breve teremos substituição no coxa. Negueba vem aí.

31' Entrou chutando!

Fellipe Bastos tenta finalização da entrada da área, mas manda fraco. Yuri Mamute tenta completar para o gol, mas é flagrado em impedimento.

30' Esta foi a última substituição no tricolor. Coritiba até agora não fez nenhuma alteração.

29' Substituição no Grêmio: sai Walace para a entrada de Fellipe Bastos.

28' Que jogada de Norberto!

O lateral deu o popular drible da vaca em cima de defensor gremista e serviu Rafhael Lucas. O atacante se atrapalhou todo e perdeu a chance de finalizar.

26' Em relação ao primeiro tempo, o Grêmio perdeu sem poder contar com os avanços de Júnior pela esquerda. Mamute, até agora, pouco acrescentou no jogo.

23' Esquentou o tempo no Couto Pereira!

Matías dividiu com Bruno, que caiu no chão. Atletas do Coritiba e do Grêmio discutem de forma mais forte.

21' E o cartão,!?

Falta dura de Hélder em cima de Mamute. O volante deu um pisão no atacante gremista, que imediatamente caiu no gramado. Merecia o amarelo.

20' Matías acionou Everton pela direita. O garoto se esforçou para evitar a saída da bola e conseguiu mandar na área, exigindo boa participação de Bruno, que mandou para a lateral da sua área.

18' Substituição no Grêmio: sai Pedro Rocha para o ingresso de Everton.

16' Felipão conversa com Everton no banco de reservas.

15' Coritiba começa a se aproximar da área tricolor. Destaque para os avanços de Norberto pelo flanco direito.

13' QUE DEFESA DE GROHE!

Ruy surpreendeu a todos e cobrou a falta direto no gol. Marcelo foi no canto direito evitar o terceiro gol do coxa no jogo.

12' Cartão amarelo para Geromel! Falta dura do zagueiro em cima de Thiago Galhardo, que tentava jogada individual no lado direito da defesa gremista. Vem bola na área de Grohe por aí.

11' O tricolor encerrou o primeiro tempo com mais posse de bola que o Coritiba. No entanto, o coxa vai equilibrando este índice aos poucos.

8' Responde rápido o coxa! Thiago Galhardo faz jogada individual na área tricolor, leva a bola pro fundo e chuta cruzado. Atento, Marcelo Grohe espalma pra frente.

6' QUE GRANDE DEFESA DE BRUNO! Pedro Rocha cruzou pela direita, Yuri Mamute desviou muito próximo do arqueiro, que se esticou todo para espalmar!

5' Pela reclamação, Maicon levou cartão amarelo.

5' Jogadores do Grêmio reclamam de falta dura em cima de Pedro Rocha. O juiz do jogo não marcou nada.

3' Que isso Rosinei!?

O volante recebeu passe sozinho na lateral do gramado. O jogador levantou demais o pé e foi surpreendido com a bola que passou por baixo dele.

2' Se caprichasse o passe era gol!

Pedro Rocha recebeu grande passe de Walace pela esquerda. Ao notar a movimentação de Giuliano, o garoto tentou acionar o meia, que saíria de frente para o gol de Bruno. No entanto o passe saiu muito forte, nas mãos do arqueiro alviverde.

1' Grêmio e Coritiba voltam com as mesmas equipes que encerraram a etapa inicial.

0' Recomeça o jogo no Couto Pereira!

Equipes já retornaram. Tudo pronto para começar o segundo tempo!

No outro jogo da rodada no horário, Goiás e Atlético Paranaense vão empatando em 0 a 0 no Serra Dourada.

FALA, PEDRO ROCHA!

"Temos que manter a posse de bola. Vamos ver agora o que o Felipão vai falar no intervalo"

47' Fim do primeiro tempo no Couto Pereira! O coxa vai vencendo o Grêmio por 2 a 0.

46' Cartão amarelo para Norberto! Por falta em cima de Yuri Mamute.

45' Dois minutos de acréscimos na primeira etapa.

43' Giuliano recebe sozinho, avança até a área e hesitou na hora de chutar. O meia tentou servir Mamute, mas o passe não saiu com qualidade. O atacante conseguiu dominar e finalizou fraco. Bruno se esticou todo e conseguiu evitar o gol! QUE CHANCE PERDE O GRÊMIO!

43' INACREDITÁÁÁVEL! QUE CHANCE PERDE O GRÊMIO!

42' GRANDE DEFESA DE BRUNO! Boa trama entre Pedro Rocha e Giuliano, até que aquele achou espaço pra finalizar na entrada da área e mandou firme para grande defesa do arqueiro alviverde, que mandou a bola para escanteio!

39' Assim não Luan!

O jovem cobrou a falta muito baixo, facilitando a vida da defesa coxa-branca.

39' Falta em cima de Luan pelo lado direito do ataque tricolor. O próprio jogador vai mandar na área do coxa.

35' Com a saída de Júnior, Marcelo Oliveira deve assumir a lateral-esquerda do Grêmio.

33' QUE LANCE BIZARRO!

Após finalização de Rafhael Lucas e grande defesa de Grohe, a zaga se atrapalha toda na hora de afastar. Matías chutou em cima de Erazo, a bola encobriu Marcelo Grohe e balançou as redes! É o segundo gol do coxa!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! GOL CONTRA DE ERAZO!

31' Vem substituição no tricolor! Yuri Mamute entrando na vaga do lateral-esquerdo Júnior.

29' Felipão já conversa com Yuri Mamute no banco de reservas.

27' Olha a resposta do Grêmio! Logo após o gol, tricolor perdeu a chance de empatar. Após grande jogada de Júnior, a bola chegou em Pedro Rocha. Quase dentro da pequena área, o atacante tenta o chute, mas a bola vai em cima da zaga do coxa!

26' Pelo lado esquerdo de ataque, Ivan percebeu a movimentação de Ruy e acionou o meia. Próxima da área, o meia mandou pra área e achou Thiago Galhardo livre na área. O meia completou para o fundo das redes abrindo o placar em Curitiba!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! GOL DE THIAGO GALHARDO!

24' Pra fora!

Ruy recupera a bola no meio campo e carrega em velocidade. Ao se aproximar da área rival, arriscou o chute, mas sem nenhuma direção. É tiro de meta pro Grêmio.

22' Nas poucas vezes que o Grêmio chegou no seu campo de ataque, encontrou mais liberdade pelo lado esquerdo, devido a presença de Júnior e Luan e dos avanços de Norberto.

20' Até o momento, a única chance de gol foi da equipe da casa. Jogo marcado pelas faltas.

18' Pra longe!

Na cobrança, Ivan tentou tirar da barreira e acabou tirando também do gol. Bola por cima da meta, sem sustos para Grohe.

16' Cartão amarelo para Marcelo Oliveira! Falta dura do volante em cima de Ruy, impedindo o chute do meia do Coritiba. O lance foi próximo da área. Grande chance para os mandantes abrirem o placar!

15' Após a cobrança de Júnior, Walace consegue cabeceio forte, mas sem nenhuma direção. Longe da meta de Bruno.

14' Mais uma falta no jogo. Júnior foi derrubado no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vem bola na área do coxa.

12' QUE ISSO JÚNIOR!?

Lateral tentou cruzamento pela esquerda e acabou mandando nas arquibancadas do Couto Pereira!

10' Coritiba no momento se faz mais presente no seu campo de ataque.

8' Jogo faltoso nos minutos iniciais do jogo. Agora falta dura de Rosinei em cima de Luan. Torcida do coxa entoa cantos pouco carinhosos para o árbitro da partida.

6' QUAAAAASE GOL DO COXA! Grande cruzamento de Norberto para Rafhael Lucas. O atacante desviou na bola que passou muito próxima da meta defendida por Marcelo Grohe!

5' Cartão amarelo pra Ruy! Falta dura do meia em cima de Marcelo Oliveira, que tentava conduzir a bola em direção ao ataque em lance rápido.

3' Linha de frente do coxa pressionando a saída de bola da defesa tricolor. Muitos jogadores do Coritiba se posicionam próximos da área do Grêmio.

2' Jogadores dos dois times já reclamaram de falta em seus campos de ataque. O juiz mandou seguir o jogo.

1' Rafhael Lucas tenta cruzar pela direita. Nenhum jogador do coxa estava na área tricolor, facilitando o trabalho da defesa.

0' Autoriza o juiz! Bola rolando em Curitiba!

Grêmio dará a saída de bola. Tudo pronto para o começo da partida!

O Coritiba estreia hoje o novo uniforme da temporada 2015. Semelhante ao uniforme tradicional, mantém as duas faixas horizontais em verde. A novidade fica por conta do tom verde mais escuro que sai do escudo e passeia pelas faixas.

Agora é vez do Hino do Estado do Paraná. Protocolo sendo cumprido em Curitiba.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

No momento, temos um público baixo no Couto Pereira. No entanto, as arquibancadas atrás das goleiras contam com um bom número de torcedores.

Grêmio já está em campo!

Coritiba entrando no gramado do Couto Pereira!

O árbitro da partida será Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Márcio Eustáquio Santiago (trio FIFA-MG).

Coritiba x Grêmio 2015

Coritiba e Grêmio possuem um ídolo recente em comum. Trata-se do ex-meia Tcheco. Jogador lembrado pela qualidade na bola parada, iniciou e encerrou a carreira no coxa, fazendo mais de 150 jogos com a camisa alviverde. No Grêmio, foi peça importante do elenco vice-campeão da Copa Libertadores de 2007 e do 3º lugar no Campeonato Brasileiro de 2006. Atualmente, é auxiliar técnico de Marquinhos Santos.

Leia mais: Grêmio 2015: com os pés no chão.

A provável escalação tricolor para o confronto deste sábado tem: Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Pedro Geromel, Rhodolfo e Júnior; Walace, Marcelo Oliveira, Maicon, Giuliano e Luan; Yuri Mamute.

O meia Giuliano foi o jogador tricolor a participar da entrevista coletiva na última sexta-feira, após treino fechado no CT do Atlético Paranaense. Indagado sobre a equipe que entrará em campo contra o Coritiba, o meia despistou: “O treino foi fechado, não posso antecipar. Independente de quem joga, de quem inicia, estaremos preparados para fazer um bom jogo. Sabendo, é claro, que nós fizemos uma boa partida no primeiro tempo, num nível superior contra o CRB. Sabendo também que caímos no segundo tempo. É importante vencermos. Nos dá confiança para uma competição importante, depois de um tropeço em casa” ressaltou o meia.

Do lado do Grêmio, Felipão terá o reforço de Yuri Mamute. O atacante foi cortado da seleção sub-20 que irá disputar o Mundial da categoria, e deve começar o jogo ante o Coritiba no lugar de Pedro Rocha. As dúvidas no tricolor ficam com Luan e Geromel. O primeiro se queixou de dores na sola do pé durante a semana, no entanto, deve iniciar a partida. Já o zagueiro não participou do último treino da equipe antes do embate e pode ser desfalque. Caso não jogue, Erazo deve ser o substituto.

Leia mais: Coritiba busca regularidade para não correr os riscos do passado.

A tendência é que o Coritiba entre em campo com a seguinte formação: Bruno; Norberto, Leandro Almeida, Welinton e Ivan; Hélder, João Paulo, Rosinei e Ruy; Thiago Galhardo e Rafhael Lucas.

Novidade na equipe para a partida Coritiba x Grêmio, o meio-campista Rosinei falou sobre a tendência de evolução do time e destacou a chegada do meia Ruy: “Na quarta-feira (contra o Fortaleza) o time já teve um posicionamento melhor. A tendência é crescer. A chegada do Ruy ajudou bastante no meio de campo porque precisávamos desse jogador que enfiasse bolas para os atacantes”.

Para o jogo Coritiba x Grêmio de logo mais, o técnico Marquinhos Santos fará mudanças em relação ao time que entrou em campo para enfrentar o Fortaleza. Negueba saiu do time titular, dando o lugar para o volante Rosinei. Com a mudança, Thiago Galhardo deve desempenhar a função que Negueba vinha fazendo. Com a lesão de Carlinhos, o lateral-direito Ivan deverá atuar improvisado no lado esquerdo da defesa coxa-branca. Os outros desfalques são o zagueiro Luccas Claro, que ainda não se recuperou de lesão, e o atacante Wellington Paulista, também machucado.

O palco do jogo Coritiba x Grêmio de hoje é o Couto Pereira. O estádio construído em 1932 passou por obras recentemente e teve capacidade ampliada para 42 mil torcedores. A remodelada reta da Mauá possui 38 camarotes com capacidade para doze pessoas cada, sendo quatorze no primeiro anel e outros 24 no segundo anel.

Também neste novo setor do estádio alviverde, existem 4.870 novas cadeiras.

Fique de olho Coritiba x Grêmio: Luan, meia do Grêmio. Após surgir com grande pompa, chegando a despertar o interesse de grandes clubes do futebol europeu, o jovem caiu de produção. Após um começo irregular na atual temporada, Luan vai ser firmando como peça fundamental no esquema de Felipão.

Fique de olho Coritiba x Grêmio: Rafhael Lucas, atacante do Coritiba. Artilheiro do Campeonato Paranaense 2015, o jogador de 22 anos é uma das principais esperanças do torcedor alviverde para o restante da temporada. Na derrota do coxa para o Chapecoense, na rodada inaugural do Brasileirão 2015, Rafhael marcou o primeiro tento do certame.

No último Brasileirão, a vitória do Coritiba ante o Grêmio provocou mudanças no lado tricolor. Jogando na Arena, os paranaenses não se acuaram e conseguiram a vitória por 3 a 2 no último minuto de jogo, com gol de Alex. Após a partida, o então técnico do Grêmio, Enderson Moreira, pediu demissão e foi atentido pela diretoria. No 2º turno, as equipes empataram em 1 a 1 jogando no Couto Pereira. Confira abaixo os gols dos dois confrontos.

A maior goleada do confronto Coritiba x Grêmio se deu na primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1984. Na ocasião, o Grêmio não tomou conhecimento do coxa e aplicou uma sonora goleada de 5 a 0. Paulo César,Tarciso, Leandro, Lima e Guilherme Macuglia marcaram para os gaúchos, que 2 meses antes haviam se sagrado campeão do Mundial de Clubes.

Jogando como visitante contra o Coritiba, o tricolor também tem bom desempenho. Foram 27 jogos do coxa como mandante, indicando 10 vitórias para cada lado e 7 empates.

No histórico de jogos entre Coritiba x Grêmio, os porto alegrenses levam vantagem. Foram 55 jogos, com 28 vitórias do Grêmio contra 14 do Coritiba. Ocorreram ainda 13 empates.

Já o Grêmio conseguiu construir um placar que eliminou a necessidade de disputar o jogo da volta. Jogando em Maceió, o tricolor venceu o CRB por 3 a 1. Destaque para o garoto Pedro Rocha, autor de 2 gols no jogo. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio enfrentará o Criciúma. O jogo da volta será no Heriberto Hülse.

Paranaenses e gaúchos se enfrentam após avançarem para a terceira fase da Copa do Brasil. Após perder fora de casa por 2 a 1 para o Fortaleza, o Coritiba venceu no Couto Pereira pelo mesmo placar. Na emocionante disputa de pênaltis, em que todos os jogadores cobraram, vitória do coxa por 11 a 10. Na próxima fase da competição, o alviverde enfrenta a Ponte Preta. O segundo jogo do confronto será no Moisés Lucarelli. Confira abaixo os gols dos dois jogos da equipe ante o Fortaleza.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Coritiba x Grêmio minuto a minuto, partida válida pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro 2015, a ser disputada às 18h30 no estádio Couto Pereira.