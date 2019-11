Resultado de Atletico MG x Fluminense pelo Brasileirão (4-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Tricolor carioca estaciona nos 3 pontos na 10ª posição. No próximo fim de semana, o Fluminense recebe o Corínthians no Maracanã

Atlético- MG goleia o Fluminense por 4 a 1 e chega a 4 pontos no Campeonato Brasileiro, assumindo a 3ª posição. Na próxima rodada, o Galo visita o seu xará paranaense

46' FIM DE PAPO! TERMINA O JOGO NO MANÉ GARRINCHA!

45' TEREMOS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' GOOOOOOOL DO FLUMINENSE! FRED! Atacante cobra com categoria no cantinho esquerdo de Victor, que ainda foi na bola, mas não pode fazer nada. O Tricolor diminui o prejuízo, 4 a 1

42' Leonardo Silva empurra Fred dentro da área e juiz assinala penalidade

41' PÊNALTI PARA O FLUMINENSE!

37' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Carlos e entra Maicosuel

35' GOOOOOOL DO ATLÉTICO! LUAN FAZ O QUARTO! Lucas Pratto toca de cabeça, a bola fica com Carlos na esquerda. Ele cruza rasteiro e Luan só completa para o gol. Virou goleada! 4 a 0

33' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Sai Dátolo e entra Josué

31' UUUUH! Luan cobra bem e a bola passa rente ao travessão, quase o quarto gol

30' Falta muito perigosa para o Atlético-MG próxima da meia lua

27' Fluminense melhora na partida, mas ainda não consegue criar muitas oportunidades

23' VICTOOOR! Edson arrisca da entrada da área e obriga o goleiro a fazer sua primeira defesa no jogo

20' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Vinícius e entra Lucas Gomes

19' Em contra ataque fulminante puxado por Luan, Atlético quase o marca o quarto gol

15' Galo toca a bola e gasta o tempo, placar está amplamente favorável ao time mineiro

11' Flu tenta trocar passes, mas o time do Atlético, bem postado, não dá espaço

07' GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! DÁTOLO FAZ MAIS UM! Em contra ataque rápido, Patric serviu Pratto dentro da área, a bola sobrou para Dátolo que pegou de primeira para fazer o terceiro, 3 a 0

06' Douglas Santos tenta jogada pela esquerda e sofre falta de Wellington Silva

02' Giovanni faz boa jogada pela esquerda e cruza para Fred, antes dele Jemerson corta

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM BRASÍLIA!

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Gerson e entra Wagner

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Pierre e entra Magno Alves

A bola já vai rolar para o segundo tempo

O Atlético engoliu o Fluminense no primeiro tempo e abre 2 a 0. O time carioca não apareceu em campo e foi amplamente dominado pelo adversário

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

44' MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

41' Drubscky acena com duas prováveis modificações para a segunda etapa. Wagner e Magno Alves estão no aquecimento

37' GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! JEMERSON DE NOVO! Patric levanta a bola na área e encontra Jemerson sozinho na segunda trave. O zagueiro entra com liberdade e cabeceia sem chances para Cavalieri, 2 a 0

36' Fluminense erra muitos passes e Atlético tem o domínio da partida

32' NO TRAVESSÃO DE NOVO! Dátolo recebe outra enfiada de Pratto, chuta, mas a bola explode no travessão

30' Jean vai no fundo, cruza, mas a bola passa por toda a extensão da grande área

25' CARTÃO AMARELO! Leonardo Silva dá entrada em Edson e recebe advertência

24' Atlético continua dominando as ações e o time carioca parece ainda não ter entrado no jogo

20' NO TRAVESSÃO! Pratto chuta de fora da área e a bola carimba o travessão

18' CAVALIEEERI! Em contra ataque rápido, Pratto serve Thiago Ribeiro que entra cara a cara com Cavalieri. O goleiro fecha o ângulo e faz boa defesa

17' Partida é muito truncada e os times criam pouco. O único lance de perigo até aqui foi o gol, nascido de uma bola parada

14' Leonardo Silva e Fred se desentendem em lance no meio de campo

11' AMARELOU! Carlos é advertido por carrinho em Edson

09' Atlético se mostra melhor nesse início e Fluminense não consegue encaixar o seu jogo

06' GOOOOOOOL DO GALOOO! JEMERSON! Em bola parada, Luan cobra escanteio e Jemerson sobe no terceiro andar pra cabecear no ângulo. O Atlético abre o placar, 1 a 0

05' CAVALIEEERI! Goleiro faz defesa impressionante em cabeçada de Pratto

04' CARTÃO AMARELO! Edson dá entrada dura em Dátolo e é punido

03' Equipes se estudam neste começo de partida

00' ROLA A BOLA NO MANÉ GARRINCHA!

As equipes já estão no gramado!

O Fluminense está escalado da seguinte maneira: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Pierre, Edson, Jean, Gerson e Vinícius; Fred

O Atlético-MG vem à campo com: Victor, Patric, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Luan; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto

Os times já estão escalados!

Diego Tardelli e Gérson são os maiores artilheiros do confronto, com quatro gols pelo Alvinegro de Minas diante do Flu. Curiosamente, Fred e Magno Alves têm um gol a menos e podem igualar a marca neste fim de semana. Fred começa jogando e o Magnata será opção no banco de reservas

Em Brasileiros, o Galo leva vantagem sobre o adversário de hoje em confrontos diretos. São 19 triunfos, contra 12 do Tricolor carioca. Em compensação, o Fluminense detém a maior goleada do embate. Em 2010, ano em que foi campeão, o Flu goleou o Atlético por 5 a 1, no Engenhão

O Fluminense ainda não venceu jogando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Foram duas partidas disputadas, uma derrota e um empate. O Tricolor perdeu para o Botafogo por 2 a 0 e empatou com o Bahia por 1 a 1. Ambos jogos foram disputados no Brasileirão do ano passado

Relembre os lances do empate sem gols do jogo Atlético-MG x Fluminense no Brasileirão do ano passado.

Da última vez que se encontraram, Fluminense e Atlético-MG empataram em 0 a 0 no Maracanã. O jogo foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014.

Antônio Carlos fará sua reestreia na zaga Tricolor e falou sobre sua expectativa para essa volta. ''Estou muito feliz, a expectativa é sempre a melhor possível. É de fazer bons jogos, conseguir vitórias, o que é o mais importante. Fiquei um tempo sem jogar no São Paulo, mas estou motivado como sempre estive. Tive duas semanas para conhecer todos, dar uma entrosada. Estamos concentrados no objetivo de começar bem o Brasileiro e precisamos focar no próximo adversário que é o Atlético e tem uma excelente equipe''

Leonardo Silva, zagueiro do Atlético, comentou sobre a chegada do time a Belo Horizonte após a eliminação na Libertadores e falou sobre o jogo Atlético-MG x Fluminense: ''Nós ficamos felizes com a recepção que tivemos. Mostra que fizemos um bom trabalho dentro de campo. Espero que a gente possa estar sempre evoluindo por nos nossos objetivos. Vamos trabalhar cada vez mais para retribuir esse carinho e, quem sabe, conseguir algo maior. A começar pelo jogo deste domingo contra o Fluminense, que é uma grande equipe, mas temos que estar preparados''

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Fluminense: O meia Vinícius, de 24 anos, foi um dos reforços contratados pelo Fluminense para a temporada 2015. Apesar de jovem, vem agradando a comissão técnica e se mostrando muito participativo quando acionado. Banco em algumas partidas, o meia ganhou a vaga de Wagner no time titular e hoje será, ao lado de Gerson, o responsável pela armação das jogadas do Time de Guerreiros

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Fluminense: O argentino Lucas Pratto vem sido a referência do Atlético-MG no ano de 2015. Artilheiro com muita presença de área e faro de gol, o autêntico camisa 9 se destaca também por sua frieza e capacidade de finalização. Com 9 gols até aqui com a camisa do Galo, Pratto promete ser uma dor de cabeça para a zaga tricolor na tarde de hoje e fará duelo interessante com Fred

O Fluminense tem dois desfalques para a partida desta tarde. O zagueiro Marlon e o atacante Kenedy, ambos convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 dão lugar ao estreante Antônio Carlos e Vinícius. Magno Alves deve ficar à disposição no banco de reservas. O provável time do Flu conta com: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Pierre, Edson, Jean, Gerson e Vinícius; Fred

O Atlético-MG junta os cacos após eliminação da Copa Libertadores para o Internacional na última quarta-feira. Levir Culpi deve mandar à campo o que tem de melhor, ao contrário da 1ª rodada quando escalou uma equipe inteiramente reserva contra o Palmeiras. O Galo deve entrar em campo com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo, Luan, Carlos e Thiago Ribeiro; Lucas Pratto.

Reveja o gol de Vinícius que deu a vitória ao Tricolor carioca na 1ª rodada por 1 a 0

O Fluminense suou, mas estreou com vitória na competição. No Maracanã, o Tricolor bateu o recém chegado Joinville. A equipe catarinense subiu da Série B para A após 28 anos e sucumbiu a pressão do time da casa. O gol de Vinícius aos 43 minutos do 2º tempo provocou o alívio dos torcedores no estádio e deu ao time de Ricardo Drubscky os três primeiros pontos na competição, começando com o pé direito

Assista aos gols do empate em 2 a 2 entre Atlético-MG e Palmeiras pela 1ª rodada do Brasileirão

O Galo estreou no Campeonato Brasileiro com um empate fora de casa. O time de Levir Culpi vencia o Palmeiras até os 49 minutos do 2º tempo quando tomou o empate e acabou ficando no 2 a 2 na Arena Palestra. Embora o a partida de hoje seja em Brasília, o mando é do Atlético e após a eliminação na Libertadores para o Internacional, o clube espera conquistar seus três primeiros pontos na competição nesta tarde

O palco da partida Atlético-MG x Fluminense 2015 de hoje é o Mané Garrincha, em Brasília. O Estádio foi sede da Copa do Mundo e recebeu 7 partidas do torneio, incluindo a disputa do 3º lugar onde o Brasil foi derrotado por 3 a 0 para a Holanda. Hoje ele recebe duas grandes equipes do futebol brasileiro, Atlético-MG e Fluminense

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Atlético-MG x Fluminense, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015, partida a ser disputada às 16h no Mané Garrincha, em Brasília