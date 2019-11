Resultado Corinthians x Chapecoense no Brasileirão 2015 (1-0)

Um grande abraço à todos e te esperamos na próxima. Até lá.

Chapecoense tem sua primeira derrota no Brasileirão. Domingo que vem encara o Santos, na Vila Belmiro.

O Timão dorme na liderança com seis pontos no Brasileiro. Domingo que vem viaja ao Rio de Janeiro, encarar o Fluminense, no Maracanã.

Gil, do Chapecoense: "Tocamos muito a bola lateralmente. Fomos pouco agudos no ataque. É trabalhar esse erro e buscar chutar mais a gol no próximo jogo."

Sheik: "A torcida reclama porque sabem que podemos ser melhores. Por isso essa camisa é pesada, por isso tem a história que tem. Eles podem ir no treinamento, reinvidicar nas arquibancadas porque sabem que somos capazes."

Corinthians vence mais uma no Brasileiro, mas segue sem apresentar um padrão de jogo. A retomada da velha intensidade ainda precisa ser trabalhada.

94' Afasta Dracena e termina o jogo o árbitro.

94' TEM ESCANTEIO NO ÚLTIMO LANCE! Chance do empate.

93' APODI ARRISCA. Chute cruzado e Cássio espalma.

92' Timão faz uma linha de cinco na intermediária. Tem um muro na defesa.

91' Guerrero rolou pra Jádson, que teve a chance do chute, mas dormiu no ponto e perdeu a bola.

90' Jogo fica muito brigado no meio campo.

89' Corinthians se retranca afim de garantir o resultado.

88' Mais quatro minutos de acréscimos.

87' Guerrero brigou pela bola, pediu escanteio, mas não conseguiu.

86' Denner chega duro e comete falta em Petros.

86' E o técnico Vinicius Eutrópio está expulso, após várias advertências.

85' Reta final de partida.

84' Bate rebate no meio campo e a bola sobra limpa pra Cássio.

83' MUDA O CHAPECOENSE: Hyoran entra e sai Bruno Silva.

82' SHEIK TOMA CARTÃO. Carrinho na dividida e falta marcada.

81' Corinthians tem mais a bola após as entradas de Bruno Henrique e Petros.

80' Emerson arrancava pela esquerda, mas último passe não sai preciso.

79' Danilo precisa dividir com Guerrero após erro da zaga visitante.

78' Bruno Henrique arrisca de fora, mas a bola passa por cima.

78' ALTERAÇÃO NA CHAPECOENSE: Gil dá lugar à Nenem.

77' Paolo girou na grande área, mas mandou por cima.

76' Passes errados: 26 a 39.

75' Tite busca ter saída de bola. Corinthians só dá chutão pra Guerrero trombar com os zagueiros.

74' MUDA O TIMÃO: Petros entra no lugar de Malcom.

73' 10.174 é o público pagante na Fonte Luminosa.

72' Emerson se aproxima do peruano e pela esquerda sai jogo.

71' Visitantes expremem o Timão, que não tem saída de jogo e só dá chutão.

70' Corinthians muito recuado. Chapecoense chega, mas sem qualidade.

69' MUDA A CHAPECOENSE: Bruno Rangel entra e Roger sai.

68' Guerrero toda hora busca a jogada fora da área, mas pela direita, quase não tem ajuda.

67' Mais uma vez com Apodi, o Chapecoense chega, mas a zaga afasta.

66' MUDA O TIMÃO: Emerson Sheik entra e sai Mendoza.

65' Quase Malcom surpreende e sai na cara do gol. Saída errada do time verde e Timão assustou.

64' Corinthians tem escanteio pra bater pela direita.

63' MUDA O CORINTHIANS: Elias sai e entra Bruno Henrique.

62' Denner arriscou e isolou.

61' Tem falta frontal pro time de Chapecó. É de muito longe.

60' Mendoza apareceu pela esquerda, livre, mas preferiu cruzar a chutar e Vilson afastou.

59' Mendoza e Guerrero tabelam, mas Jádson fez o corta luz pra ninguém.

58' Jogo fica mais aberto. Equipes encontram espaços.

57' Chapecoense busca a resposta mas Gil afasta.

56' GUERRERO CHUTA! A bola foi bem trabalhada agora, com boa aproximação e chegada, mas ninguém chutou. Até chegar no peruano, que emendou mas isolou.

55' Corinthians ensaiava um bom ataque pelo meio, mas a zaga de Chapecó afastou.

54' Apareceram três jogadores de verde livres na área, mas todos muito impedidos.

53' Dracena comete falta, segundo Marcelo de Lima Henrique. Chance ao time visitante.

52' Trabalha o time de Chapecó pela esquerda. No cruzamento de Denner, Cássio fez a defesa.

51' Guerrero segue isolado. Malcom e Mendoza estão muito longes e o meio não chega pra ajudar o peruano.

50' Põe pressão o time visitante. Roger buscou o chute, mas mandou mal, muito por cima.

49' Batida de Camilo passa perto, à direita do goleiro Cássio.

48' Dividida pelo alto e o árbitro marca falta de Ralf, frontal ao gol de Cássio.

47' Timão bem posicionado na defesa. Não cede espaços.

46' Corinthians arma o ataque pela direita, mas a sobra com Mendoza, no setor esquerdo, estava irergular. Impedido.

45' Toma um rapa, Malcom. Primeira falta desse tempo.

45' Recomeça o jogo em Araraquara.

Sem mudanças para o segundo tempo.

Equipes vão retornando ao gramado. Etapa final prestes a começar.

O gol de Fábio Santos, após desvio em Mendoza. Timão 1 x 0 Chapecoense.

Roger: "É continuar inistindo. Tocamos bem, mexemos bem, mas falta o chute. Tomamos o gol num lance isolado, mas agora é ter atenção e voltar melhor."

Fábio Santos: "Pela expulsão, entendo o torcedor, mas o carinho também é grande. Bom fazer a torcida feliz."

46' Na pinta dos 46, Marcelo de Lima Henrique apita o final da etapa inicial.

45' Mais um minuto de acréscimo.

45' BRUNO SILVA AMRELADO. Por reclamação.

44' Cruzamento buscando Camilo e o meia do Chapecoense novamente estava impedido.

43' Adianta a marcação, o time de Chapecó. Faltou finalização ao time visitante.

42' Outra vez Apodi cruza. Dracena afasta de cabeça.

41' Corinthians recua e busca o contra ataque neste final.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' Visitantes incomodam sempre com Apodi, pela direita.

38' Time alvinegro aperta no campo ofensivo e dificulta a saída verde.

37' Ataque bem costurado pelo Timão, pela meia esquerda. A zaga afastou.

36' Sempre com Apodi pela direita, o Chapecoense buscava o ataque mas o lance era paralisado por impedimento.

35' Escapada pela esquerda de Denner, mas o lateral deixou a bola sair. Posse alvinegra.

34' No contra ataque, Apodi cruzou e Cássio rebateu pro meio da área. Jogada estranha.

34' Cruzamento nas mãos do goleiro Danilo.

33' Edílson arranca pela direita e arruma escanteio.

32' ANANIAS TOMA AMARELO. Pegada forte em Mendoza.

31' Apodi cruza mal e Cássio faz fácil defesa.

30' Camilo faz a jogada pelo meio e Ananias arrisca, nas mãos de Cássio.

29' Malcom sairia na cara do gol, mas o juíz marcou saída de bola.

28' FÁBIO SANTOS, PRA LAVAR A ALMA! Pressão alvinegra na frente da área, o lateral arriscou, bateu na cabeça de Mendoza e matou o goleiro Danilo. Timão na frente.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO CORINTHIANS! FÁBIO SANTOS!

26' Na cobrança, Apodi salva da cabeça de Gil. Escanteio.

25' APODI AMARELADO. No duelo de velocistas, Mendoza ganhou de Apodi e foi deslocado. Cartão pro lateral.

24' Agora foi Malcom. Perna esquerda, mas mandou fraco no meio.

24' JÁDSON TENTOU. Teve espaço, pra incendiar o jogo. Mas mandou muito por cima.

23' Corinthians não consegue armar ataques. Pouco arrisca em gol.

22' ROGER, DE BICO! Centro avante divide contra a zaga, sobra pra ele que chuta de bico. Cássio espalma.

21' Timão não segura a bola. Malcom e Mendoza sumidos na partida.

20' Ananias arrisca de esquerda pra fácil defesa de Cássio.

19' Tite pede pra Mendoza e Jádson apertarem a marcação no ataque. Timão cede espaços na saída de bola rival.

18' Tenta impor pressão o time visitante. Corinthians só cerca.

17' Malcom continua mal pela direita de ataque. Não consegue prender e nem armar ataques pelo setor

16' Começa a se soltar mais o time de Chapecó.

15' Chapecoense buscava o ataque com Camilo, pela esquerda, mas a bola foi forte demais e saiu em tiro de meta.

14' Corinthians trabalha bem a bola e se mexe bastante pelo meio.

13' Guerrero recuperava a bola, mas o juíz marcava falta do peruano.

12' Saída errada de Edílson e chegada do Chapecoense não foi aproveitada. Ananias estava impedido.

11' Apodi tira o cruzamento mas manda nas mãos do Cássio.

10' Danilo sai firme do gol e pega.

9' A zaga buscou afastar o perigo e deu o escanteio fácil pro Corinthians.

9' Torcida vem com a equipe. Time já perdeu grandes chances.

8' Na sequencia, Dracena cabeceia e Danilo segura firme.

8' MILAAAAAAAGRE DE DANILO! Jádson cabeceou e o goleiro faz uma defesa espetacular!

7' Na pressão o Timão! Bate rebate na pequena área, quase deu pra Guerrero.

6' GUERERO ARRISCA! Chute do camisa 9 da entrada da área e Danilo voa pra mandar pra escanteio.

5' Corinthians marca forte e busca trabalhar bastante pelos lados de ataque.

4' Cruzamento de Malcom pela direita, buscava Guerero, mas foi muito forte. A zaga tira.

3' Tira Gil, o perigo.

3' Camilo atingido por baixo. Falta boa pro Chapecoense.

2' Tabela pelo meio da zaga visitante, mas o passe foi errado de Elias.

1' Corinthians avança pela esquerda com Guerrero, mas a zaga salva.

0' Lançamento longo buscando Ananias, muito forte. Só tiro de meta.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola no Brasileirão.

A bola vai rolar e a saída é com o Chapecoense.

Marcelo de Lima Henrique, carioca que apita pela Federação Pernambucana, é o comandante do jogo.

Chapecoense com o uniforme principal. Camisa verde com listras na horizontal em verde mais escuro, calções e meias verdes.

Corinthians com o uniforme número 1. Camisa branco com listras finas na vertical, na cor preta, calção preto e meias brancas, com detalhes em preto.

Bate bola final no gramado. A partida está prestes a começar.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

As equipes entram no gramado e a festa da torcida corinthiana é grande.

Equipes prontas na boca do vestiário. Vai começar o protocolo de entrada.

Na tarde deste sabádo, cerca de 100 torcedores organizados foram à frente do Parque São Jorge protestar contra a má fase do time.

Araraquara, interior de São Paulo, é a cidade que recebe o jogo do Corinthians, mandante.

Roger: "Sabemos que o Corinthians é o favorito e precisamos usar isso a nosso favor para sair daqui com um bom resultado."

Fábio Santos: "Estamos acostumados com a pressão e protestos da torcida. Sabemos que ganhando hoje, eles voltarão a nos apoiar como sempre fazem."

É o recomeço para as duas equipes. Ambas vem de eliminações no meio da semana e hoje é a chance para a volta por cima.

Chapecoense escalado: Danilo, Apodi, Rafael Lima, Vilson, Denner; Bruno Silva, Elicarlos, Gil, Camilo; Ananias, Roger. Técnico: Vinicius Eutropio.

Corinthians escalado: Cássio; Edilson, Dracena, Gil, Fábio Santos; Ralf; Malcom, Elias, Jadson, Mendoza; Guerrero. Técnico: Tite.

Nos jogos em andamento, o Coxa vai batendo o Grêmio por 2 a 0, em Curitiba. E o Goiás vence em casa o Atlético PR.

Dentro de instantes as equipes começarão o processo de aquecimento.

Torcida começa a tomar conta das arquibancadas da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Punição se deve após a torcida acender sinalizadores nas arquibancadas, durante o jogo contra o Grêmio, na reta final do Brasileiro do ano passado.

Precisando pagar o seu estádio, a diretoria afirmou que a renda desse jogo de hoje irá sim para o fundo de renda feito para o pagamento da arena alvinegra.

Portões da Arena Fonte Luminosa é aberto. A expectativa é de bom público para o jogo de logo mais.

FIQUE DE OLHO, Corinthians x Chapecoense : Danilo, goleiro: cotado à ser arqueiro do próprio Corinthians, a negociação na andou e ele ficou em Chapecó. Com boa envergadura e ótimo reflexo, foi destaque na campanha do anno passada.

FIQUE DE OLHO, Corinthians x Chapecoense : Elias, volante: aniversariante do dia, Elias completa 30 anos buscando retomar o bom futebol e ser o motor da equipe, com fortes chegadas no ataque e ótima transição ofensiva.

Vinicius Eutrópio pensa em colocar uma euqipe mais forte na marcação para encarar o Timão, fora de casa. A dúvida é sobre a entrada de mais um volante para marcar. Caso seja essa a escolha, Hyoran será o escolhido. Se manter a equipe, Abuda começará jogando.

O Corinthians terá mudanças na equipe. Com dores, Renato Augusto e Fágner estão fora da partida. Tite coloca Sheik no banco e altera o esquema de jogo, colocando dois atacantes abertos (Malcom e Mendoza) quando tem a bola e sem, fazendo-os recompor na defesa. Um 4-3-3 atacando e 4-2-3-1 defendendo.

Rafael Lima, capitão do Chapê: "Esse ano nós temos muitos jogadores acostumados a jogar Série A. Vamos procurar fazer um ano regular para que a gente consiga conquistar nossos objetivos. Além disso, vamos tentar ter uma campanha invicta na nossa casa, a Arena Condá."

Tite: "Passamos uma primeira etapa nestes quatro, cinco meses. Agora, reiniciamos um segundo momento, que é de Campeonato Brasileiro. Tivemos um futebol bonito, e de resultados. Oscilamos na Libertadores. Agora é recomeçar, com outro objetivo."

Pelo returno, Malcom marcou seu primeiro gol como profissional, mas a partida terminou empata em 1 a 1.

No começo do Brasileirão do ano passado, Guerrero decidiu e ajudou o Corinthians a bater o Chapecoense no turno.

Será o terceiro jogo entre Corinthians x Chapecoense. Ano passado, o alvinegro bateu o rival, em Santa Catarina. Já no returno, um empate por 1 x 1 frustou a lotada Arena Corinthians.

O estádio reformado da Fonte Luminosa é o palco do jogo desta noite, já que o Corinthians paga punição após incidentes no jogo contra o Grêmio, ainda no ano passado.

É a chance da redenção. A chance de retomar o caminho das vitórias e dar esperanças de bons tempos futuros.

Pela Copa do Brasil, o time de Chapecó foi ao Nordeste do país enfrentar o Sport. Mas não conseguiu se segurar e foi derrotado nos pênaltis, em noite do goleiro Magrão.

Pelo meio da semana, as equipes entraram em campo em torneios mata mata. O time alvinegro recebeu o Guarani para tentar a virada após ter perdido o primeiro jogo por 2x0. Mas o que se viu foi um vexame na Arena Corinthians.

De virada, Chapecoense vence Coritiba na abertura do Campeonato Brasileiro

O time catarinense estreou em casa e não decepcionou. Mesmo sofrendo o gol inicial, teve forças pra virar contra o Coritiba e estrear com os três pontos.

Corinthians derrota Cruzeiro com gol de paraguaio Romero na estreia do Brasileirão

O Timão estreou com vitória pra cima do Cruzeiro, em jogo disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá. O paraguaio Romero foi o autor do gol único da partida.

Hoje, teremos o minuto a minuto da segunda rodada do Brasileirão 2015 com Corinthians x Chapecoense, confronto do renascimento de ambas as equipes.

Amigos da VAVEL Brasil, grande dia pra você. Vamos chegando com o Campeonato Brasileiro 2015, em mais uma transmissão em tempo real .