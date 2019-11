Resultado Figueirense x Vasco pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Encerramos por aqui a nossa transmissão de Figgueirense 0 x 0 Vasco. Agradecemos a quem nos acompanhou. Uma boa tarde a todos

O Figueirense consegue seu primeiro ponto no Campeonato e momentaneamente deixa a zona de rebaixamento. Já o Vasco pula para a nona colocação com dois pontos.

ACABA O JOGO NO ORLANDO SCARPELLI! 0 A 0

48' Cartão Amarelo Leandro Silva, do Figueirense.

46' Cartão Amarelo para Thiago Heleno, do Figueirense.

45' 4 minutos de acréscimos.

39' Última alteração no Vasco: Sai: Julio dos Santos/ Entra: Jhon Cley

31' Cartão Amarelo para o Guiñazu, do Vasco.

31' Alteração no Vasco: Sai; Serginho/ Entra: Lucas

29' Última alteração no Figueirense: Sai: Clayton/ Entra: Dudu

25' Cartão Amarelo para Martín Silva, do Vasco.

24' Alteração no Vasco: Sai: Rafael Silva/ Entra: Bernardo

23' I-NA-CRE-DI-TÁ-VEL!!!! Leandro Silva aproveita falha de Rodrigo, rola para a pequena área, e a bola passou no meio de Mazola e Marcão que não conseguiram alcançar a bola.

23' Bernardo vem aí no Vasco

22' Cartão Amarelo para Dagoberto, do Vasco.

19' Alteração no Figueirense: Sai: Everaldo/ Entra: Marcão

18' Cartão Amarelo para Gilberto, do Vasco.

13' Cartão Amarelo para Rafael Silva, do Vasco.

11' Alteração no Figueirense: Sai: Yago/ Entra: Mazola

10' MARTÍN SILVA! Marquinhos Pedroso domina na meia-lua, bate de canhota obrigando o goleiro do vasco à jogar para escanteio.

10' Mazola vem aí no Figueira.

4' Segundo tempo recomeça com muitos erros de passes de ambos os times.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado. Vai começar a segunda etapa.

Clayton: "Estamos tendo oportunidades, precisamos melhorar a última bola para sair na frente o quanto antes".

ACABA O PRIMEIRO TEMPPO NO ORLANDO SCARPELLI! 0 A 0

45' Dois minutos de acréscimos.

39' ALEEEEEEEEEX DE NOVO! Chute forte do Dagoberto no ângulo e mais uma vez o goleiro do Figueirense desviou com a ponta dos dedos para escanteio,

35' ALEEEEEEEEEEEEX!!!!! Cruzamento perfeito de Christiano para Gilberto, livre, encher o pé e Alex com a ponta dos dedos jogou para escanteio.

28' Cartão Amarelo para Serginho, do Vasco, por reclamação.

23' Jogo perdeu a intensidade do início.

13' Rafael Silva ficou sentindo após dividida com Roberto Cereceda.

10' Defesa do Vasco dando muito espaço para o atacante Clayton.

7' QUE LANCE! Clayton recebeu, aplicou um chapéu lindo em Rodrigo e completou de voleio para defesa de Martín Silva.

4' MARTÍN SILVA!!! Clayton fez boa jogada individual, cruzou para Everaldo que tocou de letra e obrigou o goleiro vascaíno à fazer uma defesaça.

1' ALEEEEEEEEX!!! Contra-ataque veloz do Vasco, Mádson passou na velocidade e cruzou na cabeça de Rafael Silva, que cabeceou forte para uma grande defesa do goleiro Alex!

BOLA ROLANDO NO ORLANDO SCARPELLI! COMEÇA FIGUEIRENSE X VASCO!

O Vasco, que não vence desde o título estadual, também não perde há oito partidas. É a invencibilidade mais longa dos times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Hino do Estado de Santa Catarina e Hino Nacional Brasileiro sendo executados no Orlando Scarpelli.

Equipes em campo no Orlando Scarpelli.

VASCO ESCALADO! Doriva manda a campo o seguinte time: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos, Dagoberto; Rafael Silva e Gilberto.

FIGUEIRENSE ESCALADO! Argel Fucks manda a campo o seguinte time: Alex; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Roberto Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho, Marquinhos Pedroso e Yago; Clayton e Everaldo.

FIQUE DE OLHO! Thiago Heleno do Figueirense: O zagueiro do Figueira é um dos mais experientes do grupo e busca ser o "xerife" da zaga e retribuir a confiança do técnico Argel Fucks. (Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)

FIQUE DE OLHO! Gilberto do Vasco: O atacante é a grande esperança de gols do Gigante da Colina no Brasileirão. (Foto: Divulgação)

CHEGOU! O Vasco desembarcou em Florianópolis com duas novidades no grupo: A volta de Dagoberto e a primeira vez do Lateral-Esquerdo Julio Cesar

PODE SAIR DO PAPEL! Centro de saúde do Cruzmaltino pode sair do papel com apoio da multinacional Ambev.

FECHOU! Atacante Elias, ex-Botafogo acertou com o Figueira um empréstimo até maio de 2016. Atacante foi bastante elogiado pelo técnico Argel Fucks.

A BARCA ESTÁ PRONTA! Cinco jogadores não fazem mais parte dos planos do técnico Argel Fucks e devem ser negociados. São eles: William Cordeiro, Léo Rodrigues, Maicon Talhetti, Léo Lisboa e Jean Deretti

ESTREIA ADIADA! Carlos Alberto ainda busca melhor condicionamento físico e não será utilizado no jogo de hoje.

CLASSIFICADO! Se no Brasileirão o Figueirense começou mal, na Copa do Brasil, o Figueira eliminou o seu maior rival, Avaí, no Orlando Scarpelli, após uma vitória por 2 a 0.

LANTERNA! O Figueirense, na primeira rodada, foi até Recife encarar o Sport, e foi goleado, 4 a 1, e terminou a rodada na última posição. Assista aos gols da partida:

SÓ EMPATOU! Pela Copa do Brasil, o Vasco foi até a Arena Pantanal, e com um gol do Rodrigo aos 48 do segundo tempo, empatou com o Cuiabá em 1 a 1.

DECEPCIONOU! Na primeira rodada, o Vasco empatou com o Goiás, em casa, em 0 a 0, frustrando sua torcida. Assista aos melhores momentos:

Bom dia leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Figueirense x Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.