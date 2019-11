Resultado Flamengo x Sport no Campeonato Brasileiro 2015 (2-2)

18:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (17). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:27 Flamengo e Sport fazem jogo eletrizante e empatam no Maracanã

18:10 Com o resultado, o Sport fica na terceira colocação, com quatro pontos. Já o Flamengo está na 15ª posição, com um ponto.

18:07 O Maracanã recebeu um público de 34.458, gerando uma renda de R$ 1.058.127,00.

58’ Acabou! Mesmo sem o goleiro, o Sport consegue segurar o Flamengo e a partida termina em 2 a 2.

58’ Diego Souza! O meia-atacante, que está jogando de goleiro, faz a defesa e salva o Leão.

56’ Salva Durval! Flamengo chega com facilidade e, no momento da finalização de Gabriel, o zagueiro rubro-negro afasta.

55’ Três minutos de acréscimo.

55’ Bressan chuta de longe e a bola vai para fora.

53’ Uuuuuhhhhh! Pará vai na linha de fundo e cruza para Eduardo da Silva. O atacante cabeceia com bastante perigo.

52’ Amarelo! Diego Souza recebe cartão por conta de reclamação.

50’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Eduardo da Silva ajeita para Éverton, que chuta muito forte e faz um golaço.

49’ Uuuuuuhhhhh! Sport desce em contra-ataque rápido e Vitor chuta muito forte para fora. Quase o Leão faz o terceiro.

47’ O Sport não poderá mais fazer alterações e o goleiro Magrão não terá condições de continuar. Diego Souza será o goleiro.

44’ Goleiro Magrão continua sendo atendido pelo departamento médico leonino. Partida está paralisada desde os 38 minutos.

41’ Partida está paralisada, pois o goleiro Magrão está sendo atendido.

38’ Wallace rouba a bola de Diego Souza no meio-campo e chuta forte. Magrão faz a defesa.

36’ Última alteração no Flamengo: Sai: Anderson Pico. Entra: Eduardo da Silva.

34’ Flamengo pressiona bastante. Equipe carioca tenta chegar ao empate com cruzamentos na área.

33’ Perdeu! Wallace fica sozinho dentro da área e cabeceia para fora.

32’ Uuuuhhhh! Bola é lançada na área, Alecsandro ajeita e Paulinho chuta forte para fora.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Bola é lançada na área, Alecsandro ajeita, de cabeça, e Canteros empurra para o gol.

26’ Joelinton toca para Wendel e o volante leonino chuta forte para fora.

23’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Joelinton faz uma linda jogada e toca de calcanhar para Élber, que entra na área e marca um lindo gol no Maracanã.

22’ Torcida do Flamengo demonstra bastante insatisfação com a equipe e começa a vaiar. Vanderlei Luxemburgo chamou o volante Luiz Antônio.

20’ Última substituição no Sport: Sai: Samuel Xavier. Entra: Vitor.

19’ Magrão! Canteros faz boa jogada pela direita e chuta cruzado para uma boa defesa do goleiro leonino.

14’ Uuuhhh! Wendel chuta forte da área e a bola passa, com perigo, perto da trava direita.

12’ Impedimento! Paulinho faz boa jogada pelo meio-campo e toca para Alecsandro. Dentro da área, o atacante teria boas condições de finalizar, mas estava em posição irregular.

8’ Substituição no Sport: Sai: Mike. Entra: Rodrigo Mancha.

5’ Anderson Pico cruza a bola para área, Canteros desvia e por pouco Alecsandro não chega em boas condições de finalizar.

4’ O Flamengo continua tento chegar com perigo cruzando a bola na área. Até o momento, os defensores pernambucanos estão cortando bem.

0’ O Flamengo voltou com duas alterações: Márcio Araújo e Paulinho entraram nas vagas de Jonas e Almir, respectivamente. O Sport continua com a mesma equipe.

0' Começa o segundo tempo!

16:52 Confira o gol marcado por Diego Souza.

46’ Fim do primeiro tempo!

46’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra o pênalti muito bem e tira qualquer chance de defesa do goleiro rubro-negro carioca.

45’ Pênalti para o Sport! Diego Souza toca para Élber, que vai bem pela lateral e manda para Joelinton. O atacante entra na área e acaba sendo derruba.

44’ Diego Souza recebe na área, domina e deixa para Élber bater. Bem posicionado, Paulo Victor defende.

42’ Élber lança para Samuel Xavier e o lateral rubro-negro fica com bastante espaço. Ele vai até a linha de fundo e cruza buscando os atacantes leoninos, mas Paulo Victor faz boa defesa.

37’ Élber tabela com Joelinton e deixa para Rithely. O volante leonino chuta de longe e a bola vai para fora.

34’ Samuel saiu do jogo por conta de um problema na coxa.

34’ Substituição no Sport: Sai: Samuel. Entra: Joelinton.

30’ Anderson Pico cobra falta de longe e o goleiro Magrão faz uma defesa tranquila.

29’ Amarelo! Matheus Ferraz derruba o atacante Alecsandro e recebe cartão.

25’ Diego Souza rouba a bola pelo meio-campo, passa por Jonas e toca para Élber. O meia deixa para Samuel Xavier, que cruza bem para Diego Souza bater e a defesa rubro-negra travar.

23’ Até o momento, o confronto não teve chance clara de gol.

18’ Amarelo! Jonas para o meia-atacante Élber com falta e recebe o primeiro cartão do jogo.

16’ Impedido! Canteros toca para Alecsandro, que fica na cara do gol, mas estava em posição irregular e a jogada não vale.

12’ Gabriel toca para Anderson Pico e o lateral cruza na área. Atento, Renê afasta o perigo jogando a bola para a linha de fundo.

8’ Sport marca de maneira adiantada e atrapalha bastante a saída de bola do rubro-negro carioca.

6’ Wallace tenta lançar para Everton, mas chuta muito forte e a bola sai pela lateral.

5’ Gabriel erra o passe no meio-campo, Diego Souza fica com a bola, toca para Wendel, que vai na linha de fundo e cruza muito mal.

3’ Samuel Xavier rouba a bola no campo de defesa e lança para Samuel, que estava em posição irregular. Impedimento marcado.

2’ Flamengo toca a bola pelo meio na tentativa de encontrar espaços na defesa pernambucana.

0’ Pará recebe de Almir, cruza para a área e a defesa do Leão manda para a linha de fundo.

0’ A bola está rolando no Maracanã!

15:59 Tudo pronto! Dentro de instantes a partida começará.

15:56 Equipes estão perfiladas e o hino nacional está sendo executado.

15:55 Flamengo e Sport estão entrando no gramado do Maracanã neste momento.

15:45 Torcida do Sport também está presente em um bom número.

15:40 Torcida do Flamengo já está em bom número no Maracanã. Rubro-negros fazem uma bela festa.

15:30 O surfista John John Florence está no Maracanã para acompanhar o confronto desta tarde. Vale lembrar, que o Rio de Janeiro recebeu a etapa brasileira do campeonato mundial de Surf nesta semana.

15:22 A assessoria de imprensa do Sport informa que o quarto árbitro vetou o padrão laranja do Leão para não confundi com o rubro-negro do Flamengo. Os pernambucanos vão jogar com o segundo padrão, que é na cor branca.

15:21 Através do Twitter oficial, a administração do Maracanã informa que os ingressos estão esgotados para o confronto de logo mais.

15:15 No banco de reservas, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá os seguintes jogadores: César; Tallyson, Luiz Antônio, Armero, Marcelo, Frauches, Samir, Cáceres, Márcio Araújo, Arthur Maia, Eduardo e Paulinho.

15:12 O Flamengo também está definido. O rubro-negro carioca jogará com: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas, Canteros e Almir; Gabriel, Alecsandro e Everton.

15:08 O técnico Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Danilo Fernandes, Oswaldo, Ewerton Páscoa, Danilo, Rodrigo Mancha, Régis, Vitor, Ítalo e Joelinton.

15:06 O Leão entrará em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza e Élber; Mike e Samuel.

15:05 O Sport está escalado para o confronto de logo mais.

14:58 Torcedores do Flamengo estão, em grande número, procurando ingressos no Maracanã. Mais de 20 mil ingressos já foram comercializados.

14:56 O Sport deverá entrar em campo com o terceiro uniforme, que é na cor laranja.

14:50 O atacante Alecsandro, que já atuou no Sport, deverá ser o substituto de Marcelo Cirino nesta tarde.

14:43 Os torcedores já estão entrando no Maracanã. Expectativa é de um bom público nesta tarde.

14:30 Flamengo e Sport já estão nos vestiários do Maracanã. Em alguns minutos, as equipes devem divulgar as respectivas escalações.

O trio de arbitragem para Flamengo e Sport será composto pelo árbitro Dewson Freitas, auxiliado por Alessandro de Matos e Marcio Gleidson Dias.

O Maracanã será o palco da partida entre Flamengo e Sport. A expectativa é de que o estádio receba um público razoável neste domingo (17). (Foto: Divulgação)

No Sport, Eduardo Baptista não poderá contar com o lateral Alex Silva, machucado. O meia Élber sentiu fortes dores na perna direita durante a semana, mas sua presença na partida não está descartada. Caso não tenha condições, Régis será o titular.

O Flamengo terá o importante desfalque do atacante Marcelo Cirino, que tem um edema na coxa esquerda e foi vetado. O meia Lucas Mugni também está fora, por conta de uma amigdalite. O atacante Nixon, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, não foi relacionado. Já Paulinho, Samir e Armero, que treinaram bem durante a semana, ficam no banco de reservas.

FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia do Sport. Marcou dois gols de pênalti e comandou a goleada do Sport sobre o Figueirense na primeira rodada. É a grande estrela do Leão e a torcida aposta todas as suas fichas no bom rendimento do meia. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Éverton, meia do Flamengo. De pênalti, marcou o gol rubro-negro na derrota para o São Paulo. Recuperado das lesões que o incomodaram no início do ano, o meia espera repetir o bom 2014 que fez, sendo peça fundamental do time no Brasileirão. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Quem está relacionado pela primeira vez no Flamengo é o lateral Pablo Armero, que deve começar no banco de reservas. O titular da posição, Anderson Pico, falou sobre o companheiro com quem disputa um lugar na equipe. "Quem vai ganhar é o Flamengo e quem decide quem joga é o Vanderlei. Quem estiver melhor fisicamente, taticamente, entender melhor o que ele está pedindo e o jogo precisando, vai entrar e o Flamengo só tem a ganhar. O Armero chegou para disputar a posição, mas tenho tranquilidade, estou fazendo o meu trabalho. Se for a vontade do Vanderlei colocá-lo para jogar, vou ajudar da melhor forma possível, buscar meu espaço de novo e cada vez mais crescer aqui dentro, porque é o que quero. A disputa é só pela posição, todos nós somos amigos", afirmou Pico.

Durante a semana, o Sport apresentou o lateral-direito Samuel Xavier, que chega ao Leão após conquistar o título da Copa do Nordeste pelo Ceará. O novo reforço já chegou querendo evitar comparações com Patric, jogador que deixou saudades na Ilha do Retiro. "Já me falaram que eu parecia um pouco com Patric, mas o futebol é diferente. As características são outras. Patric ia muito para a frente como um ala e o meu primeiro objetivo é marcar e depois sair para o ataque. Estou feliz de estar aqui e espero desempenhar um bom futebol. É uma responsabilidade e tanto vestir uma camisa como a do Sport. Eu aguento os 90 minutos porque eu vinha treinando normalmente. Joguei a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense todo e parei por duas semanas, mas vinha me preparando fisicamente e estou preparado", afirmou o lateral.

Quem está confirmado como titular do Sport é o meia Diego Souza. O jogador aproveitou para desmentir os rumores de que estaria de saída para o Vasco. "Não tem nada. Não chegou nenhuma conversa para mim. Estou muito feliz no Sport. Foi uma escolha que fiz ficar e não tem nada fora isso. Minhas escolhas dependem do meu pai, da minha esposa e do meu empresário, e nós chegamos a um consenso de que o Sport seria o melhor. Falaram coisas inexistentes. Disseram que meu pai disse que queria voltar para o Vasco e que minha esposa falou que queria a família de volta no Rio de Janeiro, mas nenhum deles deu entrevista. É tudo boato. Não tem ninguém falando nada", disse o jogador.

O treinador do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, falou sobre a expectativa para a partida deste domingo (17). "Tomara que tenha pressão. É Flamengo. Esse jogo é importantíssimo, e é pressão de tudo quanto é lado, não tenha dúvida. É fundamental esse jogo contra o Sport, decisão. Os três pontos da outra rodada nós não recuperamos mais. Tem que começar a ganhar de agora. O jogo é importantíssimo. E os jogadores já estão sabendo o que fazer. A tendência é uma evolução dentro da competição. Para mim, o Flamengo tem condições de fazer um bom Campeonato Brasileiro. Temos que saber o que falta ao Flamengo, perdendo ou ganhando, e continuar esse trabalho", afirmou Luxa.

Flamengo e Sport se enfrentaram 30 vezes pelo Campeonato Brasileiro desde 1971. O rubro-negro carioca tem 14 vitórias, contra nove do Leão da Ilha, além de sete empates no confronto.

Cinco meses após o último confronto entre Flamengo e Sport, os dois times seguem com os mesmos treinadores. Vanderlei Luxemburgo e Eduardo Baptista vêm dando continuidade ao seus trabalhos e voltam a se encontrar neste domingo (17).

Em novembro do ano passado, Flamengo e Sport se enfrentaram pela última vez, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi um animado empate em 2 a 2 na Arena Pernambuco. Márcio Araújo e Nixon marcaram para o time carioca, enquanto Danilo e Mike anotaram os gols dos pernambucanos.

Já o Sport iniciou o campeonato com uma goleada de 4 a 1 sobre o Figueirense na Ilha do Retiro. O resultado deixou o Leão na liderança do Brasileirão após a primeira rodada e a equipe busca arrancar pontos no Rio de Janeiro.

O Flamengo começou o Brasileirão com derrota fora de casa contra o São Paulo por 2 a 1 e busca se recuperar com uma vitória diante de sua torcida nesta segunda rodada.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Sport minuto a minuto, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2015, a ser disputada às 16h, no Maracanã