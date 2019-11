Resultado Internacional x Avaí no Brasileirão 2015 (1-0)

Encerramos por aqui a transmissão de Internacional 1 x 0 Avaí. Muito obrigado a você que acompanhou este duelo pela VAVEL Live! Até a próxima! :)

Com o término da segunda rodada, o Inter se encontra na 12ª posição, com 3 pontos ganhos. O Avaí está na 16ª colocação, com um ponto somado.

Vitinho: ''Fiz um gol importante que nos deu três pontos. Quem o Aguirre escolher para viajar para a Colômbia dará retorno''.

Anderson Lopes: ''Criamos boas chances, mas o Muriel fez a diferença''.

Com gol de Vitinho em assistência de Alan Ruschel, aos 18 minutos do segundo tempo, o Inter venceu o Avaí no Beira-Rio e conseguiu a primeira vitória no Brasileirão 2015! Leão segue sem vencer.

50' TERMINA O JOGO!!

49' Anderson consegue segurar a bola próximo ao escanteio.

49' Avaí se joga para cima tentando o empate. Último minuto.

48' Anderson bate de fora da área e quase amplia. Bola passa à direita de Vagner.

47' Cartão amarelo para Marquinhos. O capitão do Avaí pediu pênalti de Paulão sobre André Lima e foi advertido pelo exagero na cobrança.

47' PERIGO!! Romário fez linda jogada pela esquerda e cruzou para trás. Anderson Lopes ia bater e foi acossado por Nico Freitas. Avaí seguiu em cima e não conseguiu finalizar.

46' Cartão amarelo para Vitinho. A bola saiu pela lateral e ele chutou para fora, com raiva.

45' Vitinho sofreu falta pela esquerda. Inter ganha tempo.

45' Igor Junio Benevenuto dá 5 minutos de acréscimo.

44' ALEX QUASE MATA O JOGO! No meio de três, o meia bateu colocado, de fora da área, mas a bola saiu caprichosamente à direita de Vagner.

44' Cartão amarelo para Romário. Por falta em Taiberson.

43' Público total no Beira-Rio: 15.752.

42' Inter trocou passes na defesa, pressionado pelo Avaí. Conseguiu sair e Alisson Farias, saindo em velocidade, foi desarmado. Na sequência, Anderson fez falta no ataque.

41' Paulão tentou a ligação direta. Para ninguém.

40' Cartão amarelo para Emerson. Levantou demais o pé e fez falta sobre Taiberson.

39' Marquinhos lançou Eduardo Neto. Eduardo, do Inter, colocou para lateral. Na sequência, Romário avançou pela esquerda e saiu com bola e tudo pela linha de fundo.

37' Cobrança de escanteio curto. Alex cruzou, Marquinhos tirou, André Lima dominou e sofreu falta de Réver quando puxava o contra-ataque.

36' Vitinho desarmou Pablo perto do escanteio esquerdo, cruzou de perna esquerda e Antônio Carlos tirou.

36' Gilson Kleina vai para o vestiário, expulso pelo árbitro Igor Benevenuto.

35' Avaí chegou novamente com Marquinhos e Anderson Lopes. O capitão recebeu do atacante na marca do pênalti, dominou com a coxa mas foi pressionado e desarmado. O Leão da Ilha ameaça.

35' Técnico Gilson Kleina foi expulso.

34' Vitinho acionou Taiberson pela direita. O camisa 28 chegou, dominou e devolveu para Vitinho, que bateu de perna esquerda. A bola explodiu na zaga.

32' Avaí cresce no jogo, tem mais posse de bola. Por enquanto, só ameaçou de verdade na tentativa de Anderson Lopes.

29' Cobrança de escanteio de Marquinhos e falta de ataque.

28' DEFESAÇA DE MURIEL!!! Avaí trocou passes na área colorada e Anderson Lopes bateu no canto esquerdo de Muriel. O goleiro colorado caiu e fez uma intervenção espetacular!!!

27' Substituição no Avaí. Sai: Nino Paraíba. Entra: Dener.

27' Eduardo entra como lateral-direito, na vaga de Léo. Ele é zagueiro de origem e é oriundo da base colorada.

26' Falta forte de Nico Freitas em André Lima. Sem cartão para o uruguaio.

25' Substituição no Internacional. Sai: Léo. Entra: Eduardo.

25' Cartão amarelo para Pablo. Puxou Alex e matou o contra-ataque.

25' Zagueiro Eduardo vai entrar no Inter.

24' Vitinho atua como referência do time do Internacional, mais adiantado.

23' Romário foi lançado por Marquinhos e saiu na cara de Muriel. O lateral do Avaí dominou mal e perdeu o controle da bola.

21' Léo deu um chutão para cima após Alex afastar a bola no escanteio. Agora, ele está caído no gramado sentindo a coxa.

20' Alex afastou o perigo na segunda cobrança de Marquinhos. Inter tentou sair no contra-ataque mas não conseguiu.

20' Marquinhos bateu fechado mais uma vez. Réver tirou para novo escanteio.

19' Avaí chegava pela esquerda. Taiberson deu um carrinho em Romário e cedeu escanteio para os visitantes.

18' Cruzamento de Alan Ruschel para a área, a bola passou por todo mundo e Vitinho pegou de primeira, na sua primeira participação em campo. Chute forte no canto esquerdo de Vagner. GOLAÇO DO CAMISA 21!

18' GOOLLLL DO INTER!!! VITINHO!!!!!

16' Cartão amarelo para Nino Paraíba. Perdeu a bola para Alisson Farias e fez a falta.

16' Substituções no Internacional. Saem: Rafael Moura e Luque. Entram: Vitinho e Alisson Farias.

15' Alisson Farias foi chamado por Diego Aguirre.

14' Substituição no Avaí. Sai: Hugo. Entra: André Lima.

13' André Lima vem aí. O camisa 99 recebe vaias dos colorados.

13' Defesa afastou no primeiro pau a cobrança do meio.

12' Falta de Romário sobre Léo. Alex levantará na área novamente.

11' Inter não consegue, de maneira alguma, criar uma chance de gol com troca de passes e infiltrações. Avaí se fecha bem.

10' Marquinhos lançou Hugo pela esquerda. O atacante saiu em velocidade e chutou nas mãos de Muriel, que segurou firme.

9' Substituição no Avaí. Sai: Eltinho. Entra: Romário.

8' Eltinho, lateral-esquerdo do Avaí, pediu para sair. Sente dores na coxa esquerda.

8' Taiberson puxou contra-ataque pela direita e foi desarmado com facilidade por Eduardo Neto.

7' Anderson Lopes cruzou e Réver tirou de cabeça.

6' QUASE RAFAEL MOURA! Alex levantou, o camisa 11 cabeceou disputando com Emerson e a bola passou perto do gol.

5' Etapa final começa com muitas faltas. Agora foi de Taiberson sobre Pablo.

4' Eduardo Neto teve espaço e mandou uma finalização de muito longe. A bola subiu demais.

3' Alex cobrou e Vagner tirou de soco.

3' Muitas faltas no segundo tempo. Agora foi de Marquinhos sobre Léo.

2' Alan Ruschel lançou Anderson, que não entendeu.

2' Cartão amarelo para Eduardo Neto. Por falta em Luque.

2' Alex bateu e Vagner pegou.

1' Taiberson recebeu na bandeirinha de escanteio do lado direito e conseguiu escanteio.

1' Alan Ruschel ia saindo para o jogo e sofreu falta.

0' Começa o segundo tempo.

Equipes estão de volta para o segundo tempo. Sem alterações.

Durante o intervalo, funcionários entram em campo para fazer reparos no gramado do Beira-Rio.

Os primeiros 45 minutos não tiveram nenhuma chance clara de gol. O Avaí se fecha e vai neutralizando as ações do Internacional, que não consegue trocar passes na zona de ataque e não infiltra para levar perigo a Vagner. Réver e Rafael Moura tiveram boas oportunidades de cabeça, mas o zagueiro parou em uma defesa tranquila do goleiro do Leão e o He-Man jogou para fora. Marquinhos, referência técnica do Avaí, teve uma boa chance, mas cruzou para o meio da área e Alan Ruschel afastou o que seria o gol dos visitantes. No final, em cobrança de falta, o capitão avaiano quase abriu o placar.

Marquinhos: ''Tivemos as chances, temos que tomar cuidado, estamos fazendo muitas faltinhas perto da área. A bola parada deles é forte com o Alex e os zagueiros altos''.

Rafael Moura: ''Temos que manter a bola no ataque e criar mais situações, criamos pouco. Assim dificulta para mim''.

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO. Internacional 0 x 0 Avaí.

46' QUASE GOL DO AVAÍ! Marquinhos bateu direito, Muriel caiu e não chegou, mas a bola saiu.

45' Marquinhos na bola, como sempre.

45' Cartão amarelo para Taiberson. Matou contra-ataque puxado por Pablo. Boa falta para o Avaí.

44' Um minuto de acréscimo.

44' Novo impedimento do ataque do Leão. Desta vez foi de Hugo.

43' Inter pressionou a defesa do Avaí e Igor Benevenuto apitou falta sobre Nino.

42' Avaí tentava contra atacar, mas Anderson Lopes estava impedido. Antes, foi marcada falta de Marquinhos sobre Réver.

41' Anderson também fez inversão errada. A intenção era boa, mas Léo não chegou a tempo para dominar.

40' Nico Freitas faz péssima inversão de jogo. A bola saiu para tiro de meta. Reflexo da falta de opções para chegar ao gol adversário.

39' Avaí fecha muito bem os espaços e deixa o Internacional sem opções.

38' Sem opções, Paulão lançou Léo pela direita. O camisa 2 correu mas não alcançou, devido à proteção de Emerson.

37' Marquinhos bateu mais um escanteio fechado. Desta vez a bola saiu pela linha de fundo.

36' Cartão amarelo para Alan Ruschel. Por reclamação.

36' Cobrança de escanteio para o Avaí, a bola passou por todo mundo e sobrou para Hugo, que foi desarmado por Taiberson. Na sequência, novo escanteio para o Leão.

35' Anderson arrancou, abriu espaço, tocou para Taiberson, que tentou acionar Alex, de primeira. Antonio Carlos esticou o pé e tirou.

34' Marquinhos, com liberdade, cruzou da intermediária para Anderson Lopes, que estava novamente impedido.

34' Avaí fecha os espaços e obriga o Inter a dar muitos passes longos.

33' Anderson deu passe muito forte para Taiberson e a bola se ofereceu para Vagner.

32' Alan Ruschel foi ao fundo, levantou, Emerson deu uma casquinha, Léo dominou, foi acossado pela marcação e perdeu.

31' Antônio Carlos lançou Anderson Lopes, que estava IMPEDIDO.

30' Alex levantou na segunda trave, mas Paulão não alcançou.

30' Luque muda de lado mas continua incomodando a defesa avaiana. Nova falta sobre o argentino, que agora trocará as chuteiras.

29' Mudança de posicionamento no Internacional. Luque passa a jogar pela direita e Taiberson pela esquerda.

29' Goleiro Vagner saiu jogando mal, nos pés de Anderson. O camisa 8 do Inter devolveu o presente.

28' Cobrança de Marquinhos na cabeça de Antônio Carlos. O zagueiro desviou na direção de Eduardo Neto, mas Léo afastou.

27' Agora o camisa 10 cobrou fechado de novo, mas no segundo pau. Muriel deu um tapa para NOVO ESCANTEIO.

27' Marquinhos cobrou fechado no primeiro pau e Rafael Moura tirou para novo escanteio.

26' Marquinhos levantou, a bola ficou pipocando e Taiberson botou para escanteio.

26' Agora o Avaí tem falta para levantar na área. Cometida por Nico Freitas.

25' QUASE GOL CONTRA! Alex cobrou a falta e Emerson cabeceou para trás. A bola passou muito perto do gol de Vagner!

24' Falta de Emerson sobre Alex. Vem bola na área do Avaí.

23' Mais uma falta em Taiberson.

22' PAULÃO!! Anderson Lopes foi lançado completamente sozinho. Paulão deu um pique incrível e aproveitou a demora do atacante do Avaí para dar um carrinho e salvar o Internacional!

22' Falta de Eduardo Neto em Taiberson.

21' Inter tentava entrar pelo meio com Luque. Avaí congestionou a cabeça da área e afastou o perigo.

19' Luque, novamente, recebeu pela esquerda e partiu para o ataque com muita velocidade. O árbitro marcou mão na bola do argentino, no domínio.

18' Nino Paraíba foi à linha de fundo e tocou para trás. A bola passou por toda a grande área e NINGUÉM chegou para finalizar.

17' Taiberson foi lançado pela direita, dividiu com Emerson e a bola saiu pela linha de fundo. O juiz marcou tiro de meta, apesar das reclamações do garoto colorado.

16' Nico Freitas desarmou Eduardo Neto e tocou para Taiberson. Ele tentou puxar contra-ataque acionando Rafael Moura, mas a zaga interceptou

15' Marquinhos se une à Anderson Lopes e Hugo na marcação da saída de jogo colorada.

14' Pela primeira vez, Avaí tem a posse da bola para criar desde o campo defensivo.

13' ALAN RUSCHEL SALVA O INTER! O Avaí chegou com perigo. Marquinhos recebeu em condição legal, bateu para o meio e Alan Ruschel tirou de dentro da pequena área o que seria o gol do Leão.

12' Alex, mais uma vez, colocou na área. Taiberson cabeceou de costas e a bola subiu muito. Tiro de meta.

11' Mais uma falta de Eltinho sobre Léo pelo lado direito ofensivo do Internacional.

10' CHANCE PERDIDA PELO INTER! Alex botou na área e a zaga tirou. Na sobra, Taiberson colocou na cabeça de Rafael Moura que cabeceou desequilibrado para fora.

9' Cartão amarelo para Antonio Carlos. Luque botou na frente, partiu com muita velocidade e só foi parado com falta do zagueiro.

8' Rafael Moura cabeceou e a bola ficou para Luque, que disputou com a zaga e perdeu no corpo.

7' Nino lançou Anderson Lopes, que dominou mas se enrolou com a bola. Na sobra, Marquinhos fez falta em Nico Freitas.

7' Primeira chegada do Avaí. Tentativa de lançamento interceptado por Léo, que recuou de peito para Muriel.

6' Alex bateu para a área, a meia altura. Taiberson tentou desviar mas não conseguiu e a zaga tirou o perigo.

5' Léo passava por Eltinho, que cometeu a falta no camisa 2 do Inter.

4' Avaí em um 4-4-2, com Anderson Lopes e Hugo na frente marcando a saída de bola colorada.

3' Alex cobrou escanteio, Réver cabeceou forte e Vagner defendeu em dois tempos. Perigo.

2' Anderson lançou Luque, que apostou corrida com Nino Paraíba. O lateral do Avaí botou para escanteio.

2' Léo encarou o marcador e colocou na frente para Taiberson, que não entendeu e não foi. A bola saiu em tiro de meta.

1' Inter se posiciona num 4-2-3-1, como o esperado. Nico Freitas e Anderson mais recuados, com Taiberson pela direita, Alex pelo centro e Luque pela esquerda, mais à frente.

0' Alex manda lançamento em direção à Rafael Moura, mas a zaga afasta.

0' Começa a partida no Beira-Rio!

18:30 Tudo pronto para o começo da partida. Igor Junio Benevenuto anuncia que haverá um minuto de silêncio em homenagem.

18:28 Capitães Alex e Marquinhos no centro do gramado para o sorteio de campo e bola.

18:25 Hino nacional sendo executado.

18:24 Como visitante, na temporada, o Avaí tem apenas uma vitória em dez jogos. O Leão também obteve quatro empates e cinco derrotas.

18:23 Inter e Avaí em campo!

18:22 Equipes prontas para a entrada em campo no Beira-Rio! Inter e Avaí com seus uniformes tradicionais.

É o 31º jogo de Diego Aguirre no comando do Internacional, e ele mandará a campo a 31ª escalação diferente. Nas 30 partidas anteriores, o uruguaio tem 59% de aproveitamento: 17 vitórias, 3 derrotas e 9 empates, com 47 gols marcados.

Homenagem no Beira-Rio: o atacante Rafael Moura recebe das mãos do diretor de futebol do Internacional, Carlos Pellegrini, uma placa referente aos 100 jogos que o He-Man completou com a camisa colorada. O camisa 11 atingiu essa marca na partida contra o The Strongest, no dia 22 de abril, pela Libertadores.

Em toda a história (não só Brasileirões), Internacional e Avaí se enfrentaram 17 vezes. O Colorado venceu 12 e o Leão três, além de dois empates. Foram 37 gols vermelhos e 18 azuis.

As duas equipes já estão no processo de aquecimento, no gramado do Beira-Rio.

Avaí também confirmado: Vagner; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Emerson e Eltinho; Renan, Pablo, Eduardo Neto e Marquinhos; Anderson Lopes e Hugo.

Banco do Colorado, recheado de jogadores da base: Dida, Eduardo, Eriks, Arthur, Silas, Silva, Alisson Farias e Vitinho.

Internacional escalado oficialmente, sem surpresas: Muriel, Léo, Paulão, Réver e Alan Ruschel; Nico Freitas, Anderson, Taiberson, Alex e Luque; Rafael Moura.

Goleiros do Internacional já estão no aquecimento. Muriel será o titular e Dida seu reserva.

Atendendo à apelos de torcedores, o Internacional retirou parte das cadeiras que ficavam atrás de um dos gols do estádio Beira-Rio.

D'Alessandro e Lisandro López, que não foram relacionados para a partida, estão no Beira-Rio para acompanhar os companheiros.

O trio de arbitragem para o jogo será composto por Igor Junio Benevenuto (MG), com auxílio de Fabricio Vilarinho da Silva (GO/Fifa) e Bruno Raphael Pires (GO).

A única vitória do Avaí sobre o Internacional em Campeonatos Brasileiros foi em 2010, por 3 a 2. No Beira-Rio, Patric, Batista e Robinho fizeram os gols do Leão, enquanto Leandro Damião e Rafael Sobis anotaram para o Colorado. O Avaí lutava para sair da zona de rebaixamento - conseguiu - e os gaúchos já pensavam no Mundial de Clubes.

Expectativa da direção colorada é de um público de 15 a 20 mil pessoas nesta tarde/noite no estádio Beira-Rio.

O palco da partida será a casa do Internacional, o Beira-Rio. Jogando no Gigante, o Colorado não perde desde o dia 19 de outubro do ano passado, quando foi superado por 2 a 1 pelo Corinthians. São 18 partidas de invencibilidade.

FIQUE DE OLHO Internacional x Avaí AO VIVO: Marquinhos é um dos grandes jogadores da história do Avaí. Em sua quinta passagem pelo clube e com 33 anos de idade, o camisa 10 é a principal referência técnica do Leão. Na estreia do Campeonato Brasileiro, marcou o gol do time no empate contra o Santos, cobrando falta.

FIQUE DE OLHO Internacional x Avaí AO VIVO: o argentino Carlos Martin Luque foi contratado pelo Inter, junto ao Colón/ARG, no meio do ano passado, para ser uma opção de velocidade na equipe então comandada por Abel Braga. Na temporada passada, sofreu com uma lesão no púbis e jogou apenas duas vezes. O jogador tem 13 jogos oficiais com a camisa colorada e, depois de ficar mais de um mês sem jogar - por opção técnica -, começará como titular contra o Avaí.

Na história do Campeonato Brasileiro, Inter e Avaí duelaram nove vezes. O Colorado levou a melhor em sete e o Leão da Ilha em uma. Também houve um empate. O clube gaúcho anotou 20 gols, contra apenas oito dos catarinenses.

O último confronto entre Internacional e Avaí aconteceu no ano de 2011. No dia 16 de outubro daquele ano, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão, as equipes se enfrentaram também no estádio Beira-Rio e o Colorado levou a melhor, vencendo por 4 a 2. D'Alessandro (2), Kleber e Nei marcaram para os vermelhos. Robinho e William fizeram os gols do Leão.

Gilson Kleina: ''Temos que ter atitude, jogar no nosso limite, atentos até o final e sem fugir das nossas características. O Atlético-MG jogou com reservas na estreia e quase venceu. No Inter, ficou esse grupo que vai para o jogo treinado, não vamos achar que vai ser fácil por uma ser uma equipe alternativa. Não é uma equipe que você vai lá e acha que vai ser fácil, vamos enfrentar o Internacional''

Gilson Kleina: ''Nós analisamos como o rival vem nos enfrentar e vamos ter o desafogo com três atacantes. Os adversários estão vendo como a gente joga, então vamos tentar uma variação, criar outro tipo de situação. Para esse jogo, alguma coisa tínhamos que mudar para não ficarmos previsíveis''.

Réver: ''O Aguirre colocou dois times e existe entrosamento. O que ocorreu em Curitiba (derrota para o Atlético/PR) não acontecerá no Beira-Rio. Somos muito fortes aqui. O Aguirre montará um esquema muito forte para encarar o Avaí, que vem um pouco abatido depois da eliminação na Copa do Brasil. Temos que tirar proveito disso''.

Réver: ''Podemos tirar proveito caso não os deixemos crescer. Eles têm grandes jogadores. Precisamos fazer a diferença. Está tudo do nosso lado, mas caso não estejamos dedicados podemos ser surpreendidos''.

Sem confirmação por parte de Kleina, o Avaí terá a reestreia de Emerson e a primeira participação do atacante Hugo no clube. A escalação, com três atacantes, deve ser composta por Vagner; Pablo, Antonio Carlos, Emerson e Eltinho; Renan, Eduardo Neto e Marquinhos; Anderson Lopes, Hugo e André Lima.

Do lado avaiano, Gilson Kleina fará mudanças na equipe. Os novos contratados pelo clube de Florianópolis estão à disposição e serão aproveitados, aos poucos, pelo treinador. O zagueiro Jéci, com um desconforto muscular, é desfalque.

A tendência é que o Colorado seja escalado por Diego Aguirre com Muriel, Léo, Réver, Paulão e Alan Ruschel; Nico Freitas, Anderson, Taiberson, Alex e Luque; Rafael Moura.

Com a cabeça na Libertadores da América, o Inter entrará em campo com uma equipe formada por reservas. Diego Aguirre manterá o sistema que dá oportunidades a todos os jogadores do elenco. Na terça, o grupo viaja, em um voo fretado, para Bogotá, onde enfrentará, além do Santa Fe, 2640 metros de altitude.

Eliminado da Copa do Brasil pelo rival Figueirense no meio de semana após perder por 2 a 0, o Avaí tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar durante o restante da temporada. Na estreia do certame, empatou em casa com o Santos por 1 a 1. Marquinhos fez, de falta, o gol do Leão na partida.

O Internacional vive ótima fase. A derrota do último domingo para o Atlético/PR – 3 a 0 – foi apenas a terceira no ano em jogos oficiais. Pela Libertadores, competição que prioriza, o Colorado eliminou o Atlético/MG e avançou às quartas de final, onde enfrentará o Independiente Santa Fe, da Colômbia, na próxima quarta-feira.

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha por aqui tudo sobre o jogo entre Internacional e Avaí, válido pela 2ª rodada do Brasileirão 2015. O jogo começa às 18h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos juntos!