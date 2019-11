Pensando na Libertadores, Internacional recebe Avaí com time reserva

A partida entre Internacional e Avaí nesse domingo (17) na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente times com astrais bem diferentes. Enquanto o Colorado comemora classificação às quartas da Libertadores, o Leão da Ilha vem de eliminação traumática na Copa do Brasil para o rival Figueirense.

No total, Internacional e Avaí se enfrentaram seis vezes no Brasileirão e nunca empataram: foram cinco vitórias gaúchas e uma catarinense. O último encontro foi em 2011 e o Colorado venceu de virada por 4 a 2. Robinho e William marcaram para o Leão e D'Alesandro, duas vezes, Kleber e Nei marcaram para o Inter.

Aguirre roda o time e dá chance à jogadores pouco aproveitados

A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na última quarta-feira (13) colocou o Internacional nas quartas de final da Copa Libertadores. Com um objetivo já alcançado, agora o time busca o primeiro triunfo no Brasileirão após ter perdido na estreia por 3 a 0 para o Atlético-PR, também com time reserva.

Já na próxima quarta-feira (20), o Inter já enfrenta o Santa Fé, na Colômbia pela Libertadores. Assim, o técnico Diego Aguirre decidiu escalar outra vez reservas na Série A. Um dos jogadores que vai ganhar oportunidade de ser titular contra o Avaí é Réver. O zagueiro avalia como importante ter um elenco forte e, assim, todos precisam ainda evoluir.

"Estamos todos tentando fazer o nosso melhor. Temos condições de melhorar e ajudar o Inter. Ainda estamos no primeiro semestre. O time é forte. Quem já estava demonstra um bom trabalho. Isso é ótimo. Sabemos que podemos melhorar em busca dos títulos", disse.

Réver também afirmou que o time não vai sofrer com falta de entrosamento e diz que o Inter tem que aproveitar o possível abalo do Avaí, já que o time vem de eliminação para o Figueirense. "O Aguirre colocou dois times e esse entrosamento existe. O que ocorreu em Curitiba não acontecerá no Beira-Rio. Somos muito fortes aqui. O Aguirre montará um esquema muito forte para encarar o Avaí, que vem um pouco abatido depois da eliminação na Copa do Brasil. Temos que tirar proveito disso".

Outro jogador que volta a ter chances é o argentino Carlos Luque. O meia atacante está a um ano no clube, mas atuou em apenas 13 partidas e não fica no banco de reservas a novo jogos. A última vez em que entrou em campo foi na vitória do Inter sobre o União Frederiquense por 1 a 0, em 29 de março.

Frustrado na Copa do Brasil, Gilson Kleina faz mudanças para superar eliminação

O Avaí vinha invicto sob o comando de Kleina, mas a primeira derrota foi um baque. Após fazer boa partida contra o Santos na estreia do Brasileiro, o Leão perdeu por 2 a 0 para o Figueirense, no Orlando Scarpelli e foi eliminado na Copa do Brasil na última quarta-feira (13) e agora tenta deixar para trás a eliminação e conseguir um bom resultado no Brasileirão.

Depois da eliminação, o treinador avaiano espera uma boa postura do Avaí e afirma que a partida será muito difícil, mesmo contra os reservas do Inter. "Temos que ter atitude, jogar no nosso limite, atento até o final e sem fugir das nossas características. O Atlético-MG jogou com reservas na estreia e quase venceu. No Inter, ficou esse grupo que vai para o jogo treinado, não vamos achar que vai ser fácil por uma ser uma equipe alternativa. Não é uma equipe que você vai lá e acha que vai ser fácil, vamos enfrentar o Internacional".

Depois de escalar o mesmo time contra Santos e Figueirense, Gilson Kleina deve mudar o esquema tático e fazer três alterações em relação aos últimos dois jogos. O volante Eduardo Neto volta de suspensão e ganha a vaga de Uelliton, que nem viajou à Porto Alegre. O zagueiro Jéci, com fadiga muscular, dá lugar à Emerson, que fará sua reestreia no Avaí. A outra alteração é por opção tática: o meia Renan Oliveira deve sair para dar lugar ao atacante Hugo, outro estreante. O volante Adriano foi relacionado pela primeira vez e também pode fazer seu debut. O Leão ainda tem o desfalque do volante Tinga, machucado.