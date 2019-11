Resultado Jogo Santos x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

Esperamos você na próxima transmissão da VAVEL Brasil. Muito obrigado pela seu acesso e pela sua companhia. Nos vemos na próxima. Até lá.

Os outros resultados dessa tarde



Flamengo 1 x 2 Sport

Atlético MG 4 x 1 Fluminense

Santos 1 x 0 Cruzeiro

Agora as equipes mudam o foco. Santos viaja até Recife, ondeencara o Sport. O Cruzeiro pega o River Plate, na Argentina, pela primeira partida dasquartas de final.

94' Não há mais tempo. Fim de jogo na Vila Belmiro! O Peixe bate o Cruzeiro e conhece a primeira vitória no Brasileirão.

93' WILLIAN TOMA CARTÃO. Mata contra ataque e leva advertência.

92' Tenta a pressão final, o time mineiro. Santos todo recuado.

91' Mais quatro minutos.

90' Na pequena área, Werley tira o perigo.

89' Cruzeiro tenta no abafa final e tem cobrança de falta da direita.

88' Na batida, Elano manda muito fechado e despediça o ataque.

87' Elano manda de muito longe e Fábio tem dificuldades. Escanteio.

87' Arrisca Joel, mas Vladimir pega bem.

86' GABRIEL XAVIER PERDEU! Eurico avançou livre pela direita, mandou na cabeça do meia, que cabeceou muito mal. Perdeu o gol.

85' Elano manda no meio da barreira.

84' TROCA O SANTOS: Robinho dá lugar á Elano.

83' BRUNO RODRIGO AMARELADO. Zagueiro mata a jogada e Peixe tem boa chance.

82' SANTOS PERDE MAIS UM GOL INCRÍVEL! Lucas Lima deu pra Robinho, na frente do Fábio, que rolou pra Gabriel, que chutou e Eurico afastou!

81' TROCA O PEIXE: Lucas Otávio sai e entra Thiago Maia.

80' Lucas Otávio sente dores e o jogo está parado.

79' Henrique arriscou o chute, mas foi sem direção e força pela linha de fundo.

78' Fabrício tentou avanço pela esquerda, mas se perdeu todo na jogada.

77' Discussão entre Robinho e Gabriel Xavier e a partida fica parada.

76' Raposa arranca pela direita e tem falta marcada à seu favor.

75' GABRIEL PERDEU NA FRENTE DO GOL! Lucas Lima deu meio gol pro camisa 10 alvinegro, que saiu na frente de Fábio, mas mandou pra fora. Inacritável!

74' FABRICIO SALVA ENCIMA DA LINHA! Lucas Lima abriu muito bem pra Chiquinho, que cruzou. A bola ficou pra Robinho, livre, que chutou e o lateral mineiro salvou a pele cruzeirense.

73' AMARELO PARA FABRÍCIO. Por reclamação de falta.

72' MAIS SANTOS! Robinho põe Ricardo Oliveira na corrida, que cruza buscando Gabigol. Bruno Rodrigo afasta.

71' PRESSÃO SANTISTA! O Peixe rondou a área mineira, mas a finalização de Robinho vai pela linha de fundo.

70' Renova o fôlego e tem um homem com característica mais ofensiva do que tinha o Geuvãnio.

69' MUDA O PEIXE: Gabriel entra no lugar de Geuvânio.

68' Santos demonstra certa lentidão na saída de jogo, irritando a torcida.

67' WERLEY DE NOVO. Bola cruzada na área e o zagueiro testou, mandando a bola perto do gol.

66' CHIQUINHO TOMA CARTÃO. Com o jogo parado, o lateral pegou o rival e toma cartão.

65' Eurico tira o cruzamento fechado e Werley chegou afastando. Na sequencia, dividida entre Chiquinho e Gabriel Xavier, juiz parou e marcou falta do cruzeirense.

64' WILLIANS PARA CONTRA ATAQUE. Falta em Lucas Lima é passível de amarelo.

63' Cruzeiro aumenta a velocidade de seu ataque e agora não tem mais um atacante fixo.

62' MUDA A RAPOSA: Joel entra e Henrique Dourado sai.

61' MARQUINHOS, PRA FORA! A bola sobrou na direta e o chute do atacante cruzeirense passa muito perto.

60' Zaga da Raposa vacila, Lucas Lima retoma, cruza e quase Robinho marca de cabeça.

59' Willian arrisca de primeira e manda a bola quase fora do estádio.

58' Outra vez Victor Ferraz. Cruzamento foi rasteiro e Fábio pegou.

57' Tira o perigo, Manuel.

56' Victor Ferraz tabela com Robinho e, após desvio na zaga, Peixe tem escanteio.

55' Santos, com Robinho, tentou jogada pela direita. Bem travado por Willians.

53' Cruzeiro busca o ataque e deixa mais espaços para investidas do Peixe.

52' GEUVÂNIO PERDE GRANDE CHANCE! Contra ataque muito rápido puxado por Lucas Lima. Bola chegou em Robinho que inverteu pro autor do gol. Que perdeu a passada e ficou sem ângulo pro chute.

51' Robinho teve chance de chutar, preferiu dar o passe, mas Lucas Lima não alcançou.

Dátolo amplia para o Galo. 3 a 0 contra o Fluminense.

50' VLAAAAAAAAAADIMIRRRRRRRR! Cobrança de Marquinhos, por fora da barreira e o goleiro faz grande defesa.

49' Lucas Otávio chega por baixo comentendo falta perigosa em Willians. Frontal ao gol santista.

48' Após atendimento, o jogador cruzeirense retorna à partida.

47' Marquinhos arrancava pela direita, mas escorregou e fica sentindo o ombro esquerdo.

46' Raposa já vai pra cima, mas foi bem Lucas Otávio na retomada.

45' Recomeça a partida.

MUDA O CRUZEIRO: Gabriel Xavier entra e sai Arrascaeta.

Equipes retornam e a bola vai rola.

Os outros placares da rodada



Atlético MG 2 x 0 Fluminense

Flamengo 0 x 1 Sport

Veja o golaço de Geuvânio, abrindo o placar.

Manuel: "A gente tem tocado bem a bola, mas erramos na hora H. Vacilamos uma vez e o Santos teve e felicidade de marcar. Podemos jogar melhor."

Fala, Geuvânio: " Arrancei pela direita, mas sou canhoto, preciso trazer pro pé bom. Tive a benção de Deus que me iluminou pra marcar o gol."

Com gol de Geuvânio, o Peixe vai batendo o Cruzeiro, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

47' E encima dos acréscimos, o juíz apita o final do primeiro tempo.

46' FÁBIO SALVA! Lucas Lima faz fila, rola pra Robinho que chuta forte no canto e vê Fábio fazer uma linda defesa.

45' UMA PINTURA DO SANTOS! Geuvânio recebeu aberto pela direita, encarou Fabricio, trouxe pra perna esquerna e chapou pro gol. A bola foi por cobertura, na gaveta, deixando Fábio parado olhando.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAÇO, GEUVÂNIO, DO PEIXE!

43' Robinho fez um carnaval pela esquerda, mas saiu com bola e tudo e Peixe perde boa chance de ataque.

42' Atacando bem pela direita, o time praiano arrumou um escanteio pra ser batido.

41' Robinho lançou Ricardo Oliveira, mas o centro avante cometeu falta ao levantar demais o pé.

40' Cruzeiro tentava a saída pela direita com Arrascaeta, mas o uruguaio vacilou e saiu com bola e tudo.

39' David Braz afasta o perigo da área e vem sendo o destaque até aqui, da partida.

38' Fabrício dá bom drible pela esquerda, mas toma um toque e sofre falta.

37' Eurico buscou o cruzamento, mas pegou muito mal na bola. Jogo fica um show de horrores.

36' Cruzeiro cadencia a partida e Peixe se fecha bem pelo meio.

Jemerson novamente marca e o Galo amplia contra o Fluminense. 2 a 0.

34' ROBINHO QUASE MARCA! Contra ataque rápido, Geuvânio rolou pro meio da área, Robinho, na marca do penâlti, gira e chuta, mas a bola vai fora.

33' Peixe força muito pela direita, mas a zaga azul começa a achar o equilíbrio pelo setor.

32' Vacilo da defesa alvinegra quase deu à Marquinhos a chande do gol. David Braz afastou.

31' Cruzeiro não tem armação. Uruguaio Arrascaeta está sumido e não dá ritmo ao ataque celeste.

30' Robinho buscou passe em profundida para Ricardo Oliveira, mas foi forte demais.

29' Chiquinho mandou bola na área da Raposa e Geuvânio ficou reclamando um pênalti. Torcida grita.

28' Santos aperta no ataque, usando bem o lado direito. Sufoca a Raposa.

27' MUDA O CRUZEIRO: Machucado, Willian Farias dá lugar à Eurico.

26' WERLEY, NA TRAAAAAAAAAAAAAAAVE! Cruzamento na segunda tentativa de Robinho, o zagueiro subiu muito alto, testou firme e a bola carimbo o travessão antes de sair.

25' Geuvânio e Lucas Lima fazem boa tabela e após desvio na zaga, o a bola sai em escanteio.

24' ROBINHO APARECE. Victor Ferraz fintou pela direita, cruzou na área, o camisa 7 se antecipou mas cabeceou muito longe.

23' Metade da etapa inicial e a correria e os espaços que haviam no começo, já não tem mais. Times mais conservados.

22' Vladimir foi bem e segurou firme.

21' Segue no campo ofensivo o time mineiro. Tem escanteio pela esquerda agora, com Willian.

20' David Braz afasta o perigo.

19' Raposa tem falta da lateral direita e vai bola na área santista.

18' Cruzeiro sai rápido através dos erros alvinegro. Jogo é fraco neste momento.

17' Muitas bolas aéreas e marcações adiantadas, deixando ambos os ataques em impedimentos. Agora foi a vez de Henrique Dourado.

16' Robinho caiu na área pedindo pênalti, mas já estava parado o jogo marcando impedimento.

15' Cruzamento de Geuvânio tinha endereço, mas Manuel afasta o perigo.

14' Equipes erram muito no passe final e as finalizações não saem.

13' Ricardo Oliveira não teve domínio e Santos perde boa chance pelo meio.

12' Lançamento pelo meio buscava Marquinhos, mas Vladimir saiu bem do gol.

11' VLADIMIR APARECE. Jogada pela direita, finalização na pequena área de Willian, mas o ábritro marcou impedimento. Mas a defesa do goleiro santista foi linda.

10' GEUVÂNIO PARTE PRA CIMA. Corte pra perna direita e o arremate fica nas mãos do goleiro.

9' Cruzeiro trabalha a bola mas o Peixe ocupa os espaços.

Jemerson abre o placar para o Atlético MG contra o Fluminense. 1 a 0.

7' Batida fechada de Lucas Lima assustou a defesa, mas o árbitro marcou falta no goleiro Fábio.

7' Geuvânio arrumou espaço pela direita e conseguiu escanteio pro peixe.

6' Na cobrança, David Braz afastou.

5' Jogo começa a mil. Equipes encontram espaços e a Raposa tem escanteio.

4' Ricardo Oliveira arrisca da entrada da área e a bola vai fraca à esquerda de Fábio.

3' Adiantado o time mineiro. Dificulta a saída santista.

2' Jogo começa quente. Cruzeiro busca a saída rápida pela direita.

1' No contra ataque, Willian teve a chance de marcar, mas teve domínio e a bola foi pela fundo.

1' A bola ficou rebatendo na área até a zaga afastar de qualquer maneira.

1' Chiquinho já avançava pela esquerda e a zaga desviou mandando pra escanteio.

0' Autoriza, Pericles Bassols. Começa o jogo.

A bola sairá com o time mineiro.

Raposa também com o uniforme principal. Azul da camisa ao meião.

Santos com o uniforme principal. Camisa, calção e meias brancas. Tradicional e muito bonito.

O público não deve vir em grande presença. Recentemente o Santos foi campeão paulista e o estádio alvinegro demonstrava buracos nas arquibancadas.

Equipes fazem o trabalho de aquecimento no gramado da Vila Belmiro.

Robinho é a maior referência pra equipe do Peixe nesta temporada.

O atacante vive impasse sobre sua renovação. Seu vínculo com o Milan foi rescindido e o Santos pode renovar.

Hoje Robinho comemora a marca de 250 jogos com a camisa santista. Jogador está escalado pra partida.

Bruno Rodrigo: "O que o professor optar, a gente vai acatar. Eu estou tranquilo, sem dor. Não sei como foram os testes da fisiologia, caso seja necessário poupar, tenho certeza que, quem entrar, não vai ter problema."

Robinho: "É motivo de orgulho fazer 250 jogos. Mais importante vai ser se meu time ganhar. Vou pedir a Deus de presente que seja 250 jogos com vitória e um gol meu."

Pensando na Libertadores, o Cruzeiro não terá os laterais para o jogo. Mayke e Mena (ex-Santos) darão lugares à Henrique, improvisado na direita, e Fabrício na esquerda.

Com todo o elenco à disposição, Marcelo Fernandes colocará o melhor do Peixe para o jogo. Apenas Valência será ausência, após nascimento de sua filha.

O estádio Urbano Caldeira, casa do Peixe, é o palco do encontro desta tarde. A expectativa é de um público razoável.

O jogo da volta foi espetacular. Dois times ofensivos, viradas e muitos gols. Melhor pra Raposa, que na hora da decisão contou com seus craques para ir à final do torneio.

No Mineirão, o forte time do Cruzeiro venceu pelo placar minímo e garantiu a vantagem na volta.

Os dois times que se enfrentarão nesta tarde fizeram dois jogos épicos pela semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Relembre as duas partidas conosco.

Precisando reverter uma derrota na primeira partida, o Cruzeiro fez da partida da volta contra o São Paulo, uma guerra. Atropelou e conseguiu igualar o marcador. Somente nas cobranças de pênaltis para a Raposa carimbar a vaga nas quartas de final.

Com compromissos no meio da semana, Santos e Cruzeiro jogaram partidas importantes mas com dificuldades extremas.

A Arena Pantanal foi o palco da derrota cruzeirense. Leia também o pós jogo da partida.

Confira a estréia do Santos no Brasileirão 2015. E leia a análise do empate santista clicando no link.

Já a Raposa estreou com derrota. Mesmo sendo fora de Minas Gerais, pagando uma suspensão ainda pelo ano passado, o mando era do time azul mas acabou perdendo para o Corinthians pelo placar mínimo.

O Peixe vem de empate fora de casa contra o Avaí. Jogando na Ressacada, o alvinegro não resistiu à pressão e voltou de lá com um empate.

Amigos da VAVEL Brasil, um ótimo domingo pra você. Vamos chegando com a segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2015. Nesta tarde, Santos e Cruzeiro fazem um duelo pela busca da primeira vitória no torneio.