Os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2015 são lembrados pela VAVEL Brasil. Este espaço é dedicado a premiar os atletas que obtiveram destaque na última rodada do Brasileirão. No fim do ano, montaremos a Seleção do Brasileirão com base nestas indicações.

A Seleção VAVEL da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015 é formada por: Alex Muralha; Patric, Felipe Macedo, Jemerson, Fabio Santos; Rafael Carioca, Thiago Galhardo, Dátolo, Felipe Menezes; Geuvânio, Bruno Henrique; Levir Culpi.

Resultados da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015 Coritiba 2 x 0 Grêmio Goiás 2 x 0 Atlético-PR Corinthians 1 x 0 Chapecoense Figueirense 0 x 0 Vasco Santos 1 x 0 Cruzeiro Flamengo 2 x 2 Sport Atlético-MG 4 x 1 Fluminense Ponte Preta 1 x 0 São Paulo Internacional 1 x 0 Avaí Joinville 0 x 0 Palmeiras

Confira a Seleção VAVEL da 2ª rodada do Brasileirão:

Goleiro: Alex Muralha (Figueirense)

O empate por 0 a 0 no Orlando Scarpelli não seria possível se não fosse por ele. Alex Muralha, goleiro do Figueirense, foi o líder em defesas na rodada. Apesar da pressão do Vasco, o placar seguiu inalterado até o apito final.

Lateral-direito: Patric (Atlético-MG)

A fragilidade da defesa do Fluminense foi um convite para Patric, lateral-direito do Galo, que não teve dificuldade para flutuar por aquela área do campo. Autor da assistência do segundo gol, foi um dos responsáveis pela goleada do Atlético-MG na rodada.

Zagueiro: Felipe Macedo (Goiás)

Felipe Macedo voltou a ser o zagueiro elogiado dos tempos de Campeonato Estadual. Após uma péssima estreia, o zagueiro se recuperou e foi um pilares defensivos do Goiás na rodada. O Atlético-PR pouco conseguiu criar sob suas costas.

Zagueiro: Jemerson (Atletico-MG)

O principal zagueiro da rodada. Além da boa atuação na defesa, marcando de perto o artilheiro do último Brasileirão, Jemerson ainda se aventurou ao ataque e deixou sua marca duas defesas. Levir Culpi está satisfeito com o rendimento na partida de hoje.

Lateral-esquerdo: Fabio Santos (Corinthians)

Autor do gol da vitória da Corinthians. Apesar de não ter sido um primor técnico no ataque, Fábio Santos não comprometeu na defesa. A falta de concorretes para a posição também pesou na escolha. O mais regular da rodada.

Volante: Rafael Carioca (Atlético-MG)

O motorzinho do Galo na goleada contra o Fluminense. Rafael Carioca iniciou a jogada de três dos quatro gols da partida. Na defesa, não comprometeu. Foi o coringa do meio-campo do Atlético-MG nesta rodada.

Volante: Thiago Galhardo (Coritiba)

A primeira vitória do Coritiba no Campeonato Brasileiro ficou marcada pelo gol contra bizarro de Erazo, mas Thiago Galhardo tem motivos para se orgulhar. O volante iniciou e terminou a jogada do primeiro gol. Foi o destaque.

Meio-Campo: Felipe Menezes (Goiás)

De seus pés saíram dois passes espetaculares que decretaram a vitória do Goiás contra o Atlético-PR. Bruno Henrique, autor dos dois gols, agradece suas assistências. Felipe Menezes foi destaque goiano na rodada, fazendo por merecer sua menção na Seleção da Rodada.

Meio-campo: Dátolo (Atlético-MG)

A torcida do Atlético-MG que o vaiou na partida pela Libertadores foi a mesma que o reverenciou neste domingo. O craque do meio-campo do Galo. Anotou um gol e uma assistência antes de ser substituído.

Atacante: Bruno Henrique (Goiás)

Artilheiro da rodada, Bruno Henrique foi presentado com dois lindos passes de Felipe Menezes. Porém, seu faro matador foi fundamental na vitória do Goiás contra o Atlético-PR. Dois gols e uma bela atuação.

Atacante: Geuvânio (Santos)

O golaço da rodada é de Geuvânio. Na partida mais complicada da rodada, o brilho da jóia santista se fez presente no momento decisivo do jogo. Lindo chute no ângulo de Fábio, para sacramentar a vitória alvinegra.

Técnico: Levir Culpi (Atlético-MG)

Simplesmente nao deixou para o Fluminense jogar. Goleada impiedosa e um nó tático em Ricardo Drubscky. O futebol mais bonito da rodada fica na conta do Atlético-MG.