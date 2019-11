Resultado Botafogo x Vitória na final da Copa do Brasil Sub-17 (1-3)

Ficamos por aqui! O Vitória consegue uma virada heroica e conquista a Copa do Brasil Sub-17! Parabéns, meninos rubro-negros! Até a próxima!

1º 2º 3º 4º 5º # Botafogo O X O O X 3 Vitória O O X O O 4

DEFENDEEEEEEEEEU! O VITÓRIA É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL SUB-17!

GOL DO VITÓRIA! CEDRIC MARCA!

GOL DO BOTAFOGO! JORDAN MARCA!

GOL DO VITÓRIA! GIOVANE MARCA!

GOL DO BOTAFOGO! LUCAS EMPATA!

PERDEU GABRIEL! NO TRAVESSÃO!

PERDEU! RICKSON ISOLA SUA COBRANÇA!

GOL DO VITÓRIA! ERON MARCA O SEGUNDO!

GOL DO BOTAFOGO! LUIS HENRIQUE EMPATA!

GOL DO VITÓRIA! YAN ABRE O PLACAR!

Luis Henrique, Rickson, Lucas César, Jordan e Zyan cobram pelo Botafogo. Yan, Eron, Gabriel, Geovane e Cedric pelo Vitória.

FIM DE JOGO! Teremos pênaltis!

45' Teremos quatro minutos de acréscimo!

GOL DO VITÓRIA! Eron sofre pênalti, pega a bola e desloca o goleiro. O placar da ida se repete e a disputa está indo para os pênaltis.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! A FINAL ESTÁ EMPATADA MAIS UMA VEZ!

PÊNALTI PARA O VITÓRIA!

33' NO TRAVESSÃO! Rickson arrisca de fora, tira do goleiro, mas a bola explode no travessão!

32' QUE CHANCE PERDE O VITÓRIA! Yan invade a área cara a cara com Diego, tira o goleiro com um toque, mas adianta demais a bola, perde ângulo e bate na rde pelo lado de fora com o gol aberto.

29' BOTAFOGO PRESSIONA! John arrisca de fora da área, pega forte na bola e obriga o goleiro do Vitória a fazer a defesa em dois tempos.

23' Yan recebe bom passe na intermediária, mas na hora de construir a jogada, desperdiça uma boa chance com um passe errado.

17' O Botafogo tem o controle da partida após a gol. Pressão inicial do Vitória não se torna mais efetiva.

15' Com este placar, o Botafogo vai conquistando a Copa do Brasil Sub-17.

GOL DO BOTAFOGO! Ezequiel rouba a bola no ataque, invade a área e cruza na medida para Luis Henrique chegar batendo de primeira. Artilheiro da Copa do Brasil sub-17 com 14 gols recoloca o Botafogo na condição de campeão com esse placar: 2 a 1.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! LUIS HENRIQUE, SEMPRE ELE, MARCA O PRIMEIRO DO ALVINEGRO!

6' INFORMAÇÃO: Em todas as partidas fora de casa, o Vitória fez - no mínimo - três gols. Caso o retrospecto se repita e não sofra nenhum tento, será campeão.

5' O Vitória consegue o placar mínimo necessário. Com 2 a 0, está forçando a disputa de pênaltis. Precisa de mais um para ser campeão.

GOL DO VITÓRIA! Ion falha na defesa, Yan entra cara a cara com o goleiro e bate no canto. O Vitória marca o segundo e empata em 3 a 3 a final.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! YAN FAZ O SEGUNDO E EMPATA A FINAL!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Botafogo e Vitória já estão no gramado para disputa do segundo tempo.

Já o Vitória conta com: Eugênio, Marcelinho, Matheus Souza, Carlos, Diogo, Caíque, Luan e Luciano.

O banco de reserva do Botafogo: Matheus, Gomes, Pedro, Marlon, Gabriel, Ezequiel, Ion, Tauan e Igor.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Vitória vence por 1 a 0 no estádio Nilton Santos!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

42' O Vitória precisa de mais um gol para levar a disputa para os pênaltis. Em caso de 3 a 0, será campeão por ter mais saldo.

38' GOL DO VITÓRIA! Farinha recebe cruzamento, cabeceia no contrapé de Diego que escorrega e aceita! É o primeiro do Vitória no Engenhão!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! FARINHA ABRE O PLACAR!

36' Luis Henrique sofre forte entrada e cai no gramado sentindo dores. Departamento médico demonstra preocupação.

35' PERDE O VITÓRIA! Rangerson aparece completamente livre na área no escanteio, sobe sozinho quase na pequena área, mas fura a cabeçada. Que chance desperdiça o Vitória.

30' Wenderson vai a linha de fundo, perde o tempo de bola, e inventa pra fazer o cruzamento, sem sucesso. Tiro de meta para o Botafogo.

26' Farinha arrisca de fora da área, mas pega mal na bola e joga na arquibancada.

25' Partida cai de ritmo nesta metade de primeiro tempo. Botafogo conseguiu controlar a pressão do Vitória.

20' CARTÃO AMARELO PARA RICKSON! Por impedir a saída do goleiro.

17' TIRA EM CIMA DA LINHA! Wenderson recebe na área, mas é travado na hora do chute. No escanteio, Luis Henrique sobe mais que a defesa e cabeceia no canto, mas a defesa rubro-negra tira em cima da linha.

15' RESPONDE O BOTAFOGO! Luis Henrique recebe na entrada da área, dribla seu marcador e chuta para o gol. Mas no momento da finalização, Cedric se recupera e consegue estourar, salvando o Vitória.

13' A pressão é total do Vitória no estádio Nilton Santos. Alvinegro parece perdido dentro de campo.

12' SALVA A DEFESA! Eron rouba a bola no campo de defesa, sai de frente para o gol, mas Luca aparece para fazer o corte providencial.

9' ESPETACULAR, DIEGO! Lucas César sai errado e entrega de graça para Yan, que deixa Eron na cara do gol.. O atacante finaliza, mas o Diego salva. No rebote, o mesmo Yan domina e bate, mas o próprio o goleiro alvinegro faz nova defesa!

6' Partida corrida no estádio Nilton Santos. A dupla Yan e Eron está dando trabalho aos defesores do Botafogo. Clube baiano melhor neste início de jogo.

2' O Botafogo responde com Matheus Jorge, que volta a inflamar o estádio Nilton Santos.

1' Primeiro lance de perigo é do Vitória! Ruan Potó lança para Yan que recebe de frente para o gol, mas bate por cima!

0' ROLA A BOLA NO ENGENHÃO!

Já o Vitória vem ao gramado com: John, Cedric, Rangerson, Gabriel e Padrilha; Hebert, Vander, Farinha e Yan; Ruan Potó e Eron.

O Botafogo vai a campo com: Diego, Lucas César, Luca, Zuan; Fernando, Mateus Fernandes, Jordan, Rickson e Wenderson; Mateus Jorge e Luis Henrique.

A torcida está em festa no estádio Nilton Santos! Bela festa para receber os meninos alvinegros.

O Engenhão será o palco da final da Copa do Brasil Sub-17. Reinaugurado após reforma estrutural, o estádio receberá sua primeira decisão com o Botafogo.

FIQUE DE OLHO: Luís Henrique, atacante do Botafogo. O retrospecto, neste caso, fala por si. Ao todo, são 13 gols em nove jogos. Pé esquerdo, direito, cabeça. Para Luís Henrique, não tem tempo ruim, ou chute difícil. E é com ele que o Botafogo conta para garantir o título da Copa do Brasil Sub-17.

FIQUE DE OLHO: Yan, atacante do Vitória. Os baianos precisam de gols e Yan está a postos para isso. Artilheiro do rubro-negro na Copa do Brasil Sub-17, o atacante terá a dura missão de anotar no mínimo 3 tentos para sair com a taça.

Na partida de ida da final da Copa do Brasil, o Botafogo deu um passo gigantesco rumo ao título. Jogando no Barradão, fora de casa, o alvinegro venceu o Vitória pelo placar de 3 a 1. Pode perder por até dois gols de diferença no Rio de Janeiro que ficará com a taça.

Enquanto isso, o Botafogo derrotou adversários como Atlético-PR, Grêmio, Fluminense e América-MG. O alvinegro chega na decisão com cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Para chegar à decisão, o Vitória teve um duro caminho. Em sua trajetória, eliminou Sampaio Corrêa, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Retrospecto de quatro vitórias e três empates e uma derrota.

Já o Botafogo levou susto na primeira semifinal. Foi derrotado dentro de casa pelo América-MG por 1 a 0, mas conseguiu reverter o placar e goleou o adversário mineiro por 4 a 0 na volta.

O Vitória chega à decisão após eliminar outro rubro-negro, o Flamengo. Nas semifinais, os baianos venceram a ida, fora de casa, por 3 a 2, e triunfaram novamente no Barradão por 2 a 1.

