Vitória reverte desvantagem, vence Botafogo nos pênaltis e conquista Copa do Brasil Sub-17

A missão era difícil, mas não impossível. O Vitória sabia disso, correu atrás e teve sucesso em sua missão. Após ser derrotado por 3 a 1 dentro de casa, o rubro-negro reverteu a desvantagem no Engenhão, venceu o Botafogo pelo mesmo placar, forçou a disputa de pênaltis e conquistou a Copa do Brasil Sub-17.

LEIA MAIS: Confira o tempo real da VAVEL Brasil

Mesmo com bom público no Engenhão, o alvinegro não soube usar o apoio de sua torcida a seu favor. Com o título nas mãos até os 44 do segundo tempo, sofreu com um pênalti infantil que resultou no empate baiano no tempo normal. Nas penalidades, brilhou a estrela de Jhon, goleiro do Vitória, que pegou a cobrança de Zyan no momento chave.

Botafogo pressiona, mas Vitória abre o placar

Com a vantagem de 3 a 1 no placar, era normal que o Botafogo optasse por uma postura mais defensiva, mas a retranca ficou perigosa demais no início de jogo. Liderados por Yan e Eron, o Vitória ditou o ritmo e por pouco não abriu o placar logo no início.

Na primeira oportunidade, o meio-campista rubro-negro recebeu lançamento, saiu de frente para o gol, mas chutou por cima. Em resposta, Luis Henrique recebeu bom passe na intermediária, mas chutou pela rede no lado de fora.

Mas, quando o Botafogo parecia ter as ações da partida, sofreu o baque do primeiro tempo. Após cruzamento da direita, o Farinha cabeceou no contra-pé de Diego para abrir o placar próximo ao fim do primeiro tempo.

O placar ainda era insuficiente para o Vitória, que precisava de, no mínimo, dois gols. Diego, goleiro do Botafogo, ainda operaria dois milagres antes do apito final, impedindo uma vantagem maior para os baianos.

Vitória marca de pênaltis aos 44' e força penalidades

Mas os milagres que Diego evitou na etapa final, não foram suficientes para impedir o que viria no segundo tempo. Ion, que acabara de entrar, perderia a bola no campo de defesa, deixando Yan livre na pequena área para bater no canto e marcar. Com o 2 a 0, o Vitória forçava a disputa de pênaltis.

Mas a alegria não durou muito. Empurrados pela torcida, o Botafogo acordou e contou com a estrela de Luis Henrique, artileiro da Copa do Brasil, para recolocar a mão na taça. Aproveitando o cruzamento da esquerda, o atacante bateu de primeira na entrada da área e descontou para o alvinegro, mas o suficiente para ter a vantagem nos placares somados.

Eis que chega o momento decisivo do confronto e dois lances chaves poderiam ter mudado a história. Primeiro, Yan, o craque e artilheiro do Vitória no torneio, recebe frente a frente com o Diego, dribla o goleiro, mas adianta demais a bola na hora de concluir. Em seguida, Rickson recebe bom passe, tira do goleiro, mas o gol do título alvinegro explode no travessão.

Quem não faz, leva. Aos 42 minutos, Matheus derrubou Eron na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante marcou os 3 a 1, placar que forçava a disputa por pênaltis. E assim seguiu até o fim.

Botafogo erra no fim e Vitória é campeão

Donos dos times, Yan e Luis Henrique convertem logo no início. Na sequência, Rickson isola sua penalidade, dando a vantagem para o Vitória. Mas vantagem essa que logo seria perdiçada após Gabriel cobrar seu pênalti no travessão.

Após novas boas cobranças, o placar de 3 a 3 chegou até a última cobrança. Cedric marcou para os baianos, mas Zyan desperdiçou para os alvinegros. Vitória campeão da Copa do Brasil Sub-17.