Resultado de Figueirense x Botafogo pela Copa do Brasil 2015 (2-2)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

Com o empate no final, o Glorioso pode jogar até por um 0 a 0 ou 1 a 1 na partida de volta, que sairá classificado para as oitavas de final

50' FIM DE JOGO EM SANTA CATARINA! O BOTAFOGO ARRANCA O EMPATE NA RAÇA COM O FIGUEIRA!

48' GOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! LUIS RICARDO EMPATA! Carleto solta a bomba em cobrança de falta, goleiro dá rebote e Luis Ricardo aproveita. O Botafogo chega ao empate nos últimos minutos, 2 a 2

47' Falta muito perigosa para o Botafogo

45' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

43' JEFFEEERSON! Marcos Pedroso recebe de frente e bate no contrapé do goleiro, que ainda consegue voltar e espalmar

41' Botafogo ainda busca o empate

37' Com o gol, a situação do Bota fica menos preocupante. Uma simples vitória por 1 a 0 em casa dá a vaga ao time de René Simões

33' GOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! DIEGO GIARETTA! Zagueiro sobe no terceiro andar e cabeceia no ângulo esquerdo do goleiro Alex. Essa não deu para Muralha. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. O Bota diminui, 2 a 1

31' ALEX MURALHA FAZ MILAGRE! Bola espirrada sobra para Pimpão na entrada da pequena área e goleiro do Figueira faz defesa de cinema à queima roupa

30' O resultado de momento, obriga o Botafogo a vencer por três gols de diferença a partida de volta para se classificar

26' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai Everaldo e entra Marcão

24' O Botafogo tenta pressionar para diminuir o prejuízo no Orlando Scarpelli

20' MAIS UM AMARELO! Marcos Pedroso recebe advertência por levantar demais o pé em dividida com Carleto

18' CARTÃO AMARELO! Leandro Silva faz falta em Arão próximo a área e recebe o cartão

14' AMARELOU! Airton faz falta em Yago e é punido

12' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Henrique e entra Bill

10' Bill já se prepara para entrar no jogo

07' Carleto cobra falta no capricho, mas a bola passa próximo ao travessão e não entra

04' GOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! GOL CONTRA DE EMERSON! Em bola levantada na área, Jefferson faz grande defesa em cabeceio, mas Emerson tenta tirar em seguida e joga contra o próprio patrimônio, 2 a 0

00' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Renan Fonseca e entra Emerson

00' AUTORIZA O ÁRBITRO!

A bola vai rolar para o segundo tempo!

51' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! O Figueira vai vencendo por 1 a 0, gol marcado por Clayton

50' AMARELOU! Carleto é mais um advertido por reclamar da arbitragem

49' CARTÃO AMARELO! Elvis é advertido por reclamação

48' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRA! Sai Mazola e entra Yago

47' Mazola é mais um a sentir e deve ser substituído

45' JUIZ DÁ CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' CARTÃO AMARELO! Renan Fonseca faz falta em Everaldo e é punido

42' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRA! Sai Thiago Heleno e entra Dener

38' Botafogo teve as duas melhores oportunidades do jogo até aqui, mas não converteu em gol

36' QUE ISSO, HENRIQUE? Atacante entra mais uma vez com condições claras de marcar, mas tenta driblar o goleiro e perde a bola

33' Com o gol, o Figueirense se anima e parte em busca do segundo.

30' GOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! CLAYTON! Em bola alçada na área, Clayton estica a perna direita e toca de biquinho no canto de Jefferson, que só olhou. O Figueira abre o placar, 1 a 0

27' ALEX MURALHA SENSACIONAL! Thiago Heleno falha e a bola sobra limpa para Pimpão, ele rola para Henrique, que chuta, mas o goleiro faz uma grande defesa para salvar o Figueira

23' Willian Arão arrisca de fora, mas bate fraco e a bola sai pela linha de fundo

21' NA TRAAAAVE! Em bola cruzada na área, ela passa por todo mundo e sobra pra Leandro Silva, que pega de primeira e ela explode no poste esquerdo de Jefferson, Por pouco!

18' O Figueirense tenta botar pressão, mas só leva perigo em bolas paradas

14' PÕE O PÉ NA FORMA! Clayton recebe de frente pro gol, tenta chute de primeira, mas bate torto na bola

11' Botafogo tenta contra ataque, mas Henrique erra o domínio

08' Botafogo faz marcação forte e tenta roubar a bola ainda no campo de defesa adversário

06' Figueirense tem mais posse de bola, mas cria pouco

03' O Figueira chega com perigo com Mazola em velocidade pelo lado esquerdo, mas a zaga do Botafogo corta

00' BOLA EM JOGO! COMEÇA A PARTIDA EM SANTA CATARINA!

Está tudo pronto! A bola vai rolar para Figueirense e Botafogo

As equipes já estão no gramado do Orlando Scarpelli!

O Bota vem escalado da seguinte maneira: Jeffeson, Luis Ricardo, Giaretta, Renan, Carleto; Aírton, Arão, Elvis, Diego Jardel; Henrique, Pimpão

A equipe da casa vem à campo com: Alex Muralha, Leandro Silva, Thiago Heleno, Bruno Alves e Cereceda; Fabinho, Paulo Roberto, Marquinhos Pedroso e Everaldo; Mazola e Clayton

Os times estão escalados!

Ao contrário das duas fases anteriores, não há mais a possibilidade de eliminação do jogo da volta em caso de vitória do time visitante por dois ou mais gols de diferença. Botafogo e Figueirense se enfrentam hoje no Orlando Scarpelli e na volta no Engenhão, essa partida ainda não tem data confirmada

VOCÊ SE LEMBRA? Figueirense e Botafogo já se enfrentaram em uma semifinal de Copa do Brasil. Em 2007, ano em que o Figueira chegou a decisão e foi derrotado pelo Fluminense, as duas equipes se cruzaram na semi. O time catarinense venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e perdeu o segundo por 3 a 1, se classificando à finalíssima. A partida ficou marcada pelos erros da ex-assistente, Ana Paula de Oliveira, anulando 2 gols legítimos do Bota

Rodrigo Pimpão sabe que o Botafogo terá uma parada difícil, mas ressaltou a qualidade da equipe e acredita na vitória fora de casa. ''O Figueirense tem uma bela equipe, e jogando em casa é muito forte. Temos que estar atentos e suportar a pressão inicial. Depois procurarmos impor nosso jogo e tentarmos o gol para sair com a vitória''

O zagueiro Thiago Heleno se mostrou confiante no resultado. ''Sabemos da força e da tradição do Botafogo, mas estamos em nossa casa e temos que tomar a iniciativa. Se nos dedicarmos, temos grande chance de avançar às oitavas de final e seguir adiante na competição''

O Estádio do Orlando Scarpelli, em Florianópolis, tem capacidade para 31 mil espectadores e já foi palco de uma final de Copa do Brasil. Em 2007, o Figueirense chegou a decisão da competição, mas acabou perdendo para o Fluminense e ficou com o vice campeonato

No Botafogo, apesar de admitir que o foco do clube é na Série B, o técnico René Simões praticamente confirmou sua força máxima na partida de logo mais no Orlando Scarpelli. Tendo poupado alguns titulares na fase anterior, o treinador deverá ir com o que tem de melhor a disposição para enfrentar o Figueirense e largar na frente do confronto

O Figueira terá alguns desfalques nesta noite. O treinador da equipe catarinense, Argel, não poderá contar com Ferron, Nirley, França, Rafael Bastos e Juninho, todos serão poupados por desgate físico. O zagueiro Marquinhos é outro que está fora, esse apresenta dores musculares e foi vetado pelo Departamento médico do clube

FIQUE DE OLHO: Com boas passagens por Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o centroavante Marcão, contratado ainda no ano passado para o Figueira, ainda não conseguiu se firmar como homem-gol do time catarinense. A torcida espera que em 2015, o faro de gol de artilheiro esteja mais forte do que nunca e que ele dê muitas alegrias ao alvinegro de Florianópolis

FIQUE DE OLHO: Em sua estreia pelo Bota, o ex-meia do Corinthians, Lulinha, fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra na goleada de 4 a 1 sobre o CRB. Sem oportunidades em um grande clube desde 2012, quando deixou o Corinthians, clube que o revelou, o meia quer mostrar seu valor e ser um dos nomes de destaque do Avinegro em 2015

René Simões garantiu um time ofensivo mesmo fora de casa e vai buscar o resultado nesse primeiro jogo. ''O Botafogo não consegue jogar sem querer fazer gol. Isso está no nosso DNA ofensivo. Então, vamos jogar para fazer gols. Claro que quando isso acontece você corre alguns riscos, mas precisamos correr riscos, pelo menos nesse primeiro jogo. Vamos jogar contra uma equipe qualificada e a pressão será grande, mas estamos preparados''

O técnico Argel lamentou os desfalques de sua equipe, mas garantiu uma equipe competitiva na noite de hoje: ''Temos alguns problemas de ordem médica, vamos ver como os atletas se comportam no treino. O certo deveria ser a manutenção da equipe, mas a gente não está conseguindo pelo desgaste dos jogadores. Vamos mudar, mas vamos colocar uma equipe competitiva para buscar fazer o gol''

Da última vez que se enfrentaram, o time de Florianópolis derrotou o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão do ano passado. A partida foi realizada em São Januário, estádio do Vasco da Gama

O retrospecto entre as duas equipes pode surpreender a quem olha. Ao todo, Figueirense e Botafogo se enfrentaram 24 ocasiões. Em metade dessas vezes, o time de Santa Catarina saiu vitorioso. Houveram ainda 6 empates e 6 vitórias do Bota. O Figueira também marcou mais gols, 27 contra 21 do Glorioso

Mesmo tendo Pimpão expulso, o Botafogo foi soberano e aplicou uma goleada sobre a equipe do CRB, de Alagoas, no Engenhão. Com 2 vitórias em 2 jogos, o Alvinegro é líder da Segundona e iniciou bem sua caminhada de volta para a Primeira divisão.

O Botafogo despachou a equipe do Capivariano na 2ª fase da Copa do Brasil com duas vitórias, 2 a 1 e 3 a 0. Na Série B, o Glorioso tem 100% de aproveitamento. Venceu o Paysandu em sua estreia por 1 a 0 e goleou o CRB no Engenhão no último fim de semana pelo placar de 4 a 1

Em sua última partida pela Copa do Brasil, o Figueirense eliminou seu principal rival após vitória por 2 a 0 no Orlando Scarpelli. No primeiro jogo, na Ressacada, o Figueira havia sido derrotado por 1 a 0, mas conseguiu reverter a vantagem e deixar o Avaí pelo caminho

O Figueirense chegou até aqui após eliminar seu rival, Avaí, na 2ª fase, com vitória por 2 a 0. Pelo Brasileirão, o Figueira vem de empate em casa contra o Vasco da Gama, 0 a 0. O time ocupa a zona de rebaixamento da competição com apenas 1 ponto em 2 jogos e busca surpreender o Botafogo, favorito do confronto

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Figueirense x Botafogo , pela 3ª fase da Copa do Brasil 2015, partida a ser disputada às 19h30 em Florianópolis