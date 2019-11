Mancini critica atuação do América-MG ante Ceará e declara apoio a Givanildo Oliveira

O América-MG foi eliminado da Copa do Brasil, após ser derrotado pelo Ceará por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Após a partida, o meio-campo Mancini criticou a atuação da equipe dentro de campo, e aproveitou para cobrar reação do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B.

“Apresentamos um futebol muito burocrático. Precisamos rever algumas coisas, pois é um momento muito difícil. Disse essa semana que não poderia fazer uma tempestade em copo d'água, mas o alerta está ligado. A Série B começou, a Copa do Brasil estava aí, então acho que não podemos jogar desta forma”, afirmou o camisa 10.

Mancini também fez um comparativo com a atuação da equipe no Cameponato Mineiro. Apesar do Coelho ter sido eliminado ainda na primeira fase da competição, o meio-campo chamou a atenção do poder de criação que o time estava tendo no Estadual.

“No Campeonato Mineiro o time era arrumado e organizado. Agora, ou o time está mal fisicamente, ou está errado. Correndo errado, chegando depois. Todos nós somos culpados. Então é esfriar a cabeça para voltar a vencer. Precisamos ficar espertos”, ressaltou o armador.

Agora o América se concentra no Brasileirão Série B, onde no sábado (23), enfrenta o Santa Cruz, às 16h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para esta partida, Mancini pede uma mudança de postura por parte da equipe, e não condenou as críticas da torcida, entendendo o mau momento do Coelho.

"É difícil pedir paciência aos torcedores, que querem ver o time vencer. Não conseguimos trocar cinco passes seguidos e perdemos bolas bobas. Todos temos que jogar mais juntos, mais próximos”, salientou o jogador.

Por fim, Mancini demonstrou apoio ao treinador da equipe, Givanildo Oliveira, que está propenso a ser demitido do clube, após os últimos resultados negativos. O camisa 10 do Coelho destacou as boas atuação que o time teve com o técnico no comando, e diz que confia no trabalho de Givanildo.

“Ele é uma pessoa muito capaz. Chegou no ano passado, quando estávamos numa situação complicada, e conseguiu a reação. Quase subimos. Tenho certeza de que, junto dele, todos nós vamos sair desta situação”, concluiu Mancini.