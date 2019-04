Em preparação para duelo contra Fluminense, Tite confirma saída de Emerson Sheik do clube

Após os treinamentos da manhã desta sexta-feira, Tite deu entrevista coletiva afim de colocar ordem na bagunça em que se encontra a equipe do Corinthians. Em meio à muitos salários atrasados, especulações sobre renovações de contrato e o futuro nebuloso, o treinador concedeu boa coletiva e não fugiu dos assuntos.

Sobre Emerson Sheik, o técnico corintiano praticamente deu como certa a saída do atacante: "Vai ser direcionado pelo presidente. Foi de uma forma consensual. Foi externado de frente, como eu gosto de fazer, falando com o atleta. Com respeito e por tudo o que ele merece. Emerson tem toda história no Corinthians. Não se parcializa as situações. Talvez, pode ser representado no último jogo dele."

O técnico do Timão, as vésperas de encarar o Fluminense no domingo, no Maracanã, definiu mudanças na equipe. Sobre a equipe que joga na terceira rodada, Dracena será o novo titular.

"É preciso atenção ao nosso trabalho desde o início da semana. Eu defino a escalação amanhã. Em relação a Dracena e Felipe, chamei os dois na sala. Não busco quem é melhor ou pior. Felipe caiu um pouco, machucou, Edu manteve alto desempenho técnico. É o momento do Edu dar continuidade."

Outro que está fora, mas para aprimoramento físico, é Vágner Love. O centroavante ficará em tratamento e a idéia é usá-lo como um substituto de Guerrero: "Conversamos eu, Fábio (Mahseredjian, preparador físico), Vagner Love, Edu e Alessandro. Ele não teve pré-temporada e está em nível físico abaixo dos demais. Nesses 15 dias, vou trazê-lo próximo ao grupo para ter condição técnica melhor. Por isso, esse aproveitamento."

Outra polêmica que vem dando o que falar é sobre a venda de Matheus Cassini, joia da base alvinegra e que muitos estão dando como vendido ao Palermo, da Itália: "Conversei com uma série de pessoas, entre elas o Cassini. É um assunto diretivo. Não é da minha área. Sinceramente, é injusto fazer comparações com Marquinhos. Marquinhos jogou clássico de volante contra o Palmeiras. Cada um tem sua história."

Com Sheik no banco e Cassini no elenco, Tite ainda fará um último treinamento nesta sábado, antes de viagem para enfrentar o Fluminense, domingo, às 16h, em partida que você pode acompanhar aqui, pela VAVEL Brasil.