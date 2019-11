Cruzeiro supera River Plate e sai com boa vantagem nas quartas da Libertadores

Em jogo bastante disputado, melhor para os visitantes. Na noite desta quinta-feira (21), o Cruzeiro jogou com inteligência e conquistou uma excelente vitória contra o River Plate, por 1 a 0, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, abrindo vantagem no confronto entre os dois times pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Agora, os mineiros jogam por um empate para garantir a classificação para as semifinais do torneio de clubes mais tradicional da América do Sul.

Após uma primeira etapa bem equilibrada, o clube celeste viu os Millionários crescerem nos 45 minutos finais de jogo, mas pecando na finalização. Os visitantes passaram, então, a explorar bem os contra-ataques, conseguindo assim largar na frente do placar com o meia Marquinhos e definir o resultado da partida.

A vitória também deu ao Cruzeiro uma marca importante. A Raposa tornou-se o primeiro clube na história a vencer o Boca Juniors na Bombonera e o River Plate no Monumental de Nuñez.

A partida de volta, no Mineirão, está marcada para a próxima quarta-feira, às 22h. Antes, ambos se concentram em seus respectivos campeonatos nacionais. O River Plate encara o Tigre, fora de casa, no domingo (24). No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta, em casa, às 18h30, buscando conquistar seus primeiros pontos no Brasileirão.

Equipes fazem primeira etapa equilibrada

O Cruzeiro começou a partida se sentindo em casa. Logo com cinco minutos de jogo, a Raposa já havia criado duas boas chances para abrir o placar. A primeira foi com Manoel. O zagueiro se aproveitou de excelente cobrança de falta de Marquinhos e, de frente para a barra, escorou por cima do travessão. Pouco depois, Arrascaeta finalizou e o goleiro Barovero deixou a bola escapar. A zaga argentina afastou mal e Henrique ficou com o rebote, finalizando com perigo e tirando tinta da trave.

Somente depois dos primeiros 12 minutos que o River Plate conseguiu se organizar melhor no campo de ataque. Os donos da casa pressionavam a saía de bola cruzeirense para recuperar a posse rapidamente e armar um contra-ataque. A estratégia funcionou bem em alguns momentos da primeira etapa. Em uma delas, Henrique perdeu bola no meio de campo e proporcionou uma saída em velocidade dos argentinos. O lance só não gerou um maior susto porque Fábio estava atento e se antecipou para evitar que um lançamento encontrasse Teo Gutiérrez.

Aos 28 minutos, Teo Gutiérrez conseguiu balançar as redes pela primeira vez na partida, mas a jogada foi anulada. Após escanteio, Mammana desviou e o colombiano completou para o gol. O centroavante, porém, estava em posição de impedimento. Aos 30, nova chance para o camisa 19. Após dividida na lateral-direita, Mora lançou o atacante que pegou de primeira, acertando na rede do lado de fora.

Por um breve momento, o Cruzeiro passou por dificuldades na criação de jogadas, não conseguindo criar boas chances para contra o adversário. Mas essa sequência acabou quando Leandro Damião recebeu bom passe e arrancou até a área, tocando na saída do goleiro. A bola passou ao lado do gol, assustando a torcida que foi em bom número ao Monumental. Nos dez minutos finais da primeira etapa, as duas equipes equilibraram o jogo, mas sem maiores chances para os dois lados.

River finaliza mais, mas Cruzeiro é eficiente e sai com a vitória

O segundo tempo voltou com uma maior participação ofensiva do River. Os Milionários ficavam com maior posse da bola e trocavam passes em seu campo de ataque, tentando explorar alguma abertura na defesa cruzeirense. O clube celeste, por sua vez, pecava na saída de bola, perdendo rapidamente a posse e cedendo maior campo para o seu adversário. O River, porém, não conseguiu converter a superioridade em gols, falhando na hora da finalização.

A entrada de Gabriel Xavier melhorou um pouco a situação do meio de campo no Cruzeiro, que passou a criar um pouco mais na partida. Aos 19 minutos, o próprio Gabriel Xavier fez excelente jogada pelo lado esquerdo e conseguiu arrumar um belo passe para William. O camisa 25 entrou na área, passou por um zagueiro e tocou na saída do goleiro. A bola caminhava para o gol quando Vangioni se jogou e afastou o perigo em cima da linha.

Logo na sequência do lance, porém, o River conseguiu chegar bem duas vezes seguidas ao ataque. Na primeira, Sánchez se aproveitou de contra-ataque puxado e finalizou de fora da área, parando no goleiro Fábio. Na segunda, Téo Gutiérrez tabelou com Cavenaghi, que havia acabado de entrar, e emendou um chute perigoso, passando por cima do gol de Fabio, que nem se mexeu. O River seguia com maior posse de bola, enquanto os mineiros esperavam a melhor oportunidade para chegar na frente.

E toda essa espera parando o ataque argentino valeu a pena. Aos 37 minutos, foi a vez do Cruzeiro se aproveitar de uma saída de bola errada do River. Após confusão na área, a bola sobrou para Gabriel Xavier. O meia finalizou e Barovero conseguiu salvar no primeiro lance. Mas a bola sobrou para Marquinhos que, com o gol aberto, só tocou a bola para o fundo das redes.

O gol pressionou os mandantes, que passaram a atacar de maneira desorganizada, buscando o empate de qualquer maneira. Boa parte das finalizações nesse final foram chutes de fora da área, sem muito perigo. Foi até o Cruzeiro quem chegou mais perto de marcar, quando Charles recebeu na entrada da área após um contra-ataque puxado por Marquinhos. O volante, porém, chutou fraco, facilitando a defesa de Barovero.