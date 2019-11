Elias mira titularidade no Fortaleza diante do Vila Nova-GO: "Venho trabalhando forte"

Contratado a pouco mais de um mês, o meia Elias, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Fluminense, já atuou alguns jogos com a camisa do Fortaleza e agradou tanto a torcida, como o técnico Marcelo Chamusca. Em entrevista nesta quinta-feira (21), após o treino visando a partida contra o Vila Nova-GO, no sábado, às 19h30, pela Série C, Elias disse que está trabalhando duro e espera ter uma chance entre os titulares.

"Estou preparado. Se chegar a minha hora, tenho que corresponder. Venho trabalhando forte desde que cheguei e com a cabeça boa, que também é importante, para que possa dar a resposta ao treinador quando ele optar por colocar".

"A gente sempre tem essa conversa. É importante ele saber como eu estou e estou bem. Já tem um mês que eu cheguei aqui e venho treinando forte, me adaptei muito rápido, o que é muito bom. Espero que eu possa ajudar de alguma forma, como já venho ajudando. Se ele quiser contar comigo os 90 minutos, vou estar apto para fazer o meu melhor", completou.

Marcelo Chamusca comanda treino de posicionamento

No treino desta quinta-feira, Marcelo Chamusca comandou um treino de posicionamenteo na Arena Castelão, palco do duelo contra o Vila Nova-GO no próximo sábado. O treino também foi marcado por mudanças, principalmente no meio de campo. Daniel Sobralense não deverá ser relacionado para a partida. Elias deverá ser seu substituto.

O volante e capitão Corrêa, o atacante Romarinho e o meia Everton são desfalques certos para o duelo da próximo sábado, tendo em vista que todos estão se recuperando de lesão.