Resultado Avaí x Flamengo no Brasileirão 2015 (2-1)

49' Termina o jogo

48' QUASE, FLAMENGO!!! Luiz Antônio cobra falta e Vagner faz grande defesa. Na sobra, Paulinho cabeceia e o goleiro do Avaí defende de novo.

46' Flamengo não consegue pressionar nos minutos finais

44' Mais 4' de acréscimos

43' Cartão amarelo para Luiz Antônio, do Flamengo. Fez falta em Roberto

42' Público presente: 11.918 Renda: R$ 339.602,00

40' Renan Oliveira tenta chute de fora da área, mas manda por cima

Hugo anotou também o segundo gol do Avaí. Veja:

37' Anderson Lopes recebe de Nino Paraíba e tenta chute colocado, dificultando a vida de Paulo Victor, que acaba defendendo em dois tempos

35' DUAS ALTERAÇÕES NO AVAÍ. SAEM: Marquinhos e Romário; ENTRAM: Marrone e Renan Oliveira

33' Cartão amarelo pra Roberto, do Avaí. Parou ataque do Flamengo com falta em Alecsandro

O Flamengo conseguiu marcar com Gabriel. Veja como foi:

27' ALTERAÇÃO NO AVAÍ. SAI: Hugo; ENTRA: Roberto

23' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Pará; ENTRA: Luiz Antônio

19' Cartão amarelo para Paulo Victor, do Flamengo, por reclamação

18' Jogadores do Flamengo reclamaram bastante que a bola teria saído no momento do cruzamento de Anderson Lopes e eles têm razão

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!!!!! Anderson Lopes divide com Wallace e rola a bola para Hugo desviar para as redes. 2 a 1

16' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Canteros; ENTRA: Arthur Maia

15' Nino Paraíba chega com facilidade na linha de fundo e cruza na cabeça de Hugo, mas Pará consegue antecipar e joga pra fora

13' O gol de Hugo abriu o placar para o Avaí. Veja como foi

11' Jogo fica lá e cá na Ressacada

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!! Canteros cobra escanteio, Marcelo desvia e Cáceres finaliza em cima de Vágner. Na sobra, Gabriel chuta por baixo do goleiro e empata.

3' Hugo aproveita erro de Pará, carrega pro meio, mas chuta fraco e facilita a defesa de Paulo Victor

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!!!! Marquinhos cobra falta pra área e Hugo aproveita sobra de bola pra empurrar pro gol

1' Cartão amarelo para Wallace, do Flamengo. Fez falta em Anderson Lopes e parou o ataque

0' Começa o segundo tempo

ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Paulinho; ENTRA: Everton

"Jogo tá muito amarrado, truncado e os dois times tiveram poucas chances. Uma jogada de bola parada pode fazer diferença pra gente." Disse o meia Marquinhos, capitão do Avaí.

"Falta a gente finalizar mais, o campo tá ruim e a gente tá tendo um pouco de dificuldade. Acertando isso, o gol vai sair." Palavras do meia Gabriel, do Flamengo.

47' Termina o primeiro tempo

46' Everton joga a bola para área e Alecsandro tenta emendar uma bicicleta, mas joga para fora

44' Mais 2' de acréscimo

39' Ritmo do jogo caiu bastante nos últimos minutos e os times já não criam mais chances

33' Nino Paraíba cruza, Marcelo desvia de cabeça e Paulo Victor encaixa tranquilo

31' Everton já está de volta ao campo

29' Everton levou pancada nas costas e está recebendo atendimento

27' Avaí tenta trocar passes à procura de espaços, mas encontra a defesa do Flamengo bem armada

21' Flamengo vai sendo parado com vários impedimentos no ataque

17' Cartão amarelo para Everton, do Flamengo, por reclamação!

14' Marquinhos cobra escanteio e Jéci cabeceia para fora

11' Avaí chega com chute de Pablo, mas a bola vai pra longe do gol

6' Cartão amarelo para Hugo, do Avaí!

5' UUUUUUUUUUUUHHHH!!! O Flamengo chega com perigo pela primeira vez em chute cruzado de Alecsandro, mas a bola vai pra fora

2' O Flamengo está no campo com: Paulo Victor; Pará, Marcelo, Wallace, Armero; Cáceres, Canteros, Marcio Araújo; Everton, Gabriel e Alecsandro

1' O Avaí está escalado com: Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Jéci, Romário; Renan, Eduardo Neto, Pablo, Marquinhos; Anderson Lopes e Hugo

0' Começa o jogo

O trio de arbitragem para Avaí x Flamengo será comandado pelo árbitro Raphael Claus, auxiliado por Rogério Zanardo e Anderson Coelho, todos de São Paulo.

O palco da partida Avaí x Flamengo 2015 será a Ressacada. O torcedor do time catarinense costuma comparecer em peso nas partidas e a expectativa é de casa cheia

O Flamengo mais uma vez não terá o atacante Marcelo Cirino, que tem um edema na coxa esquerda e sequer foi relacionado. Gripados, Mugni e Eduardo da Silva também estão fora. Vanderlei Luxemburgo deve optar por Alecsandro novamente no comando do ataque e faz mistério em relação à escalação ou não de Armero como titular na lateral-esquerda.

O Avaí vem para a partida desfalcado do lateral Eltinho, que está machucado. Guilherme Santos, que foi contratado para disputar posição na lateral-esquerda, demonstrou insatisfação por ser a terceira opção do elenco e deve deixar o clube. Gilson Kleina deve optar pelo retorno de Jéci na vaga de Emerson na zaga e escolherá dois entre Anderson Lopes, Hugo e André Lima para formar o ataque.

FIQUE DE OLHO Avaí x Flamengo: Paulinho, atacante do Flamengo. Depois de muito tempo lesionado, o atacante vem voltando aos poucos ao time. Deve começar a partida no banco, mas sempre que entra costuma dar ritmo maior à equipe. É peça fundamental no time rubro-negro. (Foto: Divulgação/Flamengo)

FIQUE DE OLHO Avaí x Flamengo: Marquinhos, meia do Avaí. É ídolo da torcida, camisa 10 e capitão do time. Nos pés dele passam todas as jogadas ofensivas do Avaí e está sempre contribuindo com seus gols e, principalmente, assistências. Também é uma arma perigosa do Avaí nas bolas paradas. (Foto: Jamira Furlani/Avaí)

O meia Canteros falou sobre a pressão no Flamengo pela primeira vitória e disse que a recuperação precisa começar logo. "Precisamos de vitória para ganhar moral e começar a escalada. Próximo jogo será difícil, duro, temos que impor nosso jogo e buscar os três pontos. Acho que quando você joga em alto nível, tem que saber que a crítica vai ser jogando bem ou jogando mal. Tem que estar preparado para tudo. O Flamengo é um time grande. Temos muita responsabilidade, a gente está trabalhando, sabemos que podemos mudar essa situação", afirmou o argentino.

O lateral Nino Paraíba afirmou que a vitória dentro de casa é fundamental para as pretensões do Avaí no Brasileirão. "Assim como nossa equipe, o Flamengo também busca essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser um grande jogo, mas queremos os três pontos. Vencer dentro de casa é fundamental na Série A e temos que buscar isso. Tenho trabalhado muito para conquistar meu espaço no Avaí. Minha adaptação foi rápida e meu foco agora é ter uma sequência na equipe titular para ajudar dentro de campo. Estou muito focado em fazer uma grande temporada no clube", disse o jogador.

No Flamengo, Vanderlei Luxemburgo também fez treino fechado na sexta-feira (22), antes da viagem para Santa Catarina e pode optar por Armero começando como titular. " O Armero é um jogador de seleção, jogou Copa do Mundo, conheço do Palmeiras e pode somar muito. Tem experiência, é lateral lateral, sabe fazer a função. O pessoal não conhece bem como ele se posiciona, alguma dificuldade vão ter. Ele vai viajar, mas ainda não posso dizer que vá jogar", comentou Luxa.

No Avaí, o treinador Gilson Kleina resolveu apostar em treino fechado na sexta-feira (22) e manteve as dúvidas de quem será escalado no ataque. "Eu penso em jogar com um jogador de área, ou jogadores rápidos na frente, com Anderson e Hugo. Vamos ver como a equipe vai se comportar nesses treinamentos para termos uma equipe coesa. O Pablo faz bem as duas funções e no ano passado ele foi considerado um dos melhores jogadores. Ele foi quem mais sofreu falta nesse Brasileiro, ele tem uma transição rápida e se adapta muito bem nessa versatilidade" disse o comandante.

Desde 1971, Avaí e Flamengo se enfrentaram sete vezes pelo Campeonato Brasileiro. Cada time teve duas vitórias e foram três empates no confronto. Em 2009, ano do título brasileiro do rubro-negro, o time catarinense venceu por 3 a 0 jogando na Ressacada.

O último encontro entre Avaí x Flamengo no Campeonato Brasileiro aconteceu em 2011, na 20ª rodada. Na Ressacada, o time catarinense venceu por 3 a 2, com gols de Robinho, Rafael Coelho e Lincoln. O rubro-negro carioca descontou duas vezes com Ronaldinho Gaúcho.

Na rodada passada, o Avaí foi até o Beira-Rio e acabou sendo derrotado pelo Internacional por 1 a 0. Já o Flamengo recebeu o Sport no Maracanã e sofreu para arrancar um empate em 2 a 2.

Avaí e Flamengo chegam ao terceiro jogo no Campeonato Brasileiro ainda sem vencer. As duas equipes somam apenas um ponto na tabela e são as primeiras equipes fora da zona de rebaixamento.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Avaí x Flamengo minuto a minuto, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2015, a ser disputada às 16h, na Ressacada.