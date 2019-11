Resultado de Grêmio x Figueirense pelo Brasileirão 2015 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão pela VAVEL Brasil! Continue ligado em nosso site com o melhor do Campeonato Brasileiro e de outras competições! Um ótimo domingo e até a próxima!



Fellipe Bastos: "Eu acho que toda saída de treinador é triste, porque a gente sabe que era um treinador muito vencedor, era uma referência pra gente. Jogo foi muito difícil hoje e a gente tinha que vencer para resgatar o torcedor. A vitória de hoje traz mais tranquilidade".



Giuliano, após a partida: "A única palavra que servia pra nós era a vitória. Eles são uma equipe que marca muito bem. Fico feliz porque a gente mereceu. A perseverança foi a palavra do jogo, a gente conseguiu encurtar o campo e criar um pouquinho mais. O importante foi o grupo sair vencedor".



Torcida comemora na Arena! É a primeira vitória gremista no Brasileirão 2015! 1 a 0 sobre o Figueirense, na Arena do Grêmio. O gol da partida foi marcado por Braian Rodríguez, o uruguaio que entrou no segundo tempo e balançou as redes em uma boa cabeçada em cruzamento de Marcelo Oliveira.



49' FIM DE JOGO! Grêmio 1 x 0 Figueirense!



48' Tiro de meta! Rhodolfo protegeu e a bola se perdeu na linha de fundo. Grohe cobra.



46' AMARELO! Marcelo Oliveira passou por Leandro Silva e foi derrubado pelo marcador do Figueira, que recebe o cartão.



45' AMARELO! Marcelo Grohe retardou o início de jogo e foi advertido.



45' Acréscimos de 4 minutos na Arena.



43' AMARELO! Braian Rodríguez por discussão com Marquinhos.



42' Luan cobra e manda mal, pela linha de fundo.



41' Yuri Mamute chama a falta e recebe. Leandro Silva o derrubou.



41' Marcelo Oliveira cobra arremesso lateral pro Grêmio.



37' Marquinhos cruza, Marcão se antecipa e manda sobre a meta. Tiro de meta para Grohe.



35' Goleiro Alex, do Figueirense, sentindo o ombro. Atendido na área.



Marcelo Oliveira cruzou e Braian Rodríguez, na pequena área, cabeceou forte no canto esquerdo: 1 a 0 para o Grêmio na Arena.



32' GOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO!!!!! BRAIAN RODRÍGUEZ!



30' Falta sobre Marcão, em favor do Figueirense.



28' NA TRAVE! Luan arrisca, a bola pega no travessão e sai pela linha de fundo!



26' TROCA NO GRÊMIO: Sai Galhardo, entra Fellipe Bastos.



26' FALTA! Bruno Alves comete falta em Braian.



24' Argel chama Mazola para o Figueirense. É a próxima atração no jogo.



22' Contra-ataque do Figueirense e tem escanteio. Yago, que chutou a bola desviada pela linha de fundo, cobra.



20' SALVA ALEX! Jogada de Braian Rodríguez, que serve Giuliano. O meia chuta e Alex milagrosamente espalma.



19' TROCA NO FIGUEIRENSE: Sai Cereceda, entra Jeferson.



18' TROCA NO GRÊMIO: Sai Douglas, entra Yuri Mamute.



18' Mamute é chamado pelo técnico interino James Freitas. Vai mudar o Grêmio.



17' AMARELO! Tiago, goleiro reserva do Grêmio, por reclamação com o quarto árbitro.



16' Jogo muito ruim tecnicamente no segundo tempo.



13' IMPEDIMENTO! Marcão flagrado em posição irregular no ataque do Figueira.



11' AMARELO! Luan ingressava no campo de ataque e foi derrubado por Fabinho, que recebe o cartão.



10' Clayton cruza e a defesa gremista tira.



9' AMARELO! Douglas por reclamação de falta não marcada sobre Luan.



5' FALTA! Galhardo derrubado ao lado da área. Cereceda cometeu a infração novamente e recebe o amarelo.



4' Galhardo cobra, a bola pega na nuca de Yago e sai em escanteio.



3' Cereceda derruba Galhardo. Falta para o Grêmio colocar na área.



2' Fabinho afasta para o Figueirense. Giuliano recebia dentro da área.



0' Rolando a bola na segunda metade.



TROCA NO FIGUEIRENSE: Sai Everaldo, entra Marcão.



TROCA NO GRÊMIO: Sai Pedro Rocha, entra Braian Rodríguez.



Giuliano, meia do Grêmio: "Precisamos rodar a bola mais rápido de um lado ao outro, que é isso que nos dará superioridade."



Marcelo Oliveira, lateral do Grêmio: "Faltando o último passe, finalizar mais no gol. Nós vamos fazer no segundo tempo."



47' Final de primeiro tempo na Arena do Grêmio! Grêmio 0x0 Figueirense



45' Dois minutos de acréscimos no estádio gremista.



43' Falta sobre Yago, que fica caído no gramado da Arena.



42' Falta de Cereceda sobre Walace. Torcedor queria o cartão amarelo.



37' Paulo Roberto cobra falta para o Figueira no campo de defesa.



34' PRA FORA! Galhardo ameaça, Douglas cobra colocado e a bola passa perto, sobre a meta.



33' FALTA! Na meia-lua da grande área, Luan encara a marcação de Paulo Roberto, que comete outra infração.



32' AMARELO! Yago, por falta forte cometida. Douglas vai cobrar para o Grêmio.



31' NÃO, GIULIANO! Marcelo Oliveira serve Giuliano, que se atrapalha e perde boa chance de finalizar.



29' SALVA RHODOLFO! Põe para escanteio, após grande jogada do Figueira!



27' Técnico Argel coloca o atacante Marcão no aquecimento.



25' IMPEDIMENTO! Grêmio coloca na rede com Marcelo Oliveira, mas o bandeira sinaliza o impedimento do ataque gremista.



23' ESPAAAAAALMA ALEX! Grande jogada do Grêmio! Douglas abre para Giuliano, que chuta cruzado e Alex salva o Figueirense!



21' Pedro Rocha sofre carrinho de Marquinhos, que desarma o atacante gremista. Jogador do Figueira pegou só a bola.



20' AMARELO! Galhardo, do Grêmio, recebe o primeiro cartão da partida.



19' Luan tenta o chute e a bola explode na defesa adversária.



17' MARCELO GROHE! Cruzamento de Leandro Silva e o goleiro gremista sai do gol para segurar antes da chegada de Everaldo.



16' Figueirense muito fechado na Arena. Jogo duro para o Tricolor furar a defesa.



14' Contra-ataque gremista: Douglas serve Pedro Rocha, que puxa para a perna esquerda e arrisca um chute torto, pela linha de fundo. Tiro de meta.



14' Clayton escapa, tenta cruzar e Erazo, no carrinho, joga para escanteio.



13' Walace corta ataque do Figueirense e põe pela linha lateral.



10' Giuliano tenta passe para Pedro Rocha e o goleiro Alex fica com a bola.



8' UUUUH! Rhodolfo tenta o gol de pé direito e a zaga do Figueirense desvia para novo escanteio.



8' Galhardo tenta o cruzamento e Cereceda coloca pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio.



7' Falta sobre Paulo Roberto, após erro de passe gremista.



5' Goleiro Alex despacha e a bola sai direto pela linha lateral, favorecendo ao Grêmio.



3' Luan é atropelado no gramado, mas o juiz marca apenas lateral para o Figueira.



2' Grêmio toca a bola em busca de espaços.



0' Apita o árbitro! Bola rolando para Grêmio e Figueirense.



20:53 Equipes no gramado em entrada conjunta. Já, já, a bola rola na Arena!



20:47 Arbitragem para Grêmio x Figueirense: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Carlos Augusto Nogueira Junior.



20:44 Ataque do Grêmio no banco é composto pelo estreante Vitinho, pelo contestado Braian Rodríguez e pela jovem esperança Yuri Mamute.



20:30 Jogos finalizados pela 3ª rodada do Brasileirão: Vasco 1 x 1 Inter; São Paulo 3 x 0 Joinville



Em Blumenau, a representação de juniores do Figueirense também venceu por 2 a 1. Contra o Metropolitano, vitória por 2 a 1 do Figueira comandado pelo técnico Gugu.



Figueirense também no papel: Alex; Leandro Silva, Marquinhos, Bruno Alves, Cereceda; P.Roberto, Fabinho, Pedroso, Yago; Clayton e Everaldo.



Pelo estadual sub-20, o Grêmio passou pelo São Paulo de Rio Grande esta tarde. Vitória de virada por 2 a 1, com dois marcados por Léo para o Tricolor.



Grêmio confirmado no papel: Marcelo Grohe, Galhardo, Rhodolfo, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Pedro Rocha



Novo uniforme: Os onze gremistas vão a campo com camisa nova na noite deste sábado. Os atletas Marcelo Grohe, Rhodolfo e Giuliano foram os modelos no lançamento do uniforme alternativo, de cor azul celeste, que estreia no duelo ante o Figueirense.



Polêmica: No Grêmio, o diretor César Pacheco falou sobre a indecisão no nome do novo técnico: "Queremos um treinador que tenha ambição, saiba trabalhar com jovens e se adapte ao projeto do clube, com consciências modernas do futebol e ideias novas", reiterou. Em seguida, desconversou sobre a suposta tentativa de tirar o técnico Doriva, atualmente no Vasco da Gama. O presidente vascaíno, Eurico Miranda reclamou da postura do Grêmio, que, segundo ele, teria feito proposta. Pacheco negou.



Em julho, Argel Fucks completa um ano à frente do Figueirense. O presidente do clube alegou o desejo de renovação com o técnico até 2017. "Se o Argel receber uma proposta de um centro maior e pagarem a multa, não sou eu que vou segurar. Por enquanto, está tudo tranquilo. A ideia é continuar e assinar essa prorrogação de contrato até 2017", garantiu o dirigente Wilfredo Brillinger.



FIQUE DE OLHO Grêmio x Figueirense: Everaldo. Se tem jovem atacante com pinta de talismã no Grêmio, Everaldo é a esperança dos catarinenses nessa condição. No ano passado, foram seis gols pelo Figueira no Campeonato Brasileiro. Olho nele!

FIQUE DE OLHO Grêmio x Figueirense: Pedro Rocha. O atacante foi elogiado por Luiz Felipe Scolari antes do mesmo deixar o comando técnico do Tricolor. Autor de dois gols contra o CRB, pela Copa do Brasil, Pedro Rocha também teve boas atuações no campeonato gaúcho. Balançou as redes no duelo contra o Passo Fundo. Olho nele!

No Grêmio, o setor defensivo tem causado preocupação. Nas primeiras duas rodadas do torneio, foram cinco gols sofridos, três para a Ponte Preta e dois para o Coritiba, na derrota do último sábado, no estádio Couto Pereira. Erazo inicia a partida ao lado do capitão Rhodolfo.



O técnico Argel Fucks tem a disposição o ataque com Everaldo, ex-Grêmio, que acertou sua permanência com o Figueirense, e Mazola, ainda dúvida para a partida.



Já no lado do Figueirense, a preocupação é com a condição física dos atletas. Após muitos jogos consecutivos, o time catarinense sequer treinou com bola antes de viajar a Porto Alegre. No último duelo, o Figueira ficou no empate com o Botafogo pela Copa do Brasil. Na última quarta-feira, placar de 2 a 2 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, resultado ruim para os objetivos de avançar às oitavas de final do mata-mata.



Voltando ao presente, o Grêmio tem mudanças para encarar o Figueira. James Freitas fechou os últimos treinos, mas o Tricolor deve contar com a volta de Marcelo Oliveira atuando como lateral-esquerdo, com Maicon de volante. No ataque, o jovem Pedro Rocha deve iniciar os 90 minutos e Yuri Mamute é opção no banco de reservas. Assim como Yuri, o atacante Vitinho, recém apresentado oficialmente, também ganhou lista para o confronto na Arena.



Mas em 2012 não deu para o indigesto visitante de Florianópolis. Em 19 de agosto, o Grêmio passou a máquina sobre o Figueira. Elano, Leandro, duas vezes, e André Lima balançaram as redes na goleada por 4 a 0. Gols do Tricolor nos tempos de Vanderlei Luxemburgo no Olímpico:





Vamos relembrar dois duelos com o Mosqueteiro como mandante, ainda nos tempos de estádio Olímpico Monumental. Em 2007, o goleiro argentino Sebastian Saja marcou o primeiro gol de goleiro na história dos gaúchos. O Figueirense, porém, não quis saber da marca histórica e virou a partida, decretando um resultado péssimo para as pretensões gremistas, na busca por vaga na Libertadores de 2008. Confira os gols de Grêmio 1 x 2 Figueirense, no Olímpico.





O histórico de confrontos entre Grêmio e Figueirense aponta vantagem para o tricolor gaúcho, mas não muito folgada. São 29 duelos, com 14 vitórias do gremistas, 4 empates e 11 vitórias do Figueira.



Apesar de estarmos no início da caminhada das equipes no campeonato, uma vitória nesta 3ª rodada vai servir de alívio para a sequência de trabalho dos clubes. O novo técnico que assumirá o Grêmio terá um ambiente de melhor ou pior clima de acordo com o resultado deste sábado.



No Figueirense, o técnico Argel Fucks busca a melhora na campanha dos visitantes. O Figueirense, até aqui, soma um empate e uma derrota, com a 19ª colocação na tabela de classificação, igualado com o ponto do adversário Grêmio, que é respectivamente o 18º. Ambas as equipes ocupam a zona de rebaixamento.



O Grêmio entrou em acordo com Felipão e houve a demissão do técnico e da comissão que o auxiliava, resultando na saída de Flávio Murtosa, Ivo Wortmann e do preparador físico Darlan Schneider. Assim, o Tricolor enfrenta o Figueirense em casa com o comando de um treinador interino. James Freitas é o nome que vai estar à beira do gramado no duelo de logo mais.



A partida Grêmio x Figueirense está marcada para começar às 21h00 deste sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição nacional por pontos corridos. O Figueirense foi goleado pelo Sport por 4 a 1 e ficou no 0 a 0 com o Vasco. Já o Grêmio ficou no 3 a 3 com a Ponte Preta e perdeu para o Coritiba por 2 a 0 até aqui.



Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você acompanha tudo sobre o jogo Grêmio x Figueirense, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015.