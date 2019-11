Resultado Sport x Coritiba no Brasileirão 2015 (1-0)

20:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (24). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

20:27 O Sport, na próxima rodada da Série A, enfrentará o Santos. Confronto será realizado no domingo (31), às 11h00, na Vila Belmiro, em São Paulo. Já o Coritiba duela no sábado (30), às 18h30, com Avaí, no Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

20:26 A Ilha do Retiro recebeu um público de 12.119, gerando uma renda de R$ 163.960,00.

20:24 Com o resultado desta noite, o Sport assume a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Leoninos estão invictos na competição. O Coritiba é o 17º colocado, com três pontos.

48’ Fim de jogo na Ilha do Retiro! O Sport vence a segunda partida na Série A. Neto Moura marcou o único gol do empate.

45’ Três minutos de acréscimos na Ilha do Retiro.

43’ Negueba faz jogada pela esquerda, cruza na área e o goleiro Danilo Fernandes sai bem do gol para evitar a chegada de Paulinho.

41’ Última modificação no Coritiba: Sai: Rafhael Lucas. Entra: Negueba.

39’ Perdeu! Norberto recebe de Ruy e faz linda jogada pela direita cruzando para área. A defesa rubro-negra afasta mal e Paulinho finaliza com bastante perigo.

36’ Amarelo! Rithely faz falta no volante Hélder e recebe cartão.

33’ Norberto cruza na área, a defesa do Sport afasta e bola fica com Rafhael Lucas. O atacante chuta forte e assusta o goleiro leonino.

31’ Diego Souza arranca do campo de defesa, toca para Danilo e o meia deixa com Élber, que limpou para o meio e chutou forte, mas a bola desviou na defesa e foi para fora.

26’ Modificação no Coritiba: Sai: Thiago Galhardo. Entra: Paulinho.

24’ Uuuhhh! Élber acerta um lindo passe para Samuel Xavier, que vai até a linha de fundo e cruza muito bem para Joelinton. O atacante cabeceia buscando o canto e erra o alvo.

22’ Alterações no Sport: Saem: Mike e Régis. Entram: Danilo e Diego Souza.

18’ Sport erra bastante na criação da jogada neste momento e o Coritiba sai um pouco mais para o ataque.

13’ Alteração no Sport: Sai: Neto Moura. Entra: Élber.

12’ Na trave! Norberto cobra falta, o ataque coritibano cabeceia e a bola para na falta. Depois, Ruy chuta e o goleiro Danilo Fernandes fez grande defesa.

12’ Substituição no Coritiba: Sai: Rosinei. Entra: Wellington Paulista.

8’ Régis recebe de Durval e manda para Neto Moura, que chuta buscando o ângulo, mas a bola passa longe da meta.

5’ Jogadores do Sport estão escorregando bastante. Renê por pouco não deixou o atacante do Coxa em condições de marcar.

3’ Hélder faz jogada pelo meio e arrisca de muito longe para boa defesa do goleiro Danilo Fernandes.

1’ Régis faz grande jogada pelo meio e no momento da finalização acaba sendo atrapalhado por Rithely.

0’ Começa o segundo tempo na Ilha do Retiro!

19:33 O Coritiba também está de volta ao gramado. Técnico Marquinhos Santos mantém o mesmo time do primeiro tempo.

19:32 Sport está de volta ao gramado. Equipe não sofreu alterações.

19:20 Eduardo Baptista, técnico do Sport: "Estamos jogando bem. No segundo tempo, precisamos apenas concluir melhor as oportunidades para aumentar o placar e sair com a vitória”.

19:18 Leandro Almeida, zagueiro do Coritiba: “Infelizmente erramos e sofremos um gol. O jogo está muito truncado, além disso, o árbitro está amarelando nosso time e prejudica”.

46’ Fim do primeiro tempo na Ilha do Retiro! Com gol de Neto Moura, o Sport vai vencendo o Coritiba pelo placar mínimo.

41’ Coritiba tenta chegar com lançamento oriundos da defesa. Até o momento, os leoninos conseguem afastar bem as jogadas alviverdes.

37’ Amarelo! Joelinton arrancou com velocidade pelo meio, Rosinei parou o atacante com falta e recebeu cartão amarelo.

32’ Perdeu! Bola lança na entrada da área, a defesa do Coxa falha no lance e Mike fica de frente para o gol, mas tenta passar pelo goleiro, fica sem ângulo e chuta para fora.

31’ Norberto vai pelo meio, entra na área e bate cruzado. Ruy desvia e assusta o goleiro leonino.

29’ Amarelo! Samuel Xavier avança pela direita e acaba sendo derrubado por Ivan, que recebe cartão.

28’ GOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Régis faz bela tabela com Samuel Xavier, cruza para área, Neto Moura desvia e faz a festa da torcida rubro-negra.

23’ Norberto recebe na direita e cruza buscando Rafhael Lucas. A bola passa na frente do gol e o atacante paranaense não consegue alcançar.

20’ Perdeu! Durval acertou um lindo passe pelo meio, Régis passa pelo zagueiro, acaba derrubado, mas a bola fica com Mike. O atacante bateu no canto direito e errou o alvo.

17’ Amarelo! João Paulo faz falta dura em Samuel Xavier e recebe cartão amarelo.

16’ Rafhael Lucas vai pela esquerda e cruza rasteiro. Atento, Danilo Fernandes faz a defesa.

15’ Amarelo! Renê faz jogada pela esquerda e acaba sofrendo falta de Norberto, que recebe cartão.

14’ Coritiba chega com perigo. Thiago Galhardo recebe de Ruy, entra na área e, no momento da finalização, Matheus Ferraz faz o corte.

11’ Uuuhhh! Rithely toca para Samuel Xavier, que vai até a linha de fundo e manda para Mike. Ele chuta colocado e a bola passa muito perto do ângulo direito.

8’ Uuuhhh! Contra-ataque rápido do Leão, com Renê acertando um lindo lançamento para Neto Moura, que dominou, dentro da área, e bateu muito bem. Quase o primeiro gol do rubro-negro pernambucano.

6’ Samuel Xavier arrisca de longe, a bola pega em Mike e sai pela linha de fundo.

3’ Na cobrança da falta, Wendel chuta forte e a bola pega na barreira.

2’ Samuel Xavier arranca da direita para o meio e acaba sendo derrubado. Falta para o Leão.

1’ Joelinton manda para Régis, que tenta deixar Neto Moura na cara do gol, mas a bola sai fraca e a defesa do coxa afasta o perigo.

0’ A bola está rolando na Ilha do Retiro!

18:29 Tudo pronto na Ilha do Retiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

18:26 Hino nacional sendo executado neste momento.

18:24 Sport e Coritiba estão no gramado da Ilha do Retiro!

18:19 Pedro, neto do torcedor-símbolo Zé do Rádio, entrará em campo com o tradicional rádio do avô.

18:10 O Sport vai fazer uma homenagem ao torcedor Zé do Rádio, que faleceu no meio da semana.

18:00 Com a boa fase do Sport, a Ilha do Retiro deverá receber um bom público nesta noite.

17:50 No Sport, os meias Diego Souza e Élber no banco, pois não participaram dos treinamentos durante a semana por conta de uma virose.

17:40 Marquinhos Santos terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Vaná; Leandro, Walisson Maia, Icaro, Alan Santos, Negueba, Giba, Paulinho e Wellington Paulista.

17:35 Como opção o banco de reservas do Sport, o técnico Eduardo Baptista tem os seguintes jogadores: Luiz Carlos; Adryelson, Oswaldo, Willian, Danilo, Diego Souza, Élber e Kelvenny.

17:30 Já o Coritiba está definido da seguinte forma: Bruno; Norberto, Leandro Almeida, Welinton e Ivan; Helder, João Paulo, Rosinei, Ruy e Thiago Galhardo; Rafhael Lucas.

17:25 O Sport entrará em campo da seguinte maneira: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Neto Moura e Régis; Mike e Joelinton.

17:20 Sport e Coritiba estão escalados para o confronto de logo mais.

17:15 Sport e Coritiba já estão nas dependências da Ilha do Retiro. Dentro de alguns minutos, as escalações vão ser divulgadas.

A partida desta noite será comandada por Sandro Meira Ricci. Sandro Meira tem 40 anos. O mesmo é natural do Brasília, mas apita pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). Ele pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Fifa. Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) serão os auxiliares.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, é o local onde o Sport manda a maioria dos seus jogos. Localizado no bairro da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, o estádio é bastante conhecido pelas dificuldades encontradas pelas outras equipes para baterem o Leão no local. A Ilha do Retiro foi inaugurado em 4 de julho de 1937, com a vitória rubro-negra por 6 a 5 ante o Santa Cruz.

A fase do Coritiba não era das melhores, desta maneira, foi contratado um psicólogo para ajudar os jogadores. O técnico Marquinhos Santos aprovou a chegada deste profissional e apontou a importância do mesmo para o grupo. “O futebol tem se transformado cada vez mais em produtividade, cobrança e business. Então nós temos que estar sempre atentos a essa performance. Às vezes nós nos preocupamos com a parte tática, técnica e física, e esquecemos da mental, que hoje talvez seja a mais importante. Os jogadores são atletas, mas também são seres humanos. E ter um profissional desse quilate é muito importante”.

O técnico Eduardo Baptista, do Sport, convocou os torcedores leoninos para lotarem a Ilha do Retiro. Com a possibilidade de não contar com alguns jogadores importantes, o comandante aponta que a torcida será fundamental para vencer o Coritiba. “A gente estava devendo a eles há umas semanas atrás e eu entendia a não presença do torcedor. A culpa era nossa, mas os atletas deram a volta por cima e nós estamos crescendo. É a hora do torcedor apoiar. É decisão e o jogo acontece num horário bom. Estamos com alguns problemas e o apoio da torcida tende a minimizar essas dificuldades para a gente fazer um grande jogo e, se possível, vencer o Coritiba”.

Vivendo ótima fase com a camisa Coxa-Branca, o goleiro Bruno comemora o atual momento no clube. Com 24 anos, o arqueiro falou que sabia da obrigação de corresponder de maneira rápida assim que fosse acionado pelo comandante Marquinhos Santos. “Sabia que, quando fosse solicitado, precisaria dar uma resposta rápida. Infelizmente ela não veio no primeiro e no segundo jogo talvez até pelo psicológico e a pressão por um resultado positivo. Eu sei que se a gente não repetir essas atuações, a pressão vai voltar. Não foi a primeira vez que fui o melhor goleiro da rodada e espero que não seja a última, disse o goleiro Bruno de 24 anos sobre a boa fase no clube”

Samuel Xavier fez sua primeira partida com a camisa do Sport no último domingo (17) ante o Flamengo, no Maracanã. Agora, chegou a hora do lateral-direito estrear na Ilha do Retiro, que ele espera ver lotada para ser um gás a mais na busca dos três pontos. “Vai ser uma estreia para mim. É sempre bom jogar diante da nossa torcida e espero que esteja lotado. Fui assistir alguns jogos e vi a torcida apoiando e ajudando. Eles fizeram a diferença nas vitórias pelo apoio. Já joguei duas vezes contra o Sport e sei que é complicado para o adversário aqui. É muita pressão. Agora está do meu lado”.

FIQUE DE OLHO Sport x Coritiba: Rafhael Lucas, atacante do Coritiba, será a principal aposta da equipe catarinense nesta noite. O atacante vem fazendo um bom trabalho com a camisa do alviverde. Ele sabe que precisará atuar muito bem nesta noite, pois Wellington Paulista se recuperou de uma lesão e será uma grande sombra na briga pela titularidade.

FIQUE DE OLHO Sport x Coritiba: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará toda sua qualidade em campo para ajudar os leoninos a seguir bem na Série A. Com grandes atuações, o camisa 87 vem sendo um dos destaques da competição até o momento.

O retrospecto do Coritiba fora de casa contra o Sport é dos piores possíveis. Os paranaenses jamais venceram os rubro-negros na Ilha do Retiro. Apesar disso, o lateral-direito Norberto mostrou confiança para conseguir um bom resultado. Segundo o jogador, é preciso entrar com cautela para surpreender o adversário. “A gente vem desse panorama ruim fora de casa, mas é um Campeonato Brasileiro. São equipes fortes, que são difíceis de jogar fora de casa, tem que saber como jogar, porque se der bobeira acaba perdendo. Tem que ir com cautela, aprender a jogar fora de casa e eu acredito que essa melhorada dos últimos jogos, ganhamos confiança e podemos fazer um bom jogo lá em Recife”.

O meia Régis fez uma grande partida contra o Santos no meio da semana pela Copa do Brasil. Contratado no ano passado, o camisa 10 apresentou aquilo que era esperado dele e afirmou que deseja atuar melhor ainda nos próximos jogos para superar a expectativa da torcida em torno de seu futebol. “A torcida agora vai sempre esperar por atuações melhores do que aquela contra o Santos. Eu vou procurar corresponder essa expectativa. Sei que tenho uma responsabilidade grande por ser o camisa 10, mas procuro lidar com isso com muito trabalho”.

Na Ilha do Retiro, a última partida aconteceu no dia 21 de setembro do ano passado. O Sport fez valer o fator casa e venceu o Coritiba pelo placar mínimo. O gol do Leão da Praça da Bandeira foi marcado pelo atacante Felipe Azevedo na etapa final.

Sport e Coritiba já estiveram frente a frente em 28 oportunidades. O confronto tem como maior vencedor o Leão pernambucano, com 11 triunfos, entretanto, é marcado pelo equilíbrio. A equipe paranaense saiu de campo com a vitória em oito oportunidades. O embate terminou empatado nove vezes. O primeiro duelo envolvendo os dois aconteceu no dia 30 de outubro de 1988, quando os alviverdes ganharam, pelo placar mínimo, a partida válida pela décima rodada da Copa União.

O Coritiba não entrou em campo no meio da semana. A equipe, que também está na terceira fase da Copa do Brasil, pois eliminou o Fortaleza na disputa de pênaltis. O time paranaense vai enfrentar a Ponte Preta, com o primeiro confronto sendo realizado na quarta-feira (27), às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. O embate de volta ainda não tem uma data definida, mas só deverá acontecer após a Copa América.

Depois de ser derrotado pela Chapecoense na estreia da Série A, o Coritiba entrou em campo na última rodada precisando vencer para aliviar a pressão. A equipe paranaense recebeu o Grêmio, no Couto Pereira, e conseguiu somar os primeiros três pontos na primeira divisão com uma vitória por 2 a 0. O destaque do embate ficou por conta do gol contra bizarro marcado por Erazo. Thiago Galhardo fez o outro tento.

O Sport entrou em campo pela última vez na quarta-feira (20) pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ainda no dilema de escolher entre seguir na competição nacional ou optar pela Sul-Americana, os rubro-negros fizeram uma boa apresentação e bateram o Santos por 2 a 1, na Ilha do Retiro. Régis abriu o placar e o foi o destaque do combate. Ele foi o responsável pela jogada do segundo tento, anotado por Renê. Lucas Lima marcou para o clube paulista.

O Sport chegou para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro bastante pressionado por conta do desempenho ruim no Campeonato Pernambucano. Contudo, as primeiras rodadas do Brasileirão mudaram o panorama leonino e a equipe bem embalada. Na última rodada, o Leão da Praça da Bandeira fez um confronto emblemático com o Flamengo, no Maracanã. Com Diego Souza jogando um bom de goleiro, pois Magrão se lesionou, os rubro-negros garantiram um empate por 2 a 2.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Coritiba, partida válida pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.