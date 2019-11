Resultado de Vasco x Internacional minuto a minuto no Brasileirão 2015 (1-1)

49' Termina o jogo em São Januário! Vasco 1 x 1 Internacional.

48' Falta a favor do Inter. Vitinho bate, mas passa longe do gol.

45' Mais 4 minutos de acréscimo.

42' Vitinho se atrapalha ao receber a bola e perde no campo de ataque.

39' Christiano cruza para a área, e Réver afasta por cima do gol de Muriel.

39' Luan cabeceia na pequena área e Muriel faz bela defesa.

38' CARTÃO AMARELO! Anderson lança de três dedos para Taiberson que domina com a mão. Juiz vê o lance e dá cartão amarelo para Taiberson.

35' GOOOOL DO VASCO! Muriel defendeu no primeiro momento, mas Lucas pegou o rebote e finalizou direto pro gol.

34' Inter com um a menos em campo e vários jogadores já estão amarelados. Jogo muito nervoso.

31' Oito jogadores já receberam cartão amarelo.

30' MAIS UM CARTÃO AMARELO! Gilberto, também do Vasco, por reclamação.

30' CARTÃO AMARELO! Rodrigo, do Vasco, recebe cartão por reclamação.

28' UUHH! Christiano bate de fora da área e Muriel faz grande defesa. Quase!

26' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Thalles entra no lugar de Dagoberto.

25' Dagoberto cobra falta e a bola sobe demais.

23' MUDA O INTER! Sai Lucas Marques para a entrada de Eduardo.

22' EXPULSÃO NO INTER! Alan Ruschel recebe o segundo cartão amarelo e está expulso do jogo.

21' Nilton arrisca de longe, mas manda para fora.

19' AMARELOU! Cartão amarelo para Yago que acabou de entrar.

19' MUDA O INTER! Sai Nilmar, entra Vitinho. Torcida colorada aplaude!

17' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Marcinho para a entrada de Yago.

15' AMARELO PARA DAGOBERTO! Por reclamação.

15' Pênalti não marcado a favor do Vasco. Guiñazu cai na área em jogada com Nilton e juiz manda seguir.

12' Árbitro assinala toque de mão de Marquinhos.

11' Jogadores reservas do Inter no aquecimento.

9' Alex cobra falta e Julio dos Santos afasta.

7' Christiano entra na área do Inter, cruza e Réver afasta. Escanteio marcado.

5' Pelo lado do Vasco, Dagoberto cobra falta e Muriel defende.

4' Lucas Marques e Dagoberto se estranham no trabalho de marcação.

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Serginho, entra Lucas.

0' Bola rolando para o segundo tempo de Vasco x Internacional.

Neste momento, o Internacional é 3º colocado na tabela com 6 pontos.

Na comemoração do gol, Nilmar reverenciou a estátua de Romário em São Januário. "Meu maior ídolo no futebol. Falei que se fizesse um gol aqui iria homenagear", disse o atacante na saída do campo.

46' Termina o primeiro tempo em São Januário!

45' GOOOOL DO INTER! NILMAR! Cruzamento de Nilton para Nilmar, que só precisou chutar para o fundo da rede. 1 a 0 Inter.

41' AMARELOU! Serginho recebe cartão amarelo.

40' Falta dura no lateral Alan Ruschel

39' Torcida do Internacional pede por Vitinho, que está no banco.

37' NA TRAVE! Julio dos Santos bate rasteiro na entrada da área, a bola tira tinta da trave colorada.

35' Alex cobra a falta e Serginho afasta.

34' AMARELO! Guiñazu recebe cartão amarelo após falta em Alex.

29' Christianno cruza para a área e Muriel se estica para evitar o gol.

28' ERROU! Madson desperdiçou a melhor chance de gol do jogo. Livre na área do Inter e na cara do goleiro Muriel, mandou a bola para fora.

27' Nilmar arrisca o chute e defesa do Vasco afasta. Escanteio!

22' Geferson pediu para voltar para o jogo, mas médico do Inter orientou Aguirre a fazer a substituição.

22' SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai Geferson, entra Taiberson.

20' Lateral esquerdo do Inter, Geferson sentiu dores no ombro esquerdo.

17' CARTÃO AMARELO! Alan Ruschel para chance de contra ataque do Vasco com falta.

16' Atacante Nilmar jogando muito recuado, quase um volante.

14' Escanteio para o Vasco, Nilton afasta.

11' AMARELO PARA NILMAR! Juiz deu cartão por reclamação.

9' UHH! Bola perigosa na área do Inter, lateral Madson arrisca o chute e a bola para nas mãos do goleiro Muriel.

8' Marquinhos arrisca de fora da área, mas a bola passa por cima do gol.

4' Nilmar é derrubado na área por Luan e juiz manda o jogo seguir. Muita reclamação do atacante colorado, que pediu pênalti.

2' Impedimento do Madson, do Vasco.

0' Bola rolando em São Januário. Saída do Vasco.

Equipes já estão no gramado de São Januário.

No Carioca Sub-17, o Vasco derrotou o Nova Iguaçu pelo placar de 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Paulo Vitor (2) e Gabriel Buriche.

Na próxima quarta-feira, o Internacional joga a partida de volta valendo vaga na semifinal da Libertadores da América no Beira-Rio. O adversário Santa Fe venceu, em casa, o primeiro jogo pelo placar de 1 a 0. Uma vitória por 2 a 0 classifica o Inter. A torcida colorada está confiante na classificação, tanto que, os sócios já esgotaram quase todos os ingressos, restam apenas entradas para a área vip. Saiba mais: http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=28479

O Vasco vai a campo com: Martín Silva, Madson, Rodrigo, Luan, Christianno, Guiñazu, Serginho, Julio, Marcinho, Dagoberto e Gilberto.

Inter confirmado: Muriel; Lucas Marques, Paulão, Réver e Geferson; Nico Freitas, Nilton, Anderson, Alex e Alan Ruschel; Nilmar.

Técnico do Inter, Diego Aguirre confirmou Nilmar no time titular: "Eu não gosto de falar em time reserva, o time de hoje tem muita qualidade. Nilmar vai jogar porque precisa de ritmo de jogo", disse.

FIQUE DE OLHO Vasco da Gama x Internacional: Luan. O zagueiro é o destaque do sistema defensivo do Vasco na temporada. Recentemente o Udinese, da Itália, estava interessado na contratação da revelação vascaína. Luan deverá dificultar uma vitória colorada.

FIQUE DE OLHO Vasco da Gama x Internacional: Nilmar. Nilmar já está liberado para atuar os dois tempos de jogo. Atacante de muita velocidade, deverá causar perigo na defesa do Vasco, especialmente em chances de contra-ataque. Olho no camisa 7 do Inter!

Números do confronto: De 1967 a 2013, Inter e Vasco se enfrentaram 55 vezes. Foram 24 vitórias do Inter, 20 do Vasco e 11 empates. A maior diferença de gols foi de 4 a 0 a favor do Vasco, em 1981, pelo Campeonato Brasileiro.

Do lado vascaíno, o técnico Doriva terá dois desfalques na equipe. Com dores no adutor, o zagueiro Rodrigo e o atacante Gilberto não poderão enfrentar o Inter. Nessa semana, Doriva foi cogitado como novo treinador do Grêmio, mas o técnico recusou a proposta. "Quando te oferecem um convite, tem que pensar. Eu pensei. E minha decisão foi continuar no Vasco. Coloquei tudo na balança. O Grêmio é um grande clube, tem meu respeito, mas estou também em um grande clube", afirmou em coletiva.

O técnico Diego Aguirre deve manter a decisão de escalar os reservas no campeonato brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, parte dos jogadores que atuaram na última partida pela Libertadores permaneceram somente no vestiário, porém Nilmar treinou normalmente entre a equipe que deve enfrentar o Vasco. A boa notícia é que o lateral esquerdo, Geferson foi liberado do departamento médico e já pode jogar diante do Vasco.

Já o Vasco segue sem vencer no Brasileirão. No último domingo, o time comandado por Doriva empatou com o Figueirense em 0 a 0, fora de casa.

Na última rodada, o Internacional venceu o seu primeiro jogo no campeonato. Contra o Avaí no Beira-Rio, o placar terminou em 1 a 0, com gol marcado por Vitinho que estava sendo muito criticado pela torcida por atitudes indisciplinares fora de campo.

A partida Vasco x Internacional ocorre às 18h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Boa tarde a você que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe tudo sobre o jogo entre Vasco da Gama x Internacional, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015.