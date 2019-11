Resultado de Palmeiras x Goiás no Brasileirao 2015 (0-1)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão! Acesse a Vavel e fique ligado em tudo que acontece no mundo dos esportes.

O Palmeiras dominou toda a partida. A equipe do Goiás soube se defender e não deixou o ataque palmeirense finalizar corretamente. No segundo tempo, em jogada de Bruno Henrique o Goiás consegue marcar. Jogadores do Palmeiras saem reclamando de penalti no último lance, em que o árbitro marcou falta.

Robinho: "Ficamos em cima e acabamos tomando um gol no vacilo. Agora precisamos levantar e vencer quarta. Temos que buscar os pontos perdidos."

FIM DE JOGO. Vitória do Goiás. 1 x 0

49' Falta para o Palmeiras na entrada da área do Goiás

49' último minuto de partida. Palmeiras no ataque

48' A torcida do Goiás já está comemorando o resultado em São Paulo

47' Robert chega sozinho no ataque e briga pela bola, mas é desarmado

Ele acertou um tapa na cara do adversário

Vitor Ramos está expulso. Cartão Vermelho

45' Mais uma falta para o Palmeiras

5 minutos de acréscimos

44' Egídio rebece de frente para o gol, de longe, e chuta mal

44' Goiás vai se defendendo bem e não deixa o Palmeiras fazer o gol

43' Egídio aguarda para cobrar escanteio

41' Goiás não tenta atacar, apenas se recua

40' Valdivia faz um levantamento na área, Renan defende. Na sequência Goiás vai para o ataque e consegue escanteio

39' Alan Patrick chuta muito bem, e Renan aparece novamente para defender

37' Palmeiras faz boa jogada mas Renan defende o cruzamento

36' Palmeiras arrisca de longe, Renan defende e Valdivia pega a bola impedido

Neste momento o Goiás é lider do Campeonato Brasileiro

34' Palmeiras toca a bola rápido para buscar o gol

32' Cristaldo chuta bem, mas o goleiro Renan defende

BRUNO HENRIQUE SOBE PARA COMEMORAR OCM A TORCIDA E É EXPULSO

GOOOOOOOOOL!!! É DO GOIÁS

29' Leando entra no lugar de Zé Roberto, no primeiro lance chuta bem, mas estava impedido

29' Bruno chuta no canto de Fernando Prass, que faz boa defesa

27' Kelvin faz boa jogada mas o bandeira marcou impedimento

26' Goiás tenta atacar mas não consegue

NA TRAVE!! CRISTALDO DE CABEÇA

24' Falta em Cristaldo

23' Kelvin cai dentro da área, mas recebe cartão amarelo por reclamação

Fernando Prass erra fora da área, por pouco o Goiás não marca

21' Bola de Zé Roberto para Kelvin, que não consegue chegar na bola

19' Falta de ataque do Palmeiras, Cristaldo bate a mão na bola

18' Bola na área do Goiás, Renan sai novamente para agarrar a bola

Fernando Prass é impedido de fazer reposição por Bruno Henrique, Cartão Amarelo

17' Bruno Henrique afasta a bola

16' Falta de Foster. Bola na área do Goiás

16' Felipe Macedo e Foster estão tirando muitas bolas do Palmeiras

15' Palmeiras ataca, mas o bandeira marca impedimento

14' QUASEEE, Alex Alves perde uma oportunidade espetacular

13' Goiás vai para o ataque e sofre falta

12' Escanteio para o Palmeiras

10' Goiás não consegue avançar no campo de ataque

9' A bola bate na barreira novamente, na sequência o Palmeiras disperdiça

7' Bola bate na barreira, na volta, Ueslei comete falta em Egídio e recebe Cartão Amarelo

7' Falta perigosa para o Palmeiras

6' Escanteio para o Palmeiras, Foster tira mais uma

5' Rafael Foster tira bom cruzamento de Zé roberto

5' Falta para o Palmeiras. Puxaram a camisa de Kelvin

4' O time do Goiás está todo no campo de defesa

3' Falta para o Palmeiras

2' O Palmeiras ataca em boa jogada mas a bola para nas mãos de Renan

1' As equipes estão disputando a bola no meio de campo

Uéslei no lugar de Erik no Goiás

0' Começa o segundo tempo

As equipes já estão em campo para o segundo tempo

O Palmeiras está dominando a partida. Atacando mais, e com maior posse de bola. Mas não consegue finalizar com qualidade. A equipe do Goiás está com problemas na saída de bola, apesar de estar marcando bem o adversário.

Kelvin: "Falta fazer o gol, falta um pouco de paciencia. Precisamos fazer o gol"

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

46' Vitor Hugo cabeceia para fora

46' Escanteio para o Palmeiras

45' 3 MINUTOS de acréscimos

QUASE!!! PALMEIRAS NO ATAQUE, A BOLA BATE EM MUITOS JOGADORES E VAI PARA FORA

43' Palmeiras toca a bola no campo de ataque

42' Três escantios seguidos para a equipe do Goiás

42' Escanteio para o Goiás!

41' Palmeiras continua pressionando a equipe do Goiás, a zaga está conseguindo impedir o gol palmeirense

40' Palmeiras no ataque

38' FERNANDO PRASS!!! Fernando Henrique recebe boa bola e Prass sai muito bem

38' Cartão Amarelo para Lucas, do Palmeiras

37' Goiás no campo de ataque

36' O Palmeiras está dominando a partida, falta apenas o gol

36' Zé Roberto toca na área e Renan agarra

35' Palmeiras no ataque, Rafael Foster toca de cabeça para afastar o cruzamento

34' O Palmeiras cometeu 8 faltas, o Goiás 9

33' Leando Pereira recebe Cartão Amarelo

32' Bola ao chão, a falta foi cometida fora de campo

31' Falta para o Palmeiras, Kelvin faz boa jogada e está no chão

30' Foster lança a bola na área mas a zaga do Palmeiras tira

28' Goiás tenta atacar mas Palmeiras reage

27' Vitor Ramos toca de cabeça mas a bola vai para fora

27' Falta para o Palmeiras, bola na área. Robinho na bola

26' Goiás no campo de ataques, Vitor Ramos desarma

Kelvin faz boa jogada, chuta e a bola é defendida por Renan

24' três toques de cabeça para afastar o cruzamento do Palmeiras

24' Escanteio para o Palmeiras

23' RENAN!! Saída perfeita, impedindo o gol palmeirense

22' Robinho faz o lançamento, a zaga do Goiás tira

21' Falta para o Palmeiras cobrar

20' Leando recebe boa bola. Goleiro faz boa desefa na saída

19' Falta para o Palmeiras, vem bola na área

18' Lucas recebe boa bola, chuta mas o zagueiro entra na frente

18' Zé Roberto cruza na área mas Felipe Macedo afasta

17' Os dois times estão abusando das bolas aéreas

16' Vitor Ramos comete falta após toque de bola longo para Valdivia. Cartão Amarelo

15' Jogo disputado no meio de campo, bola do Palmeiras

14' Lucas afasta a bola, lateral para o Goiás

13' Egídio recebe pela lateral mas cruza mal a bola

13' Falta em Zé Roberto, Palmeiras toca a bola no campo de defesa

12' Fernando Prass!! Bela defesa no chute de Arthur, escanteio

10' Palmeiras pressiona o time do Goiás

10' Zé Roberto joga bola na área mas a defesa afasta

10' Falta em Valdivia, Forter recebe cartão amarelo

9' Kelvin recebe lançamento, cruza e o zagueiro tira

8' Valdivia recebe Cartão Amarelo por reclamação

7' Goiás com a bola

6' Bola na área e Felipe Macedo afasta

5' Falta de Patrick em Valdivia. Falta perigosa!

5' Valdivia faz bela jogada pela lateral, Palmeiras no ataque

4' Impedimento de Valdivia

3' Falta para o Goiás

2' Palmeiras toca a bola no ataque mas a bola sai

1' Zé Roberto comete falta no campo de ataque

0' Palmeiras toca bola, Egídio sofre falta

0' Começa a partida!!

As equipes já estão prontas para começar a partida

Hino Nacional brasileiro em execução

A arbitragem e as equipes estão entrando em campo

A partida começa em menos de 20 minutos

Aproximadamente 34 mil ingressos vendidos para a partida de hoje

Marcelo de Lima Henrique é o árbitro da partida

Oswaldo de Oliveira falou sobre a possibilidade de Zé roberto na lateral novamente: “Ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro do ano passado, e no Paulista deste ano também. O Zé Roberto tem funcionado bem ali. Tenho várias opções no meio que posso utilizar, é uma situação bastante indicativa (Zé na lateral). Amanhã (sábado) o treino será fechado. Se vocês (jornalistas) viessem e assistissem, vocês fatalmente saberiam qual será o time”

Robert, um dos destaques do Campeonato Goiano, foi regularizado e pode enfrentar o Palmeiras

O elenco do Goiás fará uma alimentação especial para jogar às 11h, horário incomum no futebol brasileiro

Valdivia ficou gripado durante a semana e não está 100%, deve ficar no banco de reservas como opção

Arouca,Tobio e Jackson voltam a ser relacionados

O Palmeiras não contará com Dudu, que cumpre suspensão por conta de um empurrão na final do Campeonato Paulista

O Goiás está na 4° colocação do Campeonato Brasileiro

Bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Goiás , pela 3ª rodada do Brasileirão, partida a ser disputada às 11h, no Allianz Parque.