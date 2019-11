Resultado Cruzeiro x Ponte Preta no Brasileirão 2015 (1-1)

Agradecemos à todos pela presença em mais uma transmissão. Esperamos vocês nas próximas transmissões. Muito obrigado e até lá.

Vamos terminando por aqui mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Hoje, você acompanhou o minuto a minuto do empate entre Cruzeiro 1 x 1 Ponte Preta.

O outro jogo que encerrou o horário, o Sport segurou a vitória por 1 x 0 contra o Coritiba.

Ponte tem o Coritiba no meio de semana, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com cinco pontos, o time de Campinas fica no meio da tabela.

A Raposa segue sem vencer. Apenas um ponto em nove possíveis e agora volta as atenções para o jogo da volta, contra o River Plate, pela Libertadores.

Biro Biro: "A gente sabia que mesmo sendo os reservas, teríamos dificuldades. Aproveitamos os contra ataques, mas tomamos um gol. Mas ainda bem que conseguimos o empate e a equipe brigou muito."

Allisson: "A equipe está de parabéns. Correu, se doou e não tinha muito entrosamento. Pra quarta, me sinto bem e quero estar junto do grupo."

Em um final de partida eletrizante, a Ponte arranca um empate no Mineirão, contra o Cruzeiro.

Na marca dos acréscimos, Anderson Daronco apita o final de partida.

93' Último minuto. Nada decidido.

92' SE SALVA, A PONTE! Bate e rebate, Allison chuta, Paulo André desvia e Bob afasta encima da linha!

91' LOOOOOOOOOOOOOOOOOMBAAAAAAAA DE NOVO! Riascos gira, traz pra perna esquerda e solta a perna. Lomba espalmou. Escanteio.

90' ESPAAAAAAAAAAAAAAAALMA, LOMBA! Allison mete uma caneta, chuta alto e o goleiro espalma. Que jogada!

90' Mais 4 minutos.

89' Reta final de partida. Jogo aberto.

88' PRESSÃO AZUL! Por duas vezes, Fabrício teve chance de marcar. A zaga afastou e mandou pra escanteio.

88' Jogo fica aberto. Ataque contra ataque.

87' Cobrança forte e sem direção. Só tiro de meta.

86' Biro Biro sofre falta e Ponte ainda pode virar.

85' CHUTE CRUZADO, FORTE E TUDO IGUAL! Bob lança Cesinha, que cabeceia em busca de Borges. O centroavante foi puxado, juíz deu sequencia e a bola sobrou pra Biro Biro, chutar cruzado e empatar o duelo.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BIRO BIRO, PRA POOOOOONTEEEEEE!

83' Ponte se joga no ataque e busca o empate, fora de casa.

81' UM FOGUETE, BATENDO FALTA! Fabrício só rolou e Charles sentou o pé, numa pedrada no ângulo! Lomba foi, tocou na bola, mas não evita o primeiro gol cruzeirense.

81' GOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOO! CHARLES, PRA RAPOSA!

81' MUDA A MACACA. Roni entra e sai Renato Cajá.

80' Joel sofre carga faltosa e Cruzeiro tem falta frontal, perigosa.

79' MUDA O CRUZEIRO. Henrique sai e vem Riascos.

78' No escanteio, Daronco marca falta de Paulo André.

77' EEEEEEEEEEESPAAAAAAAALMA, LOMBA! Bate e rebate, Neílton manda uma bomba e o goleiro faz uma linda defesa!

76' JUNINHO AMARELADO. Fintado por Neílton, o lateral puxou e cometeu a falta.

75' Fernando Bob manda de longe, muito por cima. Só tiro de meta.

74' Biro Biro divide no alto com Fabrício e o árbitro marca falta do atacante.

73' Ponte se fecha, mas não consegue sair de seu campo. Borges ainda não pegou na bola.

72' Léo subiu mais do que a zaga, mas mandou muito alto.

71' A Raposa é toda pressão. Charles busca cruzamento e sai desviado. Escanteio.

70' MUDA A PONTE: Sai Felipe Azevedo e entra Cesinha.

69' LOOOOOOMBA! Charles manda um foguete rasteiro e o goleiro tem trabalho.

68' Josimar arrisca de muito longe e manda fora.

67' Ponte erra demais nesse segundo tempo e não dá sequencia nos passes ofensivos.

66' Joel se perde com a bola e a Raposa perde a posse.

66' Põe pressão e a torcida azul acorda.

65' Paulo André arrisca e a bola sai desviada. Escanteio.

64' Cruzeiro tem agora Joel e Neílton pelos lados e henrique no centro. Vai pra cima, a Raposa.

63' ALISSON PERDEU! Fabrício cruza da esquerda, o meia apareceu livre no primeiro pau, mas mandou de primeira pra fora!

62' TROCA O CRUZEIRO: Neílton entra e Bruno Edgar sai.

61' MUDA A MACACA: Diego Oliveira sai e Borges entra em campo.

60' Ponte busca sair mais. Raposa melhor no momento.

59' Lomba afasta, Josimar afastou pra trás e quase complica a vida alvinegra.

58' Joel avança pela esquerda e arruma escanteio pelo setor. Chance de bola aérea.

57' MUDA A RAPOSA: Allison entra e sai Gabriel Xavier.

56' Agora foi Josimar que fica no gramado sentindo uma pancada.

55' Jogo teve, em 10 minutos, mais lances do que na etapa anterior.

54' Na cobrança, a zaga afastou e Gabriel Xavier sofreu falta.

53' RAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAEL SENSACIONAL! Ataque muito rápido pela direita com Rondinei, que cruzou, Bir Biro fez o corta luz e Cajá perdeu de frente pro gol.

52' RAAAAAAFAAAAAAAAAEL! Cruzamento da esquerda, Cajá finaliza mascado, a bola vai no contra pé do goleiro que teve reflexo pra salvar.

51' HENRIQUE, NA TRAAAAAAAVE! Cruzamento feito, subiu livre e testou no travessão e saiu. Melhor chance do jogo.

50' Outra bola na área a zaga afasta. Mais um escanteio.

49' BRUNO EDGAR, POR POUCO! Vacilo da defesa paulista e a Raposa quase marca. Tem escanteio a Raposa.

48' Ponte busca o ataque em cruzamento, mas Rafael faz defesa fácil.

47' Cruzeiro aumenta a velocidade do ataque. Se mexe mais agora.

46' E o Guto Ferreira foi expulso no intervalo. Ponte sem treinador.

45' Sem mudanças, recomeça a partida.

Equipes voltam dos vestiários e a bola vai rola.

No outro jogo do horário, o Sport vai batendo o Coritiba por 1 x 0.

Thiago Alves: "Precisamos ter maior domínio do jogo. Esó se defender não dá certo, precisa atacar e trabalhar a bola no meio."

Gabriel Xavier: "Lado esquerdo precisa ser melhor explorado. Eles estão fechando bem os espaços."

46' E encima dos 46 minutos, Anderson Daronco apita o fim de primeiro tempo.

45' PABLO, PRA FORA! Outra saída errada do goleiro e a bola foi na rede por cima do gol.

44' FABRÍCIO, AMARELO. Pegada forte em Rondinei. Chance de bola na área azul.

43' Ponte busca uma pressão final.

42' Henrique busca o ataque pela esquerda, mas se perde inteiro.

41' Agora uma discussão entre o árbitro e Guto Ferreira.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Torcida já se incomoda com o futebol celeste.

38' Zaga alvinegra afastou e no contra ataque, Felipe Azevedo exagerou na força.

37' Joel arranca pela esquerda, mas Thiago Alves afasta como dá.

36' Tudo bem com o lateral, jogo segue.

35' Afasta a zaga cruzeirense e na sequencia, uma dividida de cabeça entre Fabricio e Pablo.

34' Seria direta. Pega na barreira e tem esccanteio.

33' PAULO ANDRÉ, AMARELADO. Biro Biro foi pra cima, pela direita, fez o drible rápido e o zagueiro apelou. Boa chance pra Ponte.

33' Henrique faz a parede, gira, mas manda encima da zaga.

32' Joel aparece e faz boa jogada pela meia esquerda. Tentou cavar uma falta, ignorada pelo juíz.

31' Raposa é envolvida e não tem saída de bola. Ponte domina o meio campo.

30' PABLO, AMARELO. Zagueiro chega duro em Fabrício e toma o primeiro cartão.

29' Chance com Diego Oliveira é salva por Léo.

28' A Ponte teve um bom ataque, mas agora Felipe Azvedo estava impedido.

27' CALMA, RAFAEL. Rondinei arranca na diagonal pela direita, arrisca de esquerda e o goleiro da Raposa bateu roupa mas defendeu.

26' Raposa rifa a bola e ela sempre retorna para o time visitante.

25' Cruzeiro é encurralado em seu campo. Macaca adianta a marcação.

24' Lançamento longo de Josimar para Diego Oliveira sai pela linha de fundo.

23' Metade do primeiro tempo já foi. Jogo é bom, com a Ponte buscando o ataque e incomodando o Cruzeiro.

22' JOSIMAR AFASTA O PERIGO. Contra ataque puxado por Gabriel Xavier, zaga aberta e o volante tira do jeito que deu.

21' Ponte busca aproveitar o bom momento e ataca.

20' THIAGO ALVES, PRA FORA! Rafael sai mal do gol e o zagueiro da Macaca tira tinta da trave.

19' Rondinei e Biro Biro tabelam e chute do ala campineiro sai desviado. Escanteio.

18' Gabriel Xavier tentava a jogada, mas o árbitro parou marcando impedimento.

17' Pressiona a Raposa. Eurico busca o chute, mas é travado pela zaga.

16' Lomba dá um soco na bola. Mas o jogo está parado após lesão em Pablo.

15' Ceará sofre falta e vai madar na área.

14' Chegada boa de Fabrício pela esquerda e cruzamento sai fechado demais, sem encontrar ninguém na área.

13' Ponte no 4-3-3 e sem modificar o sistema. Padrão bem definido.

12' Macaca muito bem postada em campo. Se mexe bem e encontra espaços.

11' Time visitante joga no erro do Cruzeiro e leva certo perigo no ataque.

10' ARRISCA, GABRIEL. Meia da Raposa recebe pelo meio com espaço e solta a canhota. A bola vai à esquerda de Lomba, sem perigo.

9' A zaga da Ponte tira e a sobra fica com Lomba.

8' Descida rápida com Gabriel Xavier, que armou pelo meio e buscou finalizar na área. Tem escanteio.

7' Felipe Azevedo buscou jogada pela direita, mas a zaga azul afastou.

6' Ponte forma uma linha de marcação com três, no círculo central e congestiona o meio.

5' Cruzeiro vira o jogo em busca de espaços, mas começa muito lento.

4' Henrique antecipa ao zagueiro, mas cabeceia sem direção. Só tiro de meta.

3' Raposa trabalha a bola no setor de meio campo. Ponte toda recmoposta.

2' QUE SUSTO! Cobrança passa perto de Rafael. Tiro de meta.

1' Cajá lança Biro Biro e toma tranco de Ceará. Por passos, não foi pênalti.

0' Apita, Anderson Daronco e começa o jogo.

Ponte com camisa branca com listra diagonal preta, calção preto e meia preta.

Cruzeiro com o uniforme principal. Camisa azul, calção branco e meia azul.

Anderson Daronco, com Marcelo Barison e Rafael Alves, todos do RS, apitam o jogo.

Ponte com: Marcelo Lomba; Rodinei, Thiago Alves, Pablo, Juninho; Josimar, Fernando Bob, Cajá, Felipe Azevedo; Biro Biro, Diego Oliveira. Guto Ferreira é o treinador.

Raposa escalada: Rafael; Ceará, Léo, Paulo André, Fabrício; Eurico, Bruno Edgar, Charles, Gabriel Xavier; Joel, Henrique Dourado. Marcelo Oliveira é o técnico,

Entram no gramado, Cruzeiro e Ponte Preta.

O belo e imponente Mineirão não recebe bom público. Presença é muito baixa, no palco do fatídico 7 x 1 da Alemanha no Brasil.

Equipes já se perfilam na boca do vestiário. Vai começar o protocolo.

Goleiros fazem o trabalho de aquecimento no gramado. A torcida também vai chegando.

Além desse Cruzeiro x Ponte Preta, teremos Sport x Coritiba.

A rodada das 16 horas chegou ao fim. No Maracanã, Fluminense e Corinthians ficaram no 0 a 0. Na Arena da Baixada, o Furacão venceu o Galo por 1 a 0. Em Chapecó, o Chapecoense bateu o Santos por 1 a 0 e o Avai venceu o Flamengo por 2 a 1.

Ponte Preta tem um empate e uma vitória. Contra o Grêmio, 3 a 3 e venceu o São Paulo por 1 a 0.

Cruzeiro tem dois jogos e duas derrotas. Ambas por 1 a 0 para Corinthians e Santos.

Equipes chegam ao Mineirão. Preparação final para a partida.

Em instantes, os portões do Mineirão serão abertos para a chegada do público.

Já a Ponte retorna a Série A e busca permancer na elite, após quedas em anos passados.

Cruzeiro tenta repetir o feito que apenas o São Paulo conseguiu. Um tri campeonato seguido, apenas o tricolor em 2006/2007/2008

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Ponte Preta: Renato Cajá, meia: cérebro da equipe, o camisa 10 vive ótima fase, aliando sua liderança em campo com faro de gol. Especialista em bolas paradas, é destaque nesse começo de torneio.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Ponte Preta: Gabriel Xavier, meia: jovem, vem se destacando com dribles, passes precisos e intensidade. Entrou muito bem e mudou o jogo contra o River Plate, pela Libertadores.

Cruzeiro x Ponte Preta se reencontram após a Macaca passar anos na Série B. Confira o nosso pré jogo da partida: Com reservas, Cruzeiro recebe Ponte Preta no Mineirão

Marcelo Lomba: "O mais importante é que está todo mundo querendo muito, com o mesmo objetivo. Além da montagem com peças pontuais, o perfil dos jogadores chama a atenção. Todos estão buscando vencer para elevar o nome da Ponte. Isso reflete no vestiário e facilita para o Guto."

Fala, Gabriel Xavier: "Quando a gente entra em uma equipe que está jogando bem, tudo fica mais fácil. Graças a Deus, consegui fazer mais uma bela partida e ajudar o nosso time a sair de campo com a vitória."

O Mineirão será o palco da partida Cruzeiro x Ponte Preta. Não devemos ter um bom público, já que a torcida mineira promete festa mesmo, apenas na quarta-feira.

Sem poder contar com Rildo, Guto Ferreira colocará Felipe Azevedo. Renato Cajá, camisa 10, está confirmado.

Pensando até nesse jogo Cruzeiro x Ponte Preta 2015 da volta, o técnico Marcelo Oliveira colocará, mais uma vez, uma equipe reserva para o jogo de logo mais. Até o goleiro Fábio será poupado.

O gol único de Marquinhos, que coloca a Celeste em grande vantagem para o jogo da volta.

A análise especial dessa partida Cruzeiro x Ponte Preta você encontra aqui: Cruzeiro supera River Plate e sai com boa vantagem nas quartas da Libertadores

Disputando a Libertadores, o Cruzeiro encarou a pressão do Monumental de Nunez para sair da Argentina com uma vitória histórica, para cima do River Plate.

Foi apenas 1 x 0, mas o massacre campineiro foi total. Reveja os melhores momentos da partida da rodada anterior.

Com um golaço de Geuvânio, o Peixe bateu o Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro.

A Macaca recebeu o São Paulo na segunda rodada. Em jogo sem torcida e jogando um futebol melhor, o time de Campinas bateu o rival. Leia a análise: Melhor em campo, Cajá festeja vitória ante São Paulo e exalta Ponte Preta: "O time está corajoso"

Veja mais: Resultado Jogo Santos x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

Domingo passado, o time mineiro visitou o Santos, na Vila Belmiro. Mas saiu de lá com derrota. Veja o pós jogo da VAVEL Brasil: Santos derrota Cruzeiro pelo placar mínimo e soma primeiros pontos

Já a Macaca vem bem. Um empate contra o Grêmio, em pleno RS e uma vitória convicente contra o São Paulo, na rodada passada, deixa o alvinegro confiante.

Atual Bi campeão e com boa vantagem nas quartas de final da Libertadores, a Raposa busca se encontrar no Brasileiro. É o lanterna com duas derrotas nas primeiras rodadas.

O fim da rodada tem Cruzeiro x Ponte Preta. Times que dentro da competição vivem momentos diferentes. Acompanhe conosco mais uma grande partida.

Amigos da VAVEL Brasil, um grande dia para você. Vamos abrindo mais uma transmissão Cruzeiro x Ponte Preta , , com o tempo real, minuto a minuto, da terceira rodada do Brasileirão.