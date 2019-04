Xodó da torcida, Michel Bastos renova contrato com São Paulo até 2017

No último domingo (24), o São Paulo anunciou oficialmente, após algumas reuniões entre dirigentes e agentes do jogador, que o contrato do meia Michel Bastos foi renovado até o fim de 2017 com uma cláusula prioritária de renovação por mais um ano, ou seja, até 2018.

O meia não exitou em comemorar o acerto entre clube e jogador, relembrando que se identificou muito com o São Paulo logo de cara quando chegou em agosto de 2014 e revelando querer entrar para a história: ''Quero fazer história aqui. Desde que cheguei ao São Paulo, eu me identifiquei muito com o clube e com a torcida. Eu sempre mostrei o meu desejo de permanecer aqui e por isso estou feliz com a renovação. Agora quero retribuir o carinho e a confiança com muito empenho para ser decisivos nas partidas e ajudar os companheiros para conquistarmos títulos.'', afirmou ao site oficial do clube, o meia de 31 anos.

Michel Bastos em 2015 está incumbido de substituir simplesmente o ex-melhor do mundo Kaká. E a missão vem sendo bem desempenhada, até aqui ele marcou seis gols e deu oito assistências. No total com a camisa sete do Tricolor são: quarenta e nove partidas com dez gols marcados e dezesseis assistências para seus companheiros.