Resultado Cruzeiro x River Plate pela Copa Libertadores 2015 (0-3)

A VAVEL Brasil encerra aqui essa transmissão e parabeniza a torcida milionária pela bela classificação. Fiquem de olho em nosso sistema. Em breve estará no ar todos os detalhes da partida.

Com a vitória, além da classificação, o River quebra um tabu. A equipe milionária vence pela primeira vez fora de casa o Cruzeiro. Nas 3 ocasiões em que venceu, conquistaram a vitória no Monumental.

48' Fim de jogo! De maneira grandiosa, River deixa de lado a vantagem do Cruzeiro, aplica 3 a 0 no Mineirão e vai a semifinal da Libertadores

46' Chega o River com Mora mas não consegui finalizar. Ainda assim os visitantes tentam um último gol no final do jogo.

40' Falta pro Cruzeiro na porta da grande área

35' Chuta de longe Gabriel Xavier mas defende fácil Barovero.

32' NA TRAVE! Alisson chuta no angulo mas a bola vai no angulo e nao entra

28' Mais uma tentativa de ataque do River no qual é marcado impedimento

24' Lançamento para Marquinhos que finaliza da esquerda mas chuta mal e a bola vai pra fora

23' Tenta a chegada o Cruzeiro pela direita mas afasta bem o Vangioni

20' Tentativa de cruzamento do River pela esquerda mas a defesa do Cruzeiro afasta.

18' Chega o River pela direita, a bola sobra com Sanchez que finaliza mas a bola vai pra fora

15' Substituição no River: Pezzela entra e sai Mercado

14' Sente a coxa o lateral do River e pede substituição

13' Sobe o Cruzeiro pela esquerda com Mena mas corta a defesa do River

11' Nova chegada do River mas o impedimento é marcado

10' Substituição no Cruzeiro: Sai William, entra Alisson

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO RIVER! Teo Gutierrez faz um golaço no Mineirão.

2' Chega o River pela direita mas a zaga cruzeirense corta bem .

1' O Cruzeiro vai ao ataque mas Funes Mori afasta

Começa o segundo tempo!

River volta sem substituições.

Substituição no Cruzeiro: Entra Gabriel Xavier, sai Arrascaeta

Já voltam as equipes para a segunda etapa.

48' Cartão amarelo para Willian por reclamação e finaliza o primeiro tempo o árbitro

45' Três minutos de acréscimo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO RIVER! Maidana. Após ceder escanteio, Maidana sobe e cabeceia firme para dentro do gol

43' Sai mal o Cruzeiro e quase gol do River

42' Cobra a falta o River mas faz falta de ataque e a bola fica com o Cruzeiro

41' Cartão amarelo para Mena por falta no adversário Mercado

40' Nova chegada do Cruzeiro com Marquinhos que perde a bola e acaba cedendo lateral pro River que recupera a bola

39' Falta pro River em cima de Ponzio. Bate o River e Mercado sofre falta. Nova falta pro River que cobra e passa por todo mundo e vai pra fora.

38' Faz cera o goleiro Barovero e recebe cartão amarelo.

37' Sai novamente sentindo o jogador do River Plate

36' Bola do Cruzeiro e finaliza Mena mas a bola não vai pro gol

35' Chegada do Cruzeiro pela direita mas afasta Vangioni de bicicleta

34' Tenta o lançamento Marquinhos para Mayke pela direita mas há desvio do jogador do River.

32' Teo Gutierrez sai de maca após dividida com jogador do Cruzeiro

31' Tenta chegada o River pela direita mas afasta o Cruzeiro e tenta a saída com Mayke.

29' Tenta nova chegada o Cruzeiro. Arrascaeta tenta arrumar de cabeça pro Damião mas acaba afastando a bola.

28' O Cruzeiro tenta o ataque pela esquerda. A bola é lançada para Damião que não acompanha o lance e a bola fica com o goleiro Barovero.

26' Chega a bola em Arrascaeta mas sem equilíbro não finaliza bem e põe a bola pra fora.

25' Tenta novamente uma chegada no ataque mas afasta Barovero e Sanchez evita escanteio e coloca a bola pra frente.

23' Em chegada no ataque, é empurrado o atleta do Cruzeiro mas o juiz não marca nada.

22' Em tabela com Marquinhos, finaliza Arrascaeta mas Barovero defende bem

21' Tenta a chegada o Cruzeiro mas afasta Funes Mori.

19' GOOOOOOOOLLLLLL DO RIVER! Sanchez abre o placar no Mineirão.

18' Chega o River com Mora mas afasta de qualquer jeito a defesa do Cruzeiro. O time argentino segue pressionando e o Cruzeiro segue se defendendo como pode.

16' Tenta sair o River pro ataque e ganha falta perto da grande área. Falta cobrada e bola passa por todo mundo e vai pra fora.

14' Falta pro Cruzeiro, a bola é lançada para Bruno Rodrigo mas defende Barovero.

13' Cobrado escanteio do River na marca do pênalti mas sai bem e defende Fábio

12' Em chegada pela direita, Damião chuta mas chuta fraco e defende bem o Barovero.

11' Após lateral cobrada, bola cruzada para Arrascaeta que cabeceia mas a bola vai pra fora

10' Em saída errada de Fábio, o River tem a chance de ataque e tenta a chegada pela esquerda mas não consegue finalizar. Em seguida, o Cruzeiro sai em velocidade pro ataque.

9' Trabalha a bola pelo meio de campo o River Plate

7' Após escanteio, a bola é afasta e sobre pra Sanchez fora da área que finaliza mas defende Fábio.

6' River Plate chega com velocidade pela esquerda e ganha escanteio.

5' Falta pro Cruzeiro em cima do Henrique, o Cruzeiro manda a bola pela esquerda mas não consegue avançar. Uma nova chance de ataque é feito pela esquerda, a bola é cruzada na área mas fica com ela o goleiro Barovero.

4' Tenta uma nova chegada o River mas está em impedimento Sánchez.

3' Em contra ataque, River tem boa chegada pela esquerda mas a bola é cruzada e passa direto pela área.

2' PERDEU! Ganha de Maidana o William mas chuta por cima do gol

2' O River tenta a chegada com Gutiérrez mas Mena afasta. Em sobra de bola, Teo tenta novamente mas a bola vai pra fora.

1' Cruzeiro chega com Damião que perde a bola para Funes Mori e faz falta no jogador da equipe argentina.

Apita o jogo o árbitro! Começa a decisão no Mineirão!

As equipes entram em campo ao mesmo tempo juntamente com a arbitragem.

As torcidas já se fazem presente e lotam o Mineirão! O jogo está prestes a começar!

O Cruzeiro também está confirmado. Os donos de casa vão a campo com Fábio; Mayke, Manoel, B. Rodrigo, Mena; Henrique, Willians; De Arrascaeta; Willian, Marquinhos e Leandro Damião.

Confirmada a escalação do River Plate. Os argentinos vão a campo com Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Vangioni, Sanchez, Kranevitter, Ponzio, Rojas, Mora e Teo Gutierrez.

20:57 - Enfim chega o time do Cruzeiro. Fora do estádio, a torcida cruzeirense faz uma calorosa recepção para o elenco.

20:55 - Torcida do Cruzeiro já faz festa dentro do estádio. Fora deles, os torcedores esperam a chegada da equipe para uma calorosa recepção.

20:44 - Delegação do River acaba de chegar no Mineirão.

20:21 - A filial brasileira da torcida do River marca presença no Mineirão

20:15 - Com sinalizadores e muito festa, a torcida cruzeirense prepara uma belíssima recepção ao seu time.

20:04 - Assim está o vestiário do River para a partida de logo mais.

19:16 - A torcida milionária já se faz presente no estádio também.

19:14 - Todo apoio possível! Mais cedo, a torcida do River foi a porta do hotel em que a equipe está hospedada prestar todo seu apoio. Os torcedores milionários acreditam em uma possível virada.

19:00 - A torcida do Cruzeiro já se faz presente nos arredores do Mineirão.

Do lado do Cruzeiro, há tensão pela morte da mãe do treinador Marcelo Oliveira. Luiza Raimunda de Oliveira Santos era vítima de câncer e faleceu poucos dias atrás. Apesar disso, os atletas mostram mobilização e devem dar tudo de si no jogo de logo mais.

Já no Brasil, a equipe do River trata a partida com muita importância. Para o atacante Mora, um dos possíveis titulares, todos os jogadores da equipe desejam estar em campo hoje. ""Esse é o jogo mais importante da minha carreira e, como todos, eu desejo estar em campo. Trabalhei bem com todo o departamento de fisioterapia. Por sorte, o joelho vem evoluindo bem”, explicou o jogador.

No confronto geral, as equipes já se enfrentaram 13 vezes. Nesse quesito o Cruzeiro também tem ampla vantagem. O time brasileiro venceu 10 vezes contra somente 3 vitórias do time argentino.

O primeiro foi mais que especial. Em 1976, após vencer o primeiro jogo em casa por 4 a 1 no Mineirão, o Cruzeiro foi ao Monumental e perdeu por 2 a 1. Em uma terceira partida realizada no Chile, a equipe brasileira voltou a vencer, dessa vez por 3 a 2 e conquistou sua primeira Libertadores.

No histórico continental, Cruzeiro e River já se enfrentaram 5 vezes em mata-mata. Em todas as ocasiões, o time brasileiro teve a vantagem, conquistando título em 3 dessas 5 ocasiões.

Casa Cheia! A torcida do Cruzeiro esgotou nessa segunda-feira (25) os 55.576 ingressos disponíveis. A promessa é de muita festa e apoio dos donos de casa.

Apesar da derrota no primeiro jogo, a equipe argentina poderá avançar por um gol de diferença por ter feito mais gols fora de casa. Caso vença o jogo de hoje em 1 a 0, a partida irá para os pênaltis.

O gol feito por Marquinhos aos 36 minutos do segundo tempo dá a vantagem a equipe brasileira que poderá empatar em 0 a 0 ou 1 a 1 para avançar para a semifinal.

Com promessa de casa cheia, o Cruzeiro tem a vantagem já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Monumental de Núñez.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil! Hoje vocês acompanham o jogo entre Cruzeiro e River Plate em tempo real pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores! A bola rola a partir das 22h e você acompanha todos os lances aqui no VAVEL Live!