Resultado Flamengo x Náutico na Copa do Brasil 2015 (1-1)

Encerramos por aqui a transmissão de Flamengo 1x1 Náutico. Agradecemos a quem acompanhou e desejamos uma boa noite a todos. Fiquem ligados no nosso site para conferir o pós-jogo e as repercussões da partida.

Douglas marcou o gol de empate do Náutico. Veja como foi:

Flamengo e Náutico empatam em 1 a 1 e voltam a se enfrentar somente no dia 22 de julho, em Recife. O jogo acontecerá depois da Copa América.

"Quando a fase é ruim tudo acaba conspirando contra. Fizemos um bom jogo, mas eles acabaram aproveitando um erro nosso e conseguiram o empate. Espero que essa fase ruim passe logo", palavras do zagueiro Wallace, capitão do Flamengo.

48' TERMINA O JOGO

45' Pará joga a bola para área e Alecsandro cabeceia para fora

44' Teremos mais 3' de acréscimo

43' Flamengo tenta pressionar nos minutos finais, mas vai se expondo muito

42' CARTÃO AMARELO! Para Matheus Sávio, do Flamengo. Parou ataque do Náutico com falta

41' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Cáceres; ENTRA: Eduardo da Silva

40' Público Presente: 7.002 pessoas e Renda: R$ 158.710,00

37' Paulinho recebe de Canteros, mas finaliza mal e manda pra fora

36' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO. SAI: Rogerinho; ENTRA: Josimar

35' CARTÃO AMARELO! Para Paulinho, do Flamengo. Fez falta por trás em Renato

33' CARTÃO AMARELO! Para Gastón Filgueira, do Náutico. Deu carrinho forte em Canteros

31' GOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO!!!! Marino avança com muita liberdade e toca para Douglas, que domina e bate sem defesa para Paulo Victor

30' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO. SAI: Willian Magrão ENTRA: Bruno Alves

26' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Arthur Maia; ENTRA: Matheus Sávio

25' Torcida do Flamengo se anima com bom momento do time no jogo

22' QUAAAAASE, FLAMENGO!!!! Canteros tabela com Marcio Araújo, limpa bem a marcação, mas finaliza na rede pelo lado de fora

21' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO. SAI: Pedro Carmona; ENTRA: Renato

16' Ritmo do jogo cai e os times vão errando muitos passes

10' Rogerinho tenta chute de fora da área, mas Paulo Victor defende tranquilo

9' UUUUUUHHHH!!! Canteros cobra falta com categoria, no contrapé de Julio Cesar e a bola sai com perigo à esquerda do gol

6' Almir sofreu uma lesão no cotovelo e precisou ser substituído

5' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Almir; ENTRA: Marcio Araújo

3' Jogo parado para atendimento a Almir.

2' Náutico responde com tabela rápida entre Pedro Carmona e Douglas, mas Paulo Victor se antecipa e faz a defesa

1' UUUUUHHHH!!!! Arthur Maia dá lindo passe para Alecsandro, que finaliza em cima da marcação e na volta a bola desvia em seu corpo e vai pra fora

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Wallace marcou de cabeça o gol que abriu o placar. Veja como foi:

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO

46' Vamos até os 47'

42' GOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!! Arthur Maia cobra escanteio, Cáceres desvia de cabeça e a bola explode no travessão. Na sobra, Wallace completa para as redes.

38' CARTÃO AMARELO! Para Armero, do Flamengo. Tocou com a mão na bola

36' QUAAAAASE, FLAMENGO!!! Arthur Maia chuta forte de fora da área, Julio Cesar dá rebote pra frente e Alecsandro cabeceia por cima do gol, perdendo grande chance.

34' Náutico adota postura recuada e espera pelos contra-ataques. Até agora, Flamengo criou mais chances na partida.

28' QUAAAASE, FLAMENGO!!!! Armero faz bom cruzamento e Alecsandro desvia de cabeça, mas Julio Cesar faz grande defesa e evita o gol

24' CARTÃO AMARELO! Para Willian Magrão, do Náutico. Deu carrinho forte em Arthur Maia

15' NA TRAVEEEEEE!!! Willian Magrão invade a área e chuta forte, Paulo Victor toca na bola e ela explode na trave esquerda.

14' UUUUUUHHHH!!! Canteros levanta a bola na área e Alecsandro desvia fraco de cabeça, facilitando a defesa de Julio Cesar

11' Paulinho tabela com Armero e finaliza da entrada da área, mas Julio Cesar cai e defende

10' Náutico chega em chute de fora da área de Pedro Carmona, mas a bola vai pra fora

2' UUUUUHHHH!!! Arthur Maia joga a bola para a área, mas Alecsandro não finaliza e Julio Cesar pega

0' COMEÇA O JOGO

Com certo atraso, o Náutico vem para o campo

Flamengo vem para o gramado do Maracanã

Aos poucos os flamenguistas vão chegando ao Maracanã. Alguns poucos torcedores do Náutico também estão presentes

Movimento no lado de fora do Maracanã é pequeno neste momento.

Já o Náutico terá estas opções na reserva: Jefferson; Niel, Piauí, Bruno Alves, Filipe Soutto, Josimar, Renato e David.

No banco de reservas, o Flamengo terá os seguintes jogadores à disposição: César; Frauches, Samir, Anderson Pico, Luiz Antônio, Jonas, Marcio Araújo, Matheus Sávio, Eduardo da Silva e Douglas Baggio

O NÁUTICO TAMBÉM ESTÁ DEFINIDO! O time é o seguinte: Julio César; Guilherme, Flávio, Fabiano Eller, Gastón Filgueira; Marino, João Ananias, Willian Magrão, Pedro Carmona; Rogerinho e Douglas

O FLAMENGO ESTÁ CONFIRMADO PARA O JOGO! A escalação é: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Armero; Cáceres, Canteros, Almir, Arthur Maia; Paulinho e Alecsandro.

O Náutico acertou patrocínios pontuais para as duas partidas contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O time pernambucano ganhará R$ 115 mil com os patrocínos da os patrocínios da Sherwin Williams (abaixo da Turquesa), Ótica Diniz (acima dos números), 99 Taxis (nas mangas) e Rafarillo Calçados (abaixo da numeração). (Foto: Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (27), o Flamengo anunciou a contratação do treinador Cristóvão Borges. O novo comandante rubro-negro chega ao clube após passagens pelos rivais Vasco e Fluminense, assinando com duração até o fim do ano. (Foto: Getty Images)

O trio de arbitragem da partida Flamengo x Náutico será comandado pelo árbitro Francisco Carlos do Nascimento, auxiliado pela dupla Marcelo Van Gasse e Guilherme Camilo.

O Maracanã será o palco da partida entre Flamengo x Náutico. A expectativa é de que o estádio receba um público pequeno nesta quarta-feira (27). (Foto: Divulgação)

O treinador Lisca comentou sobre o fato de estar suspenso e mostrou confiança no auxiliar Levi Gomes. "Vamos consultar o pessoal do jurídico para ver como vai ser isso, onde eu posso ficar no estádio. Não tem como comandar sem estar à beira do gramado. Tem que planejar. Conversar com os jogadores no hotel, enfim. Mas nós temos Levi Gomes e Kuki (auxiliares técnicos), que são dois grandes alvirrubros e que trabalham comigo no dia a dia. Levi é pé quente contra o Flamengo, vamos ver se ele continua assim", disse o treinador alvirrubro.

No Náutico, o volante Willian Magrão poderá jogar como zagueiro, devido aos desfalques que a equipe tem no setor defensivo. "Lisca não decidiu ainda se continuo de volante ou se vou para a zaga. Se eu for ser zagueiro, é muito tranquilo porque joguei assim com o Fabiano no Campeonato Paulista. Mas vamos aguardar o que vai acontecer. Quando eu conversei com Lisca, antes de vir para cá, ele perguntou onde eu queria jogar. Eu disse que em qualquer posição, eu estava tranquilo, faço de forma agradável. Eu quero fazer um jogo muito bom e esperamos sair com o resultado positivo de lá", comentou o jogador.

No Flamengo, o vice de futebol Alexandre Wrobel tratou de responder as críticas feitas por Luxemburgo, que afirmou em entrevista coletiva que a atual diretoria rubro-negra não entende de futebol. "Vou deixar o agradecimento ao Vanderlei pelo trabalho realizado. Grande rubro-negro. Por situações que não vou expor, nos levaram a tomar essa decisão. Respeito, pois ele externou a opinião dele. A gente o contratou, então, um pouquinho, deve entender, né. Mas respeito. Não tem um fator determinante. No dia a dia as coisas vão acontecendo, o desgaste vai ocorrendo e chegamos a decisão. O time não vinha jogando bem, apresentando o que gostaríamos. O grupo é qualificado para estar mais acima", disse o dirigente.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Náutico: Julio César, goleiro do Náutico. O experiente goleiro é uma das principais peças do elenco alvirrubro. Suas defesas importantes e a liderança como capitão da equipe o tornaram um xodó para a torcida. (Foto: Divulgação)

FIQUE DE OLHO Flamengo x Náutico: Paulinho, atacante do Flamengo. É peça fundamental no rubro-negro. Depois de muito tempo lesionado, o atacante vem voltando aos poucos e deve começar a partida como titular depois de muito tempo. Costuma dar ritmo maior ao time, com sua velocidade e dribles. (Foto: Divulgação/Flamengo)

No Náutico, o treinador Lisca irá cumprir suspensão e a equipe será comandada pelo auxiliar Levi Gomes. O time terá os desfalques do zagueiro Ronaldo Alves, que já atuou pelo Avaí na Copa do Brasil e Diego, que está suspenso. Willian Magrão pode ser recuado para atuar como zagueiro, sendo Flávio a outra opção para o setor. O meia Hiltinho também está fora, por já ter atuado pelo Boa Esporte na competição. Com dores no pé, o meia Patrick Vieira é outro que não joga. O lateral-esquerdo Gaston Filgueira viajou para o Uruguai para resolver problemas pessoais e deve ser substituído por Piauí.

Quem comandará o Flamengo na partida é o auxiliar Jayme de Almeida, responsável por conduzir o rubro-negro ao título da competição em 2013. Como assumiu o time de forma interina na véspera da partida, Jayme não deve fazer muitas alterações na equipe titular e pode manter a base que vinha jogando. Everton (dores nas costas), Marcelo Cirino (edema muscular), Marcelo (fratura no nariz), e Mugni (caxumba) são os desfalques, além do suspenso Gabriel.

O último encontro entre Flamengo e Náutico aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2013. As equipes se enfrentaram na Arena Pernambuco, em jogo válido pela 23ª rodada e acabaram empatando em 0 a 0. Veja como foi:

Pela Copa do Brasil, Flamengo e Náutico se enfrentaram apenas duas vezes, ambas na edição de 1990. O rubro-negro venceu o jogo de ida por 3 a 0 e a partida de volta terminou empatada em 2 a 2.

Flamengo e Náutico vem para o jogo em momentos distintos. O rubro-negro carioca ainda não venceu no Campeonato Brasileiro após três rodadas e na última segunda-feira (25) anunciou a demissão do treinador Vanderlei Luxemburgo. Já a equipe pernambucana lidera a Série B, com três vitórias em três jogos e quer manter o bom momento conseguindo um bom resultado no Rio de Janeiro.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Náutico minuto a minuto, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h, no Maracanã.