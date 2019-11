Arrasador, Flamengo não dá chances para Bauru e vence a primeira partida da final do NBB 7

Por ter vencido as duas partidas na fase regular, a confiança era total do Bauru para este primeiro jogo da final. Mas, com a bola na quadra, foi o Flamengo quem mostrou o porquê de ser o atual campeão do torneio. Apoiado por sua torcida na Arena da Barra, o rubro-negro venceu o jogo 1 da decisão por 91 a 69 e deu o primeiro passo rumo ao título do NBB.

LEIA MAIS: Confira como foi o tempo real da VAVEL Brasil.

O marco histórico da partida também caiu no colo dos cariocas. Abrindo 38 pontos de vantagem no terceiro quarto, a equipe de José Neto conseguiu sua maior distância no placar em toda este edição do NBB. Nem mesmo diante da Liga Sorocabana, laterna do torneio, o marcador mostrou tamanha diferença.

Com 1 a 0 no placar geral da final, o Flamengo precisa de apenas mais uma vitória para sagrar-se campeão. Derrotado, o Bauru fará os próximos dois jogos sob seu mando, em Marília. Os confrontos 2 e 3 estão marcados para os próximos dias 30/05 e 06/06, respectivamente.

Arrasador, Flamengo abre vantagem na primeira etapa

Arrasador. Assim podemos resumir o início do Flamengo no jogo 1 da final do NBB. Apoiado por sua razoável torcida que, devido ao péssimo horário, não lotou a Arena da Barra, o rubro-negro se fez presente diante de um assustado Bauru.

Bem na defesa, neutralizava as descidas de Alex e deixou seu rival sem marcar por quase quatro minutos. Em contra-partida, liderados pela candidato a MVP Marquinhos, as bolas de três caíam. Meyinsse também se mostrava presente no garrafão para deixar o Flamengo com 10 pontos de vantagem no fim do primeiro quarto.

Guerrinha, técnico do Bauru, pediu três tempos técnicos em apenas 10 minutos. Este foi o resumo do segundo quarto. Totalmente desencontrado em quadra, os paulistas pouco conseguiram produzir. Apesar dos pedidos, nem mesmos as instruções do treinador foram suficientes para uma reação.

Aproveitando-se disso, o Flamengo manteve o mesmo nível da primeira etapa. Certeiro nas bolas de três e com bastante movimentação, o rubro-negro passaeava na partida. Com um total de 47 pontos no total, a ida para o intervalo com 19 pontos de vantagem ficou barato.

Flamengo abre sua maior vantagem nesta edição do NBB e vence a primeira da série decisiva

Irreconhecível em quadra, o Bauru seguia sem ameaçar. Com isso, o Flamengo conseguiu algo inacreditável para uma final: abrir sua maior vantagem nesta edição do NBB. Nem mesmo contra a Liga Sorocabana, laterna do torneio, a equipe rubro-negra conseguiu abrir tanta distância no placar.

A vantagem chegou a ser de 38 pontos até a metade do terceiro quarto, até o momento onde o técnico José Neto optou por poupar seus melhores atletas, dando chances aos reservas. A etapa terminou com o marcador mostrando 70 a 43 para os donos da casa.

Com direito a pedidos pro Mingau, jogador da base rubro-negra, e gritos de 'olé', o fim do jogo foi marcado pelo ritmo lento por ambos as equipes. Uma última bola de três do Bauru no estourar do cronômetro marcou o fim do massacre: 91 a 69 e vantagem do Flamengo na primeira partida da decisão.