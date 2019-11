Resultado Palmeiras e ASA de Arapiraca na Copa do Brasil 2015 (0-0)

49' FIM DE JOGO!

47' Palmeiras pressiona até os minutos finais.

46' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

45' Logo em seguida, outra bomba de fora da área e mais uma grande defesa de Fernando Prass.

44' Marcos Antônio avança pelo meio e manda uma bomba de fora da área. Prass faz boa defesa e salva o Palmeiras.

43' Depois de boa troca de passes na entrada da área, Kelvin tem grande chance, mas chuta rasteiro, no meio do gol, e Pedro Henrique salva de novo.

42' Egídio lança Valdivia, que deixa Leandro Pereira cara a cara com o goleiro. Ele chuta e Pedro Henrique faz grande defesa.

41' Cartão amarelo para Leandro Pereira, por reclamação.

40' ASA completamente fechado e Palmeiras toca a bola no campo de ataque esperando alguma brecha.

38' Egídio surge pela esquerda mais uma vez e faz o cruzamento. A bola passa por toda a área e, na sobra, Kelvin chuta para fora.

35' ASA continua recuado, desarmando sem grandes dificuldades as jogadas do Palmeiras.

31' Cartão amarelo para Chiquinho, por retardar a cobrança de lateral.

30' Cartão amarelo para Vitor Hugo por falta no meio de campo.

29' Mudança no ASA: sai Jorginho para a entrada de Cal.

28' UUUUUUUH! Cleiton Xavier cobra escanteio, Jackson cabeceia e a bola passa bem perto da trave do ASA.

27' Mudança no Verdão: Arouca sai para a entrada de Cleiton Xavier.

26' Palmeiras segue pressionando, mas não consegue êxito nas finalizações.

23' Em boa tabela entre Egídio e Zé Roberto pela esquerda, o lateral cruza, mas Kelvin recebe desajeitado e o chute sai sem força e para fora do gol.

22' Mexeu também o ASA: Uéderson sai para a entrada de Everton.

21' Mudança no Palmeiras: Cristaldo sai para a entrada de Leandro Pereira.

20' Kelvin arrisca chute de fora da área, mas a bola vai longe do gol.

18' Palmeiras volta a pressionar muito, retomando a posse de bola com facilidade e fica o tempo todo no campo de ataque.

16' Gabriel faz boa jogada no meio de campo, mas aplica muita força no passe e acaba ficando nas mãos do goleiro Pedro Henrique.

15' Depois de dar a reversão ao ASA em cobrança de lateral, juiz marca agora dá ao Palmeiras.

12' Palmeiras manera na ofensividade e cria poucas jogadas.

11' Mudança no Palmeiras: Alan Patrick deixa a partida para a entrada de Zé Roberto.

10' Defesa do ASA segue ganhando todas do ataque alviverde em todas as jogadas.

8' Alex Henrique aplica caneta em Gabriel, que comete falta logo em seguida.

7' Palmeiras peca muito na troca de passes no setor ofensivo.

5' Cartão amarelo para Kelvin, por reclamação.

4' Palmeiras começa o segundo tempo apresentando muito espaço entre os setores.

2' Cristaldo é derrubado e cai com a bola com as mãos. O árbitro marca falta do palmeirense.

0' Mudou o ASA: Fábio Alves sai para a entrada de Chiquinho Alagoano.

0' Recomeça a partida!

Palmeiras volta sem alterações. Já o ASA vai mudar.

Intervalo: A boa movimentação e a posse de bola não foram suficientes para abrir o marcador graças à boa marcação e organização do ASA.

47' Fim do primeiro tempo!

47' Verdão ainda tem falta na entrada da área, mas na cobrança de Egídio, a bola sai pela linha de fundo após desvio da defesa.

46' Palmeiras ganha mais um escanteio.

45' Juiz assinala dois minutos de acréscimo.

44' Alan Patrick cobra escanteio e defesa adversária afasta.

42' Após choque de cabeça entre Vitor Hugo e Jorginho, jogador do ASA fica caído e pede atendimento médico.

41' Egídio cobra falta perigosa para o Palmeiras e defesa do ASA afasta novamente.

39' Palmeiras tem dificuldade em se livrar da marcação do ASA no ataque e não consegue concluir as jogadas.

37' Todos os jogadores, exceto Fernando Prass, se encontram no campo de ataque do Palmeiras. É pressão do verde!

35' Jogo segue bastante movimentado, onde o Palmeiras retoma a bola a todo momento e não dá espaços para o ASA sair jogando em busca do contragolpe.

33' Palmeiras segue pressionando em busca do primeiro gol.

32' Setor de marcação do ASA trabalha muito bem na partida.

31' Palmeiras cria bom contra-ataque em um quatro contra três, mas passe de Valdivia sai errado e vai pela linha de fundo.

28' Palmeiras consegue retomar a bola no ataque e Alan Patrick é lançado, mas o chute, sai torto e não apresenta perigo.

27' Cartão amarelo para Fábio Alves, por falta cometida.

25' Arouca arranca pelo meio e lança Cristaldo na área, que perde a bola para a defesa do ASA.

24' Palmeiras diminui o rítimo de jogo apresentado inicialmente, deixando a partida mais equilibrada.

22' Cartão amarelo para Jackson, por falta cometida no meio campo.

22' Palmeiras tenta aproximação na área com boa troca de passes, mas a defesa do ASA faz o desarme.

21' Valdivia briga pela posse de bola e comete a falta.

19' ASA fica recuado no campo de defesa, enquando Verdão tem tranquilidade para dominar a partida.

17' Palmeiras fica na pressão nesta etapa inicial de jogo, retendo a posse de bola e apresentando duas boas chances de abrir o marcador.

14' Pegou mal! Marcos Antônio arrisca chute de muito longe e a bola parte em direção às arquibancadas.

13' MAIS UMA VEZ! Verdão chega mais uma vez, mas pela direita. Lucas cruza, Alan Patrick cabeceia, e Pedro Henrique aparece mais uma vez fazendo boa defesa.

12' QUASE!!! Depois de bela tabela com Alan Patrick, Egídio cruza rasteiro e Cristaldo chuta de primeira, mas fraco, e a bola para nas mãos do goleiro Pedro Henrique.

10' Na cobrança, Egídio tenta cruzar, mas a bola sai pela linha de fundo.

9' Verdão tem falta perigosa na entrada da área.

8' Palmeiras segue apresentando muita ofensividade nos minutos iniciais de jogo.

7' Egídio avança pela esquerda e cruza, mas bola passa por toda a área e a defesa tira o perigo dali.

6' Equipe alviverde não dá chances e fecha os espaços e impede o adversário de sair jogando.

5' Palmeiras aperta a pressão pelo lado esquerdo, mas defesa do ASA afasta o perigo.

4' Palmeiras parte para o ataque e ganha escanteio. Na cobrança, a bola vai embora pela linha de fundo.

3' Marcos Antônio arranca pela lateral e Jackson afasta o perigo com um carrinho na bola.

2' Palmeiras toca a bola no campo de defesa.

1' Primeiro lance de jogo e ASA ganha lateral.

0' Autoriza o árbitro!

Tudo pronto para o início do jogo!

No telão do Allianz Parque estão sendo exibidas cenas do título do Palmeiras na Copa do Brasil de 2012.

Já o ASA não contará com Didira (lesão na coxa esquerda), Rayro (entorse no tornozelo esquerdo).

Para a partida de hoje, o Palmeiras terá as baixas de Victor Ramos (inflamação no pé), João Pedro (Seleção sub-20), Allione (joelho direito), Robinho (lesão na coxa direita), Dudu (suspenso), Gabriel Jesus (Seleção sub-20), Mouche (recondicionamento físico) e Rafael Marques (gripado).

O árbitro da noite será Rodolpho Toski Marques, que contará com o auxílio de Luciano Roggenbaum e Diego Grubba Schitkovski.

Cerca de 13 mil ingressos já foram vendidos para a partida de hoje. O setor Gol Norte está esgotado. Os preços variam de R$ 100 a R$ 170 reais.

O Allianz Parque será o palco deste confronto. O Palmeiras precisa de um bom resultado para garantir vantagem na ida da Copa do Brasil. A volta está marcada para a próxima semana, em Arapiraca.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x ASA de Arapiraca: Valdivia, meia do Palmeiras. Criticado pelas poucas atuações no ano, Valdivia terá a responsabilidade de comer o Palmeiras no jogo de hoje.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x ASA de Arapiraca: Didira, atacante do ASA. Decisivo contra São Raimundo e Vitória, Didiria é a principal esperança de gols por parte da equipe do ASA de Arapiraca.

Oswaldo de Oliveira, sobre reforços para o Palmeiras: "Quando é esse assunto gostaria de ser franco e direto. Mas negociação envolve mercado, oferta e procura, concorrência. Qualquer coisa que eu diga pode interferir. Temos intenção de enriquecer nosso elenco"

Oswaldo de Oliveira, sofre o futuro do Palmeiras: "O torcedor não perdeu euforia. Inclusive no jogo. A bola não entrou, paciência. Vamos continuar. Um início de trabalho acontece esse sobe e desce. Nosso futebol é muito equilibrado. Eu ainda estou muito otimista como estava antes, principalmente agora que estou conseguindo ter de novo Cleiton Xavier, Arouca. Nós conseguimos encorpar e causar essa euforia novamente. Ela aconteceu e foi fruto de trabalho. Isso vai voltar a acontecer."

Oswaldo de Oliveira, sobre o interesse do Flamengo: "Quando era criança era flamenguista, muito assíduo no Maracanã. Se houver um fundo de verdade nisso, fico muito feliz. Um dia eu quero voltar ao Flamengo. Um dia, depois dessa passagem no Palmeiras e de outras passagens. Tive uma lá que não gostei. Foi a única vez que eu me demiti de um clube porque não gostei do que se passava lá. Hoje vejo um trabalho semelhante ao do Palmeiras de saúde financeira."

Na fase anterior, o Palmeiras teve trabalho, mas conseguiu avançar diante do Sampaio Correa. Na ida, empate por 1 a 1. Mas no Allianz Parque a equipe palestrina goleou por 5 a 1.

Já o ASA de Arapiraca enfrentou o Vitória na segunda rodada. Em casa, empatou por 1 a 1. Mas, no Barradão, conseguiu um novo empate, desta vez por 2 a 2, e avançou devido aos gols fora de casa.

Na primeira rodada, o Palmeiras goleou o São Raimundo por 4 a 1 e não precisou disputar o segundo jogo. Já o ASA venceu o São Raimundo por 3 a 1 e também excluiu a volta.

O Palmeiras já levantou o cobiçado troféu em duas oportunidades, em 1998 e 2012. Além disso, ficou com o vice-campeonato em 1996.

O ASA de Arapiraca nunca conquistou a Copa do Brasil, sua melhor campanha foi quando atingiu as quartas de final do torneio.

Com 87 participantes, a Copa do Brasil é o segundo torneio com maior valor a nível nacional, perdendo apenas para o Campeonato Brasileiro. É o único torneio a juntar clubes de todos os estados brasileiros.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Palmeiras x ASA, válida pela terceira rodada da Copa do Brasil 2015, a ser disputada no Allianz Parque! Fique conosco!