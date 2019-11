Neto Berola é anunciado como novo reforço do Santos

O Santos confirmou nessa quarta-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro 2015. Sem chances no Atlético-MG, e voltando ao Brasil após passagem pelo Emirados Árabesde, o atacante Neto Berola foi emprestado ao Alvinegro Praiano até o fim do Campeonato Paulista de 2016, como parte do acordo envolvendo o atacante Thiago Ribeiro.

Através do seu canal de vídeo na internet, o Santos confirmou nessa quarta-feira a contratação por empréstimo do atacante Neto Berola. Aos 27 anos, o baiano, que ganhou destaque jogando pelo Vitória em 2009 e 2010, chega a Baixada Santista como parte do acordo que levou Thiago Ribeiro, sem espaço no Santos, para o Atlético-MG. Berola é o quarto reforço do Santos para a disputa do Campeonato Brasileiro 2015, e, ao canal do Santos no youtube, disse que realiza um sonho antigo.

“O clube todo mundo já conhece, é um grande clube com grandes jogadores. Recebi o telefonema do meu empresário e ele disse que havia um interesse da parte do Santos em contar comigo. Fiquei muito feliz, a vontade de jogar aqui é muito grande, há muito tempo eu já tive a vontade de jogar aqui. Quero realizar esse sonho de poder jogar aqui no Santos e conquistar muitos títulos” – afirmou o novo reforço para o ataque do peixe. Ainda ao canal da Santos TV, Berola, que já participa das atividades com os demais jogadores no Centro de Treinamento Rei Pelé, falou um pouco mais de sua qualidade técnica e onde gosta de atuar: “Como todos já conhecem, sou um jogador rápido, gosto de impor ritmo no jogo para ajudar ao máximo o time. Então o professor pode esperar muita vontade minha e dar o meu melhor para ajudar o Santos”- , disse.

Já na sua coletiva, aonde foi apresentado a imprensa com a camisa 40, Berola refutou a fama de ser um jogador “bichado”, que sofre sempre com as lesões: “Não, a única lesões que tive sempre foram sofridas dentro de campo. No Emirado dos Árabes eu sofri um carrinho no treino e machuquei o tornozelo, fora isso nunca tive lesão por problema muscular e espero não ter aqui no Santos” - retruncou.

Outra questão abordada por Neto foi a perca de espaço no Atlético-MG após a chegada de Levir Culpi, e o jogador, com tom irônico, deu a entender que o culpado foi justamente o treinador: “Olha, eu também não sei. Quando ele chegou (Levir Culpi) eu era o vice-artilheiro do time, mas depois não fui mais aproveitado, participei apenas dos treinamentos e então resolvi respirar outros ares” – concluiu. Caso seja inscrito a tempo, Neto Berola pode estrear pelo Santos diante do Sport no próximo domingo (31) ás 11h na Vila Belmiro, partida essa válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015.

Marquinhos também é apresentado no clube

Outro que chegou e já foi oficializado e apresentado a torcida nessa semana foi o meio-campista Marquinhos. Com apenas 25 anos, Marquinhos chega ao Santos após boa exibição no Campeonato Paulista pelo Osasco Audax. Revelado pelo Paulista de Jundiaí, em 2008, é a primeira vez que o meia veste a camisa de um grande do Brasil, assinando contrato até dezembro de 2015: “É maravilhoso estar aqui. Fui muito bem recebido, o grupo me acolheu bem, agora é trabalhar duro e poder procurar meu espaço aqui. A torcida pode esperar de mim que eu vou dar o máximo dentro de campo para ajudar o Santos a conseguir vitórias e bastante títulos” – afirmou o camisa 19 na sua chegada ao clube. Assim como Berola, Marquinhos pode estrear no domingo, contra o Sport.