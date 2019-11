Botafogo estuda processo contra Flamengo, Adidas e Porta dos Fundos após uso indevido de imagem

A última publicação do canal Porta dos Fundos gerou irritação em parte da diretoria do Botafogo. No esquete "Patrocínio", publicado na última quinta-feira (28) e que contou com apoio do Flamengo e da Adidas para sua produção, o uniforme alvinegro é satirizado devido aos vários anúncios e propagandas.

Gravado na Gávea, o vídeo apresenta os novos uniformes do rubro-negro, o quê deixa implícito o envolvimento da fornecedora alemã, que cedeu os uniformes previamente para a gravação. O lançamento oficial para o público também ocorreu no mesmo dia.

"Eles utilizaram a marca do Botafogo para vender a camisa nova do Flamengo feita pela Adidas. Vão responder judicialmente, todos os três, pelo prejuízo por uso indevido e tentativa de depreciar, usando, inclusive, uma camisa com material de péssima qualidade", afirmou oo vice presidente jurídico do Botafogo, Domingos Fleury.

Por meio de nota oficial, a Adidas negou qualquer envolvimento passível de ações judiciais. Segundo a marca, o acordo com o Flamengo e a Porta dos Fundos se resumiu apenas em ceder os novos uniformes, sem que eles fossem alterados.

A inspiração do vídeo se deve ao fato do Botafogo estar apostando em 'patrocínio pontuais', como nos clássicos contra Fluminense, Flamengo e nas finais do Carioca, o que tem superlotado seu uniforme. O esquete conta com quase 1 milhão de visualizações no Youtube.

Confira o vídeo Patrocínio, do Porta dos Fundos