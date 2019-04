Candidato a MVP, Marquinhos pode fazer a diferença a favor do Flamengo

O Flamengo conta com uma arma muito importante para as finais do NBB 7. Maquinhos, que já foi MVP do NBB 5, disputa o principal troféu individual do campeonato mais uma vez e fez a diferença para os rubro-negros durante toda a temporada, principalmente nas partidas contra o São José nos playoffs. O ala pode conquistar este torneio pela terceira vez na carreira.

O jogador de 30 anos e 2,07 de altura chegou ao Rio de Janeiro em 2012 vindo do Pinheiros. Desde lá ajudou o Flamengo a crescer no cenário nacional e conquistar grandes títulos, como a Liga das Américas e o Mundial, vencidos ano passado. O atleta inclusive já atuou pelo adversário desta final, o Bauru, em 2002, onde ganhou sua primeira taça do Novo Basquete Brasil.

Com médias de 16,05 pontos, 4,59 rebotes por partida, 2,65 assistências e 27,55 minutos por jogo, Marquinhos vem sendo extremamente importante na atual temporada e teve papel fundamental na classificação para a terceira final consecutiva. Vale lembrar também que ele já foi eleito o melhor em sua posição quatro vezes – 2010/2011, 11/12, 12/13 e 13/14.

É considerado um dos jogadores mais completos no Brasil atualmente e graças a isso foi sondado por times da NBA – Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Mas, para a felicidade da Nação, ele renovou seu contrato recentemente e vestirá o vermelho e preto por mais dois anos.

Na vitória sobre o Bauru, Marquinhos anotou 15 pontos e ficou surpreso com o placar de 91x69, mas deixou claro que o segundo encontro pode ser mais complicado: "Foi um jogo atípico, é difícil em uma final de campeonato a gente ver uma vantagem tão grande quanto esta. A gente vai ter que esquecer o jogo de hoje e já pensar no sábado," disse.

O segundo jogo da final do NBB 7 acontece no próximo dia 30 em Marília (SP) e, se vencer, o Flamengo já pode comemorar o tetra. Caso perca, o terceiro jogo está marcado para o dia 06 de junho também em territórios paulistas. O vencedor do troféu de MVP será conhecido na festa de premiação dos melhores do NBB 7, que acontece no dia 08/06, em São Paulo. Além do carioca concorrem ao prêmio Alex e Rafael Hettsheimeir, do Bauru, e David Jackson, do Limeira.