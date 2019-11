Santa Cruz e ABC medem forças mirando reabilitação na Série B

Na noite desta sexta-feira (29), às 19h30, o Santa Cruz duela com o ABC, no Arruda, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tentando se reabilitar após um início sinuoso. Vindo de resultados negativos na última partida, as equipes medem forças para se afastarem da zona da degola.

No último sábado (23), o tricolor pernambucano foi até Belo Horizonte encarar o América-MG, mas acabou derrotado por 4 a 1, com gols marcados ainda no primeiro tempo. Com a derrota, a cobra coral ficou na 15ª posição, somando apenas três pontos em três partidas disputadas.

No mesmo dia, o alvinegro potiguar recebeu o Luverdense dentro de casa, mas ficou no empate em 1 a 1. A igualdade deixou o Mais Querido na 8ª colocação, com quatro pontos ganhos. Apesar de estar na parte de cima da tabela, se vê ameaçado devido à proximidade entre os times na pontuação.

A arbitragem do confronto será formada por um trio cearense. O responsável pelo apito é Luiz César de Oliveira Magalhães, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Samuel Oliveira Costa e Renan Aguiar da Costa, também integrantes do escalão nacional.

Ricardinho promove mudanças no Santa Cruz para tentar embalar na Série B

No primeiro treinamento após a derrota para o América-MG, Ricardinho promoveu duas mudanças de imediato no time considerado titular do Santa Cruz, ambas nas laterais. O treinador coral colocou João Carlos e Lúcio nas vagas de Nininho e Renatinho, respectivamente.

Além disso, precisou mexer também na cabeça de área devido à suspensão de Edson Sitta. No setor, promoveu a entrada de Bileu, havendo também a possibilidade de Wellington César assumir o espaço, mas menor. Outra provável modificação é no ataque. Com crescimento no rendimento, Nathan pode ganhar a titularidade ao lado de Bruno Mineiro, substituindo Anderson Aquino.

A indefinição no setor ofensivo, porém, faz com o que o comandante tricolor opte pelo mistério e deixe em aberto quais os 11 jogadores que irão a campo diante dos potiguares. Consciente que precisa da vitória para tranquilizar no certame, o técnico do Mais Querido pondera a necessidade de pontuar diante da torcida.

"É mais um jogo do campeonato aonde precisamos pontuar, principalmente por ser dentro de casa. Precisamos continuar conquistando pontos em casa para depois ter mais tranquilidade nos jogos fora. Vamos respeitar o adversário, mas buscando o resultado", afirmou.

O meia João Paulo, confirmado na equipe, pontua as qualidades do adversário e ressalta a postura que seus companheiros precisarão ter para conquistar os três pontos e evitar sofrer gols: "O ABC não se defende apenas, é um time que tem qualidade, sai para o jogo. Então temos que ter paciência, saber a hora certa de atacar e também cuidar do contra-ataque deles, que é perigoso", ressaltou.

Gilmar Dal Pozzo ganha novidade e praticamente define ABC

Ao contrário de Ricardinho, Gilmar Dal Pozzo não faz muito mistério quanto ao time considerado titular do ABC. Retornando de lesão, o meia Wellington Bruno volta a ser opção e já com espaço firmado entre os 11 do esquadrão potiguar, ao lado de Ronaldo Mendes. Ex-goleiro do Santa Cruz, Gilmar reencontrará a equipe, que vive um momento irregular, após nove anos.

O único desfalque é o volante Rafael Miranda, que faz trabalho especial para retomar ao condicionamento físico ideal. Quem também compõe o grupo alvinegro na viagem a Recife é o lateral-direito Igor Julião, emprestado pelo Fluminense e já regularizado, mas que iniciará como opção entre os reservas.

Prezando pela repetição dos treinamentos ao longo da semana para ganhar a confiança da torcida e ter a aceitação dos jogadores, o comandante do Mais Querido explicou alguns conceitos do seu estilo de trabalho, como o sistema que implanta nos jogos, a estratégia contra os adversários e o modo de treinar.

"Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de concentração, de trabalho bem feito, e tenho esse conceito que o trabalho bem feito é que vai condicionar. Desde que eu cheguei na última terça-feira, eu fui para campo e dei para esses atletas essa oportunidade para eles irem pegando o trabalho e entendendo que é dessa forma, que é repetir e focar no trabalho do dia a dia para ganhar confiança e, depois, colocar em prática", ponderou o técnico.

Mesmo motivado por ter sido revelado no arquirrival tricolor Sport, o goleiro Saulo cita as dificuldades a serem encontradas no Arruda. O arqueiro pede empenho do grupo para seguir na partida superior da classificação.

"É um rival desde os tempos que eu jogava no Sport. Minha estreia como profissional foi lá no Arruda e, graças a Deus, fui muito feliz. Sabemos que vai ser um jogo difícil lá no Arruda, mas vamos trabalhar para fazer um bom jogo e continuar lá em cima (na classificação)", disse o camisa 1.