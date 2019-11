Resultado Corinthians x Palmeiras no Brasileirão 2015 (0-2)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Zé Roberto ampliou a vantagem do Palmeiras aos 46 minutos. Veja:

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Rafael Marques abriu o marcador para o Verdão. Confira como foi o gol:

Apresentando uma boa postura, Palmeiras venceu o Corinthians sem dificuldades em Itaquera. Os gols de Rafael Marques e Zé Roberto, ambos no primeiro tempo, garantiram o primeiro triunfo do Verdão no Campeonato Brasileiro.

Provocador, Valdivia sai do gramando mandando beijos para os torcedores alvinegros.

Jogadores do Palmeiras se reúnem e saúdam torcedor que marcou presença em Itaquera para prestigiar a vitória Alviverde.

50' Fim de jogo na Arena Corinthians!

49' Juiz adiciona mais um minuto aos acréscimos.

48' Palmeiras segura a bola aguardando o apito final.

46' Jadson manda bola para a área e Edu Dracena faz falta em Fernando Prass, que fica caído no gramado, mas logo se levanta.

45' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

44' A cada toque do Palmeiras na bola a torcida grita "olé".

43' Danilo faz o cruzamento na área, e Amaral afasta o perigo.

42' Mudança no Verdão: sai Kelvin, entra Leandro.

40' Corinthians toca a bola, mas sem nenhuma objetividade. Sistema defensivo do Palmeiras muito bem acionado.

39' Torcida corinthiana fica calada em Itaquera, enquanto os palmeirenses festejam a vitória parcial.

36' Mudança no Palmeiras: sai Arouca, entra Amaral.

34' Valdivia dá carrinho em Jadson e é punido com cartão amarelo.

33' Quase o terceiro! Palmeiras arma contragolpe em velocidade com Kelvin, que acelera e toca para Egídio, mas o lateral, chuta em cima de Cássio.

31' Público na Arena Corinthians: 29.479 pagantes. Renda de R$ 1.784.531,76.

30' Mudança no Palmeiras: sai Lucas, entra Ayrton.

29' Corinthians avança ao ataque e Danilo cai na área. O árbitro assinala simulação e pune jogador com cartão amarelo.

27' Edílson comete falta e recebe cartão amarelo.

25' Mudança no Timão: sai Fagner, entra Edilson.

24' Pressão do Verdão! Zé Roberto cobra falta com primazia e obriga Cássio a se esforçar para defender.

23' Gil perde tempo da bola e faz falta dura em Valdivia. Cartão amarelo para ele.

22' Valdivia dá belo passe para Zé Roberto, que tenta a cavadinha, mas Cássio faz a defesa.

21' Lucas comete falta e recebe cartão amarelo.

20' Mudança no Corinthians: sai Petros, entra Danilo.

18' Na cobrança, Jadson erra o lançamento e a zaga afasta.

17' Jackson comete falta em Romero. Corinthians tem boa chance na intermediária.

15' Jackson se dá mal em dividida com Petros e fica caído na área. Na sequência, Bruno Henrique comete falta em Valdivia.

13' Mendoza recebe novamente na entrada da área e manda a bomba, mas não apresenta perigo de gol.

12' Renato Augusto encontra Mendoza na entrada da área. Atacante chuta forte, mas a bola vai para fora.

11' Jogo fica mais calmo neste momento.

8' Bola sobra na área do Palmeiras, mas zaga afasta o perigo. Antes do lance, jogadores do Corinthians pediam pênalti de Vitor Hugo em Petrus, mas árbitro mandou seguir.

7' Corinthians sai mal e Rafael Marques fica com a bola. O atacante arrisca de longe, mas manda longe do gol.

6' De longe, Fágner faz a finta e arrisca o chute, mas a bola vai para fora.

5' Zé Roberto cobra escanteio lançando na área, mas Fágner tira de cabeça.

4' Renato Augusto busca Romero na área, mas Fernando Prass fica com a bola. Logo em seguida, goleiro e atacante se estranham.

2' Renato Augusto comete falta dura em Zé Roberto e recebe cartão amarelo.

0' Mudança no Timão: sai Ralf, entra Mendoza.

0' Recomeça o jogo!

Com atraso, Verdão retorna para a retomada da partida.

Corinthians já está em campo para o segundo tempo. Palmeiras demora para retornar ao gramado.

Setor defensivo alviverde anulou muito bem o Corinthians. Tendo muita movimentação, o Palmeiras enfim conseguiu a efetividade no ataque.

Sem se intimidar, Palmeiras faz bonito no primeiro tempo e abre vantagem de 2 a 0 diante do Corinthians em Itaquera. Os gols foram assinalados por Rafael Marques e Zé Roberto.

47' Fim do primeiro tempo!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Zé Roberto toca a bola de cabeça para Valdivia, que devolve para o veterano. O meia se livra de Edu Dracena na jogada e chuta em cima de Cássio. Na sequência, cabeceia para dentro do gol.

45' Na cobrança, juiz assinala impedimento.

44' Egídio recebe cartão amarelo por ter cometido a falta.

44' Corinthians tem boa chance de empatar o jogo em falta perigosa próxima da área.

43' Árbitro assinala dois minutos de acréscimo.

41' Fábio Santos avança até a linha de fundo e faz o cruzamento. Gabriel, por sua vez, afasta o perigo.

39' Valdivia tenta o dominar dentro da área, mas a bola fica com Cássio.

38' Ralf comete falta em Gabriel e recebe o amarelo.

35' Palmeiras demonstra muita tranquilidade e toca bem a bola após abrir o placar. O Corinthians apresenta muito nervosismo e falha muito na sequência de passes.

33' Um drone com a camisa do Guaraní-PAR surgiu sobrevoando o setor Oeste da Arena Corinthians, mas logo caiu.

31' Fábio Santos recebe o passe e arrisca o cruzamento, mas Jackson faz o corte para o Palmeiras.

30' Em cobrança de escanteio, Zé Roberto cruza e a bola fica com Cássio.

29' Palmeiras faz jus ao que vinha apresentando em campo e consegue abrir vantagem no marcador.

27' Jadson faz o lançamento para Renato Augusto, mas o árbitro flagra impedimento erroneamente.

26' Jackson trava ataque do Corinthians com falta em cima de Romero.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Valdivia dá início à jogada e leva a bola com embaixadinha, tocando para Kelvin. O atacante cruza com perfeição na área e Rafael Marques cabeceia, encobrindo Cássio. Golaço!

22' Kelvin recebe bola de canela e acaba deixando para Petros. Logo em seguida, jogador do Verdão comete falta no meia do Timão.

21' Palmeiras marca em cima a saída de bola do Corinthians e se sobressai em qualidade na partida.

19' Egídio avança até a linha de fundo e cruza. Gil aparece bem e afasta o perigo.

17' Arouca recebe cartão amarelo por cometer falta.

15' Na cobrança, Lucas vai mal e a bola fica nos pés de Renato Augustoo, que também pega mal e manda para fora.

13' Vitor Hugo comete falta em cima de Romero e Corinthians tem boa chance para bola aérea.

12' Palmeiras não dá liberdade para o Corinthians sair jogando graças à forte marcação.

11' Arouca comete falta dura em Fábio Santos. Jogadores do Corinthians pedem cartão, mas árbitro fica só na conversa.

9' Zé Roberto cobra escanteio a favor do Verdão. A bola sobe em lançamento na área, Victor Hugo arrisca de bicicleta, mas não consegue finalizar bem.

7' Partida segue bem equilibrada até o momento, com uma chance para cada lado. Palmeiras não se intimida por jogar na casa do adversário.

5' Corinthians também chega com perigo em invasão ofensiva de Renato Augusto, que é travado por Fernando Prass. No rebote, Romero tenta fazer o giro, mas a zaga do Verdão bloqueia a jogada.

4' QUASE!!! Verdão Lucas faz boa jogada pela direita dá o passe para Arouca, que toca para Kelvin chutar colocado. A bola passa raspando pelo gol de Cássio.

3' Palmeiras adianta a marcação e busca mais o jogo, mas acaba cedendo mais espaços para os donos da casa.

1' Torcida corinthiana arremessa uma latinha no goleiro do Palmeiras. O árbitro recolhe o objeto e retoma o jogo.

1' Lucas tenta recuar a bola, mas afasta errado. Petros quase alcança o lance, mas Prass afasta o perigo.

0' Autoriza o árbitro, rola a bola em Itaquera!

Tudo pronto! Corinthians na direita, Palmeiras na esquerda. Quem leva a vitória no Derby de hoje?

Hino nacional em execução na Arena Corinthians!

Já do lado do Palmeiras, que ainda não venceu no Brasileiro após três jogos (dois empates e uma derrota), vem para a partida de hoje após empate sem gols em casa diante do ASA, pela Copa do Brasil, o que acabou gerando a desconfortável situação com o técnico Oswaldo de Oliveira, somando três jogos consecutivos sem nenhum tento alviverde. O que dá esperanças à torcida palmeirense é justamente a eliminação do arquirrival na competição estadual no último confronto.

Nos bastidores, o Derby paulista não tinha clima tão tenso dos dois lados há um bom tempo. Quem sofrer a derrota provavelmente irá passar por turbulências. A situação do Timão é até um pouco mais confortável. Com sete pontos, a equipe se encontra na parte de cima da tabela Campeonato Brasileiro e joga em casa. O revés é a eliminação para o rival nos pênaltis pelo Paulistão, a eliminação precoce na Copa Libertadores e a crise financeira, que resultou na saída de Paolo Guerrero.

O único jogador pendurado com dois cartões amarelos é o atacante Leandro Pereira, do Palmeiras.

A arbitragem fica por conta de Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Rogério Pablos Zanardo e Daniel Paulo Ziolli.

Do lado do Palmeiras, os desfalques são Victor Ramos (suspenso e com inflamação no pé), Robinho (lesão muscular), Dudu (suspenso), Allione (em recuperação de cirurgia no joelho direito), Mouche (em recuperação de cirurgia no joelho direito), Gabriel Jesus e João Pedro (na seleção brasileira sub-20).

O Corinthians não poderá contar com os seguintes atletas para a partida desta tarde: Malcom, convocado para atuar na seleção brasileira sub-20, Vagner Love, em recuperação da melhor forma física, e Luciano, lesionado.

Quem falou do lado do Palmeiras foi Jackson, que tem bom retrospecto jogando em Itaquera. Além de marcar na casa do rival ainda jogando pelo Goiás, o zagueiro foi autor da última cobrança alviverde na decisão por pênaltis nas semifinais do Paulistão: "No ano passado consegui fazer um gol lá no estádio deles e neste ano conseguimos um grande resultado no Paulistão. Aquela vitória foi o momento mais importante da temporada. Esperamos ter sucesso novamente na casa deles. É um estádio que me traz boas recordações e espero que tenha mais uma agora".

Durante a semana, Edu Dracena comentou sobre a ausência do atacante Guerrero em Corinthians x Palmeiras. O zagueiro do Corinthians reconhece que haverá dificuldade do time se adaptar rapidamente e que a substituição efetiva na ausência do peruano requer tempo: "Não acredito que o substituto já esteja preparado. É pouco tempo para suprir a ausência de um jogador que estava aqui há anos. E ele tem uma característica diferente. O Paolo segurava bem os zagueiros, fazendo o pivô, enquanto os outros que estão aqui gostam mais das jogadas de um, dois".

Arena Corinthians recebe do confronto de logo mais entre Corinthians x Palmeiras 2015. O estádio foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2015.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Palmeiras: Rafael Marques, atacante do Palmeiras. Após ficar fora do Verdão por dois jogos devido à uma gripe forte, o jogador treinou bem e está confirmado entre os titulares de Oswaldo de Oliveira para o clássico.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Palmeiras 2015: Romero, atacante do Corinthians. Depois da saída de Guerrero para o Flamengo, o ataque do Timão ficou com uma vaga em aberto e a disputa para preenchê-la está acirrada. Quem ganhou a confiança de Tite para o clássico foi Romero, que será o homem de ataque do Alvinegro para a partida de hoje.

Tendo como princípio fazer poucas mudanças na equipe para conseguir o entrosamento do elenco, que conta com 21 novos nomes desde o início da temporada, o técnico Oswaldo de Oliveira tem tido dificuldades em manter isso por conta de lesões e suspensões. Para o comandante, a falta de sequência é o principal problema enfrentado por ele: "Atrapalha muito. Damos consistência ao time quando repetimos (escalações), mas não temos conseguido. Se eu pudesse, repetiria mais. Meu objetivo é chegar no momento em que eu tenha a chance de ter a maioria dos jogadores. Outro dia eu comparei o time que começou o Paulista com o que está jogando agora. É muita transformação e isso é muito difícil. Para os jogadores também é".

Após a eliminação do Corinthians para o Guaraní, do Paraguai, nas oitavas de final da Taça Libertadores, Tite não contava com tantas baixas no elenco. Porém, nada que não possa ser superado. O comandante encara com tranquilidade a necessidade de reformular os planos para 2015: "É um desafio, uma oportunidade, é uma montagem. Repito que do meio para frente está tudo aberto. O desempenho dentro do campo vai mostrar como cada um se sai. Entre o possível, o virtual e o real, é o campo que vai falar. Agora vamos dar oportunidades para ver como a equipe se ajusta. Romero não vai ser Guerrero, Romero vai ser Romero. Não quero pivô, quero facão e velocidade. Vamos nos adaptar às características".

O último jogo entre Corinthians x Palmeiras foi em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista deste ano, realizada também na Arena Corinthians. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Com bela atuação de Fernando Prass, o Palmeiras se garantiu para a finalíssima do torneio. Relembre:

Em 347 confrontos entre as equipes, o Palmeiras leva vantagem: são 121 vitórias do Verde contra 120 do Corinthians, restando 106 empates. O jogo de hoje será o de número 348.

Contra o Goiás, no último domingo, o Palmeiras teve sua primeira derrota no Brasileirão. Jogando no Allianz Parque, perdeu com o gol contra de Victor Ramos, que foi expulso na partida. Leia mais aqui: Renan brilha, Péricles marca e Goiás bate Palmeiras no Allianz Parque

O Palmeiras, por sua vez, não vem fazendo um bom início de campeonato. Ainda sem vencer, o Verdão ocupa a 16ª posição com apenas dois pontos, tendo dois empates e uma derrota.

Na última rodada, o Corinthians foi até o Maracanã no domingo (23) enfrentar o Fluminense e a partida terminou sem gols. Leia mais sobre o jogo aqui: Fluminense esbarra em atuação inspirada de Cássio e empata sem gols com Corinthians

O mando de campo é do Corinthians, que ocupa a 3ª colocação na tabela, com sete pontos ganhos. Até aqui, foram duas vitórias e um empate.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Corinthians x Palmeiras, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h, na Arena Corinthians.