Resultado Goiás x Grêmio no Brasileirão 2015 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão! Continue ligado nas informações esportivas pela VAVEL Brasil! Uma boa semana e até a próxima!



Giuliano, o aniversariante do dia, abriu o placar para o Grêmio. Rodrigo empatou para os esmeraldinos no início do segundo tempo. Goiás vai a 8 pontos na tabela de classificação, em 4º lugar. O Grêmio, por sua vez, fica com 5, no provisório 12º. Empate frustrante para as equipes na tarde quente de Goiânia.



50' FIM DE JOGO! Goiás 1x1 Grêmio.



48' UUUUUH! Erik arrisca após cobrança de falta e a bola explode na defesa gremista.



46' Vamos aos 50 minutos no Serra Dourada.



40' UUUUUH! Walace arrisca e Renan espalma em grande defesa!



35' Troca no Grêmio: Sai Yuri Mamute, entra Braian Rodríguez.



25' NA TRAVE! Marcelo Oliveira invade a área, manda um foguete e a bola explode na moldura do goleiro Renan.



Defesa gremista reclamou muito de falta em Grohe no lance.



7' GOOOL DO GOIÁS! RODRIGO EMPATA!



6' Forster bate cruzado e Geromel afasta pelo Grêmio.



5' Galhardo cai no gramado e pede atendimento.



1' Pressão do Goiás nos instantes iniciais. Galhardo salva o Grêmio!



0' Bola rolando no segundo tempo! Saída do Goiás!



Giuliano na saída de campo: "Estamos bem, estamos com uma equipoe bastante equilibrada. Precisamos do segundo gol para matar e dar mais tranquilidade."



45' RENAN! Salva em cobrança de falta de Galhardo! Fim de primeiro tempo!



40' Tentativa do Goiás passa por todo mundo e é tiro de meta para Grohe.



Galhardo limpa o goleiro Renan e serve para Giuliano abrir o placar com o gol escancarado! 1 a 0 para os visitantes!



35' GOOOOOL DO GRÊMIOOOO! GIULIANO!



33' Anderson Daronco dá segunda bronca no técnico Hélio dos Anjos, do Goiás.



30' PERDEU! Giuliano serve Mamute e ele erra o alvo em frente ao goleiro Renan. Bola por cima do travessão.



25' Goiás chega e Walace afasta para o Grêmio.



23' Rhodolfo ia se complicando, mas o árbitro agora marcou a falta para o Grêmio, no setor defensivo.



Lance em cima de Yuri Mamute poderia ocasionar até a expulsão do defensor goiano. Anderson Daronco inverteu a marcação da falta.



20' Mamute tenta invadir a área, sofre um choque e o árbitro marca falta do atacante. Não deu para entender a marcação.



18' Grêmio chega bem, mas Pedro Rocha adianta demais e sai com bola e tudo pela linha de fundo.



16' Cruzamento e Renan segura.



15' Grêmio recupera a bola no campo de defesa com Walace.



13' RENAN! Boa defesa em chute de Pedro Rocha.



10' Péricles cobra falta, Rhodolfo cabeceia para trás e quase marca contra. Escanteio pro Goiás!



8' Grêmio melhor na partida. Defesa do Goiás vai se safando.



5' Walace dá um chapéu no marcador, é derrubado, a bola sobra para Luan, mas o ataque é findado pela defesa goiana.



2' Walace arrisca e Renan espalma! Grande defesa!



1' Giuliano cruza para Pedro Rocha e a defesa tira!



0' Bola rolando no Serra Dourada!



Público pequeno no Serra Dourada. Já, já a bola rola!



Goiás pode terminar a rodada na liderança, mas o técnico Hélio dos Anjos desconversa: "Nossa preocupação é jogo a jogo".



Goiás confirmado: Renan, Everton, Felipe Macedo, Alex Alves e Rafael Forster, Péricles, Rodrigo, Patrick e Felipe Menezes, Erik e Wesley.



"Roger está muito entusiasmado, a expectativa é muito boa", fala o presidente Romildo Bolzan no Serra Dourada sobre a estreia de seu novo técnico.



Muito calor e pouca umidade relativa do ar em Goiânia. Equipes ainda nem iniciaram o "aquecimento" no gramado do Serra Dourada.



Na rodada, outro gaúcho, Leandro Vuaden apita o jogo do Internacional com o São Paulo, que ocorre em horário simultãneo. A Federação tomando escolhas polêmicas nesta 4ª rodada do Brasileirão.



Polêmica: arbitragem dos estados das equipes envolvidas. Anderson Daronco (RS) apita o jogo. Assistente 1 é Rafael da Silva Alves (RS). Assistente 2 é: Christian Sorence (GO).



Banco de reservas do Grêmio: Bruno Grassi, Gabriel Silva, Araujo, Junior, Fellipe Bastos, Lincoln, Everton, Vitinho e Braian Rodriguez.



Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Rhodolfo e Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Luan e Pedro Rocha; Yuri Mamute. Time do estreante técnico Roger Machado.



Fique de olho Goiás x Grêmio: Luan. Ele é o mais finalizador da equipe gremista. No último jogo contra o Figueirense, só não abriu o placar porque a bola acertou o travessão. Pelo Tricolor, são 16 gols em 75 jogos disputados, uma boa média para um jogador que cumpre mais o papel de meia. Olho nele!

Fique de olho Goiás x Grêmio: Renan. Se apontamos vários atletas do esmeraldino com passagem por clubes do interior do Rio Grande do Sul, Renan é um ex-colorado que se deu bem para ser o titular onde a grama cresce menos. Com a difícil missão de defender as redes antes protegidas pelo ídolo Harley, o gaúcho possui boas atuações, inclusive contra o Grêmio. Na última rodada, fechou o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque.

O presidente gremista Romildo Bolzan alegou toda sua confiança em optar pelo nome de Roger para o comando técnico do clube gaúcho. "Senti que ele estava extremamente empolgado, é um técnico muito disposto a vencer e está extremanente vinculado com as questões do clube", observou Bolzan no dia da apresentação, a respeito do ex-lateral gremista, conquistador de um total de 16 títulos.

Se Hélio dos Anjos comandou o rebaixado Caxias no Gauchão 2015, Roger Machado, a postos para sua estreia no comando efetivo do Grêmio, treinou o Novo Hamburgo, que fez uma boa campanha no Gauchão. O técnico se apresentou falando em bastante labuta para buscar o sucesso no clube pelo qual é ídolo: Trabalho, trabalho, trabalho. Não vejo outra definição melhor para os resultados virem. Trabalhar bastante é a palavra de ordem", afirmou Roger.

Sobre a ausência de Bruno Henrique, artilheiro da equipe no certame nacional, com dois gols marcados, o técnico dos goianos disserta: "Ele é nosso principal jogador. Nós o pegamos do Itumbiara, da segunda divisão daqui. No final do ano, será uma das grandes revelações do campeonato."

Apesar de ser o primeiro confronto entre os escudos no ano, o Goiás conta com vários jogadores que enfrentaram o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. O lateral Rafael Forster veio do Brasil de Pelotas, o segundo volante Patrick era do Caxias e o zagueiro Fred era do Novo Hamburgo, equipe que decidiu as quartas de final nos pênaltis contra os gremistas. O destaque desse grupo que veio dos times do sul é Wesley, pertencente antes ao Cruzeiro-RS. "Me chamou a atenção sua atuação contra o Grêmio", avalia Hélio dos Anjos, em entrevista ao jornal Zero Hora.

O técnico Hélio dos Anjos falou sobre os perigos do Grêmio: "Não podemos deixar Douglas, Luan e Giuliano jogarem. São três meias de muita qualidade." Para a sorte do treinador, Douglas fica fora da partida, por uma tendinite. A tendência é que o atacante Pedro Rocha o substitua.

No Grêmio, Roger Machado foi apresentado para substituir o técnico Felipão. Ele vai contar com o interino Jaime Freitas, que comandou o time na vitória sobre o Figueirense, como auxiliar técnico. Roger iniciou os treinamentos semanais com trabalhos físicos para o grupo e fechou o último treino para definir a equipe que encara a missão em Goiânia.

Ao momento atual, o Goiás vem de eliminação na Copa do Brasil no meio de semana. A equipe do técnico Hélio dos Anjos até derrotou o Ituano por 3 a 1, mas não conseguiu reverter o mau resultado de Itu (2 a 0), e acabou eliminada da competição de mata-mata pelo gol sofrido em casa. O foco é manter o bom início de Brasileirão e seguir na parte de cima da tabela.

No Serra Dourada, passeio para o Grêmio foi exclusividade da ocorrência em 2008. No estádio da capital goiana, são apenas 5 vitórias, além de 13 empates e 9 derrotas, somando enfrentamentos contra Atlético-GO e Goiás. As vitórias contra o esmeraldino, porém, sempre vieram em bons campeonatos brasileiros do clube. Venceu em 1996, quando foi bicampeão, em 2008, quando foi vice, e em 2010, quando terminou em 4º e atingiu índice para disputar a Libertadores.

Em 2008, um dos poucos triunfos gremistas jogando no centro-oeste contra os esmeraldinos. O Grêmio terminou aquele Brasileirão como vice-campeão e não teve dificuldades para golear o Goiás dentro dos domínios adversários. Pela 6ª rodada, passeio comandado por Marcel, autor de dois gols, e William Thiego, surpreendente na marcação do terceiro, fechando o placar. Gols de Goiás 0x3 Grêmio:

Em 2013, pelo mesmo Campeonato Brasileiro, o Goiás bateu os gaúchos com uma atuação de gala do atacante Walter. O xodó da equipe e do Brasileirão naquela temporada bailou na defensiva gremista e os donos da casa comemoraram o 2 a 0, pela 18ª rodada da competição. Confira o que aconteceu de melhor na oportunidade ocorrida no Serra Dourada:

No histórico entre as equipes, Goiás e Grêmio já se enfrentaram 46 vezes em jogos oficiais. São 13 vitórias do Goiás, 18 empates e 15 vitórias do Grêmio. Apesar da desvantagem nas vitórias, os goianos marcaram mais vezes: 54 gols, contra 53 do tricolor.

O Grêmio também conquistou três pontos na rodada anterior. O Tricolor gaúcho venceu o Figueirense, também por 1 a 0, gol marcado por Braian Rodríguez, e chegou aos 4 pontos na tabela. Inicia a rodada no 11º lugar, disposto a subir na classificação sob o comando do novo técnico, anunciado na última terça-feira (26): Roger Machado.

O mandante Goiás vem de uma vitória importante conquistada sobre o Palmeiras. Com gol contra marcado pelo defensor Victor Ramos, o esmeraldino goiano venceu por 1 a 0 em São Paulo e chegou aos 7 pontos na tabela de classificação. Inicia a quarta rodada na vice-liderança, atrás apenas do líder Sport Recife, que também tem pontuação de 7.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Goiás x Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida começa às 16h00 no estádio Serra Dourada, em Goiânia.