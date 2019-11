Resultado de Internacional x São Paulo no Brasileirão 2015 (0-0)

Inter e São Paulo fazem jogo ruim, de poucas chances e acabam com placar fechado no Beira-Rio. Muitos erros e faltas cometidas marcaram a partida. No primeiro tempo, Dória acertou a trave em cabeçada, quase marcando para os paulistas. Rogério Ceni, já nos acréscimos da etapa final, salvou o São Paulo em cobrança de falta defendida.



FIM DE JOGO: Inter 0x0 São Paulo



Alisson, goleiro do Inter: "Fechar certinho aqui atrás que eles tem jogadores de muita qualidade".



Luis Fabiano, atacante do São Paulo: "Pintou a chance, deu um pouquinho de azar e a bola acabou pegando no travessão".



48' Fim de primeiro tempo! Inter 0x0 São Paulo!



47' Réver sente uma fisgada e deixa o gramado. Paulão aquece à beira do campo.



45' UUUUUUUUH! Dória cabeceia bola que explode na trave. Na sequência do lance, Alisson salva o Inter.



44' Geferson chega pra cortar jogada são-paulina! Escanteio para os visitantes!



43' Escanteio cobrado e a defensiva colorada se vira para afastar o perigo.



41' QUASE! Alisson espalma chute cruzado de Pato. Grande chance do jogo!



41' Alex cobra falta novamente e Dória afasta por duas vezes.



39' Falta cobrada por Alex e Ceni abraça a bola.



38' Paulo Miranda desvia cobrança de falta em cabeçada para fora. Tiro de meta para o Inter.



37' CARTÃO AMARELO! Lisandro López, do Inter, por reclamação.



36' Torcida colorada na bronca com a arbitragem. Mais uma infração não marcada para os mandantes.



34' Falta para o São Paulo. Reinaldo na bola.



27' Jogo sem boas chances de gol até o momento.



20' CARTÃO AMARELO! Reinaldo, do São Paulo.



18' Lateral para o São Paulo em bola que Alex colocou para fora.



15' Bruno cruza para Luis Fabiano e Alan Costa coloca para escanteio. Favorece ao São Paulo.



11' Inter com dificuldades para furar o bloqueio são-paulino no começo de partida.



3' Rogério Ceni cobra tiro de meta.



0' Bola rolando no Beira-Rio!



Execução do hino nacional brasileiro. Público melhora na casa colorada.



Inter e São Paulo no gramado do Beira-Rio.



São Paulo confirmado: Rogério Ceni; Bruno, Paulo Miranda, Dória e Reinaldo; Denilson, Souza, Thiago Mendes e Michel Bastos; Pato e Luis Fabiano. Time do Milton Cruz.



Colorado com reservas para enfrentar o São Paulo no Beira-Rio. Somente quatro titulares.



Inter confirmado: Alisson, Wlliam, Alan Costa, Réver e Geferson; Rodrigo Dourado, Anderson, Alex e Vitinho; Taiberson e Lisandro López. Time do Aguirre.



FIQUE DE OLHO Internacional x São Paulo: Alexandre Pato. O atacante é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols marcados. E para o jogo deste domingo, Pato será o único atacante da equipe. Olho nele!

FIQUE DE OLHO Internacional x São Paulo: Geferson. O lateral-esquerdo está cheio de moral no time do Inter. Após o afastamento de Fabrício, Geferson ganhou espaço no time titular e trouxe confiança ao técnico Diego Aguirre e para a torcida colorada. Consequência disso, o jogador foi convocado por Dunga para disputar a Copa América no Chile. Olho no novo lateral-esquerdo do Brasil!

No histórico de confrontos entre Internacional e São Paulo, de 1967 a 2015, o clube paulista leva vantagem, São 24 vitórias para o São Paulo, 19 do Inter e 18 empates.

Essa semana o São Paulo anunciou o colombiano Juan Carlos Osorio como novo treinador do clube, mas ele será apresentado somente na próxima segunda-feira. Além disso, fará a sua estreia quarta-feira, contra o Santos, no Morumbi. Enquanto isso quem assume é o interino Milton Cruz. Para domingo, o interino terá os desfalques de Ganso, que alegou problemas particulares, Alan Kardec que passou por uma cirurgia no joelho e do zagueiro Rafael Toloi por questão física. Mas, terá à disposição o meia-atacante Centurión, liberado do departamente médico.

A direção colorada está apostando no apoio da torcida para começar a brigar também pelo campeonato brasileiro. Foi aberto ao público na manhã deste sábado (30), o último treino antes da partida contra o São Paulo e para a surpresa de muitos, mais de 2 mil torcedores compareceram ao Beira-Rio. Dentro de campo, Diego Aguirre terá cinco desfalques. Aranguiz que já se apresentou na seleção chilena, D'Alessandro e Sasha que passaram por cirurgia e desfalcam a equipe por pelo menos 30 dias, e Nilmar e Valdívia que estão com desgaste físico.

Já o São Paulo venceu facilmente o Joinville no Morumbi com um placar folgado de 3 a 0, os gols foram marcados por Dória, Michel e Alexandre Pato. Com esse resultado, o Tricolor ocupa a quarta posição na tabela, são oito posições na frente do Inter.

Na rodada anterior, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Vasco fora de casa, em São Januário, no Rio de Janeiro. O Colorado abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo após uma ótima jogada do volante Nilton para Nilmar, que marcou. Mas, aos 35 minutos da segunda etapa, Lucas pegou rebote e descontou para os vascainos. A partida foi marcada por uma grande quantidade de cartões amarelos, foram 9 no total e um resultou na expulsão de Alan Ruschel, lateral do Inter.

Boa tarde a você que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe tudo sobre o jogo entre Internacional x São Paulo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida Internacional x São Paulo ocorre às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.