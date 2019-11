Em má fase, Flamengo e Fluminense fazem primeiro clássico carioca no Brasileirão

Na noite deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, Flamengo e Fluminense realizam o primeiro clássico carioca no Brasileirão.

Em crise no ano, a dupla Fla-Flu quer espantar a crise. A situação do rubro-negro é mais complicada que a do tricolor. Nesta semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido e o ex-técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, foi contratado. Em 17º lugar, na zona do rebaixamento, o Flamengo somou apenas um ponto no Brasileirão.

O Fluminense também mudou de técnico recentemente. Ainda no Campeonato Carioca, Cristóvão Borges (hoje no Flamengo) foi demitido e Ricardo Drubscky assumiu o comando. O treinador ficou oito jogos no Tricolor das Laranjeiras mas acabou sendo demitido após a goleada sofrida para o Atlético-MG. Enderson Moreira assumiu a equipe e estreou no empate sem gols contra o Corinthians, no Maracanã, na rodada passada. O Tricolor tem quatro pontos e ocupa a 12º posição.

Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo - na época comandado por Vanderlei Luxemburgo, venceu o Fluminense de Cristóvão Borges por 3 a 0, com gols de Jonas, Alecsandro e Matheus Sávio. O clássico foi marcado por polêmicas. Antes da bola rolar, os jogadores protestaram contra a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ). Já no campo, a polêmica expulsão de Fred, ainda no primeiro tempo, levou o atacante a fazer uma declaração que resultou em suspensão de dois jogos.

“Pergunta pra ele (árbitro)... Teve jogador expulso, gol mal anulado... Vocês não perguntam nada para o árbitro? Tinha que liberar eles pra falar. O Campeonato Carioca tem que acabar. Vamos jogar Rio-São Paulo, Sul e Rio de Janeiro... O Carioca tem que acabar. Enquanto estiver assim, acaba o futebol do Rio de Janeiro”, disse Fred após ser expulso no Fla-Flu do Campeonato Carioca.

Com novo uniforme e técnico, Flamengo busca sair da parte de baixo da tabela

O Flamengo terá muitas novidades para o clássico de hoje. O rubro-negro estreará a nova camisa da fornecedora esportiva e o técnico Cristóvão Borges, ex-técnico do rival Fluminense. O novo técnico também confirmou os retornos de Marcelo Cirino e Éverton na equipe, ambos retornando de lesão.

Cristóvão realizou treinos com portões fechados e não deu pistas quanto ao time que entrará em campo neste domingo, entretanto o treinador já deu pistas de algumas de suas preferências. Ele gosta de jogar com um centroavante (Alecsandro) e jogadores de velocidade pelas pontas (Marcelo Cirino e Éverton). Arthur Maia também é um dos cotados, já que Almir se lesionou durante a semana e desfalcará a equipe por algum tempo.

Durante a semana, Cristóvão Borges teve uma boa notícia: o atacante peruano Guerrero, ex-Corinthians, acertou com o clube rubro-negro. Porém, ainda não está à disposição do treinador. O futuro camisa 9 do Flamengo está com a Seleção do Peru em preparação para Copa América, que começa no dia 11 de junho. O jogador se apresenta no clube assim que terminar a participação do Peru na competição.

O meia Victor Cáceres só tem mais um jogo pelo Flamengo antes de se apresentar à Seleção do Paraguai para a disputa da Copa América. O rubro-negro quer viajar ao Chile tranquilo deixando a equipe fora da zona do rebaixamento.

"A gente fazendo um bom jogo, e sobretudo ganhando, prefiro não jogar bem, mas ganhar, porque o futebol é resultado. Se você vai ganhando mesmo não jogando bem, você vai bem no campeonato, e o time vai ganhando confiança. O time está um pouco sem confiança, em três partidas fez só um ponto, a confiança que tínhamos baixou um pouco, sabemos que só nós mesmos podemos reverter isso, temos jogadores experientes aqui. Só estamos pensando em ganhar, estamos precisando muito dessa vitória para levantar o ânimo", afirmou.

Enderson repete escalação da estreia e busca dar sequência à equipe; Fred busca recorde

O Fluminense deve ir a campo no Fla-Flu com a mesma equipe que enfrentou o Corinthians, na rodada passada. Enderson reestreou no Tricolor contra o Timão e, agora, em seu segundo jogo, já tem um clássico. Entretanto, do outro lado também tem um técnico estreante, e isso talvez seja um ponto positivo a favor do Flu.

"Eu acho que o Cristóvão conhece detalhes dos jogadores do Fluminense, mas os jogadores também conhecem muito sobre ele também, sobre as ideias, sobre aquilo que ele pensa do futebol. Sempre vai haver essa troca de informações. Mas não é uma questão que vai definir o resultado do jogo. O que vai definir são as atitudes dos atletas dentro de campo. Vamos aproveitar bem as oportunidades", disse Enderson.

Sobre repetir a escalação do jogo contra o Corinthians, Enderson ressaltou que é importante ter um grupo compacto no Campeonato Brasileiro.

"Nós temos algumas opções, mas a princípio nesse início de trabalho é sempre importante manter a equipe. Começamos a ter boas opções, sabemos onde temos que mexer, temos que ir observando e contar muito com o grupo. A intenção nesse início é manter o time, e fazer uma ou duas modificações no jogo. Manter sempre uma base da equipe".

Fred foi um dos grandes personagens do último Fla-Flu no Campeonato Carioca, entretanto se destacou com polêmicas após ser expulso. No treino da véspera do clássico, o artilheiro e capitão tricolor estava bastante descontraído, distribuindo sorrisos e provocando os companheiros com brincadeiras. O camisa 9 é a esperança de gols do Tricolor e garantiu que irá fazer de tudo para sair do Maracanã com os três pontos.

"Farei de tudo amanhã para escrever mais uma página importante para o nosso clube. Espero ganhar o jogo e fazer os gols necessários. Temos três jogos no Maracanã nesta sequência, e ganhar um clássico será fundamental para nos deixar com mais moral", disse Fred.

Brincadeiras à parte nos treinamentos, Fred disse que no campo neste domingo será diferente, sem colocar como prioridade o fato de passar Paulo Baier como o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

"É um momento especial, mas que eu não fico muito ligado nisso. Claro que é sempre bacana atingir marcas importantes, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Espero fazer mais e mais gols e atingir outras marcas importantes com essa camisa", disse o camisa 9 que tem 105 gols na competição.

Sobre Cristóvão Borges assumir o comando do Flamengo e conhecer os jogadores do Fluminense, o meia Wagner disse que o jogo será como uma partida de xadrez.

"Ele nos conhece bem, sabe todas as características, mas também sabemos o que ele vai pedir ao time dele. É um jogo de xadrez. Amizade à parte, quem fizer o movimento certo vai vencer. Acredito em um clássico pegado", disse o camisa 10.