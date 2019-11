Resultado Flamengo x Fluminense no Brasileirão 2015 (2-3)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Flamengo e Fluminense.

Próximo compromisso do Flamengo será contra o Cruzeiro, quarta-feira (3), às 22h, no Mineirão. O Fluminense, por sua vez, recebe o Coritiba no Maracanã, quinta-feira (4), às 16h.

Na estreia de Cristóvão Borges, o Fluminense derrota o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã. Fred, duas vezes, e Pará (contra) marcaram para o Tricolor, enquanto Alecsandro e Eduardo da Silva diminuiram.

49' Finaaal de jogo!!

48' Cartão amarelo para Eduardo da Silva! (Flamengo)

47' Flamengo pressiona e Fluminense se segura na defesa.

46' Cartão vermelho para Canteros! (Flamengo)

45' Canteros cobra mal a falta, rasteiro, e a zaga afasta

44' Vamos ate 49'.

43' Substituição no Fluminense! Sai: Fred; Entra: Marlone.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! EDUARDO DA SILVA!! Marcelo Cirino cruza da esquerda e Eduardo da Silva cabeceia no canto esquerdo de Diego Cavalieri.

40' Cartão amarelo para Canteros! (Flamengo)

39' Fred cava falta de Bressan e ganha tempo para o Fluminense.

38' Gabriel cobra escanteio, mas manda bola por atrás do gol de Cavalieri.

37' Substituição no Flamengo! Sai: Cáceres; Entra: Eduardo da Silva.

36' Canteros cruza na área, mas Alecsandro comete falta de ataque.

34' Fred recebe de Wagner, que toca de primeira para Wellington Silva, que manda por cima do gol.

33' Gabriel cruza e Everton desfia para defesa de Cavalieri

31' Canteros arrisca de fora e manda pra fora.

30' Após cobrança de falta, Cáceres escora de cabeça para Everton, que na pequena área, cabeceia fraco.

28' Fluminense cobra escanteio curto e defesa desarma.

27' Deslocado na esquerda, Wellington Silva faz boa jogada e ganha o escanteio.

25' Everton cabeceia no travessão na pequena área, mas o impedimento é marcado.

23' Wagner bate falta da meia esquerda, a bola sobra para Gum e o zagueiro conclui na rede, pelo lado de fora.

22' Bressan faz falta dura em Wagner pela esquerda.

21' Cartão amarelo para Diego Cavalieri! (Fluminense)

20' Paulinho arrisca de longe, mas Cavalieri defende com facilidade.

18' Flamengo vai pressionando muito o Fluminense, que tem um a menos.

16' Gabriel cruza da direita e Cavalieri defende.

15' Canteros cobra a falta fechada e Fred afasta.

14' Substituição no Fluminense! Sai: Vinícius; Entra: Wellington Silva.

13' Armero vai para cima de Renato e sofre falta perigosa.

12' Após confusão na área, Gum recua de cabeça para Cavalieri, que defende.

10' Paulinho avança pela esquerda, mas chuta mal.

9' Cartão amarelo para Bressan! (Flamengo)

9' Cartão amarelo para Wagner! (Fluminense)

8' Everton recebe na esquerda, mas deixa a bola escapar pela linha de fundo.

7' Substituição no Flamengo! Sai: Pará; Entra: Gabriel.

6' Substituição no Fluminense! Sai: Gerson; Entra: Pierre.

5' Cartão vermelho para Giovanni! (Fluminense)

4' Gerson cai com dores na virilha e pede pra sair.

2' O Flamengo, que vinha pressionando no fim do primeiro tempo, agora leva o terceiro gol com menos de um minuto de jogo.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! FRED!! Gerson dá um corte em Armero, ameaça chutar e rola para Fred, que bate cruzado, colocado.

0' Começa o segundo tempo!!

0' Substituição no Flamengo! Sai: Arthur Maia; Entra: Marcelo Cirino

Nesse primeiro tempo, o Fluminense vai vencendo o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. Fred e Pará (contra) marcaram a favor do Tricolor, enquanto Alecsandro diminuiu. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Fim de primeiro tempo!

45' Alecsandro arrisca com perigo de fora da área.

44' Vamos até 46'

43' Cartão amarelo para Cáceres! (Flamengo)

42' Renato disputa a bola com Everton e ganha o lateral.

40' Só dá Flamengo no ataque e a torcida vai junto!

39' No contra-ataque, Paulinho domina na grande área e bate de virada, mas manda para fora

38' Gerson sofre falta de Cáceres.

37' Este foi o primeiro gol de Alecsandro no Brasileirão.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! ALECSANDRO! Armero passa com facilidade pelo Gum e cruza na cabeça do atacante, que diminui o placar!

33' No lance do gol, Fred vinha atrás de Pará, que no desespero, acabou fazendo contra.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! PARÁ CONTRA! Renato cruza da direita, Pará desvia contra a própria meta e marca gol contra.

30' Alecsandro e Gum se enrolam na grande área e atacante pede pênalti, mas juiz nada marca.

29' Gerson mostra habilidade e aplica belo chapéu em Canteros. Torcida gosta!

28' Alecsandro recebe bom passe de Canteros e sai na cara de Cavalieri, que defende chute do atacante.

27' Cartão amarelo para Vinícius! (Fluminense)

26' Canteros cobra a falta e Wallace aparece sozinho na pequena área, mas não acerta a bola, que passa raspando na trave.

25' Gerson faz falta dura em Canteros.

23' Pela direita, Gerson vai ao fundo e cruza na medida para Vinicius, que tenta de voleio, mas bola estoura na defesa.

22' Cartão amarelo para Everton! (Flamengo)

20' Vinicius percebe Paulo Victor adiantado e arrisca de longe. Bola passa perto do gol.

17' Faltas: Flamengo: 8; Fluminense: 7

16' Após o gol, Flamengo pressiona o Fluminense em busca do empate.

15' O clássico, até o momento, bastante truncado, com muitas faltas e poucos lances de perigo.

14' Canteros divide com Edson, que fica caído no gramado.

12' Bressan se antrecipa a Wagner e ganha lateral.

11' Arthur Maia cobra e Fred afasta de cabeça.

10' Bola bate na mão de Edson e árbitro marca falta.

8' Fred chega a 106 gols em brasileiros e se iguala a Paulo Baier como o maior goleador na história dos pontos corridos.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! FRED!! Atacante desloca bem PV e coloca o Fluminense em vantagem.

6' Pênalti! Pará derruba Vinícius e árbitro marca a penalidade.

5' Após jogada ensaiada, Wagner cruza e a defesa do Flamengo afasta pelo alto.

4' Cáceres comete falta em Wagner

2' Gerson recebe falta dura de Armero no meio campo.

1' Flamengo tentou pressionar no primeiro minuto, mas parou na defesa tricolor.

0' Começa o clássico!!

Vários jogadores do Fluminense foram abraçar o técnico Cristóvão Borges, agora do Flamengo.

Equipes já em campo para a execução do Hino Nacional.

FOTO | Estádio do Maracanã neste momento. Em breve, começa o clássico Fla-Flu. Fique conosco! (Créditos: Fim de Jogo)

Fluminense escalado! Diego Cavalieri, Renato, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Gerson, Vinícius e Wagner; Fred.

Flamengo escalado! Paulo Victor, Pará, Bressan, Wallace e Armero; Cáceres, Canteros, Arthur Maia e Everton; Paulinho e Alecsandro.

Leia mais: Em má fase, Flamengo e Fluminense fazem primeiro clássico carioca no Brasileirão

Sandro Meira Ricci (SC-Fifa) apita o clássico, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SC-Fifa) e Fabio Pereira (TO-Fifa).

O Maracanã é o palco do jogo Flamengo e Fluminense. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

No Fluminense, Enderson Moreira repetirá o time que empatou com o Corinthians na rodada passada, com: Diego Cavalieri, Renato, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Gerson, Vinícius e Wagner; Fred.

Para o time que irá a campo, Cristóvão Borges fez mistério. Everton e Marcelo Cirino podem retornar ao time titular titular. Além disso, Arthur Maia pode herdar a vaga no meio campo. Com isso, o Flamengo deve ir para o clássico com: Paulo Victor, Pará, Wallace, Bressan e Armero; Cáceres, Canteros, Arthur Maia e Everton; Marcelo Cirino e Alecsandro.

Fique de olho: Fred, atacante do Fluminense. Decisivo em clássicos, o camisa 9 tricolor pode passar Paulo Baier como o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. (Foto: Divulgação)

Fique de olho: Everton, meia do Flamengo. Um dos principais jogadores do Rubro-negro, ele é o artilheiro da equipe na competição com dois gols marcados. (Foto: Getty Images)

Para Enderson Moreira, técnico do Fluminense, isso não influenciará no resultado do clássico: ''Eu acho que o Cristóvão conhece detalhes dos jogadores do Fluminense, mas os jogadores também conhecem muito sobre ele também, sobre as ideias, sobre aquilo que ele pensa do futebol. Sempre vai haver essa troca de informações. Mas não é uma questão que vai definir o resultado do jogo. O que vai definir são as atitudes dos atletas dentro de campo. Vamos aproveitar bem as oportunidades", disse Enderson.

Sobre se há vantagem do Flamengo por já ter dirigido o rival, Cristóvão Borges afirmou: ''Vantagem nenhuma. Não é desvantagem também porque acredito muito no grupo. E da atitude no jogo de ontem, num momento difícil, de pressão. Acho que a partir daí me deixou mais confiante. Estou confiante nessas coisas. Então, não tem vantagem. O que vai imperar é o equilíbrio. Na hora, quem estiver melhor e mais concentrado vai ficar mais forte, e isso pode ser decisivo.''

O último clássico entre as equipes terminou com goleada rubro-negra. Em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu fácil o Fluminense por 3 a 0, no Maracanã. Alecsandro, Jonas e Matheus Sávio marcaram os gols do confronto. Naquele jogo, antes da bola rolar, os jogadores protestaram contra a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ). Já no campo, Fred foi expulso ainda no primeiro tempo, fato que levou o atacante a fazer uma declaração que resultou em suspensão de dois jogos.

No histórico de confrontos, Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em 389 oportunidades. Houve 123 vitórias tricolores, 125 empates, e 141 triunfos rubro-negros. Ao todo, o Fluminense assinalou 522 gols, contra 573 do Flamengo.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma apenas um ponto em três jogos e está na zona de rebaixamento, em 17º. O Fluminense, por sua vez, tem quatro pontos e ocupa a 12ª posição.

Flamengo e Fluminense se enfrentam em busca de tranquilidade no Brasileirão. A má fase de ambos culminaram nas demissões dos dois treinadores: Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Drubscky. Com isso, Cristóvão Borges foi apresentado no Rubro-negro e fará a sua estreia justamente contra o seu ex-clube. No Fluminense, Enderson Moreira assumiu a equipe e estreou no empate sem gols contra o Corinthians, no Maracanã, na rodada passada.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Flamengo x Fluminense minuto a minuto, partida válida pela 4ª rodada do Brasileirão 2015, a ser disputada às 18h30, no Maracanã.