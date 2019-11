Fred marca duas vezes, quebra recorde e Fluminense vence Flamengo

Na noite deste domingo (31), no Maracanã, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 2 em um Fla-Flu muito emocionante. Com dois gols de Fred, que chegou a marca de maior artilheiro da história dos Brasileirão por pontos corridos, o Flu conquistou os três pontos e chegou a 7 pontos na competição, subindo para 9º lugar. Com a derrota, o Flamengo soma um ponto e ocupa a 18º posição, na zona do rebaixamento.

O primeiro tempo teve um pouco mais de equilibrio. O Fluminense dominou metade do tempo e conseguiu abrir 2 a 0 com gols de Fred, de pênalti, e gol contra de Pará. No fim da etapa, Alecsandro diminuiu e o Flamengo cresceu no jogo.

No segundo tempo, o Fluminense marcou um gol relâmpago logo no primeiro minuto com Fred de novo e ampliou para 3 a 1. Pouco depois, com a expulsão de Giovanni, o Flamengo dominou por mais de 40 minutos e terminou com 74% de posse de bola. Eduardo Da Silva descontou no fim para o rubro-negro mas não evitou a derrota.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (3), no Mineirão, às 22h (de Brasília). Já o Fluminense, recebe o Coritiba no Maracanã, às 16h.

Primeiro tempo eletrizante e Flu em vantagem

O primeiro tempo do Fla-Flu começou eletrizante. Desde o início do jogo o Flamengo mostrou que atacaria pela esquerda com Armero e o Fluminense jogaria no contra-ataque nas costas do lateral-esquerdo rubro-negro com Gerson. E foi assim que surgiu o primeiro gol do jogo logo aos sete minutos. Gerson cruzou para Vinícius na segunda trave e Pará derrubou o meia tricolor. O árbitro marcou pênalti que Fred converteu, chegando a marca de 106 gols no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, igualando Paulo Baier como maior artilheiro.

Com o gol de Fred, o Fluminense chamou mais ainda o Flamengo para o ataque, mas apesar disso era o Flu quem tinha mais posse de bola nos primeiros 20 minutos. Aos 20, Vinícius recebeu no meio-campo, viu Paulo Victor adiantado e arriscou, assustando o goleiro rubro-negro.

Aos 26 minutos foi a vez do Flamengo atacar. Canteros cobrou falta para área, a bola passou por todo mundo e por um pouco Wallace, que apareceu livre, não empatou o jogo. Aos 28, Alecsandro teve a oportunidade, mas Cavalieri fechou o ângulo do atacante e defendeu.

Pela direita o Fluminense chegou ao segundo gol. Renato recebeu de Gerson e cruzou para Fred na segunda trave, mas antes do camisa 9 finalizar o lateral-direito Pará desviou contra a própria rede e ampliou o placar para o Flu.

O Fluminense com a vantagem no placar recuou mais ainda e o Flamengo cresceu no jogo e chegou a marca de 71% de posse de bola até o intervalo. E diminuiu aos 36 minutos com Alecsandro em linda cabeçada no ângulo de Diego Cavalieri após boa jogada de Armero pela esquerda.

O Flamengo foi para a pressão. Aos 39, Paulinho recebeu na área, girou e finalizou, a bola desviou e foi para fora. Aos 46, Cáceres recebeu cruzamento de Éverton e cabeceou forte, mas Cavalieri segurou a vantagem do Flu.

Fred faz gol relâmpago, Flu fica com um a menos por 40 minutos e segura pressão

O segundo tempo começou ainda mais emocionante como terminou o primeiro tempo. Com um minuto, Gérson fez linda jogada na área do Flamengo e serviu Fred para ampliar o placar.

O cria de Xerém sentiu a virilha após a jogada do terceiro gol tricolor e deixou o campo aos 4 minutos para a entrada de Pierre. Um minuto depois, Giovanni terminou expulso após falta em Marcelo Cirino e o Fluminense ficou com um a menos logo no começo da etapa final, se retrancando mais ainda.

Com o Fluminense com um a menos e recuado, Cristóvão Borges sacou Pará e colocou Gabriel, e o Flamengo ficou mais ofensivo ainda. Aos 10 minutos, Paulinho arriscou de fora da área e mandou para fora.

O Flamengo tinha 72% da posse de bola e o Fluminense suportava a pressão. Uma das poucas oportunidades do Tricolor no jogo veio aos 24 minutos. Após cobrança de falta, Gum desviou de cabeça e quase surpreendeu.

Aos 25 minutos, Éverton acertou o travessão, mas o assistente assinalou impedimento na jogada. O lance só animou mais o Flamengo que aos 30 minutos chegou com perigo novamente. Falta cobrada na área do Flu, Cáceres escorou de cabeça e Éverton na pequena área cabeceou fraco em cima de Cavalieri.

Aos 34 minutos o Fluminense assustou em contra-ataque novamente. Fred serviu Wellington Silva que chutou por cima. Depois disso, só deu Flamengo até o fim. Eduardo Da Silva entrou aos 37 minutos e aos 40 recebeu cruzamento de Cirino e diminuiu para o rubro-negro. No fim do jogo o clima esquentou e Cáceres terminou expulso. O Flu suportou o abafa e levou os três pontos.