Resultado Brasil Sub-20 x Nigéria Sub-20 2015 (4-2)

O quarto gol brasileiro, após frango do goleiro nigeriano.

Confira o gol de Boschillia, virando o jogo novamente para o Brasil.

93' Sem tempo pra mais nada, o árbitro termmina o jogo na Nova Zelândia.

92' Último minuto de jogo.

91' TROCA O BRASIL: Jajá entra no lugar de Judivan.

90' Mais três minutos.

89' Vamos ficar por conta dos acréscimos do árbitro.

88' GODWIN QUASE DESCONTA! Muhammed chuta cruzado, o atacante fecha pelo meio, mas manda por cima do gol.

87' Gabriel Jesus arrancou pela esquerda, mas adiantou demais a bola e Enaholo ficou com ela.

86' Reta final de partida. Brasil vai estreando com vitória.

85' Enaholo, agora sim, seguro.

84' JUDIVAN, TRAVADO! Contra ataque gigante, gabriel jesus tocou pro centro avante sair de frente para o gol e a zaga afastar, quase marcando contra.

83' Brasil consegue o gol para tranquilizar a partida e sacramentar a vitória. Time nigeriano comecava a pressionar.

82' JUDIVAN, NUM FRANGAAAAAAAAAAAAAAAÇO DO GOLEIRO! Boschillia dominou, girou, chutou cruzado fraco, para fácil defesa do arqueiro, mas ele soltou por baixos das pernas e Judivan assinala seu segundo gol.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRAAAASIIIIIIIIIIL!

80' Lucão aparece para recuperar na hora certa.

79' Muhammed manda na área, mas nas mãos do goleiro.

78' Brasil é pressionado e não consegue sair da defesa.

77' Matthew teve a chance do empate mas isolou o chute.

76' TROCA O BRASIL: Sai Marcos Guilherme e Malcom vem aí.

75' Jean agora quase é surpreendido. Zaga foi afastar, bateu no Alef e quase sobra pra Godwin.

74' TROCA A NIGERIA: Sokari entra e sai Iheanacho.

73' MUDA A NIGÉRIA: Sai Yahaya e entra Godwin.

72' YAHAYA DESPERDIÇA! Cruzamento da esquerda, o atacante subiu livre, meteu no contra pé de Jean e a zaga afastou.

71' Brasil começa a jogar bonito, envolvendo o time africano e de forma objetiva.

70' LINDO LANCE, JUDIVAN! Atacante aplica sequencia de três chapéus pra cima da marcação.

69' Brasil aperta a marcação no campo de ataque e dificulda saída rival.

68' Time nigeriano começa a perder a cabeça e não encontra mais espaços ao ataque.

67' Agora o jogo fica parado pois Marlon está no chão sentindo.

66' Tirou a marcação.

65' MUSTAPHA TOMA CARTÃO. Gabriel Jesus dançou pela direita e sofreu falta pesada.

64' Na cobrança, a zaga tira.

63' O baixinho Marcos Guilherme começa a aparecer mais no jogo e arruma um escanteio para o Brasil.

62' Outra roubada de bola no campo de ataque e quase Marcos Guilherme novamente surge na cara do gol.

61' MARCOS GUILHERME PEEEEEERDEEEEEU! Roubada de bola de Judivan, passe no meio para Boschillia, que abriu na canhota para Marcos Guilherme, que buscou o tapa de efeito, mas mandou fora.

60' Jogo sensacional, apesar dos buracos defensivos demonstradas pelas equipes. Muita velocidade e habilidade.

59' BOSCHILLIA! VIRADA! Recebeu na meia direita, trouxa pra perna esquerda e de muito longe arriscou. A bola foi rasante rasteira, sem muita força, o goleiro fez o golpe de vista, ela pegou no pé da trave e morreu no outro canto.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRASIL!

57' MARLON, CARTÃO AMARELO. Dividida por cima do zagueiro e cartão bem dado.

56' JOÃO PEDRO, QUE VACILO! Lateral passou como quis pela marcação, entrou sozinho, mas demorou uma eternidade para finalizar a jogada e quando chutou ao gol, a zaga fechou o ângulo.

55' MARLON, PRA FORA! Saída errada do goleiro nigeriano e o zagueiro quase vira o placar.

54' Judivan busca o cuzamento da direita e arruma um escanteio.

53' Jogo segue intenso, com espaços, mas as defesas se prevalecem contra os ataques.

52' E as faltas duras também aparecem em maior número.

51' Começa a chover no estádio e o jogo que já é rápido, promete mais.

50' Tudo bem com os jogadores, a bola volta a rolar.

49' Divivida forte entre Judivan e o goleiro da Nigéria. Ambos no chão.

48' Brasil perde grande contra ataque, 4 contra 2, mas o passe de Judivan sai forte demais.

47' No escanteio, Alef afasta o perigo.

46' JEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN ESPAAAAALMA! Saída rápida pelo meio e Awoniyi chuta pra defesa do brasileiro.

45' Mexe na bola, o Brasil e recomeça o jogo.

Vai chegando o segundo tempo e o Brasil muda. Boschillia entra e sai Andreas Pereira.

O segundo gol, com ótimo passe de Gabriel Jesus.

Veja o primeiro gol brasileiro, com Gabriel Jesus.

45' E encima do tempo, termina a primeira etapa. Que jogo! Brasil 2 x 2 Nigéria.

44' Equipes trocam passes e parecem esperar o intervalo.

43' Marcos Guilherme tenta jogada individual, mas fica no meio da marcação africana.

42' GABRIEL JESUS, AMARELO. Carrinho forte na dividida e toma o cartão.

41' Reta final da primeira etapa.

40' QUE SUSTO! Alef subiu mais do que a zaga, mas mandou pra fora.

39' Andreas de novo, dessa vez pela esquerda, arruma um escanteio ao Brasil.

38' Andreas faz bom giro, mas o passe final, não sai.

37' PERDEU O GOL A NIGÉRIA! Yheanacho apareceu sozinho pela esquerda, mas preferiu tocar pra trás, ao chutar, e zaga afasta.

36' Yahaya e Gabriel Jesus, destaques da partida.

35' Jogo sensacional! Equipes tem espaços e aproveitam bem, com muita velocidade e categoria.

34' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM GOLAAAAAAAAAAAAAÇO DE JUDIVAN! Lateral cobrado por João Pedro, Gabriel Jesus dominou, protegeu e tocou de calcanhar, entre as pernas da marcação, deixando Judivan livre pra empatar!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRASIL!

32' ISAAC PERDEU! Awoniyi lancçou o companheiro entre a zaga, driblou Jean mas mandou pra fora! Sorte brasileira.

31' Outro lançamento nas costas de João Pedro, mas a arbitragem marcou impedimento.

30' Brasil joga com uma linha defensiva muito alta e atuando em linha. Toda hora tem um jogador brasileiro pra dar condição aos atacantes da Nigéria.

29' Lucão recupera no círculo central, arrisca o chute e a bola assusta o arqueiro da Nigéria.

28' YAHAYA, QUE CONTRA ATAQUE! Após cruzamento da direta, o goleiro defendeu, soltou para Niddi, que mandou para Isaac, soltando rápido para Yahaya avançar, cortar para o pé direito e tirar de Jean. Virada na partida.

27' GOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA!

26' A zaga tira sem dificuldades.

25' Gabriel Jesus pega pesado e comete falta frontal ao gol nacional.

24' Bagunça na área nigeriana, mas o juíz já parava o lance marcando falta no goleiro.

23' Marcação pressão brasileira impõe dificuldades ao time africano, mas quando eles escapam, levam perigo.

22' Brasil ataca muito bem com João Pedro, mas sofre pelo mesmo setor, com Yahaya. Marcos Guilherme sumido do jogo.

21' Outra vez a dupla Isaac e Yahaya. Jean sai bem do gol.

20' Yahaya ia saindo na cara do gol brasileiro. Mas foi marcado impedimento no lance.

19' ENAHOLO, SAAAAAAAAAAALVA! Judivan manda um torpedo, o goleiro espalma e no rebote, Marcos Guilherme cabeceou fraco para defesa do goleiro, de novo.

18' NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAVEEEE! Judivan cabeceia, a bola explode na trave e na sequencia a bola fica pipocando na área até ser tirada.

17' ESPAAAAAAAAAALMA ENAHOLO! Andreas Pereira mandou com veneno e o arqueiro africano manda pra escanteio.

16' Judivan sofre falta frontal ao gol de Enaholo.

15' Yheanacho sempre levando perigo pela esquerda, nas costas de João Pedro. Quase consegue a jogada.

14' Lançamento longo e Jean sai bem do gol.

13' Intensidade e muita velocidade. É quase um ataque x ataque na partida.

12' O jogo não para um minuto! Novamente o time brasileiro tentou o ataque, mas Andreas Pereira errou o passe final.

11' E UM GOLAÇO DE ISAAC! Lançamento de letra de Yahaya, Isaac recebeu livre, driblou Jean e empatou o jogo. Tudo igual.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA!

9' NAAAAAAAAAAAAAA TRAAAAAAAAAAAAAAAAVEEEEEE! Chute colocado de Mathew e a bola caprichosamente pegou na trave. Na volta, Jean salvou o cruzamento.

8' QUE SUSTO GOLEIRÃO! João Pedro cruzou na área e o arqueiro nigeiriano pegou, largou e quase entrega a bola no pé de Judivan.

7' Jogo começa muito intenso com as equipes atacando e encontrando espaços. Agradável começo.

6' Awoniyi apareceu livre pelo meio, mas a arbitragem parou marcando impedimento.

5' Gabriel Jesus em mais um bom ataque, quase amplia. Dividida com a zaga fica melhor para o time africano.

4' GABRIEL JESUS, PRA COMEÇAR COM O PÉ DIREITO! Ultrapassagem de João Pedro pela direita, cruzamento pra trás e o jovem palmeirense chuta mascado, mas o suficiente para matar o goleiro e abrir o placar!

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DOOOOOOO BRAAAAAAAAAAASIIIIIIIIL!

2' Nigéria com: Enaholo; Muhammed, Mustapha, Niddi, Bello; Mathew, Yahaya, Ifeany; Awoniyi, Iheanacho, Isaac.

1' Brasil com: Jean; João Pedro, Lucão, Marlon, Jorge; Danilo, Judivan, Alef, Andreas Pereira; Marcos Guilherme e Gabriel Jesus.

0' Autoriza o árbitro. Começa a Copa do Mundo para o Brasil.

Nigéria todo de verde. Camisas, calções e meias da mesma cor.

Brasil com o uniforme tradicional. Camisa amarela, calção azul e meias brancas.

O trio de arbitragem vem da Itália. Danielle Orsatto é o juíz.

Hino do Brasil sendo tocado.

Equipes perfiladas. Hino Nacional da Nigéria.

O público é quase inexistente. O futebol não é uma paixão local.

No torneio de 2013, Jesé, Quinteros e Harry Kane, participaram e hoje brilham no futebol europeu.

Outros nomes campeões em 2011: Dudu, Phillipe Coutinho, Willian José.

Com 6 títulos, a Argentina é a maior vencedora da Copa do Mundo Sub-20.

Na última edição, conquistada pela França, Raphael Varane e Paul Pogba foram os destaques do time europeu para a conquista inédita.

No último título brasileiro, Henrique foi o destaque do brasil, sendo o Chuteira de Ouro do torneio.

Outros jogadores que já fizeram sucesso no torneio foram Lionel Messi e Sergio Aguero, pela Argentina e Paul Pogba, da França.

A maior estrela do futebol nacional ultimamente, não participou desse torneio. Na época do torneio, o Santos de Neymar, estava no mata mata da Libertadores 2011, título conquistado naquele ano.

A Seleção Brasileira também é penta campeão mundial Sub-20. O último título foi em 2011, numa equipe que continha nomes como Oscar e Lucas.

O Brasil terá no elenco, o jovem Gabriel Jesus, apenas 18 anos e uma das maiores joias do futebol brasileiro.

A partir das 22 horas, horário de Brasília, a bola rola na Copa do mundo Sub-20 e você acompanha todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil.

FIQUE DE OLHO Brasil x Nigéria 2015: Taiwo Awoniyi, atacante: da base do Porto, o alto e muito habilidoso jogador é a principal esperança do time africano. É tratado como uma joia na Europa.

FIQUE DE OLHO Brasil x Nigéria: Marcos Guilherme, atacante: o camisa 10 do Atlético PR é rápido, habilidoso e utiliza muito bem as duas pernas. Será o cérebro da equipe.

Veja o nosso Pré Jogo especial com todos os detalhes dessa partida: Seleção Brasileira inicia caminhada pelo sexto título do Mundial Sub-20 diante da Nigéria

A Nigéria tem esperanças que seus melhores jogadores, como Taiwo Awoniyi e Chidera Ezeh, ambos do Porto, e Iheanacho, da base do Manchester City, apareçam para levar a equipe para a próxima fase.

Apesar de todos esses problemas, é a camisa amarela que está do outro lado e sempre entrará como favorito nos torneios. Será a primeira competição oficial, desde a fatídica derrota contra a Alemanha, no ano passado.

Sem poder com bons valores do futebol europeu, como o meia Rafinha, do Barcelona, e com a saída de Kennedy, do Fluminense, após divergências, o Brasil terá dificuldades, com uma equipe pesada e que poucas vezes atuaram juntos.

O time nacional mudou de técnico recentemente. Alexandre Gallo era o comandante da equipe e após o péssimo Sul-americano no ano passado, a CBF trocou e colocou Rogério Micale como treinador.

A bela cidade de New Plymounth, na Nova Zelândia, receberá o primeiro jogo da Seleção.

As equipes estão no Grupo E, ao lado de Coréia do Norte e Hungria. Avançam os primeiros colocados dos grupos e os quatro melhores segundos de cada chave.

A equipe africana busca surpreender. Finalista por duas vezes, o selecionado nigeriano coloca como meta, chegar no mata-mata. Sem nomes de importância no mercado mundial, terá em Taiwo Awoniyi, do Porto, de Portugal, a referência no ataque.

Brasil vai em busca da sexta conquista no torneio. Seleção que ja teve nomes como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Oscar e Dida, contará com alguns nomes importantes em suas equipes, como Marcos Guilherme, Malcom e Marlon.

Todos os detalhes da partida você acompanha aqui com a gente, com o melhor tempo real , minuto a minuto. Brasil x Nigéria em todas as suas emoções.

E teremos Brasil em campo! A estreia da Seleção Brasileira no torneio, enfrentando a Nigéria, na cidade de New Plymouth, na Nova Zelândia.

Amigos da VAVEL Brasil, boa noite! A partir de agora, vamos abrindo a melhor transmissão da internet brasileira com a Copa do Mundo Sub-20.