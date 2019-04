Sandro Meira Ricci relata ofensas de dirigentes do Flamengo no Fla-Flu

Parece que a diretoria do Flamengo não gostou da arbitragem de Sandro Meira Ricci no Maracanã. O árbitro do clássico carioca entre Flamengo e Fluminense relatou na súmula que foi ofendido por Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, e Rodrigo Caetano, diretor de futebol, também do rubro-negro carioca.

Segundo o catarinense, as primeiras ironias vieram no intervalo de jogo, quando a equipe de arbitragem estava indo para os vestiários. Na chamada zona mista, os dirigentes mostraram revolta.

"Você veio da Federação do Rio?", teria ironizado Caetano.

"Você veio contratado pelo Rubinho?", completou Bandeira de Mello, se referindo a Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ).

O episódio voltou a acontecer ao final da partida. O presidente do Flamengo ficou visivelmente irritado com a arbitragem polêmica e atacou novamente: "Bando de ladrões, tem que apitar no Rio de Janeiro", teria dito.

A maior reclamação dos rubro-negros foi em relação ao pênalti questionável marcado no primeiro tempo ainda, em lance que Pará e Vinicius disputaram uma jogada na área rubro-negra, mas as reclamações vieram ao longo dos 90 minutos em outros lances. Os flamenguistas foram derrotas pelo rival nesse domingo (31), por 3 a 2.