Fortaleza bate Cuiabá com dois de gols Pio e segue invicto na Série C

partida válida pela terceira rodada da primeira fase do campeonato brasileiro série c, realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Nesta segunda-feira (1º), Cuiabá e Fortaleza fecharam a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C, na Arena Pantanal. Dominando do início ao fim, os cearenses venceram por 3 a 1 e chegaram a terceira vitória em três jogos na competição. Pio, duas vezes, e Lúcio Maranhão marcaram para o tricolor, enquanto Alex Willian fez o do Dourado.

Com o resultado, o Fortaleza segue invicto e líder do Grupo A com nove pontos, dois a mais que o segundo, Salgueiro. Já o Cuiaba fica na sétima colocação, com apenas três pontos.

Na próxima rodada, quarta da competição, o Cuiabá vai até a Paraíba, onde enfrenta o Botafogo, no domingo (7), às 19h. No mesmo dia e horário, o Fortaleza volta para a Arena Castelão, onde encara o ASA, buscando seguir invictos antes da pausa para a Copa América.

Em primeiro tempo morno, Pio marca golaço de falta e deixa Fortaleza na frente

O jogo começou com um pouco de sonolência pelos dois lados. Ambos os times estavam se estudando bastante, mas o Cuiabá era quem ensaiava uma certa pressão. Mas as primeiras duas boas chances do jogo foi do Fortaleza, quando Pio arriscou de fora da área e André Luís fez uma ótima defesa. No rebote, a bola sobrou para Maranhão, que pegou de primeira e o goleiro dos donos da casa fez mais uma ótima defesa.

E na terceira chance, o tricolor do Pici abriu o placar. Lúcio Maranhão recebeu passa na direita, tentou puxar para o meio, mas foi parado com falta. Na cobrança foi o volante Pio, que colocou muito bem, no ângulo, e abriu o placar na Arena Pantanal: 1 a 0 Fortaleza.

Com bem mais da metade da primeira etapa já jogada, o Cuiabá só veio assustar aos 30 minutos em cobrança de falta, quando Geovane Faria cobrou, mas Erivelton fez a defesa tranquila. O Fortaleza estava muito bem postado defensivamente, saindo, após fazer o gol, apenas nos contra-ataques, buscando a velocidade, principalmente, de Maranhão.

Aos 41, quase que Pio marcou mais uma vez em cobrança de falta, mas a bola passou por cima. No lance seguinte, em mais uma cobrança de falta, Wanderson cobrou na trave. No rebote, Tinga pegou de primeira, mas André Luís fez um verdadeiro milagre, evitando o segundo gol tricolor. Após estes dois lances, o primeiro tempo acabou com o triunfo tricolor por 1 a 0.

Segundo tempo movimentado, três gols e vitória tricolor

O segundo tempo começou com pressão dos visitantes, que chegaram logo aos 2 minutos, quando Maranhão recebeu esquerda, cortou para o meio e colocou, mas a bola passou por cima do gol de André Luís. Dois minutos depois, Daniel Sobralense acionou muito bem Tinga pela direita, que podia ter finalizado, mas tentou o cruzamento e a zaga do Cuiabá afastou.

A primeira chance do Cuiabá no jogo finalmente aconteceu, quando Nino Guerreiro cruzou para Raphael Luz, que cabeceou, mas a bola foi pela linha de fundo. Os donos da casa começavam a gostar mais da partida naquele momento.

E o Cuiabá chegou ao empate, e da mesma forma a qual o Fortaleza havia aberto placar, quando, em cobrança de falta, Alex Willian, que havia entrado na segunda etapa, cobrou falta com perfeição, no canto de Erivélton, empatando o jogo na Arena Pantanal: 1 a 1. Jogo era bom na segunda etapa.

E não deu nem tempo de comemorar. Aos 17, a zaga do Cuiabá tentou afastar, mas o meio de campo do Fortaleza rebateu e a bola chegou em Lúcio Maranhão, que dominou na entrada da área e finalizou perfeitamente, no cantinho, sem chances para André Luís. Fortaleza na frente mais uma vez: 2 a 1. E o Fortaleza chegou ao terceiro gol minutos depois.

O Fortaleza chegou mais uma vez à frente, dessa vez pela direita com Lúcio Maranhão, que tentou finalizar, mas foi travado. A bola sobrou para Pio, que driblou o defensor, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti para o Fortaleza. Na cobrança foi o próprio Pio, que soltou uma bomba no meio do gol e ampliou a vantagem tricolor na Arena Pantanal: 3 a 1.

As duas equipes alternaram alguns bons momentos nos minutos finais da partida, mas o Fortaleza se fechou muito bem e garantiu seu terceiro triunfo em três jogos no campeonato.