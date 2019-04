Lateral Lucas Farias é apresentado oficialmente no Náutico para sequência da Série B

O Náutico apresentou, na tarde desta segunda-feira (01), seu novo reforço para compor a lateral-direita da equipe. O jogador Lucas Farias, de 20 anos, vê no clube alvirrubro uma oportunidade para ganhar experiência, rotatividade e ritmo de jogo na temporada. Revelado nas categorias de base do São Paulo e com passagens nas seleções inferiores do Brasil, o atleta concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube após ser oficialmente apresentado.

Por ter antepassados nascidos no estado da Bahia, Lucas Farias afirmou conhecer bem o Nordeste, além de conhecer a importância e o peso do Náutico nos cenários estadual, regional e nacional. “Espero corresponder bem às expectativas. Minha família inteira é baiana e conheço bem o Nordeste. O Náutico é um grande clube e quero fazer um bom trabalho aqui no Náutico conquistando o título da Série B”, disse.

O lateral foi revelado nas categorias de base do São Paulo, mas, diferente de outros companheiros, como Rodrigo Caio e Ademilson, não teve continuidade e promoção na equipe principal do clube paulista. Assim, a diretoria tricolor se viu obrigada a negociar o atleta, uma vez que Lucas Farias não se encaixa va mais nos requisitos para disputar competições nacionais da base, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Sub-17 ou Sub-20.

Em 2014, o jogador foi emprestado ao Boa Esporte, mas atuou apenas uma vez como titular na equipe mineira. Embora tenha jogado pouco, Lucas Farias afirmou que essa partida lhe trouxe uma noção de como é jogar a competição, conhecida por seu equilíbrio e disputa até o fim. Ainda que tenha entrado em campo oficialmente no final da temporada passada, o atleta garante ter condições físicas para ajudar o Timbu no Brasileiro.

“Esse ano eu tenho mais expectativa de jogar do que o ano passado. Espero fazer um bom trabalho. Quero agregar valor a esse time que já tem bastante qualidade. Minha característica principal é atacar. Com o tempo, tenho evoluído na marcação, mas sempre fui muito bem no apoio ofensivo”, concluiu Lucas Farias.

O jogador vai disputar posição com Gil Mineiro, que teve sua apresentação adiada, e com Guilherme, atual titular do setor. Com o apoio ao ataque como principal característica, Lucas Farias espera obter a titularidade.