Resultado Avaí 1x3 Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2015

E com isso encerramos o nosso tempo real de Avaí 1 x 4 Atlético-MG. Uma Boa Noite a todos.

Jogos das 22h encerrados: Grêmio 3 x 1 Corinthians / Cruzeiro 1 x 0 Flamengo

Já o Avaí caiu para a 10ª posição com 7 pontos. A equipe avaiana irá ao Serra Dourada enfrentar o Goiás, também no Sábado às 18h30min.

Com o resultado, o Atlético-MG pula para a 3ª colocação com 10 pontos. Na próxima rodada o Galo enfrenta o Cruzeiro, Sábado às 18h30min.

ACABA A PARTIDA NA RESSACADA! O ATLÉTICO-MG GOLEIA O AVAÍ FORA DE CASA!

45' Dois minutos de acréscimos

43' Jogo vai chegando ao fim com o Avaí tentando diminuir o placar.

33' Tem gol no Mineirão: Manoel abre o placar para o Cruzeiro. Cruzeiro 1 x 0 Flamengo

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! CARLOS É O NOME DA FERA! Virou goleada! Rafael Carioca enfiou uma linda bola para Maicosuel, em posição legal, que rolou para o meio e o Carlos só teve o trabalho de empurrar para as redes, e marcar seu segundo gol.

29' Alteração no Atlético-MG: Sai: Giovanni Augusto/ Entra: Dodô

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! ANDRÉ LIMA É O NOME DA FERA! Cruzamento para a área do Atlético, André Lima suubiu mais alto que todo mundo e cabeceiou para o fundo do gol. O Avaí diminui.

25' Amarelo para Maicosuel do Atlético-MG.

23' Alteração no Atlético-MG: Sai: Luan/ Entra: Maicosuel

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! LUCAS PRATTO É O NOME DA FERA! Linda bola de Luan para Patric, que livre cruzou para Lucas Pratto, que antecipou ao goleiro Vagner e marcou o terceiro.

20' Alteração no Avaí: Sai: Renan/ Entra: André Lima

17' Público presente: 7.101 torcedores / Renda: R$102.460,00

15' Alteração no Atlético: Sai: Thiago Ribeiro/ Entra: Leandro Donizete

14' Leandro Donizete vem aí

10' Amarelo para Rafael Carioca do Atlético-MG

5' VAGNER! Bola levantada de Thiago Ribeiro para Patric, sozinho, raspar de cabeça e obrigar o goleiro da equipe da casa à fazer uma grande defesa.

0' Avaí voltou com alteração: Sai: Hugo/ Entra: Roberto

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

E no fim do clássico paulista, mais uma virada! Rogério Ceni cobrando pênalti! São Paulo 3 x 2 Santos

Atlético teve amplo domínio da partida e perdeu no mínimo, duas chances claríssimas de gol.

INTERVALO DE PARTIDA NA RESSACADA!

45' Dois minutos de acréscimos.

40' I-NA-CRE-DI-TÁ-VEL!!!!!!! Lucas Pratto deixou a defesa do Avaí para trás, passou pelo goleiro Vagner, e com o gol aberto chutou para fora. Inacreditável o gol perdido pelo argentino.

38' Mais um gol na Arena do Grêmio! Luan amplia para o tricolor gaúcho! Grêmio 3 x 1 Corinthians

37' Amarelo para Leonardo Silva do Atlético-MG

36' INACREDITÁVEL! Cruzamento para a área do Avaí, a bola passou por Carlos e Pratto e sobrou para Giovanni Augusto que perdeu o gol de maneira inacreditável.

30' Carlos caído sentindo o joelho direito, após entrada muito dura de Renan.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! GOL CONTRA DE ANTÔNIO CARLOS! Chute de Thiago Ribeiro após escanteio cobrado por Luan, Vagner espalma, a bola bate na coxa do zagueiro Antônio Carlos e entra. Infelicidade do zagueiro avaiano. O Galo amplia.

22' E tem mais gol na Arena do Grêmio! Mendoza diminui para o Corinthians! Grêmio 2 x 1 Corinthians

19' Avaí ensaia uma pressão mas esbarra nos erros de passe. Tem escanteio a seu favor agora.

14' Mais um gol no Morumbi! Paulo Miranda empata para o São Paulo! São Paulo 2 x 2 Santos

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! CARLOS É O NOME DA FERA! Carlos aproveita rebote de uma boa defesa do Vagner na finalização do Giovanni Augusto, e estufa a rede do Avaí. Placar aberto na Ressacada.

11' Tem gol no Morumbi! Ricardo Oliveira vira para o Santos no clássico! É o 100º gol do Brasileirão 2015. São Paulo 1 x 2 Santos

9' Bom chute de Hugo, para uma defesa em dois tempos do Victor

5' Jogo muito estudado pelas duas equipes. Atlético tem mais a posse de bola

4' E tem outro gol na Arena do Grêmio! Marcelo Oliveira amplia! Grêmio 2 x 0 Corinthians

3' E já tem gol na Arena do Grêmio! Giuliano abre o placar! Grêmio 1 x 0 Corinthians

BOLA ROLANDO! COMEÇA AVAÍ X ATLÉTICO-MG

Vai começar a partida na Ressacada!

Hino do Estado de Santa Catarina e Hino Nacional Brasileiro sendo executados na Ressacada.

Equipes em campo!

No Morumbi: Ricardo Oliveira empata o clássico paulista! São Paulo 1 x 1 Santos

AVAÍ CONFIRMADO! Gilson Kleina manda a campo o seguinte time: Vágner; Nino Paraíba, Jéci, Antônio Carlos e Romário; Renan, Eduardo Neto, Pablo e Marquinhos; Hugo e Anderson Lopes.

ATLÉTICO-MG CONFIRMADO! Levir Culpi manda a campo o segunte time: Victor; Patric, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Rafael Carioca, Giovanni Augusto, Carlos, Luan e Thiago Ribeiro; Lucas Pratto.

Tem gol no clássico paulista: Michel Bastos de falta! São Paulo 1 x 0 Santos

Com os resultados dos jogos das 19h30min, nem Avaí nem o Atlético-MG conseguirão alcançar a lidernaça, caso haja vencedor.

Outros jogos em andamento: Chapecoense 2 x 0 Joinville / Atléetico-PR 1 x 0 Figueirense / São Paulo 0 x 0 Santos

Em São Januário, Borges marca. Ponte Preta 3 x 0 Vasco da Gama.

Na última roada, Leonardo Silva realizou seu jogo de número 100 com a camisa do Atlético-MG.

O Atlético-MG encerra preparativos e Levir Culpi modifica time titular para jogo com Avaí

A partida Avaí x Atlético-MG o vivo desta noite será comandada pelo árbitro Pablo dos Santos Alves, auxiliado por Luis Filipe Gonçalves Correa e Márcio Freire Lopes.

Já o Atlético-MG de Levir Culpi tem a provável escalação composta por Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto e Luan; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

O Avaí de Gilson Kleina deve ir a campo com Vagner; Nino Paraíba, Jéci, Emerson e Romário; Renan, Eduardo Neto, Pablo e Roberto; Hugo e Anderson Lopes.

A partida terá início às 22, na Ressacada, com transmissão em tempo real da VAVEL Brasil!

Atlético-MG visita Avaí de olho em vaga no G-4.

O estádio da Ressacada palco da partida de hoje tem capacidade para 17.537 torcedores, mas deve receber um público abaixo das 10.000 pessoas hooje.

O Atlético-MG por sua vez não poderá contar com o meia Dátolo e o atacante Guilherme que ficaram em Belo Horizonte.

O Avaí também não contará com Renan Oliveira e Emerson por força contratual, já que ambos eram jogadores do Atlético-MG.

Na segunda-feira, o Avaí perdeu o volante Eduardo Costa suspenso por 5 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por causa de uma agressão contra o treinador do Figueirense, Argel Fucks, após a derrota e eliminação do Avaí para o maior rival na Copa do Brasil.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Avaí: Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG. Atacante, que completa 27 anos nesta quinta-feira, é a grande esperança de gols do ataque atleticano. (Foto: Divulgação)

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Avaí: Marquinhos, meia do Avaí, que é a grande esperança da equipe catarinense no Brasileirão, e irá à campo após a equipe da casa conseguir o efeito suspensivo do meia na noite de terça-feira. (Foto: Cristiano Estrela/Agencia RBS)

Gilson Kleina, técnico do Avaí, disse que vê o clube maduro e pede uma ambição na primeira divisão, mas com 'pés no chão': "A gente vai manter o que vem fazendo. Vamos continuar com os pés no chão, mas temos que ter uma ambição no campeonato. Série A não existe refresco, precisamos superar obstáculos, mas impondo nossa atitude. A gente fica satisfeito com a confiança e a maturidade da equipe. Depois de uma vitória sobre o Coritiba, como foi, você tem que valorizar. Te diferencia no critério, faz você subir na tabela. E se não conseguirmos vencer, temos que somar. No Avaí trabalhamos com essa ambição".

.Na década de 90, a grande goleada da história do duelo entre Atlético-MG e Avaí foi aplicada justamente pelo time mineiro. O duelo foi válido pela Copa do Brasil de 1998 na Ressacada, e terminou em 5 a 1 para o Atlético-MG.

O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2011, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória do Atlético-MG por 2 a 0, na Arena do Jacaré. Veja como foi:

Favorito no jogo de logo mais, o Atlético-MG tem retrospecto favorável na história do confronto. Ao todo foram 13 jogos entre as duas equipes, com 8 vitórias do Galo, 4 empates e apenas uma vitória do Avaí.

Na rodada passada, o Atlético-MG goleou o Vasco da Gama, no Independência, por 3 a 0. Veja como foi a partida com destaque para Thiago Ribeiro, aqui.

O Atlético-MG tem a mesma campanha do Avaí, só que está na 5ª posição, com os mesmo 7 pontos da equipe catarinense.

Na última rodada, o Avaí venceu o Coritiba, fora de casa, por 2 a 1. Leia como foi a partida aqui.

O Avaí, que joga em casa, ocupa a 7ª colocação no campeonato com 7 pontos ganhos, sendo 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

19:45 Boa noite leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora Avaí x Atlético-MG, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, partida a ser disputada às 22h, na Ressacada.