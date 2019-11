Resultado Cruzeiro x Flamengo no Brasileiro 2015 (1-0)

Encerramos por aqui a transmissão de Cruzeiro 1x0 Flamengo. Agradecemos a quem acompanhou e desejamos uma boa noite a todos. Fiquem ligados no nosso site para conferir o pós-jogo e as repercussões da partida

Na próxima rodada, o Cruzeiro fará o clássico com o Atlético-MG, no sábado (6), no Independência, às 18h30. No mesmo dia e horário, o Flamengo receberá a Chapecoense no Maracanã

O gol de Manoel garantiu a vitória ao Cruzeiro sobre o Flamengo por 1 a 0. Veja como foi

48' FINAL DE JOGO

46' Cartão amarelo para Luiz Antônio, do Flamengo! Fez falta forte em Alisson

45' Teremos mais 3 minutos de acréscimo

43' Cartão amarelo para Fábio, do Cruzeiro! Por reclamação

39' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Marcio Araújo; ENTRA: Eduardo da Silva

38' Público presente no Mineirão: 13.309 torcedores

34' SALVA, FÁBIO!!! Luiz Antônio cobra escanteio, Gabriel cabeceia e o goleiro do Cruzeiro faz grande defesa

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!! Mayke cobra escanteio com perfeição e Manoel, livre, desvia de cabeça para as redes.

27' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO. SAI: Leandro Damião; ENTRA: Henrique Dourado

25' Paulinho recebe de Everton, gira e bate por cima do gol, sem perigo

23' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO. SAI: Willian; ENTRA: Allano

22' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Marcelo Cirino; ENTRA: Gabriel

18' UUUUUUUHHHHH!!! Luiz Antônio cobra novo escanteio e Samir consegue tocar de cabeça, mas manda por cima do gol

17' Luiz Antônio cobra escanteio e Jonas desvia de cabeça, mas pra fora

14' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO. SAI: Gabriel Xavier; ENTRA: Alisson

11' QUAAAAAASE, CRUZEIRO!!!! Mayke cruza, Wallace afasta mal e Willian pega de primeira, mas a bola sai à direita do gol, com muito perigo

10' UUUUUUUHHHH!!! Luiz Antônio cobra falta rasteira e manda na rede pelo lado de fora, assustando Fábio

9' Cartão amarelo para Bruno Rodrigo, do Cruzeiro! Fez falta forte em Marcelo Cirino

7' Jogo segue com muitos erros de passe e ataques sem sequencia

1' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Anderson Pico; ENTRA: Luiz Antônio

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

ANÁLISE: Primeiro tempo com muitos erros de passe por parte de Cruzeiro e Flamengo. O time mineiro teve mais posse de bola e criou as melhores chances, mas parou em Paulo Victor. Já o Rubro-negro não obrigou Fábio a fazer nenhuma defesa e teve bastante dificuldade para criar jogadas no ataque,

48' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO

43' Teremos 3 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo

38' Marquinhos faz bom cruzamento e encontra Willian mas o atacante desvia de cabeça por cima do gol

35' Marquinhos arrisca de fora da área e manda sem perigo para fora

33' PAULO VICTOR!!!! Após erro de Samir, o goleiro do Flamengo aparece e salva o time mais duas vezes em chances de Marquinhos e Leandro Damião.

32' QUAAAAAAASE, CRUZEIRO!!!! Henrique aproveita sobra e manda um foguete de fora da área, mas Paulo Victor espalma bonito e evita o gol

31' Cartão amarelo para Everton, do Flamengo! Tocou com a mão na bola

30' Jogo fica feio no Mineirão. Muitos lançamentos e passes errados

27' Cartão amarelo para Alecsandro, do Flamengo! Parou contra-ataque com falta.

23' Alecsandro tenta chute de longe e manda pra longe do gol

21' Pará recebe de Marcelo Cirino, tenta cruzar e manda pela linha de fundo

20' Willian ganha fácil de Anderson Pico e bate pro gol de fora da área, mas Paulo Victor encaixa

16' Cruzeiro tem mais posse de bola, mas Flamengo chegou com mais perigo ao ataque até o momento

11' Bola volta a rolar

9' Wallace se choca com Leandro Damião e sofre corte no rosto. Jogo fica parado

7' Everton cobra falta pra área, mas a bola vai nas mãos de Fábio

6' Jogo começa bastante movimentado e as equipes vão revezando muito a posse de bola

1' Flamengo começa tomando a iniciativa e ganha escanteio, mas a jogada não representou perigo

0' COMEÇA O JOGO

Neste momento está sendo executado o hino nacional brasileiro

Cruzeiro e Flamengo vem para o gramado do Mineirão. A bola rola em instantes

Na reserva, o Flamengo terá os seguintes jogadores: César; Luiz Antônio, Frauches, Bressan, Marcelo, Thallyson, Arthur Maia, Gabriel, Matheus Sávio e Eduardo da Silva

O FLAMENGO ESTÁ DEFINIDO PARA O JOGO! A escalação é: Paulo Victor; Pará, Wallace, Samir, Anderson Pico; Jonas, Marcio Araújo, Everton; Paulinho, Marcelo Cirino e Alecsandro

No banco de reservas o Cruzeiro terá as seguintes opções: Rafael; Fabiano, Léo, Eurico, Felipe Seymour, Alisson, Neilton, Henrique Dourado e Allano.

O CRUZEIRO ESTÁ ESCALADO PARA A PARTIDA! O time é o seguinte: Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Manoel, Pará; Charles, Henrique, Gabriel Xavier; Marquinhos, Willian e Leandro Damião.

Passados pouco mais de onze anos longe do Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo está de volta à Toca da Raposa II, o anúncio foi feito pela diretoria, poucas horas depois da demissão do ex-treinador da equipe, Marcelo Oliveira.

Luxemburgo chegará com a missão de alavancar a campanha da Raposa no Campeonato Brasileiro, uma vez que a equipe ocupa a vice-lanterna da competição, após a eliminação surpreendente na Copa Libertadores da América, ante o River Plate.

Diretoria do Cruzeiro age rápido e oficializa Luxemburgo no lugar de Marcelo Oliveira

O trio de arbitragem da partida Cruzeiro x Flamengo será comandado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Herman Vani e Alex Ribeiro, todos de São Paulo.

O Mineirão será o palco da partida Cruzeiro x Flamengo. A expectativa é de bom público. (Foto: Divulgação)

FIQUE DE OLHO: Everton, meia do Flamengo. Um dos principais jogadores do Rubro-negro, ele é o artilheiro da equipe na competição com dois gols marcados. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Leandro Damião, atacante do Cruzeiro. É o artilheiro da Raposa no ano, com 13 gols marcados. No time mineiro, conseguiu recuperar o bom futebol dos tempos de Internacional e é a principal arma ofensiva da equipe. (Foto: Getty Images)

Em sua segunda partida comandando o Flamengo, Cristóvão Borges terá algumas ausências. O lateral Armero e o volante Cáceres viajaram para jogar a Copa América por Colômbia e Paraguai, respectivamente. O meia Almir se recupera de uma fratura no tornozelo, o volante Canteros cumprirá suspensão após a expulsão no Fla-Flu e o meia Mugni está se recuperando de caxumba. Com isso, Jonas e Marcio Araújo devem aparecer no meio-campo e Anderson Pico ocupará a vaga na lateral-esquerda. Marcelo Cirino deve ganhar o lugar de Paulinho no ataque e Samir deve formar a zaga com Wallace.

Vanderlei Luxemburgo já comandará o Cruzeiro na beira do gramado e logo contra o seu ex-clube. O novo comandante da Raposa terá o desfalque do volante Willians, suspenso. O meia De Arrascaeta jogará a Copa América pelo Uruguai e o lateral Mena pelo Chile e ambos também são desfalques. No departamento médico estão o zagueiro Dedé, o lateral Fabricio e o volante Willian Farias. Charles deverá formar a dupla de volantes com Henrique, Alisson jogará como armador e o jovem Pará seguirá na lateral-esquerda.

Para Wallace, zagueiro e capitão do Flamengo, a equipe tem que se dedicar mais para voltar ao caminho das vitórias. "Precisamos voltar ao caminho das vitórias. Temos que nos dedicar mais. A situação, para quem projetou campeonato buscando perspectiva de G-4, está muito abaixo do que imaginávamos. Será um jogo extremamente cauteloso. As equipes vêm em baixa e vamos tentar neutralizar o melhor ponto do Cruzeiro. Futebol é assim, O Palmeiras vinha numa fase ruim e conseguiu vencer. Jogar mal ou bem é o menos importante. O que importa agora é vencer. Temos que voltar a ganhar para gerar confiança aos jogadores", disse.

Quem deve ser titular no Cruzeiro é o volante Charles, que se diz preparado para ocupar a vaga do suspenso Willians. "Estou preparado para substituir o Willians, mas tem outros jogadores pra posição também. A gente sabe que está passando por um problema delicado, mas só a gente pode mudar essa situação e estamos dispostos a fazer isso. Vamos trabalhar e conversar para sair desse momento. Sabemos da situação, da responsabilidade. Está faltando um algo a mais, todo mundo sabe. Agora temos que conversar e dar o melhor no jogo", comentou.

O volante Jonas deve ganhar nova oportunidade como titular no Flamengo e disse que a equipe precisa ter tranquilidade para sair do momento ruim. "É ter tranquilidade. A gente sabe que no Brasileiro cada jogo é uma decisão. Às vezes, a gente precipita um passe, mas cada um quer dar o seu melhor. O gol vai sair naturalmente. É ficar tranquilo, deixar a pressão de lado, porque a gente vai sair com um resultado positivo do Mineirão. Sabemos que um clube da grandeza do Flamengo não pode errar da maneira que vem errando, mas vamos dar a volta por cima na quarta-feira", afirmou.

Marcelo Oliveira foi demitido do Cruzeiro nesta terça-feira (2). Após saber da demissão, o ex-treinador da Raposa fez questão de se despedir com uma entrevista coletiva, onde agradeceu ao clube onde trabalhou por dois anos e cinco meses. "Eu vim muito mais para me despedir e agradecer pela convivência agradável neste tempo. Sempre procurei ajudar a todos e acho que a recíproca foi verdadeira. Quero agradecer ao Cruzeiro pelo trabalho. Dois anos e cinco meses não é um tempo normal no Brasil. Dizem que no Brasil os treinadores são trocados de quatro em quatro meses, e acho que eu contribuí para aumentar esta média. Achei que iria cumprir meu contrato até o fim, tive oportunidades de sair, mas não fiz por ética. Entendo a decisão da diretoria do Cruzeiro. Às vezes o trabalho não surte efeito, mesmo com muita dedicação."

Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram 52 vezes pelo Campeonato Brasileiro desde 1967. A Raposa tem 23 vitórias no confronto, contra 16 do Urubu, além de 13 empates.

O último encontro entre Cruzeiro x Flamengo aconteceu na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. O Rubro-negro venceu por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Canteros, Gabriel e Dedé (contra).

Diante do mau momento que vivem, Cruzeiro e Flamengo trocaram recentemente de treinadores. Na Toca da Raposa, Marcelo Oliveira foi demitido e deu lugar a Vanderlei Luxemburgo, que até a última semana estava na Gávea. Cristóvão Borges chegou ao Rubro-negro e nesta quarta-feira (3) faz sua segunda partida no comando da equipe.

Na rodada anterior, o Cruzeiro foi até Santa Catarina enfrentar o Figueirense e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Já o Flamengo acabou perdendo o clássico para o Fluminense por 3 a 2.

Cruzeiro e Flamengo fazem confronto direto para sair da zona de rebaixamento. As duas equipes chegam ao quinto jogo ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro e com apenas um ponto ganho até o momento.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Flamengo, partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2015, a ser disputada às 22h, no Mineirão.