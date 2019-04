Marcelo Oliveira se despede do Cruzeiro após demissão: “Espero que seja um até logo”

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (2), a demissão do treinador Marcelo Oliveira após dois anos e cinco meses à frente do clube mineiro. Após uma reunião entre dirigentes e comissão técnica, o presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, optou por encerrar a trajetória do comandante na Toca da Raposa.

Marcelo Oliveira, que levou o Cruzeiro ao topo do futebol brasileiro conquistado o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014, não suportou os maus resultados e foi sacado pela diretoria celeste. Embora a Raposa ainda não tenha anunciado o substituto do treinador, há rumores na imprensa nacional cravando Vanderlei Luxemburgo, demitido pelo Flamengo na semana passada e que conquistou a tríplice coroa no clube mineiro em 2003, no clube mineiro.

Logo depois de o Cruzeiro anunciar sua demissão, Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa II e relembrou os momentos de glórias vividos no clube.

“Diferentemente de outras oportunidades que aqui estivemos em dois anos e cinco meses, hoje vim para me despedir e para agradecer a todos vocês pela convivência saudável e profissional. Queria agradecer ao Cruzeiro pela oportunidade de trabalho. Trabalho de dois anos e cinco meses não é pouca coisa. Foi oportunidade de aumentar essa média com tempo maior. Esperava cumprir meu contrato. Tive pelo menos três oportunidades, melhores financeiramente, mas não deixei o clube. Compreendo como decisão profissional da diretoria. É assim que funciona. Os resultados não vêm. Tenho consciência de que tentei sempre fazer o melhor, me dediquei muito”, declarou.

O treinador ainda analisou sua passagem pelo Cruzeiro e não conseguiu conter as lágrimas ao se lembrar da homenagem que a torcida cruzeirense fez à sua mãe, falecida na semana passada, no jogo que culminou na eliminação da Copa Libertadores da América (3 a 0 para o River Plate, no Mineirão).

“Foi experiência saudável. Conversei com jogadores. Acho que agregamos algo importante. Quando chegamos, o Cruzeiro vinha de duas temporadas ruins. Jogadores se valorizaram, como Mayke, Lucas Silva. Outros também cresceram aqui. Convivemos com coisas boas aqui. Tivemos muito mais alegrias do que chateações. Tive dois atritos com atletas, que são normais. É muito pouco. Estou saindo absolutamente tranquilo, consciente de que fiz o melhor”, explicou.

“Agradeço muito ao torcedor do Cruzeiro. Em qualquer lugar que vá, tenho palavra de apoio. A homenagem em relação à minha mãe foi algo estupendo. Espero que seja um até logo. Vamos torcer para vir um profissional com novo discurso. Vamos buscar seguir trabalhando da mesma forma, com mesma seriedade e lealdade. Muito obrigado a todos pela paciência e carinho”, agradeceu.

Marcelo Oliveira se despede do Cruzeiro com o posto de quarto treinador mais longevo na história do clube. Ele igualou os números de Adilson Batista, que esteve à frente da equipe entre 2008 a 2010. Marcelo assumiu o Cruzeiro em dezembro de 2012 e disputou 169 jogos: 105 vitórias, 32 empates e 32 derrotas – aproveitamento de 68,44%.